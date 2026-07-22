У США не оказалось средств на дополнительную военную помощь Украине
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Американский Конгресс утвердил выделение Украине дополнительной военной помощи, но Киев ее не получит, по крайней мере в ближайшее время. Об этом заявил член Сената Дик Дурбин на слушаниях в комитете по ассигнованиям.
Утвержденная конгрессменами военная помощь в 400 млн долларов не будет передаваться Украине не только в ближайшие месяцы, но и годы. Как заявил Дурбин, согласно графику платежей, эти деньги станут доступны только в 2029 году, и решение о их передаче Украине будет принимать уже новая администрация Белого дома. А кто будет сидеть в Овальном кабинете, сейчас никто не знает.
План платежей говорит нам, чтобы мы были готовы расходовать эти средства в 29-м финансовом году. Это решение будет принимать новый президент, кто бы им ни стал.
Дополнительная военная помощь в сумме 400 млн долларов должна была быть выделена Украине в этом году, в нее также входили средства на «противовоздушную оборону». Трамп данный законопроект подписал, вот только денег на это не оказалось. Об этом стало известно еще в апреле этого года, в задержках выплат обвиняли Пентагон, вернее заместителя главы военного ведомства США по политическим делам Элбриджа Колби.
Ранее в Москве заявили, что прекрасно знают об оказываемой американцами военной помощи Украине и не носят розовые очки.
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