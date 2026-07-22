Украинские БЭКи Magura будут производиться в США для американских ССО

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Украинские БЭКи Magura будут производиться в США для американских ССО

Соединенные Штаты начнут производство украинских безэкипажных катеров Magura, соответствующее соглашение уже подписано, сообщает Wall Street Journal.

Пентагон планирует в ближайшие годы потратить миллиарды долларов на автономные боевые системы, включая безэкипажные катера. На этом фоне американская компания ReconCraft, специализирующаяся на судах для Сил специальных операций, подписала меморандум о взаимопонимании с украинской Uforce, которая якобы разработала и производит БЭКи под названием Magura. Подписи под документом были поставлены на прошлой неделе в посольстве Украины в Вашингтоне.



Безэкипажные катера, известные как Magura, будет производить базирующаяся в Портленде компания ReconCraft, которая выпускает катера для сил специальных операций. На прошлой неделе в посольстве Украины в Вашингтоне ReconCraft и производитель Magura, компания Uforce, подписали меморандум о взаимопонимании.

Стоимость сделки не разглашается, в планах американцев выпуск нескольких сотен или даже тысяч БЭКов в год. Компания уже предложила Пентагону свою новую продукцию, и с большой вероятностью военные начнут закупки украинских морских надводных беспилотников.

Ранее США впервые применили три в боевых условиях три безэкипажных катера, атаковав иранский порт Бендер-Аббас.
7 комментариев
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  1. бухач Звание
    бухач
    +3
    22 июля 2026 07:03
    Ну что же,теперь у бандеровцев будет весомый повод для чванливости,как же,сами США берут на вооружение их(?)разработку.Собственно ничего нового для амеров нет,они парни не гордые и если надо то не чураются забугорного оружия если считают его достаточно эффективным.
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +1
      22 июля 2026 08:39
      так и разработка этого бэка не укров
      1. бухач Звание
        бухач
        -1
        Вчера, 04:33
        Вы это бандерлогам скажите,у них раз трезуб значит ихнее,у украинцев вообще чужое за своё выдавать национальная черта характера,ну и жадность конечно,без этого бандерлог не бандерлог,пещерную ненависть к русским выношу за скобки-они этим дышат.
  2. 24rus Звание
    24rus
    +1
    22 июля 2026 08:50
    Очень теперь требуется чтобы эти БЭКи до Украины не доплыли
  3. esoterica Звание
    esoterica
    0
    22 июля 2026 08:55
    Катер с взрывчаткой - это очень примитивная угроза для стран с высоким уровнем электроники, но эффективно для стран с "не имеющим аналогов" и там, где занимается сплошной показухой для радости верховного главнокомандующего.

    Когда я вижу кадры с той стороны, как наш матросик неуклюже пытается из пулемёта с корабля расстреливать БЭК, а оператор легко уводит в сторону и врезается в корабль - тут я хорошо понимаю, что с нашим уровнем оснащённости эти БЭК - непосредственная угроза, от которой защитишься только при большой удаче.
    Для стран уровня Китая эти БЭК вряд ли представляют угрозу, даже если его будут производить американцы со всей своей оснащённостью и возможностями.
  4. olbop Звание
    olbop
    0
    22 июля 2026 12:33
    Весьма парадоксальная новость. Ведь БЭК, что ни говори, высокотехнологичное изделие. Мощный и легкий двигатель - раз, прочный и легкий корпус из углепластика - два, электроника навигации, телеуправления и самонаведения - три. И все это технологически отработано и производится на Окраине, а не в Штатах? Театр абсурда, однако.
  5. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    0
    22 июля 2026 18:21
    Через некоторое время Magura ReconCraft появятся в Черном море и при этом Трамп будет весь в белом и чистый.