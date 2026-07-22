США бьют по Ирану 11-ю ночь подряд, пытаясь открыть Ормузский пролив

Сегодня в 19:00 по восточному времени силы Центрального командования США начали наносить удары по военным объектам в Иране, уже 11-ю ночь подряд. Цель этих ударов — ослабить способность Ирана угрожать торговому судоходству в Ормузском проливе.

Если агрессивная и террористическая армия США перейдёт к таким действиям, это будет расценено как расширение войны в регионе. В таком случае все интересы США, их союзников и сторонников этой мятежной и преступной страны станут объектами мощных ударов со стороны Вооружённых сил Исламской Республики Иран.

США продолжают наносить удары по Ирану, впервые с начала возобновления активной фазы конфликта системы противовоздушной обороны были задействованы в Тегеране. Об этом сообщает иранская пресса.Соединенные Штаты нанесли серию масштабных ударов по иранской территории, атаки продолжаются одиннадцатую ночь подряд. В заявлении Центрального командования ВС США говорится, что удары преследуют цель ослабить способность Ирана атаковать грузовые суда в Ормузском проливе. Согласно карте, основные удары наносились по объектам на побережье пролива, а также в северной части Ирана.Отмечается, что сегодняшние удары были гораздо мощнее, чем в предыдущие дни. Под удары попал и Тегеран, впервые с начала возобновления конфликта. Иранские власти пока не комментировали американские удары, однако Центральный штаб Хатам аль-Анбия ВС Ирана предупредил, что возобновление ударов по ядерным и стратегическим объектам будет расценено как расширение войны в регионе.