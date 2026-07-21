После угроз Трампа ударить по ядерным объектам Ирана в воздух подняты B-1 Lancer
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Одновременно с заявлениями Дональда Трампа о возможных ударах по иранским ядерным объектам, в частности по объекту в районе горы Коланг, с территории Британии в воздух были подняты несколько сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer ВВС США. Они способны нести ядерное оружие. Также они могут снаряжаться проникающими бомбами GBU-57.
Эскалация произошла на фоне серии инцидентов за последние сутки. По информации источников, Иран сбил несколько американских беспилотников, часть из которых взлетала с авиабазы США в Кувейте. В ответ Корпус стражей исламской революции нанёс удар по территории Кувейта, предоставляющего инфраструктуру для размещения американских сил и средств.
Ситуация в регионе Ближнего Востока стремительно ухудшается. Угрозы нанесения ударов по ядерной инфраструктуре Ирана и переброска стратегической авиации США указывают на готовность Вашингтона к жёстким действиям.
Эксперты отмечают, что подобные демонстрации силы на фоне прямых военных столкновений с участием американских дронов и ответных ударов КСИР могут привести к дальнейшему расширению конфликта с непредсказуемыми последствиями для всего региона.
Тем временем цены на нефть продолжают расти. Так, по состоянию на 21:00 мск нефть марки Brent торгуется в диапазоне 90-91 доллар за баррель, российская марка (Urals) - перевалила за 70 долларов, что на 11 долларов выше цены, заложенной в бюджет, и на 20 с лишним долларов выше пресловутого потолка, введённого G7.
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