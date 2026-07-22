Склады Wildberries атакованы противником в Краснодарском и Ставропольском краях

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Склады Wildberries атакованы противником в Краснодарском и Ставропольском краях

Противник нанёс очередную серию ударов по объектам логистики и энергетики России. На этот раз многочисленные прилёты были зафиксированы в Краснодарском крае. В официальной сводке краевого оперативного штаба говорится о «падении беспилотников», в результате которого в Краснодаре загорелся складской комплекс, а в Армавире – «территория одного из предприятий».

По последним данным, речь идёт о пожаре на топливном хранилище и на складах Wildberries. Напомним, что ранее склады этой компании после ударов противника выгорели в Тамбовской области и Подмосковье.



На этом противник не остановился. Он атаковал складской комплекс той же компании в Ставропольском крае.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров:

Вследствие атаки БПЛА на окраине Невинномысска загорелся складской комплекс. Работают пожарные расчеты, другие экстренные службы. По оперативной информации, есть двое пострадавших. Им оказывается необходимая медпомощь, угрозы жизни нет.

Далее губернатор предупредил об «ответственности за публикацию кадров с места падения обломков». При этом такими кадрами уже пестрят социальные сети и мессенджеры.

Ранее киевский режим с нескрываемым восторгом и вполне прямо заявил, что его атаки на крупные склады и логистические базы России направлены на то, чтобы «показать россиянам конец мирной и благополучной жизни». То есть, противник открыто подчёркивает, что бьёт он уже не только по военным объектам, но и по гражданским – с целью поднять волну недовольства среди российских граждан. Когда прилетает в ответ, то возникает рефлексия на уровне «а нас-то за что»…
44 комментария
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  1. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    +10
    Сегодня, 06:08
    Интересно, а реакция Татьяны Ким на это есть?

    с целью поднять волну недовольства среди российских граждан.

    Волна недовольства то, безусловно, подымется, только не такая как ожидают на Украине и Западе... Будут очень недовольны слабыми ударами по противнику и будут требовать полного уничтожения инфраструктуры врага!
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      -2
      Сегодня, 06:22
      Далее губернатор предупредил об «ответственности за публикацию кадров с места падения обломков»

      А может все таки об другой ответственности поговорить...об организации противовоздушной обороны на ввереной этому губернатору территории.
      what
      Зачем народ то стращать на фоне этих пожаров...так дела не делаются.
      1. Serg 122 Звание
        Serg 122
        +1
        Сегодня, 06:42
        Здравая мысль. Владимирову всегда было плевать на проблемы жителей края, достаточно вспомнить наводнение в Георгиевском районе в начале его правления. Пока Президент его не пнул на "горячей линии" после жалоб людей на бездействие губернатора. Только тогда Владимиров зашевелился. И за всё время нахождения на должности ничего не изменилось.
      2. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        -1
        Сегодня, 06:45
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        об другой ответственности поговорить...об организации противовоздушной обороны на ввереной этому губернатору территории.

        А организацию ПВО должен проводить губернатор? belay У него, наверно, своя феодальная армия есть?
        1. Тот же ЛЕХА Звание
          Тот же ЛЕХА
          0
          Сегодня, 06:56
          Цитата: AllX_VahhaB
          А организацию ПВО должен проводить губернатор? У него, наверно, своя феодальная армия есть?

          А ЧВК на что?
          Во власти губернатора их подтянуть на оборону города.
          Ктож ещё будет такие объекты прикрывать?
          1. AllX_VahhaB Звание
            AllX_VahhaB
            +1
            Сегодня, 07:31
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            А ЧВК на что?

            В российском законодательстве нет специального закона, который бы разрешал и регулировал деятельность частных военных компаний (ЧВК) на территории РФ. Власти не принимали закон, который бы определял, что такое ЧВК, как их создавать, лицензировать, какие задачи им разрешены внутри страны. Были законопроекты (например, в 2012, 2014 или 2015 годах), но ни один не прошёл. Так что де-юре действовать как ЧВК внутри России нельзя — нет правовой основы. А де-факто любые подобные структуры рискуют столкнуться с оценкой их деятельности по другим, более общим нормам уголовного права. Как например статья 208 УК РФ и статья 359 УК РФ.
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            Во власти губернатора их подтянуть на оборону города.

            На какие средства? Кто региональные бюджеты формирует вы, видимо, не в курсе?
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            Ктож ещё будет такие объекты прикрывать?

            ВС РФ! Они должны обеспечивать общую защиту воздушного пространства и прикрывать объекты силами штатных зенитных ракетных комплексов и мобильных огневых групп (МОГ). У нас целая армия срочников, которые онижедети и на фронт не отправляются. Вот их и задействовать!
        2. Ivan№One Звание
          Ivan№One
          0
          Сегодня, 08:06
          Глава региона - глава гражданской обороны региона
          Защита населения и материальных ценностей - одна из задач го
          Он сделил что бы вилберес себе натянули стальные сети или решётки поставили или глушилки, укрытия построил?

        3. Serg 122 Звание
          Serg 122
          0
          Сегодня, 08:24
          Если по вашему утверждению не должен, то какого он по утрам из каждого утюга озвучивает сколько сбито БПЛА? Лавры Собянин а спать спокойно не дают?!
    2. Дербенев Антон Звание
      Дербенев Антон
      +2
      Сегодня, 06:24
      Будут очень недовольны слабыми ударами по противнику и будут требовать полного уничтожения инфраструктуры врага!

      Ответ России на удары по территории страны будет зеркальным и в несколько раз мощнее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для Победы!».

      Их солдаты замерзали под Москвой до смерти, а никаких носочков из Германии не приходило.
      В этом единстве и заключается успех наших побед подчеркнул глава государства.
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +2
        Сегодня, 07:07
        Цитата: Дербенев Антон
        Их солдаты замерзали под Москвой до смерти, а никаких носочков из Германии не приходило.

        Вообще то приходило. "Фюрергешенк" (Führergeschenk), "Фюрерпакет" (Führerpaket), "Подарок фюрера раненым" (Ein Gruss des Führers an seine Verwunddeten). В посылки входили продукты питания, табак, сигареты, носки, зажигалки, носовые платки и другие вещи...
        1. Дербенев Антон Звание
          Дербенев Антон
          +3
          Сегодня, 07:31
          Необходимо добавить что указанные изображения использованы только в исторических, научно-исследовательских, художественных, музейных целях и не являются пропагандой, оправдания нацизма или оскорбления памяти жертв.
          1. AllX_VahhaB Звание
            AllX_VahhaB
            0
            Сегодня, 07:39
            Цитата: Дербенев Антон
            Необходимо добавить что

            Да, спасибо hi
        2. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          0
          Сегодня, 07:40
          Указанные изображения использованы только в исторических, научно-исследовательских, художественных, музейных целях и не являются пропагандой, оправдания нацизма или оскорбления памяти жертв.
      2. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +2
        Сегодня, 07:12
        Цитата: Дербенев Антон
        В этом единстве и заключается успех наших побед подчеркнул глава государства.

        Обеспечение армии за счёт частных связей в тылу... Это так себе достижение.
        У меня одноклассник на СВО, на передовой. Один из номерных БАРСов, пишет в чём острая необходимость. Всем классом скидываемся. Вот на днях две дэзки 5.5 кВт отправили... Так не от "хорошей жизни" всё это...
        1. Дербенев Антон Звание
          Дербенев Антон
          +2
          Сегодня, 07:33
          Так большинство народа скидывается. Ну кроме торгашей-буржуев. Это не народ.
          Пенсионерки сети плетут, сухие пайки готовят, лекарства покупают.
        2. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          +1
          Сегодня, 08:54
          мы тоже скидывались на генераторы недавно, те что закупает мо не хватает, быстро выходят из строя
    3. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +1
      Сегодня, 08:49
      она обещала компенсацию селлерам
  2. Керенский Звание
    Керенский
    +4
    Сегодня, 06:08
    На рэкет похоже. Заплати, и твои склады будут стоять спокойно..
    1. Юрий_Я Звание
      Юрий_Я
      0
      Сегодня, 08:47
      На рэкет похоже

      Или на заказ... а зачем неизвестно кто с чубатыми на тайные встречи ездили?...
    2. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +1
      Сегодня, 08:54
      озон проплатил?))))))))))))))))))))))))))
  3. iommi Звание
    iommi
    +2
    Сегодня, 06:10
    как видно с вб с системами автоматического пожаротушения или не густо или пусто
    1. tjeck91 Звание
      tjeck91
      +3
      Сегодня, 06:23
      Системы пожаротушения не рассчитаны на последствия от взрыва ~100кг тротила. Нужно было тросами и сетками все склады обтягивать, вероятно через годик другой этим займутся если склады останутся.
      1. iommi Звание
        iommi
        0
        Сегодня, 06:33
        не знаю но терминалы новой почты у укров не горят как горел склад вб, а просто дырка в крыше, распылители воды не дали бы огню распространится сжечь такой огромный объект под 0.
        1. tjeck91 Звание
          tjeck91
          0
          Сегодня, 06:54
          Это вероятно зависит от того чем забит склад, вчера в Москве склад тоже не загорелся. Но подобный взрыв с большей долей вероятности разметет трубы в месте прилета.
  4. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Сегодня, 06:13
    Емое.
    Данная атака говорит о том , что небо РФ в перспективе будет чистое как стеклышко от ПВО.
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +1
      Сегодня, 08:56
      опять нытье и обвинения ПВО, вообще пвошникам надо всем раздать награды за их труд
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +4
    Сегодня, 06:18
    Вальдберриз контролирует чуть менее половины рынка всех маркетплейсов в России. Это серьезный удар по торговле. С хихлами надо что-то делать!
    1. Konnick Звание
      Konnick
      -4
      Сегодня, 06:25
      Цитата: Schneeberg
      Вальдберриз контролирует чуть менее половины рынка всех маркетплейсов в России. Это серьезный удар по торговле. С хихлами надо что-то делать!

      Это удар по бизнесперекупам, а проще спекулянтов китайского товара. Вопрос в другом...почему так легко сжечь склад, по документам оборудованный системой пожаротушения как и Крокус...почему у нас так легко всё горит...НПЗ, нефтебазы, склады и прочие объекты с системами пожаротушения?
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        0
        Сегодня, 06:38
        Так ктож знал что такая война будет.
        Для примера в Финляндии...
        С 1954 года правительство Финляндии на законодательном уровне закрепило норму: наличие бомбоубежища обязательно под любым зданием площадью более 1200 квадратных метров. request
        Под Хельсинки куча бомбоубежищ...там готовились и готовятся к войне.
        У нас как видите нет. what
        Потому и горит все синим пламенем...расслабились думали что мир для России будет вечным после ВМВ... оказывается это не так.
      2. Мурзик Звание
        Мурзик
        +1
        Сегодня, 07:35
        Вообще-то на вайбериз торгуют и предприниматели у которых свой товар и их большое количество! Хотя да, черт с ними, главное что там с ценами на нефть и чтоб нефтяных и газовых было все хорошо.
        1. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          +1
          Сегодня, 08:58
          в основном перекупы торгуют
      3. Ivan№One Звание
        Ivan№One
        +1
        Сегодня, 08:13
        Система автоматического пожаротушения не расчитывается на прилет боеприпасов в крышу или стены помещений
        Перебило трубу впв и всё
        Перебило кабели аупс и всё
        Прилетело в нескольких местах и всё
        1. Konnick Звание
          Konnick
          +1
          Сегодня, 08:24
          Цитата: Ivan№One
          Система автоматического пожаротушения не расчитывается на прилет боеприпасов в крышу или стены помещений
          Перебило трубу впв и всё
          Перебило кабели аупс и всё
          Прилетело в нескольких местах и всё

          Я занимаюсь системами пожаротушения...владельцы складов хотят только чтобы бы пожарный инспектор подписал. По настоящему работающие системы дороги, но МЧС это не волнует, странная позиция как и у владельцев...проще застраховать. А системы рассчитываются и дублируются , а управление ПС и системами есть и радиофицированные. Так и насосы спринклерной системы запитаны должны быть с учетом таких ситуаций. А как строитель скажу - склады строятся из очень легко воспламеняемых материалов, а стальной каркас редко окрашивается огнезащитной краской. Горит в основном крыша, крытая рубемастом по утеплителю из стекловаты. Панели практически не используют...
      4. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        +1
        Сегодня, 08:57
        такие обьекты во всем мире хорошо горят
  6. Сидор Ковпак Звание
    Сидор Ковпак
    +1
    Сегодня, 06:31
    Бакальчуки продолжают делить
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 06:35
    Цитата: Konnick
    Вопрос в другом...почему так легко сжечь склад, по документам оборудованный системой пожаротушения
    Все же система пожаротушения предназначена для локального использования внутри помещения, например, возгорание от короткого замыкания или от непотушенного окурка, который выкинул какой-то идиoт. А от дрона, несущего на борту 20 или 50 кг взрывчатки, такое вряд ли поможет
    почему у нас так легко всё горит
    Потому что у нас есть пожарная инспекция, которая любит собирать пухлые конверты личных гонораров от предприятий с высокой степенью пожароопасности wink
  8. Eugene Zaboy Звание
    Eugene Zaboy
    0
    Сегодня, 06:36
    Зеленский обиделся за что-то на китайцев и вызывает их на войну. Что будет если они примут вызов и придут?
  9. Дырокол Звание
    Дырокол
    +3
    Сегодня, 07:18
    На Озон либо усиленно крестятся либо открывают шампанское.
    1. Панкрат25 Звание
      Панкрат25
      -1
      Сегодня, 07:53
      А у Озон есть такие склады? Разница между ними в том, что на Озон что нибудь китайское закажешь, придёт через 1,5 - 2 месяца, вайлбериз привозит через 1,5 - 2 дня!!! У них товары не в Китае, а на таких вот складах, вот и привозят быстро.
      1. Дырокол Звание
        Дырокол
        0
        Сегодня, 08:03
        Цитата: Панкрат25
        А у Озон есть такие склады?

        Есть конечно. Под Москвой в Хоругвино на пример.
        Цитата: Панкрат25
        на Озон что нибудь китайское закажешь, придёт через 1,5 - 2 месяца

        Хе, это вопрос к их логистике.
      2. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        +1
        Сегодня, 09:00
        у озона много складов но они меньше по объёмам, теперь тоже будут за месяц возить
  10. Million Звание
    Million
    -2
    Сегодня, 07:42
    Очередное подтверждение российского бардака.Одна рука шпагой машет,а другая - цветы нюхает.
  11. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    -2
    Сегодня, 07:46
    Наркоман(я не про Гитлера) еще пожалеет, что на Ким "наезжает". Кимы родственников и земляков в обиду не дают.Говорят, хуситы современным оружием Ына воюют
  12. Nastia Makarova Звание
    Nastia Makarova
    +1
    Сегодня, 08:48
    а в чем недовольство то? то что тряпки приедут на неделю позже?