Зеленский сдал Сырского, назвав имя нового главкома ВСУ
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Зеленский всё же слил Сырского, прогнувшись под «картонный майдан» и требования Федорова. В своем вечернем обращении он заявил, что вместе с главкомом уйдет и глава Генштаба ВСУ. В общем, всё, как требовал экс-министр обороны.
Новым главнокомандующим ВСУ станет Михаил Драпатый, сейчас отвечающий за северное направление и командующий Объединенными силами ВСУ. Воюет он с 2014 года, начинал комбатом и дослужился до командующего Сухопутными войсками ВСУ, но был снят с должности 1 июня 2025 года после удара ВС РФ по полигону в Днепропетровской области. Далее был отправлен удерживать Сумскую и Харьковскую.
Об увольнении Сырского и назначении Драпатого Зеленский объявил накануне вечером, заявив, что все формальности будут улажены сегодня, т. е. в среду, 22 июля. Вместе с Сырским уйдет и начальник Генштаба ВСУ Гнатов, вместо него назначат Горбатюка, бывшего замом у Гнатова. О дальнейшей судьбе Сырского и Гнатова «нелегитимный» ничего не сказал.
Определил, что новым главнокомандующим Вооруженных Сил Украины станет Михаил Драпатый. Вместе с Михаилом, Евгением Хмарой, Павлом Палисой определили, как должна быть обновлена конфигурация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Украинские ресурсы отмечают, что Зеленского явно продавили, потому что Сырский считался «верным» генералом, готовым на всё. Драпатый не входит в команду «нелегитимного», в истории с увольнением Федорова он поддержал экс-министра обороны.
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