У США не оказалось средств на дополнительную военную помощь Украине

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У США не оказалось средств на дополнительную военную помощь Украине

Американский Конгресс утвердил выделение Украине дополнительной военной помощи, но Киев ее не получит, по крайней мере в ближайшее время. Об этом заявил член Сената Дик Дурбин на слушаниях в комитете по ассигнованиям.

Утвержденная конгрессменами военная помощь в 400 млн долларов не будет передаваться Украине не только в ближайшие месяцы, но и годы. Как заявил Дурбин, согласно графику платежей, эти деньги станут доступны только в 2029 году, и решение о их передаче Украине будет принимать уже новая администрация Белого дома. А кто будет сидеть в Овальном кабинете, сейчас никто не знает.



План платежей говорит нам, чтобы мы были готовы расходовать эти средства в 29-м финансовом году. Это решение будет принимать новый президент, кто бы им ни стал.

Дополнительная военная помощь в сумме 400 млн долларов должна была быть выделена Украине в этом году, в нее также входили средства на «противовоздушную оборону». Трамп данный законопроект подписал, вот только денег на это не оказалось. Об этом стало известно еще в апреле этого года, в задержках выплат обвиняли Пентагон, вернее заместителя главы военного ведомства США по политическим делам Элбриджа Колби.

Ранее в Москве заявили, что прекрасно знают об оказываемой американцами военной помощи Украине и не носят розовые очки.
4 комментария
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  1. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    +3
    Сегодня, 06:39
    А кто будет сидеть в Овальном кабинете сейчас, никто не знает.

    Может всё-таки:
    А кто будет сидеть в Овальном кабинете, сейчас никто не знает.
    Казнить нельзя помиловать... настолько достала уже безграмотность пишущих авторов. Если приложениями на грамматические ошибки худо-бедно, научились пользоваться, то с пунктуацией... sad Ведь смысл совсем другой получается! Неужели не понимают этого?
    Ладно бы текст был на кучу тысяч знаков... Пару абзацев правильно написать не могут!!!
    1. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +1
      Сегодня, 07:00
      Краткость и грамотность -сестры таланта,но тёща гонорара
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 07:29
    Денег нет но вы держитесь - как на американском и на мове .У Европы денег до черта .Урсула не бросит ,будет доить всех ради Украины.
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +1
      Сегодня, 08:40
      только дойных коров все меньше и меньше