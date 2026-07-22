США бьют по Ирану 11-ю ночь подряд, пытаясь открыть Ормузский пролив

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США бьют по Ирану 11-ю ночь подряд, пытаясь открыть Ормузский пролив

США продолжают наносить удары по Ирану, впервые с начала возобновления активной фазы конфликта системы противовоздушной обороны были задействованы в Тегеране. Об этом сообщает иранская пресса.

Соединенные Штаты нанесли серию масштабных ударов по иранской территории, атаки продолжаются одиннадцатую ночь подряд. В заявлении Центрального командования ВС США говорится, что удары преследуют цель ослабить способность Ирана атаковать грузовые суда в Ормузском проливе. Согласно карте, основные удары наносились по объектам на побережье пролива, а также в северной части Ирана.



Сегодня в 19:00 по восточному времени силы Центрального командования США начали наносить удары по военным объектам в Иране, уже 11-ю ночь подряд. Цель этих ударов — ослабить способность Ирана угрожать торговому судоходству в Ормузском проливе.

Отмечается, что сегодняшние удары были гораздо мощнее, чем в предыдущие дни. Под удары попал и Тегеран, впервые с начала возобновления конфликта. Иранские власти пока не комментировали американские удары, однако Центральный штаб Хатам аль-Анбия ВС Ирана предупредил, что возобновление ударов по ядерным и стратегическим объектам будет расценено как расширение войны в регионе.



Если агрессивная и террористическая армия США перейдёт к таким действиям, это будет расценено как расширение войны в регионе. В таком случае все интересы США, их союзников и сторонников этой мятежной и преступной страны станут объектами мощных ударов со стороны Вооружённых сил Исламской Республики Иран.
10 комментариев
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  1. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +4
    22 июля 2026 08:24
    11-ю ночь Трамп спит сладко и ,наверное,видит сны как ему вручают Нобелевскую премию по математике за бомбёжки городов Ирана. . . hi
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      22 июля 2026 08:31
      ❝ Трамп спит сладко и, наверное, видит сны как ему вручают Нобелевскую премию по математике за бомбёжки городов Ирана ... ❞ —

      — «Не буди лихо» © ...
  2. Ганкутсу_ Звание
    Ганкутсу_
    0
    22 июля 2026 08:26
    Как показывает практика, бомбежки не приведут к результату.
    Иран крепко держит за яйца монархии залива. Потому это будет вялотекущая война. Без большой крови.
  3. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    0
    22 июля 2026 08:27
    Даже если америкосы подавят все военные пункты на побережье никто не даст гарантии от мин и партизанских выпадов на резиновых лодках.
  4. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    22 июля 2026 08:33
    Сейчас Донни объявит очередную 11 победу, над Ираном ! А побеждённый Иран, завалит пару истребителей США в ответ
  5. Mathurin Nankap Звание
    Mathurin Nankap
    +1
    22 июля 2026 08:40
    Je vous invite à aller sur telegram pour constater les attaques de Téhéran sur les bases us dans le golf et en Jordanie. Les US finiront par se replier au pays du looser (Netanyahou) du Moyen-Orient.
  6. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    0
    22 июля 2026 08:42
    Своими бомбёжками он просто плотнее законопачивает пролив … а там еще есть где разгуляться Ирану это и дата-центры и кабели по дну залива и опреснительные установки по побережью (водой американские базы снабжают между прочим) … опять-таки озорные похуситы включились в игру …
    А оранжевый писдиллер уже и вылезти с хорошим лицом не в состоянии и бомбардиров и ничего не дают особо в плане принуждения Ирана … сухопутная операция сопряжена с большими потерями их амеры до мокрых подгузников не переносят после Вьетнама
    С этих людобоев станется и до ЯО дойти ибо разучились договариваться
  7. Нуманумайе Звание
    Нуманумайе
    0
    22 июля 2026 10:06
    Дайте ракеты ирану, пусть е по е сша
  8. Десница ока Звание
    Десница ока
    +1
    22 июля 2026 11:30
    Жалко Иран... Эта озверевшая агрессивная сионо-саксонская банда, уверена, сама уже не остановится, обрушив на Иран все возможное свое смертоносное оружие. И, самое главное, понимают звери, что добиться своих настоящих целей - смены режима в Иране на прозападный и отказа обогащать уран, они не добьются.., но, как кровожадные маньяки, дорвавшись, продолжают свою агрессию, наращивая удары, нанося колоссальные разрушения инфраструктуре Ирана, убивая мирных людей, причиняя им всевозможгые страдания и тп. Понимая, короче, что не смогут поставить Иран на колени и подчинить - просто из ненависти к нему и бессильной злобы, исходя из своей античесловечной, жестокой сущности - вот так на глазах у всего мира - уничтожают целое государство, вопиюще беззаконно, просто из ненависти "вдалбливают в каменный век"... Упыри...
  9. pexotinec Звание
    pexotinec
    0
    22 июля 2026 14:17
    Надо бить по штатам а не по союзникам! Только тогда они поймут что и на их территории может начаться война