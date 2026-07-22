Плюс ещё два судна и батарея БРК «Нептун»: удары по портам Украины продолжаются
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Россия продолжает отрезать Украину от поставок морским путем, нанесены новые удары по портовой инфраструктуре и грузовым судам. Об этом говорится в заявлении Минобороны.
Согласно данным от военного ведомства, в ночь со вторника на среду, 22 июля, ВС РФ нанесли очередные удары по порту Одессы и военным объектам на территории Одесской области, а также грузовым судам в акватории Черного моря, используемым для доставки грузов в интересах ВСУ.
В ходе ударов были поражены два морских судна, идущих морем в направлении Одессы. Удары наносились ракетами воздушного базирования и дронами-камикадзе типа «Герань». Кроме того, в порту Одессы накрыты объекты портовой инфраструктуры, отвечающие за разгрузку и хранение грузов, и резервуары с ГСМ. Также в самой Одессе нанесен удар по логистическому центру «Новой почты», где, по данным от разведки, хранились грузы военного назначения.
Продолжается охота за береговыми ракетными комплексами, в Ковалевке Одесской области дронами накрыта батарея БРК «Нептун» украинской армии.
Накануне украинские паблики сообщали, что российские «Герани» поразили очередные грузовые суда на подходе к Одессе. Один из них красиво горел напротив Затоки. ВС РФ перешли к круглосуточным ударам по портам и судам Украины, ломая всю выстроенную морскую логистику.
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