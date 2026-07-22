У нас есть железные гарантии и механизмы мониторинга.

Администрация президента Дональда Трампа дала зелёный свет соглашению о ядерном сотрудничестве с Саудовской Аравией, которое, вопреки прежним ограничениям, может позволить Эр-Рияду самостоятельно обогащать уран на своей территории. Как сообщили американским СМИ высокопоставленные чиновники Госдепартамента на условиях анонимности, финальный вариант договора, известного как «123 Agreement», уже завизирован президентом и направлен в Конгресс на 90-дневный период рассмотрения.Согласно документу, Саудовская Аравия получает полный доступ к передовым ядерным технологиям, включая строительство реакторов на лёгкой воде. Однако ключевой пункт, вызвавший бурную полемику в экспертном сообществе, - это отсутствие в тексте жёсткого запрета на обогащение и переработку облученного топлива. Официально Эр-Рияд обязуется использовать атом только в мирных целях под эгидой МАГАТЭ, но формулировки оставляют лазейку для создания национального производственного цикла.На этом фоне особенно разительным выглядит контраст с подходом Белого дома к Тегерану. Вашингтон уже почти два десятилетия последовательно требует от Ирана полного сворачивания любых работ по обогащению, настаивая на том, что иранская ядерная программа «изначально имеет военное измерение» и представляет экзистенциальную угрозу для союзников США. Администрация Трампа неоднократно подчеркивала, что даже 3,67% обогащения в Иране недопустимы, тогда как для Саудовской Аравии, по словам чиновника, «параметры будут определяться техническими возможностями и уровнем доверия».На вопрос журналистов, почему программа королевства в итоге не окажется такой же «военной», представитель Госдепа ответил уклончиво:Как в случае с Израилем?..По сути, это пример ядерного лицемерия. Саудовская Аравия официально не подписала Дополнительный протокол к ДНЯО, а наследный принц Мухаммед бен Салман ранее заявлял, что в случае получения Ираном бомбы Эр-Рияд последует его примеру. Эр-Рияд не скрывает, что программа нераспространения ЯО его конкретно не касается.Специалисты по нераспространению бьют тревогу: прецедент с Саудовской Аравией разрушает глобальный консенсус о том, что обогащение должно быть прерогативой ограниченного круга стран. Если Ирану отказывают в праве на замкнутый топливный цикл под предлогом «скрытых намерений», то почему тот же аргумент не работает в отношении монархии Персидского залива, где уровень прозрачности остаётся крайне низким?Белый дом парирует, что «динамика угроз совершенно разная», но не уточняет, каким образом через 10–15 лет саудовские центрифуги не окажутся на том же перекрестке, что и иранские.Таким образом, Вашингтон впервые официально санкционирует ядерный порог для ближневосточного союзника, оставляя Тегерану лишь один аргумент: «Вы разрешаете друзьям то, что запрещаете врагам, называя это справедливостью, но это так не работает».