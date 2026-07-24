В нишу лезут те, кому не следовало: французский аэрозольный комплекс защиты от дронов S-KAPS Counter Drone
Французы продемонстрировали новый комплекс защиты техники от дронов, основанный на постановке аэрозольных завес для маскировки танка или любой другой боевой машины. С одной стороны, идея интересная, с другой — бред.
Рынок свободен — лезут в него все
Как известно, спрос рождает предложение. Именно по такому сценарию развивается ситуация с защитой от дронов на международном рынке вооружений. Её можно охарактеризовать примерно так: серийных и нормально работающих комплексов противодействия БПЛА просто нет, но нужность их становится понятна военным даже тех стран, которые не имеют отношения к тому, что сейчас творится на Украине, — ведь любой другой военный конфликт вряд ли без этих пластиковых «жужжалок» обойдётся.
Это, в свою очередь, стимулирует производителей предлагать различные варианты решения этой проблемы. Одни широко рекламируют свои уже имеющиеся, но доработанные комплексы, как это сделали израильтяне, продемонстрировавшие «ЕвроТрофи» с новыми радиолокационными станциями для обнаружения дронов и возможностью синхронизации системы с автоматическими пушками и пулемётами танка.
Другие демонстрируют с нуля разработанные системы с электронно-оптическими датчиками, искусственным интеллектом и прочими «прибамбасами», уничтожающие атакующие беспилотники с помощью дробовых патронов, специализированных контрбоеприпасов или автоматических пушек со снарядами с дистанционным подрывом. Ну а третьи предлагают совсем уж несуразные вещи, чтобы просто влезть в рынок с намерениями в стиле «авось кто-то да и купит».
Одним из таких искателей удачи является французское объединение, включающее в себя три компании Lacroix, Bertin Technologies и MC2 Technologies, которое представило на минувшей выставке Eurosatory 2026 свой комплекс под названием S-KAPS Counter Drone. Его ключевое отличие заключается в том, что дроны он не уничтожает, так как делать это банально нечем. Он их просто «слепит» аэрозольной завесой, причём, разумеется, временно и с сомнительной эффективностью.
База в виде soft-kill комплекса
Наверняка многие из тех, кто хоть немного интересуется бронетанковой техникой, знают о комплексах оптико-электронного подавления или, как более распространено на Западе, системах типа soft kill (мягкое уничтожение). Принцип их работы подразумевает не физическое уничтожение атакующего противотанкового средства (снаряда, ракеты и т. п.), а срыв его наведения и маскировку танка или любой другой боевой машины.
Зачастую они имеют в своём арсенале датчики лазерного облучения для детектирования излучения от дальномеров, целеуказателей и каналов управления ракетами, а в качестве мер противодействия используют аэрозольные гранаты, скрывающие танк из виду.
Датчик обнаружения лазерного облучения (посередине) и аэрозольные гранатомёты на бронеавтомобиле. Фото 2024 года. Выставка в Саудовской Аравии. Источник: shephardmedia.com
Именно таким был первоначальный вариант S-KAPS Counter Drone под названием S-KAPS (Soft-Kill Advanced Protection System) или AOS (Automatic Obscurant System). По сути, он представлял собой сочетание детекторов лазерного облучения, кучи пусковых установок с аэрозольными гранатами и вычислительной аппаратуры, способной определить направление излучения и в автоматическом режиме поставить аэрозольную завесу.
До массового появления дронов это было базой. Танки перед выстрелом измеряют дальность до цели лазерным дальномером, управляемые артиллерийские и некоторые авиационные снаряды пользуются лазерной подсветкой цели, более-менее свежие ПТРК второго поколения управляют своими ракетами лазерным лучом. В общем, для противодействия классическим противотанковым средствам это вполне подходило.
Именно поэтому с изначальным вариантом S-KAPS производители не один год носились по разного рода выставкам, демонстрируя необходимость его использования. Но, учитывая новые тренды с вездесущими дронами, решили доработать своё изделие под стать моде. Ну а чего, может купит кто-то? Получилось одновременно интересно, но в целом несуразно и глупо — вряд ли кто-то заинтересуется таким поделием.
S-KAPS Counter Drone — системы обнаружения дронов
В отличие от комплексов активной защиты против дронов, активно предлагаемых разными производителями, S-KAPS Counter Drone не имеет радиолокационных станций. Обнаруживает беспилотные летательные аппараты он исключительно пассивно с помощью двух систем. И первая из них — это пассивный радиочастотный датчик HADDES от MC2 Technologies. Изначально он был разработан как переносное средство для пехоты, способное «мониторить» окружающую обстановку без собственного излучения.
В составе S-KAPS Counter Drone он непрерывно сканирует окружающее пространство в радиочастотном диапазоне примерно от 1 до 6 ГГц с целью выявления сигналов управления и передачи данных между оператором и дроном. При этом, как утверждают разработчики, HADDES, в зависимости от наличия помех и ландшафта, способен обнаруживать беспилотники, в том числе разведывательные, на дистанции до 3 километров.
Алгоритмическая часть HADDES включает встроенные элементы искусственного интеллекта и базу сигнатур, позволяющие отличать простые радиочастотные излучения (например, связи гражданских устройств) от сигналов управления и телеметрии дронов, а также идентифицировать тип или модель аппарата. Такой подход, как подчёркивают разработчики, уменьшает риск ложных срабатываний в «загрязнённой» радиочастотной среде.
Вторым ключевым компонентом S-KAPS Counter Drone является система PeriSight Top Attack, разработанная Bertin Technologies и впервые представленная на Eurosatory 2026 как полностью пассивное инфракрасное оптоэлектронное решение для защиты бронетехники от дронов, атакующих сверху. PeriSight Top Attack построена на базе камер CamSight и представляет собой модульный комплекс из четырёх инфракрасных камер, каждая из которых имеет поле зрения порядка 95° по горизонтали и 76° по вертикали, что исключает наличие «мёртвых зон».
PeriSight Top Attack может идентифицировать тактический разведывательный БПЛА на дистанции примерно до одного километра и FPV-дрон на расстоянии порядка 250–300 метров, причём как днём, так и ночью. И здесь тоже не обошлось без нейросетей: система не просто фиксирует движение объектов в тепловом поле, но и автоматически обнаруживает, классифицирует и сопровождает цели на основе встроенных моделей, выделяя именно дроновые сигнатуры среди множества возможных источников тепла.
При желании заказчика, то есть опционально, в S-KAPS Counter Drone могут быть добавлены датчики лазерного облучения для противодействия управляемым ракетам и снарядам, а также акустические детекторы для обнаружения беспилотных летательных аппаратов. Хотя последнее может оказаться малополезным, поскольку на перегруженном шумом поле боя вычленить звук от пропеллеров БПЛА не всегда возможно.
Противодействие БПЛА
Для противодействия беспилотникам S-KAPS Counter Drone использует боеприпасы семейства Galix от Lacroix Defense — линейки пиротехнических боеприпасов для автоматических гранатомётных установок, предназначенная для постановки многоспектральных дымовых завес.
В контексте S-KAPS Counter Drone Galix используются для быстрого создания аэрозольного облака вокруг машины, непрозрачного в видимом и инфракрасном диапазоне, что лишает оператора дрона визуальных ориентиров и затрудняет работу оптико-электронных головок самонаведения. То есть французский комплекс буквально, а не в переносном смысле «пускает пыль в глаза» атакующему средству.
Иллюстрация работы S-KAPS Counter Drone. Источник изображения: Lacroix
При этом конфигурация пусковых установок Galix может включать как традиционные боковые гранатомёты, так и вертикальные пусковые установки для обеспечения маскировки верхней полусферы; это особенно важно для защиты от атакующих в крышу дронов и барражирующих боеприпасов. Впрочем, оснащение вращающихся гранатомётных установок для аэрозольных гранат тоже не исключается — было бы желание заказчика.
Управляет всем центральный вычислительный модуль, обозначаемый как «generic computing unit» или «protection computer», который выполняет функцию «мозга» системы, объединяя данные от всех подключённых датчиков и управляя применением боеприпасов.
С точки зрения взаимодействия с экипажем, вычислительный комплекс S-KAPS Counter Drone реализует концепцию полуавтоматического управления: данные от сенсоров собираются в единой картине обстановки, отображаемой экипажу, при этом система может как предлагать оптимальные сценарии стрельбы боеприпасами, так и сама запускать их согласно заложенным правилам, в зависимости от выбранного режима работы и уровня автоматизации.
Интересно, но малополезно
Как мы говорили ранее, S-KAPS Counter Drone с первого взгляда кажется довольно интересным комплексом защиты против дронов. В основном, конечно, из-за наличия полностью пассивных датчиков обнаружения. Иными словами, риск «спалиться» перед радиоэлектронными средствами разведки практически нулевой, в отличие от классических КАЗ с их радиолокационными станциями.
Но в целом — абсолютно бесполезное изделие.
Эффективность работы радиочастотных датчиков HADDES сильно зависит от ландшафта — в лесу и городской застройке дальность обнаружения дронов может сократиться в разы, если не в десятки раз. И это не учитывая тот факт, что дроны на конечном этапе полёта могут вообще не управляться оператором и лететь на «автопилоте» с элементами искусственного интеллекта, что прекрасно демонстрируют американские дроны «Хорнет», которыми украинцы буквально завалили всю трассу в Крым, атакуя бензовозы.
Инфракрасные датчики тоже не очень надёжны. Их работа полностью зависит от погодных условий, так как тепловизоры хоть и «видят» днём и ночью, но сильно чувствительны к таким явлениям, как дождь, плотный туман, снегопад и даже просто к густым пылевым облакам, вздымаемым ветром. Сквозь всё это датчики могут попросту не обнаружить подлетающий дрон.
Ну и, как вишенка на торте, комплекс дроны не уничтожает. Аэрозольная завеса — это, конечно, хорошо. Но дрон, управляемый человеком, — это не ракета, которую оператор не может остановить. «Дроновод» в случае постановки аэрозольной завесы может просто подождать, удерживая БПЛА в воздухе, пока танк из-за неё выедет или пока она сама не осядет или не улетит, ветром гонимая. Либо просто направит дрон на другую цель.
К тому же, при всех своих недостатках S-KAPS Counter Drone не лишён главной уязвимости, свойственной всем комплексам активной защиты, — количество аэрозольных гранат у него ограничено, что при массированной атаке дронов быстро превратит его в бесполезный набор электроники. Так что кто вообще это купит — большой вопрос.
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