США продолжат использовать британские базы для ударов по Ирану

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США продолжат использовать британские базы для ударов по Ирану

Соединенные Штаты по-прежнему могут использовать британские военные базы для ударов по Ирану, новый премьер-министр Соединенного королевства Энди Бернэм поддержал ранее принятое решение Стармера.

Бернэм будет поддерживать политику ушедшего в отставку Кира Стармера как по Украине, так и по Ирану. Он уже подтвердил, что американцы могут по-прежнему пользоваться британскими базами для военных операций на Ближнем Востоке. Речь идет о базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане и авиабазе Королевских ВВС Британии Фэрфорд.



Новый премьер-министр Энди Бернэм одобрил использование Соединенными Штатами британских военных баз для того, что Великобритания называет оборонительными ударами по Ирану.

Между тем в Тегеране предупредили Лондон, чтобы он не влезал в конфликт на стороне США. В случае, если Британия присоединится к США в нанесении ударов или попытках «открыть» Ормузский пролив, все британские военные базы на Ближнем Востоке, а также другие объекты станут законными целями для иранских ракет.

США, в свою очередь, продолжают наносить удары по Ирану, пытаясь ослабить его военный потенциал и заставить снять блокаду Ормузского пролива.
11 комментариев
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  1. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    22 июля 2026 08:00
    Где же 50 стран, которые окажут Ирану помощь баллистическими ракетами дальностью 5 тыс.км.? Чтобы уничтожить базы в Британии
    1. APASUS Звание
      APASUS
      +2
      22 июля 2026 08:36
      Цитата: gribanow.c
      Где же 50 стран, которые окажут Ирану помощь баллистическими ракетами дальностью 5 тыс.км.? Чтобы уничтожить базы в Британии

      Проскочило уже в западных СМИ . Удары Ирана стали подозрительно точны . И ряд фото. По сути уже помогают ,но не так как собаки США .Которые лают на каждом углу ,типа недобалтики
  2. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    0
    22 июля 2026 08:02
    Конец Диего-Гарсиа и кипрским базам
    1. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      0
      22 июля 2026 14:22
      На Кипре есть радары НАТО большие обзорные. Они и РФ мешают.
  3. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +2
    22 июля 2026 08:39
    . Соединенные Штаты по-прежнему могут использовать британские военные базы для ударов по Ирану, новый премьер-министр Соединенного королевства Энди Бернэм поддержал ранее принятое решение Стармера

    Это наши "красные линии" создали иллюзию у мелкобританцев, что Иран не станет по ним стрелять.
    1. bayard Звание
      bayard
      +1
      22 июля 2026 12:16
      Думаете ударят по Букингемскому дворцу ?
      1. Южноукраинец Звание
        Южноукраинец
        +2
        22 июля 2026 12:45
        Цитата: bayard
        Думаете ударят по Букингемскому дворцу ?

        Жаль не достанут, а вот по базе на Кипре, вполне.
        1. bayard Звание
          bayard
          +3
          22 июля 2026 13:12
          Так у них новая ракета есть , которая достаёт . Букимгенский дворец - прекрасная цель . Будет шумно и резонансно . А по Кипру , это в Иране каждый может , как и по Израилю . Но надо - по Лондону . И не только по дворцу Букингемскому , но и по Лондонскому Сити . Ведь красиво же будет .
        2. Zaurbek Звание
          Zaurbek
          +1
          22 июля 2026 14:21
          Туда еще попасть нужно. БРСД вряд ли попадет. Орешник, я так понял, в квадрат какой то насыпает.
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    22 июля 2026 10:50
    Цитата: VovaVVS
    Конец Диего-Гарсиа и кипрским базам
    Поскорее бы!
  5. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +1
    22 июля 2026 14:20
    Вот бы шороху было, если бы ИРИ ракету освоило на 5,5ткм