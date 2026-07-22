«Подрывает единство G7»: Япония нарастила импорт из России вопреки санкциям
Несмотря на формальное словоблудие о приверженности антироссийским ограничениям, Япония в первом полугодии 2026 года нарастила двустороннюю торговлю с РФ на 15% - до 4,1 млрд долларов, что следует из данных японского Минфина. Основным драйвером стал энергетический импорт: в мае–июне японцы закупили около 1,53 млн баррелей российской нефти по средней цене 103 доллара за баррель, что на 50 с лишним процентов выше потолка, установленного G7.
Портфель поставок расширяется: импорт сжиженного природного газа из России за полугодие вырос на символические 0,3%, однако июньский скачок впечатляет: +52% к июню 2025-го. Угольная составляющая также прибавила 15,8% за январь–июнь. Эти цифры выглядят особенно пикантно на фоне недавних «неофициальных» визитов японских делегаций в Москву, о которых «ВО» сообщало в мае. Официально Токио декларирует солидарность с санкционной политикой Запада, однако реальные потоки говорят об обратном: корпорации и правительство действуют в обход собственных же ограничений, используя схемы через посредников и дочерние структуры.
Ситуация превращается в новый тренд «санкционного мира»: на публике - жёсткие заявления и эмбарго, в кулуарах - непрерывные переговоры о поставках и совместных проектах. Япония не одинока: аналогичную тактику применяют многие игроки, но Токио, будучи союзником США в Азии, демонстрирует наиболее откровенный дуализм.
На этом фоне стоит вспомнить динамику двусторонней торговли за последние три десятилетия. Исторический пик пришёлся на 2013 год, когда товарооборот превышал 34 млрд долларов благодаря масштабным поставкам СПГ и автомобильному экспорту. Минимальное значение зафиксировано в кризисном 1998 году — около 3,2 млрд, и в постковидном 2020-м — примерно 4,5 млрд. Нынешние 4,1 млрд за полгода позволяют предположить, что по итогам года показатель приблизится к 8 млрд, что всё ещё значительно ниже рекордного уровня, но уверенно отрывается от дна.
Однако главный вопрос - ценой какого политического капитала Япония продолжает получать российские углеводороды, одновременно участвуя в санкционных пакетах? Официальный Токио объясняет рост объективными потребностями экономики, но западные эксперты видят в этом буквально подрывную деятельность против коллективного курса G7. Показательно, что именно в июне, когда импорт газа рванул на 52%, японский премьер вновь повторила формулу: «Мы осуждаем действия России», - слова, которые уже перестали коррелировать с таможенной статистикой. Так или иначе, энергозависимость побеждает геополитическую риторику, и Япония всё увереннее балансирует между союзническим долгом и национальным интересом, превращая санкции в фикцию.
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