Зеленский провел еще одну встречу с Федоровым, предложив ему должность, связанную с развитием технологической составляющей Украины, а также вхождение в круг приближенных, но снова получил отказ.Уволенный с поста министра обороны Михаил Федоров отклонил новое предложение Зеленского, дав понять, что согласен только на возвращение в кресло главы Минобороны. Другие высокопоставленные должности его не интересуют. Но тут уже уперся Зеленский, заявивший, что видит на посту министра обороны исключительно Евгения Хмару, который сейчас исполняет обязанности после перехода из СБУ. Об этом «нелегитимный» заявил в ходе вечернего обращения.В офисе Зеленского подтвердили отказ Федорова от предложенной должности и заявили, что переговоры «нелегитимного» и экс-министра будут продолжены. Как пишут некоторые украинские ресурсы, Федоров будет торговаться до последнего, надеясь если не продавить Зеленского, то хотя бы выторговать себе некие преференции. Уверенности ему добавляет тот факт, что он сумел свалить Сырского, отправленного в отставку из-за давления на Зеленского.Ранее Зеленский провел ряд встреч с командирами корпусов и бригад, после чего принял решение о замене главкома ВСУ. Сырский стал разменной монетой в играх политической верхушки Киева, Драпатого тоже ждет такая судьба, ведь главкома снять легче, чем министра обороны.

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