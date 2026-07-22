Зеленский сдал Сырского, назвав имя нового главкома ВСУ

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Зеленский сдал Сырского, назвав имя нового главкома ВСУ

Зеленский всё же слил Сырского, прогнувшись под «картонный майдан» и требования Федорова. В своем вечернем обращении он заявил, что вместе с главкомом уйдет и глава Генштаба ВСУ. В общем, всё, как требовал экс-министр обороны.

Новым главнокомандующим ВСУ станет Михаил Драпатый, сейчас отвечающий за северное направление и командующий Объединенными силами ВСУ. Воюет он с 2014 года, начинал комбатом и дослужился до командующего Сухопутными войсками ВСУ, но был снят с должности 1 июня 2025 года после удара ВС РФ по полигону в Днепропетровской области. Далее был отправлен удерживать Сумскую и Харьковскую.



Об увольнении Сырского и назначении Драпатого Зеленский объявил накануне вечером, заявив, что все формальности будут улажены сегодня, т. е. в среду, 22 июля. Вместе с Сырским уйдет и начальник Генштаба ВСУ Гнатов, вместо него назначат Горбатюка, бывшего замом у Гнатова. О дальнейшей судьбе Сырского и Гнатова «нелегитимный» ничего не сказал.

Определил, что новым главнокомандующим Вооруженных Сил Украины станет Михаил Драпатый. Вместе с Михаилом, Евгением Хмарой, Павлом Палисой определили, как должна быть обновлена конфигурация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Украинские ресурсы отмечают, что Зеленского явно продавили, потому что Сырский считался «верным» генералом, готовым на всё. Драпатый не входит в команду «нелегитимного», в истории с увольнением Федорова он поддержал экс-министра обороны.
26 комментариев
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  1. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +3
    Сегодня, 06:07
    Зеленский всё же слил Сырского, прогнувшись под «картонный майдан» и требования Федорова.
    укронаркофюрер слабоват против соросят... А больше всего оно боится за свою никчемную, и что не успеет сдриснуть, в случае чего.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +2
      Сегодня, 06:18
      +! Так что ни под какой картонный майдан он не прогибался! Там очень чётко и организованно работали - как только появлялась нелегитимная картонка против ТЦК, так сразу забирали! Очень правильно организованный протест, по всем канонам "Министерства Правды"!
  2. Cartalon Звание
    Cartalon
    -4
    Сегодня, 06:13
    Плохо очень плохо, если Украиной начнут эффективно управлять, шансы на благоприятный исход для нас, начнут стремится к нулю.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +2
      Сегодня, 06:27
      А сейчас ей не эффективно управляют? По моему, вполне, судя по результатам. Пожары тушат, последствия налётов своевременно ликвидируются (судя по периодическим атакам на одни и те же объекты), дефицита в личном составе, вооружениях и боеприпасах не наблюдается (а значит логистика работает), голода\холода\отсутствия света тоже не наблюдается, постоянно приспосабливаются к изменившейся обстановке - то сборку дронов рассредоточивают по всей территории, то связывают её Укропочтой, то первыми создают неимеющиеаналоговвмире (да, да wassat ) войска беспилотных систем... Так в чём неэффективность управления Украиной?
      1. Роман 11 Звание
        Роман 11
        +1
        Сегодня, 07:03
        Цитата: AllX_VahhaB
        в чём неэффективность управления Украиной?

        солдаты потихоньку убывают
        неэффективность вероятно была связана с теем что государство довели до войны... война по-моему всегда полный назад, в отличие от эффективного управления, но бывают исключения как у россии, когда нельзя не воевать, иначе смерть... остается эффективно воевать
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          0
          Сегодня, 07:35
          Цитата: Роман 11
          война по-моему всегда полный назад, в отличие от эффективного управления,

          То есть США, которые постоянно воюют со всеми по всему Миру, крайне не эффективное, в плане управления, государство?
          1. Роман 11 Звание
            Роман 11
            0
            Сегодня, 07:56
            Цитата: AllX_VahhaB
            США, которые постоянно воюют со всеми по всему Миру, крайне не эффективное

            по-моему хуже и быть не может - наша задача в этой жизни называть черное черным, белое белым
            в моем представлении отправлять на смерть своих граждан последнее дело... ну как можно отправить в мясорубку войны своего брата, сестру? я не знаю. обосновать можно все, даже черное белым, но все это касается не исключительных ситуаций, как уже говорил. мое имхо
        2. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          0
          Сегодня, 07:37
          Цитата: Роман 11
          солдаты потихоньку убывают

          В целом, эффективность управления государства во время войны можно оценить только по итогам этой войны!
          1. Роман 11 Звание
            Роман 11
            0
            Сегодня, 07:45
            Цитата: AllX_VahhaB
            можно оценить только по итогам этой войны!

            да, еще добавлю, итог всякий бывает и 2:1 и 5:0
    2. двп Звание
      двп
      -2
      Сегодня, 06:39
      Да, видимо не видать "друзьям -олигархам" украинских активов. "Договорнички" здесь не проходят.
    3. Диvannый анаlitик Звание
      Диvannый анаlitик
      +1
      Сегодня, 08:03
      К управлению свинорейхом Сырник отношения не имел, а его полководческие таланты под вопросом. Сколько при нем было сдано территорий и истреблено бандеро-элементов? Впрочем, он действовал по ситуации с "добровольцами", а за преступления против мирных должен ответить.
  3. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 06:20
    О дальнейшей судьбе Сырского и Гнатова «нелегитимный» ничего не сказал
    Бусифицируют же за ненадобностью, ведь так?
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 06:28
      Цитата: Earl
      Бусифицируют же за ненадобностью, ведь так?

      В Лондон?
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 07:19
        Цитата: AllX_VahhaB
        Бусифицируют же за ненадобностью, ведь так?

        В Лондон?

        В Ландоне место занято, но место в Париже, вместо Омельченко, Сырский может занять.
        Макрон не против.
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          0
          Сегодня, 07:38
          Цитата: carpenter
          В Ландоне место занято,

          Возможно скоро освободится...
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 06:31
    ❝ Зеленский* сдал Сырского ❞ —

    — Сверху поступила команда сдать, он и сдал ...
  5. Мрачный Жнец Звание
    Мрачный Жнец
    0
    Сегодня, 06:42
    Есть у Высоцкого такая песня:
    "Оловянные солдатики"
  6. Роман 11 Звание
    Роман 11
    0
    Сегодня, 06:51
    у них что теперь после каждого отданного города будут менять командующих... карусель генералов
  7. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    0
    Сегодня, 07:11
    А нам то что, какая разница, кого назначит следующим этот маньячила просроченный .
    1. Cartalon Звание
      Cartalon
      -2
      Сегодня, 07:19
      Тем что нашим дедушкам, будет противостоять, молодой выросший на этой войне генерал.
      1. duschman80-81 Звание
        duschman80-81
        0
        Сегодня, 08:10
        " ... молодой выросший на этой войне генерал. "— идеальный кандидат для киевского режима. Умеет обстреливать мирных жителей, покрывает беспредел военкомов, а за кровавые ошибки расплачивается лишь переездом в новое генеральское кресло.
      2. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        +1
        Сегодня, 08:46
        он только и прославился что ложил пачками бригады тро
        1. Розмари Звание
          Розмари
          0
          Сегодня, 08:59
          Выжаете желаемое за действительное.
          Драпатый никогда не командовал бригадами ТрО, и не мог их "ложить пачками".
          И он чрезвычайно популярен в украинском обществе и войсках
      3. Розмари Звание
        Розмари
        0
        Сегодня, 08:52
        Дедушки Вам минусы и ставят. wink
        А так да - в статье забыли упомянуть,что Драпатому 43 года, Горбатюку назначенному начальником Генерального штаба 44 года. И да в 2014 году они были майорами, и они выросли на этой войне.
        А Герасимову 70 лет, и он был генералом армии и в 2014 году
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 07:20
      Цитата: duschman80-81
      А нам то что, какая разница, кого назначит следующим этот маньячила просроченный .

      Верно - хрен редьки не слаще.
  8. Розмари Звание
    Розмари
    -1
    Сегодня, 08:24
    оюет он с 2014 года, начинал комбатом и дослужился до командующего Сухопутными войсками ВСУ, но был снят с должности 1 июня 2025 года после удара ВС РФ по полигону в Днепропетровской области

    Его не снимали с должности - он сам рапорт подал от отставке.1 июня 2025 года главком Сухопутных войск Украины Драпатый в своём Telegram-канале заявил о подаче рапорта об отставке из-за российского удара по полигону в Черкасской ОТГ Днепропетровской области, где располагалось учебное подразделение № 239 Сухопутных войск Украины.
    3 июня 2025 года Драпатый был уволен с должности главком Сухопутных войск Украины и назначен на должность Командующего объединенных сил ВСУ