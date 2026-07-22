Инфантино - в генсеки ООН: Трамп выступил с резонансной инициативой

Дональд Трамп выступил с неожиданной инициативой: он считает президента ФИФА Джанни Инфантино сильным кандидатом на должность следующего генерального секретаря ООН вместо Антониу Гутерриша. По мнению Трампа, глобальная репутация швейцарца и его многолетний опыт руководства организацией, объединяющей 211 национальных ассоциаций, делают его идеальной фигурой для реформирования ООН.Трамп:Однако предложение вызвало волну скепсиса. После завершившегося чемпионата мира по футболу 2026 года уровень одобрения деятельности Инфантино заметно упал. Критику усилило решение ФИФА отменить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна, который получил красную карточку в матче с Боснией и Герцеговиной. Снятие бана произошло вскоре после телефонного разговора Трампа с Инфантино, что вызвало резкое недовольство в Европе, в том числе со стороны УЕФА.Теперь в дипломатических и футбольных кругах обсуждается версия, что во время того самого звонка Дональд Трамп мог предложить Инфантино «плюшки» в виде поддержки на пост генсека ООН в обмен на лояльное решение по американскому игроку.Эксперты отмечают, что у Инфантино нет традиционного дипломатического опыта, а его тесные связи с Трампом могут стать препятствием для консенсуса в ООН. Тем не менее, идея продолжает обсуждаться на фоне приближающегося завершения срока Гутерриша.

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