Склады Wildberries атакованы противником в Краснодарском и Ставропольском краях
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Противник нанёс очередную серию ударов по объектам логистики и энергетики России. На этот раз многочисленные прилёты были зафиксированы в Краснодарском крае. В официальной сводке краевого оперативного штаба говорится о «падении беспилотников», в результате которого в Краснодаре загорелся складской комплекс, а в Армавире – «территория одного из предприятий».
По последним данным, речь идёт о пожаре на топливном хранилище и на складах Wildberries. Напомним, что ранее склады этой компании после ударов противника выгорели в Тамбовской области и Подмосковье.
На этом противник не остановился. Он атаковал складской комплекс той же компании в Ставропольском крае.
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров:
Вследствие атаки БПЛА на окраине Невинномысска загорелся складской комплекс. Работают пожарные расчеты, другие экстренные службы. По оперативной информации, есть двое пострадавших. Им оказывается необходимая медпомощь, угрозы жизни нет.
Далее губернатор предупредил об «ответственности за публикацию кадров с места падения обломков». При этом такими кадрами уже пестрят социальные сети и мессенджеры.
Ранее киевский режим с нескрываемым восторгом и вполне прямо заявил, что его атаки на крупные склады и логистические базы России направлены на то, чтобы «показать россиянам конец мирной и благополучной жизни». То есть, противник открыто подчёркивает, что бьёт он уже не только по военным объектам, но и по гражданским – с целью поднять волну недовольства среди российских граждан. Когда прилетает в ответ, то возникает рефлексия на уровне «а нас-то за что»…
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