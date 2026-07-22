Фёдоров дал понять Зеленскому, что готов вернуться в кресло министра обороны

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Фёдоров дал понять Зеленскому, что готов вернуться в кресло министра обороны

Зеленский провел еще одну встречу с Федоровым, предложив ему должность, связанную с развитием технологической составляющей Украины, а также вхождение в круг приближенных, но снова получил отказ.

Уволенный с поста министра обороны Михаил Федоров отклонил новое предложение Зеленского, дав понять, что согласен только на возвращение в кресло главы Минобороны. Другие высокопоставленные должности его не интересуют. Но тут уже уперся Зеленский, заявивший, что видит на посту министра обороны исключительно Евгения Хмару, который сейчас исполняет обязанности после перехода из СБУ. Об этом «нелегитимный» заявил в ходе вечернего обращения.



В офисе Зеленского подтвердили отказ Федорова от предложенной должности и заявили, что переговоры «нелегитимного» и экс-министра будут продолжены. Как пишут некоторые украинские ресурсы, Федоров будет торговаться до последнего, надеясь если не продавить Зеленского, то хотя бы выторговать себе некие преференции. Уверенности ему добавляет тот факт, что он сумел свалить Сырского, отправленного в отставку из-за давления на Зеленского.

Ранее Зеленский провел ряд встреч с командирами корпусов и бригад, после чего принял решение о замене главкома ВСУ. Сырский стал разменной монетой в играх политической верхушки Киева, Драпатого тоже ждет такая судьба, ведь главкома снять легче, чем министра обороны.
9 комментариев
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  1. Иван Кузьмич Звание
    Иван Кузьмич
    -2
    22 июля 2026 07:32
    Привет всем , чем больше у них там будет министров обороны тем больше их сядит на скумбб подсудимых
    Короче любые увольнения в высших эшелонах Минобороны бывшей украины будет только увеличивать число арестантов Лефортово
    А всех современных гетманов украинских на кол, даже мертвых
    1. Ганкутсу_ Звание
      Ганкутсу_
      -3
      22 июля 2026 08:09
      Ага, сразу после ударов по логистики с Европой и удара по банковской.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    22 июля 2026 07:33
    А куда Сырского ,в штурма - до первого флагвтыка ?Cкорее в Англию .
    1. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      +1
      22 июля 2026 07:52
      Есть много стран, можно в Аргентину, если есть посольство, далеко.
    2. Gvardeetz77 Звание
      Gvardeetz77
      +2
      22 июля 2026 08:08
      Цитата: tralflot1832
      А куда Сырского ,в штурма - до первого флагвтыка ?Cкорее в Англию .

      В отпуск, к родителям съездит, отдохнет
  3. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    22 июля 2026 07:51
    Хороший, милый исполнитель воли Зеленского. Ну заменят на кого то еще и что изменится? Та же могилизация, ТЦК и поиск новой земли под кладбища.
  4. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    22 июля 2026 08:02
    Одна бабка сегодня в трамвае рассказывала, что 1августа десять астероидов падут на Украину. Один астероид упадёт на Банковскую улицу в Киеве,7 астероидов падут по мостам через Днепр и два по туннелю в Карпатах. . . (ещё бы по Жешув астероид упал, но в небесной канцелярии решений по Жешув,увы, пока не принято,отметила одна бабка) . . . hi
  5. Комментарий был удален.
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    22 июля 2026 10:46
    Цитата: андрей мартов
    Один астероид упадёт на Банковскую улицу в Киеве,7 астероидов падут по мостам через Днепр и два по туннелю в Карпатах
    Уже даже астероиды говорят куда надо направлять удары wink
  7. Диvannый анаlitик Звание
    Диvannый анаlitик
    0
    22 июля 2026 13:47
    Два манерных капризных клоуна, вошедшие в образ:
    "Я оглянулся посмотреть, не оглянулся ли он
    Чтоб посмотреть не оглянулся ли я."