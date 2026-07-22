Инфантино - в генсеки ООН: Трамп выступил с резонансной инициативой

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Инфантино - в генсеки ООН: Трамп выступил с резонансной инициативой

Дональд Трамп выступил с неожиданной инициативой: он считает президента ФИФА Джанни Инфантино сильным кандидатом на должность следующего генерального секретаря ООН вместо Антониу Гутерриша. По мнению Трампа, глобальная репутация швейцарца и его многолетний опыт руководства организацией, объединяющей 211 национальных ассоциаций, делают его идеальной фигурой для реформирования ООН.

Трамп:

Инфантино умеет договариваться и объединять людей как никто другой.

Однако предложение вызвало волну скепсиса. После завершившегося чемпионата мира по футболу 2026 года уровень одобрения деятельности Инфантино заметно упал. Критику усилило решение ФИФА отменить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна, который получил красную карточку в матче с Боснией и Герцеговиной. Снятие бана произошло вскоре после телефонного разговора Трампа с Инфантино, что вызвало резкое недовольство в Европе, в том числе со стороны УЕФА.

Теперь в дипломатических и футбольных кругах обсуждается версия, что во время того самого звонка Дональд Трамп мог предложить Инфантино «плюшки» в виде поддержки на пост генсека ООН в обмен на лояльное решение по американскому игроку.

Эксперты отмечают, что у Инфантино нет традиционного дипломатического опыта, а его тесные связи с Трампом могут стать препятствием для консенсуса в ООН. Тем не менее, идея продолжает обсуждаться на фоне приближающегося завершения срока Гутерриша.
21 комментарий
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  1. Керенский Звание
    Керенский
    +10
    22 июля 2026 07:04
    Зачем промежуточное звено?! Пусть сразу Фоларина Балогуна назначают. :)
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      22 июля 2026 07:11
      Цитата: Керенский
      Пусть сразу Фоларина Балогуна назначают.

      Трамп хочет поставить своего человека Баллогуна, такого же как и Гутерриш, человек США.
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +1
        22 июля 2026 11:44
        Теперь в дипломатических и футбольных кругах обсуждается версия, что во время того самого звонка Дональд Трамп мог предложить Инфантино «плюшки» в виде поддержки на пост генсека ООН в обмен на лояльное решение по американскому игроку.
        Несомненно, что именно так и было!

        Инфантино - это ручной инструмент Дональда Трампа в политике приватизации им лично и Вашингтоном ООН со всеми её ооновскими структурами в своё персональное карманное пользование!
      2. BrTurin Звание
        BrTurin
        0
        22 июля 2026 14:26
        Цитата: carpenter
        Трамп хочет поставить своего человека

        Трамп он может и хочет , но
        директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов... согласно неформальному принципу справедливой географической представленности, очередь выдвигать претендента на это "кресло" должна перейти к Группе стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ГРУЛАК). "В принципиальном плане мы поддерживаем выдвижение единого кандидата от ГРУЛАК. В противном случае государства мирового большинства могут получить под видом "компромиссного предложения" очередного западноевропейца или просто работающего на интересы англосаксов политика. Для нас также неприемлемы кандидаты с двойным (западным) гражданством", - отметил Логвинов.https://tass.ru/politika/25122137
        сейчас очередь другого региона планеты и ему нужно пройти согласование в совбезе ООН, а тут с западным гражданством... не зря де всплыл аргентинец Гросси... Трамп может попытаться в обход решения совбеза припихнуть своего кандидата, но такое было только однажды в 1950 г., да и нет гарантий что это сейчас будет поддержано на Генассамблее как тогда, да и не все члены Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) могут "утереться" после таких предложений
        "[Лидеры стран - членов СЕЛАК] подтверждают свою общую убежденность в том, что было бы своевременно и уместно, чтобы гражданин одного из государств Латинской Америки и Карибского бассейна занял пост генсека ООН", - отмечается в документе, распространенном МИД Гондураса. При этом в СЕЛАК напомнили, что "из девяти генеральных секретарей ООН, занимавших этот пост до настоящего времени, только один был представителем государства [латиноамериканского] региона, и эту должность никогда не занимала женщина".https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/23644661
    2. oldzek Звание
      oldzek
      +2
      22 июля 2026 07:18
      или кого то из сестер Уильямс...тоже самое.
      1. urik62 Звание
        urik62
        -1
        22 июля 2026 08:49
        Братьев вернее
        Коротко если
  2. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    +5
    22 июля 2026 07:06
    Инфантино - в генсеки ООН: Трамп выступил

    Чё только его? Можно кого-то из родственников пропихнуть, жену или дочку....ну или кого из зятьев...
  3. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +8
    22 июля 2026 07:14
    А какая собственно разница кого?
    Должность Петрушки из кукольного театра
    Организация давно превратилась в никчёмное посмешище.
    Я предлагаю на роль генсека ООН своего пуделя. Он очень доброжелателен к людям и,самое главное,взяток не берёт!
    1. Azim77 Звание
      Azim77
      +1
      22 июля 2026 14:33
      Цитата: pudelartemon
      взяток не берёт!

      Эх, вот это может и не устроить тех, кто громче всего кричит про борьбу с коррупцией. Правда у них это лоббированием называется и активно применяется..
  4. Гардамир Звание
    Гардамир
    +1
    22 июля 2026 07:15
    Так то родитетили назвли Джованни. Но фамилия это феноменально. По русски звучит как ребенок, ну если хотите Ваня Деточкин.
  5. Грац Звание
    Грац
    0
    22 июля 2026 07:26
    странно что он Нетаньяху не предложил на пост генсека оон fool
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      -1
      22 июля 2026 11:56
      Цитата: Грац
      странно что он Нетаньяху не предложил на пост генсека оон fool

      Ссора и разногласия между Трампом и Нетаньху сугубо бутафорские.

      В США проживает евреев больше на 200 тысяч, чем в самом Израиле! А именно, соответственно 7,2 млн в США против 7 млн. в Израиле.
      Израильское лобби в США огромное.
      Да и сам Трамп держится в президентах США тоже за счёт его поранения с евреями. А именно, его дочери замужем за хасидом Кушнером и переходом её в иудаизм..
  6. bober1982 Звание
    bober1982
    +2
    22 июля 2026 07:26
    Инфантино,кстати, по доброму относится к России,хотя конечно ему приходиться занимать очень осторожную позицию по поводу возвращения наших клубов,учитывая непростую ситуацию по этому вопросу в самом Совете ФИФА,где хватает наших недоброжелателей.
    Трамп выдвинул достойного кандидата на пост главы ООН,учитывая что и толку от этой организации,откровенно говоря,нет.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    22 июля 2026 07:28
    За что же, не боясь греха, Кукушка хвалит Петуха? — За то, что хвалит он Кукушку».
    классика жанра...
    Впрочем, это так, лирика... а по факту, организация в шаге от того, что б стать полной пустышкой...
  8. kebeskin Звание
    kebeskin
    0
    22 июля 2026 07:38
    ФИФА заработала рекордные 15 млрд долларов благодаря ЧМ-2026. Изначально ожидалась выручка в 11 млрд (The Guardian)

    О как умение целовать рыжую пятую точку приносит дивиденды.
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    22 июля 2026 07:46
    А как с правилом - постоянные члены СБ ООН не могут выдвигать кандидатуры в генсеки ООН ,а нас рать так что-ли. noПосмотрим .
    1. Адрей Звание
      Адрей
      0
      22 июля 2026 10:28
      Цитата: tralflot1832
      А как с правилом - постоянные члены СБ ООН не могут выдвигать кандидатуры в генсеки ООН

      Выдвинет Швейцария, и всего делов то request
  10. faterdom Звание
    faterdom
    +3
    22 июля 2026 08:09
    Может лучше Байдена туда? Бербок там уже есть - будет сильная интеллектуальная команда.
  11. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    22 июля 2026 08:40
    Как прогнили на сквозь международные структуры ,аж противно. Не понимаю что мы делаем в них. Почему с Китаем не создать свое же МАГАТЭ на пример ? Не то что работает на Запад в открытую .Или тот же олимпийский комитет ,мы еще наверняка им платим ,за то что они нас не допускают к соревнованиям. И аплодируют стоя США и Израилю ,за организацию войн
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    22 июля 2026 10:31
    Цитата: Адрей
    Цитата: tralflot1832
    А как с правилом - постоянные члены СБ ООН не могут выдвигать кандидатуры в генсеки ООН

    Выдвинет Швейцария, и всего делов то request

    Андрей ,по графику генсек из Латинской Америки .
  13. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    22 июля 2026 10:52
    Цитата: faterdom
    Может лучше Байдена туда?
    Лучше какого-нибудь деда Хасана wink