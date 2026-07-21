Банковая анонсировала «важное решение» Зеленского после встреч с военными ВСУ

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Банковая анонсировала «важное решение» Зеленского после встреч с военными ВСУ

Зеленский продолжает проводить некие «решающие встречи» с командирами корпусов и бригад, после которых должно быть опубликовано какое-то «важное решение». Об этом заявил советник «нелегитимного» Дмитрий Литвин.

Офис Зеленского анонсировал официальное заявление киевского клоуна, которое должно прозвучать после сегодняшней встречи с представителями ВСУ, названной «решающей». И еще одной, которая тоже «станет решающей». Что там решает Зеленский, неясно, но украинские ресурсы склоняются к тому, что обсуждается возможная отставка Сырского с поста главкома.



Только что состоялось одно совещание, которое было почти решающим, и сейчас проходит другое – фактически решающее совещание. Сразу после принятия решений будет обнародована информация.

Ранее сообщалось, что Зеленский в течение двух дней проводит заседания Ставки, куда приглашаются командиры корпусов и наиболее «боевых» бригад, в частности националистического толка. По официальной версии, идет обсуждение ситуации на поле боя, а также поставок вооружений и систем ПВО.

Однако многие украинские эксперты считают, что Зеленский обсуждает возможную кандидатуру на пост главкома ВСУ вместо Сырского. Предполагается, что «нелегитимный» сдаст своего ставленника, причем повесив на него всех собак за неудачи ВСУ на фронте.
7 комментариев
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  1. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    +3
    Сегодня, 20:42
    Чудны дела!Дворец стоит идут совещяния! назначает убийц и палачей.Бабки текут рекой!Всем все нравится походу!
  2. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +1
    Сегодня, 20:48
    Предполагается, что «нелегитимный» сдаст своего ставленника, причем повесив на него всех собак за неудачи ВСУ на фронте.
    Совершенно не жалко пана Сырника. Виселица по нему плачет. Предатель и власовец. Воюет против своего же народа. Против своей же страны, где до сих пор живут его родители. Таких сволочей при Сталине ликвидировали в любой стране пребывания.
  3. dzvero Звание
    dzvero
    -1
    Сегодня, 20:53
    Зеленский в течение двух дней проводит заседания Ставки, куда приглашаются командиры корпусов и наиболее «боевых» бригад,

    Прям сходка полевых аффторитетоф. Потом что - главкома будут выбирать голосованием?
    1. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      +1
      Сегодня, 20:55
      главкома будут выбирать голосованием?
      Они в Гейропу стремятся. Тогда скорее уж будут выбирать голо сованием! wassat
  4. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 21:08
    Банковая анонсировала «важное решение» Зеленского после встреч с военными ВСУ

    Сидят,пьют кофей,закусывают коксом,играют в подкидного - короче,коротают время в ожидании звонка из Лондона с инструкциями wassat
  5. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 21:09
    Сразу после принятия решений будет обнародована информация.

    самозванцев нам не надо .... laughing laughing
  6. Ганкутсу_ Звание
    Ганкутсу_
    +2
    Сегодня, 21:11
    Самое смешное, что до сих пор считают что всу это кучка наркоманов, а правительство в Киеве трусливые клоуны.

    Автору на пятый год не надоело?