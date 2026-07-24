MV250: грузовик, носитель роя и розетка на 500 кВт
В горах Афганистана в начале 2010-х два вертолёта K-MAX в беспилотной версии Titan возили боеприпасы и воду к заставам, куда колонну по заминированной дороге было не отправить без риска. Машины летали без пилота, по заданному маршруту, и за пару лет перетаскали тысячи тонн, чтобы не подставлять людей на грузовом рейсе. Идея оказалась рабочей: человека из самой скучной и опасной задачи снабжения можно убрать.
Спустя десять с лишним лет тот же замысел показали в новой редакции. На статической стоянке Farnborough 2026 компания BETA Defense выкатила MV250 — аппарат, который выглядит как помесь лёгкого самолёта и крупного многовинтового дрона. Громких обещаний под него уже прозвучало столько, что хватило бы на десятилетие вперёд. С одной оговоркой: он пока ни разу не летал.
От QH-50 до K-MAX: полвека попыток убрать пилота из грузового рейса
Мысль отправить вертолёт без экипажа старше MV250 лет на шестьдесят. Ещё в начале 1960-х ВМС США приняли на вооружение QH-50 DASH — маленький соосный беспилотник, который взлетал с палубы эсминца и нёс противолодочную торпеду. По тем временам решение было смелым: аппаратом управляли по радио, автопилот был примитивным, и заметная часть машин просто терялась в море из-за отказов управления. Программу свернули, но принцип остался: беспилотный винтокрыл возможен.
Gyrodyne QH-50 DASH, первый в мире беспилотный вертолёт, принятый на вооружение ВМС США
Следующий заметный шаг случился уже в Афганистане. K-MAX, вертолёт с перекрещивающимися винтами, изначально пилотируемый «летающий кран», получил беспилотную версию Titan, и с 2011 по 2014 год Корпус морской пехоты использовал пару таких машин для снабжения. Это был первый случай, когда беспилотная вертолётная логистика реально работала в зоне боевых действий, а не на полигоне.
Kaman K-1200 K-MAX, специализированный «летающий кран», разработанный для транспортировки тяжёлых грузов на внешней подвеске
Параллельно шла другая линия, разведывательная. MQ-8 Fire Scout, беспилотный вертолёт лёгкого класса, вставал на корабли как носитель сенсоров и целеуказатель. Возить грузы он не предназначался. Зато именно на нём отработали то, без чего MV250 немыслим, — автономную посадку на площадку и полёт по маршруту без участия человека.
Беспилотный вертолёт Northrop Grumman MQ-8B Fire Scout военно-морских сил США
Общий итог полувека простой. Задача упиралась не в автономию, а в саму вертолётную механику: главный редуктор, валы, несущий ротор дороги в обслуживании, шумны и заметны. MV250 пробует зайти с другой стороны.
Крыло, четыре подъёмных винта и турбина, которая не крутит пропеллеры
В основе MV250 лежит гражданская машина — электрический аппарат вертикального взлёта и посадки (eVTOL) Alia 250 той же BETA Technologies, рассчитанный на пилота и пятерых пассажиров. Военная версия отдаёт весь пассажирский объём под груз и оборудование, а заодно теряет пилота.
Компоновка нетипичная. Фюзеляж с крылом размахом около 15 метров, на балках четыре подъёмных винта фиксированного шага, сзади V-образное оперение и один толкающий винт изменяемого шага. Работает это в два этапа: четыре верхних винта поднимают машину вертикально, как мультикоптер, а в горизонтальном полёте тягу даёт кормовой винт, и аппарат летит уже по-самолётному, опираясь на крыло.
Самое интересное спрятано в силовой установке. Гражданская Alia 250 — чисто электрическая. Военная MV250 сохранила ту же аэродинамику, но получила гибридную схему, причём последовательно-гибридную: турбина в ней напрямую не крутит ни один винт. Газотурбинный генератор (по открытым данным — разработки GE Aerospace) питает высоковольтную шину, заряжает батареи, а от них работают электромоторы пропеллеров. В части сообщений двигатель называют адаптацией вертолётного T700, но это лишь предположение, а не подтверждённый факт. Турбину можно и вовсе заглушить, оставив машину на батареях.
Инженерный смысл такой схемы в том, чтобы уйти от вертолётной трансмиссии. Нет главного редуктора, нет валов, нет сложной механической передачи на ротор — меньше движущихся частей, меньше того, что изнашивается и ломается. Взамен, правда, появляются две новые уязвимые точки: батареи и силовая электроника высоковольтной шины. На бумаге компромисс выгоден, но проверяется он только в эксплуатации, которой у машины ещё не было.
Возникает вопрос, зачем вообще гибрид, если весь смысл eVTOL — в электричестве. Всё упирается в дальность. Чистая электрическая машина заложница батареи: на вертикальный взлёт энергии уходит много, и на маршевый участок её остаётся мало. Для авиатакси в пределах агломерации этого хватает, для военной логистики через сотни километров — уже нет. Турбогенератор снимает это ограничение, не отбирая у машины вертикальный взлёт: батарея берёт на себя пиковую нагрузку на подъёме, а турбина тянет крейсерский участок и попутно подзаряжает шину. Так что гибрид тут не от моды — чистая электрика просто не дотягивает по расстоянию.
Заявленные характеристики выглядят так:
- полезная нагрузка — около 907 кг (2000 фунтов);
- объём грузовой кабины — порядка 7 м³, загрузка через откидную носовую створку;
- крейсерская скорость — свыше 170 узлов, около 314 км/ч;
- время в воздухе — до 12 часов на высоте 20 000 футов.
Все эти цифры оценочные. Аппарат, показанный на Farnborough, собран, по словам компании, из «полностью лётных компонентов», но в воздух пока не поднимался.
Тысяча часов на чужом планере: автономия от Sikorsky
Тут кроется главная нестыковка проекта, и она же — самое любопытное. Сам MV250 не летал ни разу. А система, которая будет им управлять, к моменту салона накопила больше тысячи часов — правда, на других машинах.
В июле 2026-го, накануне Farnborough, Sikorsky (подразделение Lockheed Martin) и BETA объявили о соглашении: на MV250 ставят автономный комплекс MATRIX. Это тот самый набор «мозгов», что превращает пилотируемый или дистанционный аппарат в самостоятельный: планирование маршрута с планшета или наземного пульта, автоматические взлёт и посадка, полёт по заданию, обход препятствий. Причём MATRIX умеет управлять и винтокрылой машиной, и самолётом с неподвижным крылом — для гибрида вроде MV250, который взлетает мультикоптером, а летит по-самолётному, это принципиально.
Компания Sikorsky интегрирует автономную систему MATRIX в БПЛА BETA MV250, что позволит повысить автономность военной логистики, пополнения запасов и поисково-спасательных операций
Багаж у системы солиднее, чем у планера, на который её ставят. По данным Sikorsky, MATRIX накопил свыше 1000 часов налёта, прошёл более 500 испытаний и демонстраций, освоен на двух десятках разных платформ, обучено больше сотни операторов. В 2025 году MATRIX-версия Black Hawk отработала полный логистический набор: доставку груза внутри, на внешней подвеске, парашютный сброс и эвакуацию людей. Комплекс к тому же лежит в основе программы DARPA ALIAS, где отрабатывают глубокую автоматизацию работы экипажа. Словом, это не стендовая заготовка, а система с реальным налётом.
Здесь замыкается линия, начатая ещё на Fire Scout. Автопосадку на площадку и полёт по маршруту без человека отработали в 2000-е на разведывательном вертолёте; затем U-Hawk, беспилотная версия Black Hawk от той же Sikorsky, перенёс эту автономию на транспортные задачи; теперь готовый пакет перекладывают в гибридный планер. MV250 встаёт в один ряд с U-Hawk, беспилотником Nomad и опционально пилотируемым Black Hawk — все они работают под единым интерфейсом MATRIX. Для оператора это удобно: командир управляет разными аппаратами с одного пульта, а новый тип машины добавляется почти без переучивания.
Быстрота интеграции объясняется устройством, а не чудесами разработчиков. Семейство ALIA — CX300, A250 (гражданская Alia 250) и MV250 — построено на общей архитектуре системы управления полётом, а сам MATRIX сделан по открытой, MOSA-совместимой схеме (Modular Open Systems Approach, открытая модульная архитектура): его можно подключить к чужому бортовому контроллеру без глубокой переделки. За две недели MATRIX сначала интегрировали и облетали на обычном самолёте CX300 — он послужил летающим стендом для той же архитектуры, что пойдёт на MV250. Автономию, иными словами, проверяют на машине, которая летает, чтобы потом перенести на машину, которая пока стоит.
Размен получается странный. Голова у MV250 чужая, зато обкатанная — с тысячей часов налёта, а планер — собственный, но пока не оторвался от бетона ни разу. Обычно у нового аппарата всё наоборот: сначала обкатывают планер, а автономику доводят позже. Здесь порядок перевёрнут, и в этой перевёрнутости — весь MV250: проверено всё, кроме него самого.
Грузовик, носитель роя, розетка на 500 кВт: зачем ему столько ролей
Базовая задача MV250 — снабжение в «оспариваемом» пространстве, то есть там, где риск для пилотируемой техники и наземных колонн высок. Аппарат садится на площадку вертолётного класса рядом с войсками, не требуя аэродрома, а маршевый участок проходит по-самолётному, дальше и быстрее вертолёта.
Дальность при этом описана не одной цифрой, а вилкой профилей, и вилка эта показательна. С полной загрузкой в 907 кг радиус операции заявлен свыше 250 морских миль — отсюда и число 250 в названии, около 463 км. Уменьшили нагрузку вдвое, примерно до 450 кг, — радиус подрос до 750 с лишним морских миль. А в режиме перегона или долгой разведки, налегке, обещают больше 1300 морских миль, за 2400 км. Расклад читается сразу: чем легче машина, тем дальше уходит, — и логистику под неё придётся планировать, глядя не на один максимум, а на всю эту лесенку.
Грузовой отсек подогнан под стандарт военной логистики. Внутрь входят три контейнера JMIC — унифицированная тара, которой снабжение США пользуется давно, так что MV250 вписывается в готовые цепочки без их перестройки. Тот же объём быстро перенастраивается под другую работу — и вот здесь заявленный список ролей начинает расползаться. Разведка и ретрансляция (ISR), воздушный командный пункт (C2), эвакуация раненых (CASEVAC), борьба с чужими дронами (C-UAS) — всё в одном планере. На бумаге универсал, на деле каждая из этих ролей тянет свой комплект оборудования и свою программу испытаний, а испытаний у машины пока ноль.
Отдельная функция — носитель роя. Из бортовых пусковых контейнеров MV250 может отстреливать так называемые air-launched effects, авиазапускаемые средства: мелкие разведывательные дроны и барражирующие боеприпасы. Схема простая — аппарат подходит к рубежу вне плотной ПВО и выпускает малые дроны, которые дальше идут сами. Замысел не уникален, ровно то же закладывают в тот же беспилотный U-Hawk, тоже рассчитанный на десятки таких эффектов. MV250 лишь один из первых, кто собрал это в гибридном планере.
Есть и вовсе экзотическая роль — передвижная электростанция. На земле аппарат, по данным компании, отдаёт до 500 кВт: питать командный пункт, комплекс РЭБ, средства борьбы с дронами или энергоёмкое оружие направленной энергии. С цифрами генерации, впрочем, в источниках форменный разнобой — рядом с этими 500 кВт мелькают и пиковый мегаватт, и 1,3 МВт (1300 кВт) на взлёте, причём последнюю цифру приписывают то отдаче на землю, то мощности самого турбогенератора. Сводить их в одну картину бессмысленно: для аппарата, который ещё не оторвался от бетона, такой разброс даже ожидаем.
Один эпизод хорошо показывает, где кончаются проверенные данные и начинается презентационный оптимизм. Основатель и глава компании Кайл Кларк заявил, что физика MV250 обеспечивает «значительно большую дальность, скорость и меньшую стоимость эксплуатации» в сравнении с конвертопланом — машиной с поворотными винтами вроде V-22 Osprey. Издание TWZ, разобрав опубликованные цифры, отметило: по этим самым цифрам превосходство над конвертопланом не выходит. Формулировка красивая, арифметика — нет.
Демонстрация использования MV250 в качестве тактического источника питания, расположенного в передней части, для зарядки электрического мотоцикла
Тесный рынок: MV250 среди конвертированных вертолётов
Ниша, в которую заходит MV250, уже плотно заселена. Сверху беспилотные переделки готовых вертолётов: MQ-72C Lakota Connector с нагрузкой около 1800 кг и Airbus U145 на базе H145, берущий до 1180 кг. Снизу машины полегче: R66 Turbinetruck на планере Robinson (около 590 кг внутренней нагрузки) и Uncrewed 505 на базе Bell 505, которые Корпус морской пехоты собирается использовать для снабжения передовых групп. MV250 со своими 907 кг ложится ровно посередине этого диапазона.
Но одно отличает его от всех перечисленных. Соседи по нише — конверсии проверенных вертолётов: планер летает десятилетиями, беспилотной делают начинку. MV250 заходит с гибридным eVTOL. Свежая схема, которой ни у кого рядом нет, — его главный козырь и его же главная слабость: за ней пока не стоит ни одного часа реального налёта.
Отчасти разрыв закрывает гражданская родословная. MV250 растёт из семейства Alia, которое BETA ведёт через сертификацию FAA, и часть железа — планер, элементы силовой установки — идёт от машины, проектируемой под гражданские нормы. Это задел: сертифицированное железо потом проще провести и через военную приёмку. Но сроки гражданской сертификации Alia — это планы компании, а не свершившийся факт, и к военной автономии с гибридом они прямого отношения не имеют. Их придётся доказывать заново.
Что ещё не сделано
Список несделанного у MV250 длиннее списка достигнутого. Нет объявленной даты первого полёта. Нет графика военной квалификации, стартового заказчика, внятного плана, когда и где машину начнут выпускать серийно. Сами разработчики честно называют проект программой на ранней стадии — по сути, это лётный демонстратор и маркетинговый макет в одном флаконе.
Круг возможных заказчиков очерчен щедро: армия США, силы спецопераций SOCOM, Корпус морской пехоты, командование спецопераций ВВС, союзники по НАТО, партнёры в Индо-Тихоокеанском регионе. Широта списка выдаёт главное — твёрдого покупателя пока нет, машину показывают всем, кому может пригодиться среднего веса беспилотный грузовик с гибридной силовой. А интерес — это ещё далеко не подписанный контракт.
eVTOL постепенно перетекает из гражданской авиатакси-темы в военную грузовую нишу, и MV250 — ранний, заметный пример этого дрейфа. Автономию ему уже одолжили — с тысячей лётных часов на чужих планерах. Проверено всё, кроме него самого: у планера пока ноль лётных часов. Каким он окажется на деле, покажет первый полёт; до него все обещания гибридной схемы остаются расчётом со стенда Farnborough.
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