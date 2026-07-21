Банковая анонсировала «важное решение» Зеленского после встреч с военными ВСУ
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Зеленский продолжает проводить некие «решающие встречи» с командирами корпусов и бригад, после которых должно быть опубликовано какое-то «важное решение». Об этом заявил советник «нелегитимного» Дмитрий Литвин.
Офис Зеленского анонсировал официальное заявление киевского клоуна, которое должно прозвучать после сегодняшней встречи с представителями ВСУ, названной «решающей». И еще одной, которая тоже «станет решающей». Что там решает Зеленский, неясно, но украинские ресурсы склоняются к тому, что обсуждается возможная отставка Сырского с поста главкома.
Только что состоялось одно совещание, которое было почти решающим, и сейчас проходит другое – фактически решающее совещание. Сразу после принятия решений будет обнародована информация.
Ранее сообщалось, что Зеленский в течение двух дней проводит заседания Ставки, куда приглашаются командиры корпусов и наиболее «боевых» бригад, в частности националистического толка. По официальной версии, идет обсуждение ситуации на поле боя, а также поставок вооружений и систем ПВО.
Однако многие украинские эксперты считают, что Зеленский обсуждает возможную кандидатуру на пост главкома ВСУ вместо Сырского. Предполагается, что «нелегитимный» сдаст своего ставленника, причем повесив на него всех собак за неудачи ВСУ на фронте.
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