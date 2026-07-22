«Подрывает единство G7»: Япония нарастила импорт из России вопреки санкциям

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«Подрывает единство G7»: Япония нарастила импорт из России вопреки санкциям

Несмотря на формальное словоблудие о приверженности антироссийским ограничениям, Япония в первом полугодии 2026 года нарастила двустороннюю торговлю с РФ на 15% - до 4,1 млрд долларов, что следует из данных японского Минфина. Основным драйвером стал энергетический импорт: в мае–июне японцы закупили около 1,53 млн баррелей российской нефти по средней цене 103 доллара за баррель, что на 50 с лишним процентов выше потолка, установленного G7.

Портфель поставок расширяется: импорт сжиженного природного газа из России за полугодие вырос на символические 0,3%, однако июньский скачок впечатляет: +52% к июню 2025-го. Угольная составляющая также прибавила 15,8% за январь–июнь. Эти цифры выглядят особенно пикантно на фоне недавних «неофициальных» визитов японских делегаций в Москву, о которых «ВО» сообщало в мае. Официально Токио декларирует солидарность с санкционной политикой Запада, однако реальные потоки говорят об обратном: корпорации и правительство действуют в обход собственных же ограничений, используя схемы через посредников и дочерние структуры.

Ситуация превращается в новый тренд «санкционного мира»: на публике - жёсткие заявления и эмбарго, в кулуарах - непрерывные переговоры о поставках и совместных проектах. Япония не одинока: аналогичную тактику применяют многие игроки, но Токио, будучи союзником США в Азии, демонстрирует наиболее откровенный дуализм.

На этом фоне стоит вспомнить динамику двусторонней торговли за последние три десятилетия. Исторический пик пришёлся на 2013 год, когда товарооборот превышал 34 млрд долларов благодаря масштабным поставкам СПГ и автомобильному экспорту. Минимальное значение зафиксировано в кризисном 1998 году — около 3,2 млрд, и в постковидном 2020-м — примерно 4,5 млрд. Нынешние 4,1 млрд за полгода позволяют предположить, что по итогам года показатель приблизится к 8 млрд, что всё ещё значительно ниже рекордного уровня, но уверенно отрывается от дна.

Однако главный вопрос - ценой какого политического капитала Япония продолжает получать российские углеводороды, одновременно участвуя в санкционных пакетах? Официальный Токио объясняет рост объективными потребностями экономики, но западные эксперты видят в этом буквально подрывную деятельность против коллективного курса G7. Показательно, что именно в июне, когда импорт газа рванул на 52%, японский премьер вновь повторила формулу: «Мы осуждаем действия России», - слова, которые уже перестали коррелировать с таможенной статистикой. Так или иначе, энергозависимость побеждает геополитическую риторику, и Япония всё увереннее балансирует между союзническим долгом и национальным интересом, превращая санкции в фикцию.
48 комментариев
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    +6
    22 июля 2026 08:30
    С японцами давно надо переходить на американскую схему общения - мы вам газ, вы нам то то......Не хотите ,значит газа у вас не будет ,покупайте в США
    1. bayard Звание
      bayard
      +3
      22 июля 2026 11:13
      Ну не йены же их японские скирдовать . Нам нужно промышленное оборудование для химической промышленности , для ремонта и восстановления повреждённых НПЗ , производственные линии , станки , доукомплектация всех наших автосборочных заводов всеми необходимыми производствами по кооперации для обеспечения 100% автаркии в столь важном для нас деле . завод\ды по производству авиационного карбона и препрегов , оборудование для наших судостроительных заводов и строительство верфей под ключ . Много чего от японов получить можно . А в ответ они получат от нас не только нефть , газ , уголь и алюминий , но и огромный рынок сбыта и возможности нашей логистики для доставки их товаров в страны Центральной и Южной Азии . Если в прошлом месяце торговля рванула\выросла сразу на 52% , то тумаю что это только начала и к концу года торговля может вырасти минимум до 10 млрд. дол. , а в ближайшие годы вернуться к своим пиковым показателям в лучшие годы . Т.е. 35-40 млрд. И это разумеется не предел . При правильном поведении и разумной политике японов торговля может вырасти легко до 100 млрд. дол. и более . Япония вполне может заменить для нас прежних поставщиков из европ . А если подобным же образом поведёт себя и ЮК , то и они могут выйти на примерно такой уровень взаимной торговли с нами . А то и больше . Нам нужны новые верфи , заводы , фабрики , комбинаты , ГОКи , да и собственно возможность заказать танкеры и газовозы , сухогрузы и контейнеровозы до того , пока наши ССЗ не насытят наши внутренние потребности . Это выгодно , очень выгодно . Нужно просто послать к японской и корейской ядрёной матери этих лимитрофов из ЕС .
      1. Александр Расмухамбетов Звание
        Александр Расмухамбетов
        +1
        Вчера, 06:07
        Хорошо если на оборудование,положат в деньги в банки и все,обычай такой.
        1. bayard Звание
          bayard
          0
          Вчера, 12:15
          Уже не такой , война обычаи меняет .
  2. Irokez Звание
    Irokez
    +1
    22 июля 2026 08:32
    "Жить захочешь и не так раскорячишься", цитата из фильма и ведь в точку.
  3. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +3
    22 июля 2026 08:33
    Япония островное государство … собственного сырья практически нет посему сильно ориентирована на экспортные поставки … наличие хранилищ на территории страны просто буфер смягчающий колебания но не решающий вопрос в случае дефицита поставок (например нынешний пример ормуза) поэтому усиленно ищут где взять сырьё … а риторика она хороша для политиков
  4. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    0
    22 июля 2026 08:43
    На этом фоне стоит вспомнить динамику двусторонней торговли за последние три десятилетия.
    Автор хотелось бы поподробнее узнать, что импортировала РФ из Японии? То, что мы великая сырьевая держава и основной наш экспорт это энергоносители мы знаем. И сразу становится понятно, кто в этой торговле действительно зарабатывает, т.к. энергоносители и сырьё используется для производства продукции с большей добавочной стоимостью.
    А так да, статья пафосная получилась.
    1. Слесарь Звание
      Слесарь
      +2
      22 июля 2026 08:56
      Цитата: Gomunkul
      Автор хотелось бы поподробнее узнать, что импортировала РФ из Японии?

      Я не автор , но например можно совершенно без особого напряга купить станок DMG MORY , с 5 осевой машиной Фанук , станки китайские идут в продажу как пирожки , с фануком . К слову все фануки японского производства , с разрешением сша и сборкой китай.
      1. Svarog5570 Звание
        Svarog5570
        +4
        22 июля 2026 09:04
        А может лучше купить технологии изготовления таких станков и начинать производить их у нас в России.
        1. Gomunkul Звание
          Gomunkul
          -2
          22 июля 2026 09:11
          А может лучше купить технологии изготовления таких станков и начинать производить их у нас в России.
          Конечно лучше, но это не про нашу страну. Если что то в ней подобное и происходит, то уже даже шильдики не переклеивают, видимо даже такая операция требует подготовленные высококвалифицированные кадры. laughing
          Как на известном автомобильном заводе, сначала был автомобилестроительным, затем автосборочным, а теперь стал автораспаковочным.
        2. свой1970 Звание
          свой1970
          +3
          22 июля 2026 09:12
          Цитата: Svarog5570
          А может лучше купить технологии изготовления таких станков и начинать производить их у нас в России.

          Для этого надо чтоб их ХОТЕЛИ продать. Пример с Опелем уже был- за цену выше рынка -не продали
          1. Svarog5570 Звание
            Svarog5570
            -1
            22 июля 2026 09:21
            В таких случаях промышленный шпионаж никто не отменял, как говорится "дёшево и сердито"
            1. свой1970 Звание
              свой1970
              +2
              22 июля 2026 09:41
              Цитата: Svarog5570
              В таких случаях промышленный шпионаж никто не отменял, как говорится "дёшево и сердито"

              Китайцы до сих пор не могут довести до ума авиадвигатели переданные с наших- хотя есть ВСЕ
        3. Отставной старлей Звание
          Отставной старлей
          +3
          22 июля 2026 09:27
          ...А может лучше купить технологии изготовления таких станков и начинать производить их у нас в России.

          И много станков с фануком требуется российским заводам? Какую продукцию они будут выпускать тысячами экземпляров для обеспечения рентабельности их производства? Потребность в высокотехнологических изделиях в российском машиностроении незначительна, только для ВПК, а этот наш промышленный сектор находится под санкциями и втиснуться в него из-за сотни изделий смысла нет, да и доказать целесообразность применения таких изделий и станков для их производства экономически очень сложно.
          1. Svarog5570 Звание
            Svarog5570
            -2
            22 июля 2026 10:57
            Так ведь надо развивать машиностроение, электронику а по принципу "деньги есть всё купим" мы уже влетели в опу по самое нихачу. Да не спорю ко всему этому мы пришли благодаря чубайсо-гайдарам и в угоду так называемым "партнёрам" наше правительство похерило профтехобразование которое готовило кадры для предприятий.
            1. Отставной старлей Звание
              Отставной старлей
              +2
              22 июля 2026 11:28
              ...Так ведь надо развивать машиностроение, электронику...

              А где я говорил об разрушении машзаводов и других высокотехнологичных производств?🤔 Развивать машиностроение нужно с умом! Высокотехнологичный Китай до сих пор покупает российские самолёты и С-400. Росатом посталяет в Китай ядерные реактора не за красивые глазки, а за их высокое качество и технологичность сборки и запуска! Воткинский завод и Красмаш вряд ли применяют именно такие станки для выпуска мехизделий военного качества, но эффективность их продукции хорошо известна и на СВО, и на АПЛ Северного флота.
        4. alexoff Звание
          alexoff
          -1
          22 июля 2026 13:29
          Кто этим заниматься будет? Какой эффективный менеджер? Какой из них не всё украдёт и не развалит походя имеющееся?
        5. Слесарь Звание
          Слесарь
          0
          22 июля 2026 14:47
          Цитата: Svarog5570
          А может лучше купить технологии изготовления таких станков и начинать производить их у нас в России.

          Завод в Ульяновске стоит , DMG MORI чпу Siemens 840D SL (для DMU 50 Ecoline) или FMS-3500 (российская разработка для некоторых моделей).
    2. esoterica Звание
      esoterica
      +3
      22 июля 2026 09:05
      мы великая сырьевая держава


      Как же бесит, когда слышишь или читаешь про нас, что мы какая-то "держава". Без этого слова нет просто жизни нашим дуракам. Хотя действительно, некоторым от этого радостно, что мы на одном уровне с другими подобными "державами" вроде Нигерии и Саудовской Аравии и Венесуэлы.
      1. Irokez Звание
        Irokez
        0
        22 июля 2026 09:17
        США на данный момент ещё большая держава чем мы и бензоколонкой стала и газокачкой, но все чё-то молчат (это другое).
        1. Gomunkul Звание
          Gomunkul
          0
          22 июля 2026 09:46
          США на данный момент ещё большая держава чем мы и бензоколонкой стала и газокачкой, но все чё-то молчат (это другое).
          В США к власти пришли такие же люди для которых личные интересы выше государственных. И только зашоренные не видят очевидного.
          1. esoterica Звание
            esoterica
            0
            22 июля 2026 10:26
            В США к власти пришли такие же люди для которых личные интересы выше государственных. И только зашоренные не видят очевидного.


            У них по крайней мере есть возможность прокатить на выборах этих людей и выбрать себе других.Чего у нас никогда не было, но зато вечные несменяемые деды, которые сами себя выбирают и знают, что нужно нашему народу.
            Я уже молчу за СМИ, где можно обсуждать такие темы, которые у нас просто немыслимы.
        2. esoterica Звание
          esoterica
          +1
          22 июля 2026 10:20
          США на данный момент ещё большая держава чем мы и бензоколонкой стала и газокачкой, но все чё-то молчат (это другое).


          Я ещё ни разу ни от кого не слышал, что США себя называют "Великой сырьевой державой".
          А то что они "Великая Научная Держава" с передовой научно-технической производственной экономикой - так это на самом деле.
          1. Irokez Звание
            Irokez
            -1
            22 июля 2026 11:13
            Цитата: esoterica
            Я ещё ни разу ни от кого не слышал, что США себя называют "Великой сырьевой державой".

            Та Вы и не услышите это ибо это другое. Так же не услышите, что они великая "спекулятивно пропагандистская держава" скупающая по миру много чего и просто перепродающая и болтающая о себе как о великом и неповторимом гегемоне особой миссии на Земле и мало того "самая задолжавшая держава" - об этом слышали?
            Не надо слушать надо видеть и оценивать по делам, а не обещаниям или пропаганде которая у них в мировыми СМИ процентов на 90 контролируется (ну типа независимые).
            1. esoterica Звание
              esoterica
              +1
              22 июля 2026 11:38
              Прекращайте демагогию, ладно?
              Просто оглянитесь вокруг себя и найдите что-то не американское. Даже ваш китайский смартфон состоит из всего американского и используют исключительно американские технологии.
              России никто не мешает тоже спекулировать, что-то там перепродавать, выпускать высококлассные товары мирового уровня, развивать собственные технологии которые будут конкурировать с технологиями мировых известных производителей.
              1. Irokez Звание
                Irokez
                -1
                22 июля 2026 13:38
                Цитата: esoterica
                исключительно американские технологии

                Это чёж получается, что если СССР первый вывел спутник в космос и человека, то теперь весь мир по этим технологиям СССР всё делает в космосе? Круто. И если многие патенты были сворованы с журнала "Техника молодёжи" и даже "Юный техник", то мир пользуется этими патентами ворованными с СССР? Какие же всё таки были умные люди с СССР recourse .
      2. Gomunkul Звание
        Gomunkul
        +4
        22 июля 2026 09:40
        Как же бесит, когда слышишь или читаешь про нас, что мы какая-то "держава".
        Согласен с Вами, ещё печальнее от того, что наша страна была каких то ещё 50 лет назад сверх державой к которой прислушивался весь мир, а теперь мы опустились на уровень:
        Нигерии и Саудовской Аравии и Венесуэлы.
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          0
          22 июля 2026 09:48
          Цитата: Gomunkul
          что наша страна была каких то ещё 50 лет назад сверх державой к которой прислушивался весь мир

          Это когда там сказали про "Верхнюю Вольту с ракетами"?
          И много США слушало СССР - когда десятка 3 войн развязывали по миру?
          1. Gomunkul Звание
            Gomunkul
            -1
            22 июля 2026 10:01
            Это когда там сказали про "Верхнюю Вольту с ракетами"?
            Говорить говорили, но боялись и уважали.
            1. свой1970 Звание
              свой1970
              +4
              22 июля 2026 10:27
              Цитата: Gomunkul
              боялись

              Кто боялся?
              Китай? Когда убивал наших пограничников и гнал оружие духам на деньги ЦРУ?
              США - когда развязывал войны десятками и бомбила нашу Сухую Речку?
              "Солидарность" в Польше в 1980-м?
              Япония - когда ловила рыбу в наших водах?
              Аргентина - арестовывавшая наши суда охапками?
              Тайвань -с "Туапсе"?
              НАТО - строившие Леопарды на нашем советском газе?
              Израиль гонявший Палестину - невзирая на все резолюции ООН?

              Вся типа "боязнь" сводилась к демонстрации своим гражданам что "СССР агрессор , и надо больше бабла!"(С)
              Кто боялся то?

              И также ситуация с уважением - уважали за строчку в своем бюджете "Халява от СССР"

              З.ы
              Если бы СССР в ответ на Туапсе положил бы по Тайваню пяток ЯО- может быть и боялись бы.И то сильно не факт...
              1. Gomunkul Звание
                Gomunkul
                -2
                22 июля 2026 10:49
                Кто боялся?
                Одного примера достаточно будет?Лет наверное двадцать назад читал книгу(название не помню) про войну в Анголе, в книге был вот такой эпизод(нашёл по памяти в интернете описание того случая)
                Как-то раз, в воспоминаниях одного из советских офицеров, служивших военным советником в Анголе, прочитал следующую захватывающую дух историю, более похожую не на военную быль, а на сценарий добротного боевика. Однажды бойцы УНИТА захватили этого офицера в плен и переправили затем в ЮАР, где поместили в тюрьму Кейптауна и содержали в тяжелых антисанитарных условиях, всячески издеваясь на допросах. Вдруг, в одно прекрасное утро все изменилось, как в сказке: пленника перевели в другую камеру – более просторную и чисто прибранную, постелили свежее белье и стали кормить всяческими разносолами. О допросах же вообще даже и не вспоминали. Так продолжалось несколько дней, а затем все вернулось на круги своя – его отправили в ту же грязную темницу и стали опять подвергать пыткам. Позже оказалось, что в «дни радости» на рейде находился советский БДК типа «Иван Рогов» с парой кораблей сопровождения! Вот юаровцы-то и наложили «не по-детски» в штаны – а вдруг русские за своим офицером приехали?
                И тому офицеру за время прибывания в тюрьме ЮАРа позже, власти ЮАР назначили пенсию.
                1. свой1970 Звание
                  свой1970
                  +2
                  22 июля 2026 13:59
                  Цитата: Gomunkul
                  И тому офицеру за время прибывания в тюрьме ЮАРа позже, власти ЮАР назначили пенсию.

                  Он в ЮАР жить остался?
                  И да, во всем мире принято в случае судебных ошибок выплачивать компенсации.

                  Ответный пример:
                  - когда контингент выводили из ДРА в Кушку - дальние посты по ночам стреляли на любые звуки.Главное было не забыть пристегнуть магазинные с караульным патронами - патронов было море разливанное. Потом приехала миссия ООН - наблюдатели.
                  Командование цыкнуло зубом " Пока не уедут- не стрелять!"
                  И стрельба прекратилась на 2 недели.
                  Если сделать Ваш вывод - "СССР забоялся lol стрелять в Афган lol ", а по факту - командование просто не хотело чтоб кто нибудь из миссии под пулю попал случайную.
                  Несчастный( не ядерная сверхдержава типа США/Англии!!!) Тайвань просто положил на СССР - с прибором!- в случае с "Туапсе".
                  В случае с обезьянами Ганы - пришлось туда корабль гонять - чтоб арест с судов сняли.
                  1. Gomunkul Звание
                    Gomunkul
                    0
                    22 июля 2026 14:25
                    Он в ЮАР жить остался?
                    Нет, жил в Калининградской области.
                    Книгу в интернете не нашёл, но вот есть статья в Независимой газете от 2001 года

                    Несколько лет назад Николай Федорович получил наконец-то причитающуюся ему плату за пятнадцатимесячный плен в 1972 г. - 61 рэнд от Южной Африки.

                    В статье правда нет информации про то, что написал выше, но в книге этот эпизод (с БДК)был.
                    Ссылка на статью.
                    https://nvo.ng.ru/notes/2001-11-30/8_uar.html?ysclid=mrvz7u1cc7113718754
                    1. свой1970 Звание
                      свой1970
                      +1
                      22 июля 2026 17:09
                      Цитата: Gomunkul
                      В статье правда нет информации про то, что написал выше, но в книге этот эпизод (с БДК)был.

                      А теперь подумайте 2 минутки над описанным вами.
                      - у нас был добрейшей души человек - который раз в год запивал до белочек.Допившись - он хватал топор и бегал с ним по поселку, рубил своих курей и бил свои окна.
                      1 день всем было страшно - остальные 360 дней в году всем было на него наложить кучу.
                      В вашем примере - ДО прихода корабля и ПОСЛЕ него- юаровцам были монопинесуально на СССР и его военные корабли.
                      Это НЕ СИСТЕМНАЯ боязнь - а именно "а вдруг СССР до белки напился и с топором бегать будет???!(С).
                      Более того- они даже не отдали его - в качестве подарка в знак хороших отношений!!- им было пофиг.
          2. esoterica Звание
            esoterica
            0
            22 июля 2026 10:31
            "Верхнюю Вольту с ракетами"


            Эта фраза была выдрана из контекста.
            Что касается остального, то в советский период примернно 40% всего интеллектуального вклада и научных открыттй приходилось на долю СССР, при этом опережает даже США.
            Но в странах Запада умели свои открытия трансформировать в бизнес, чего никогда не делал СССР.
            1. свой1970 Звание
              свой1970
              +2
              22 июля 2026 14:02
              Цитата: esoterica
              Но в странах Запада умели свои открытия трансформировать в бизнес, чего никогда не делал СССР.

              Именно! Придумать запросто- а воплотить в жизнь ......
              Был знакомый инженер-изобретатель- стенка в зале была оклееена в несколько слоев свидетельствами.
              Внедрили у него на работе и потом - всего 2 за период с 1940 по 1998
      3. свой1970 Звание
        свой1970
        +1
        22 июля 2026 09:44
        Цитата: esoterica
        мы на одном уровне с другими подобными "державами" вроде Нигерии и Саудовской Аравии и Венесуэлы.

        Вы забыли добавить ещё США - ТОЖЕ страну - бензоколонку - таскающую газ/ бензин по всему миру
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +4
    22 июля 2026 08:46
    Японцы это они на публику харакирщики,а на самом деле любители повеселиться и особенно пожрать . . . fellow
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    22 июля 2026 08:49
    Что очевидно... "своя рубашка ближе к телу"! Те ребятки, с остравов, весьма прагматичные... wink
  7. Mouse Звание
    Mouse
    0
    22 июля 2026 08:52
    А кушать хочется всегда...... wink
  8. esoterica Звание
    esoterica
    +1
    22 июля 2026 09:07
    Ответ на вопрос прост и логичен: Япония это делает из-за проблем с поставками нефти и газа из стран персидского залива.
    И не надо наивно надеяться, что Япония ни с того ни с сего решила нарушить санкционное единство.
  9. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    22 июля 2026 09:36
    ипенец по жизни такой.. кланяется до пола, шипит а сам себе на уме... самурай, растуды его в качель bully
  10. Per se. Звание
    Per se.
    +1
    22 июля 2026 09:39
    Япония нарастила импорт из России вопреки санкциям
    Чьим санкциям, нашим против Запада?
    Чудно, нам санкции, а мы даже врагам готовы продавать всё, что им нужно, только платите. Мало того, наши "хозяева жизни" это бабло не в российские банки положат, а выведут за бугор, опять же, на благо чужой экономике.
  11. Копчёный Звание
    Копчёный
    +1
    22 июля 2026 09:44
    «Квалифицируем такое сотрудничество с киевским режимом как откровенно враждебное действие: украинские дроны убивают простых мирных граждан России, и Токио этому способствует», — сказал Руденко.

    Патриотизм походу тоже, подрывает.
  12. 2al Звание
    2al
    -1
    22 июля 2026 09:50
    Есть немалый шанс на то, что тех кто поставляет энергоресурсы Японии повесят публично, как японских шпионов. Ситуация развивается так, что поставки очень чувствительных для наших граждан бпла с японскими движками в т.ч. турбореактивными радикально изменит состав и деятельность правительства РФ а не только Минэнерго.
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      -2
      22 июля 2026 10:30
      тех кто поставляет энергоресурсы Японии повесят публично
      Энергоресурсы поставляют не только в Японию, но и в Гейропу тоже
  13. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    22 июля 2026 10:28
    японцы закупили около 1,53 млн баррелей российской нефти по средней цене 103 доллара за баррель
    Как такое может быть, когда нефть в мае-июне стоила около $80?
  14. Dizel200 Звание
    Dizel200
    +1
    22 июля 2026 12:58
    Хонду на экспорт давайте,жмоты японские