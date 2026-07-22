США готовы позволить Саудовской Аравии обогащать уран - на основании соглашения

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США готовы позволить Саудовской Аравии обогащать уран - на основании соглашения

Администрация президента Дональда Трампа дала зелёный свет соглашению о ядерном сотрудничестве с Саудовской Аравией, которое, вопреки прежним ограничениям, может позволить Эр-Рияду самостоятельно обогащать уран на своей территории. Как сообщили американским СМИ высокопоставленные чиновники Госдепартамента на условиях анонимности, финальный вариант договора, известного как «123 Agreement», уже завизирован президентом и направлен в Конгресс на 90-дневный период рассмотрения.

Согласно документу, Саудовская Аравия получает полный доступ к передовым ядерным технологиям, включая строительство реакторов на лёгкой воде. Однако ключевой пункт, вызвавший бурную полемику в экспертном сообществе, - это отсутствие в тексте жёсткого запрета на обогащение и переработку облученного топлива. Официально Эр-Рияд обязуется использовать атом только в мирных целях под эгидой МАГАТЭ, но формулировки оставляют лазейку для создания национального производственного цикла.



На этом фоне особенно разительным выглядит контраст с подходом Белого дома к Тегерану. Вашингтон уже почти два десятилетия последовательно требует от Ирана полного сворачивания любых работ по обогащению, настаивая на том, что иранская ядерная программа «изначально имеет военное измерение» и представляет экзистенциальную угрозу для союзников США. Администрация Трампа неоднократно подчеркивала, что даже 3,67% обогащения в Иране недопустимы, тогда как для Саудовской Аравии, по словам чиновника, «параметры будут определяться техническими возможностями и уровнем доверия».

На вопрос журналистов, почему программа королевства в итоге не окажется такой же «военной», представитель Госдепа ответил уклончиво:

У нас есть железные гарантии и механизмы мониторинга.

Как в случае с Израилем?..

По сути, это пример ядерного лицемерия. Саудовская Аравия официально не подписала Дополнительный протокол к ДНЯО, а наследный принц Мухаммед бен Салман ранее заявлял, что в случае получения Ираном бомбы Эр-Рияд последует его примеру. Эр-Рияд не скрывает, что программа нераспространения ЯО его конкретно не касается.

Специалисты по нераспространению бьют тревогу: прецедент с Саудовской Аравией разрушает глобальный консенсус о том, что обогащение должно быть прерогативой ограниченного круга стран. Если Ирану отказывают в праве на замкнутый топливный цикл под предлогом «скрытых намерений», то почему тот же аргумент не работает в отношении монархии Персидского залива, где уровень прозрачности остаётся крайне низким?

Белый дом парирует, что «динамика угроз совершенно разная», но не уточняет, каким образом через 10–15 лет саудовские центрифуги не окажутся на том же перекрестке, что и иранские.

Таким образом, Вашингтон впервые официально санкционирует ядерный порог для ближневосточного союзника, оставляя Тегерану лишь один аргумент: «Вы разрешаете друзьям то, что запрещаете врагам, называя это справедливостью, но это так не работает».
20 комментариев
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  1. Дербенев Антон Звание
    Дербенев Антон
    -3
    22 июля 2026 07:36
    Иран значит долбят, а Саудовская Аравия может? Вы чО, хозяева жизни, совсем ах...., далее нецензурная брань.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    22 июля 2026 07:42
    Израиль не против если у арабов появятся мощности для обогащения урана.А у саудитов есть возможность добывать уран на своей территории или это будет покупной уран .Много вопросов ,по моему личному мнению .
    1. APASUS Звание
      APASUS
      0
      22 июля 2026 08:38
      Цитата: tralflot1832
      Израиль не против если у арабов появятся мощности для обогащения урана.

      Израиль в любом случае против ,потому как и другие соседи озаботятся этой проблемой .
      Цитата: tralflot1832
      .А у саудитов есть возможность добывать уран на своей территории или это будет покупной уран .

      Зачем они все купят у Донни ,для этого и все делается
      1. Южноукраинец Звание
        Южноукраинец
        0
        22 июля 2026 08:41
        Цитата: APASUS
        Зачем они все купят у Донни ,для этого и все делается

        Это 100%. Вложат триллион в штаты и могут играть с ураном. Только что из этого выйдет- вопрос. Они (саудиты) не до конца понимают что такое резьба на болте.
        1. bayard Звание
          bayard
          +1
          22 июля 2026 12:50
          Разрешение СА заниматься ядерной программой на фоне происходящего с Ираном приведёт к одному - к грандиозному Шиито-сунитскому конфликту в регионе . И к немедленному появления ядерных боеголовок у Ирана . В этом и есть цель происходящего . Нужна война , но с Россией страшно (страшно для США , но не евро-марионеткам) , потому появилась альтернативная война . Посмотрим дальше , будет интересно .
  3. kebeskin Звание
    kebeskin
    0
    22 июля 2026 07:43
    Это так выглядит нераспространение ЯО. В эту игру можно играть и Ирану.
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      22 июля 2026 09:12
      В такие игры не всем играть дозволено.
  4. Див Дивыч Звание
    Див Дивыч
    +1
    22 июля 2026 07:47
    Американцы как всегда в своем репертуаре, что только не придумают, чтобы подчинить себе регионы мира, и убивать разрешат и запрещенное производить, все ради америки...
  5. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    22 июля 2026 08:14
    День сурка? Это ведь уже было 19 июня 2026 года.
  6. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    -1
    22 июля 2026 08:17
    На фотографии по правую руку наследного принца стоит канделябр,а по левую руку Трамп. Исходя из восточного этикета, наследный принц канделябр уважает более чем Трампа,ибо канделябр стоит по правую руку наследного принца. . .это мощный сигнал окружающему миру что США уже всё и песенка янки спета . . . hi
  7. ЯсеньПосейдонов Звание
    ЯсеньПосейдонов
    0
    22 июля 2026 08:39
    Соглашение это явно попахивает "кидаловом" в перспективе. Саудиты подписывают себе приговор. Сначала получат "плюшки", а потом ракеты на свои головы от тех же "партнёров".
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    22 июля 2026 08:45
    На счёт договора о не распространении ядрёного оружия... с одной стороны, обогощение урана, больше коммерческий проект, но... та и до создания ядрёного уружия, не так уж далеко... были б деньги, ресурсы, а технологии не такой уж за предельный секрет, сложности...
    В общем, полосатикам, Трампу, никто не указ и какие то международные нормы, договорённости, ему и наф не сдались... soldier
  9. BAI Звание
    BAI
    0
    22 июля 2026 08:58
    изначально имеет военное измерение

    Это и есть так сказать принципиальная разница.
    Иран на войну, саудиты - на мир.
    Кстати, у саудитов тесный союз с Пакистаном, у которого есть ЯО.
    А вот как Пакистан создал ЯО не имея ничего?
    Кто-нибудь может назвать хоть одного пакистанского ученого? Даже не физика, любого
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      22 июля 2026 16:06
      Цитата: BAI
      Кстати, у саудитов тесный союз с Пакистаном, у которого есть ЯО.

      У Пакистана ещё теснее связи с Китаем, так что верблюжатникам обломится, пусть у Трампа отрабатывают...
  10. Кмет Звание
    Кмет
    -1
    22 июля 2026 09:23
    Кто такие США чтобы единолично принимать такие решения в отношении саудитов? Таким же образом любой другой державе можно поддержать Иран и предоставить ему необходимые технологии для развития мирной энергетики, а также для поддержания суверинитета страны. Что там МАГАТЭ или еще кто-то там может сказать на фоне действий США? Отзеркалить ситуацию и все.
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    22 июля 2026 09:33
    Цитата: APASUS
    Цитата: tralflot1832
    Израиль не против если у арабов появятся мощности для обогащения урана.

    Израиль в любом случае против ,потому как и другие соседи озаботятся этой проблемой .
    Цитата: tralflot1832
    .А у саудитов есть возможность добывать уран на своей территории или это будет покупной уран .

    Зачем они все купят у Донни ,для этого и все делается

    А Дони купит у Росатома ?
  12. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    22 июля 2026 10:51
    США готовы позволить Саудовской Аравии обогащать уран
    А потом они их, их же бомбой........
  13. nikon voron Звание
    nikon voron
    0
    22 июля 2026 12:28
    А кто США давал право на разрешение распространения ЯО. И кстати почему МАГАТЕ молчит.
  14. Вольный Остров Звание
    Вольный Остров
    -1
    22 июля 2026 12:36
    Разрешить родине вахабизма и основному поставщику салафитских террористов по всему миру Аравии обогащать уран... Дони, ты явно заразился от Байдена синдромом дауна, альцгеймером и биполяркой в одном флаконе
  15. isv000 Звание
    isv000
    0
    22 июля 2026 16:03
    Если мы не обеспечим персов ядерными технологиями то будем самыми распоследними ... мать нас так...