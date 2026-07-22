Плюс ещё два судна и батарея БРК «Нептун»: удары по портам Украины продолжаются

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Плюс ещё два судна и батарея БРК «Нептун»: удары по портам Украины продолжаются

Россия продолжает отрезать Украину от поставок морским путем, нанесены новые удары по портовой инфраструктуре и грузовым судам. Об этом говорится в заявлении Минобороны.

Согласно данным от военного ведомства, в ночь со вторника на среду, 22 июля, ВС РФ нанесли очередные удары по порту Одессы и военным объектам на территории Одесской области, а также грузовым судам в акватории Черного моря, используемым для доставки грузов в интересах ВСУ.



В ходе ударов были поражены два морских судна, идущих морем в направлении Одессы. Удары наносились ракетами воздушного базирования и дронами-камикадзе типа «Герань». Кроме того, в порту Одессы накрыты объекты портовой инфраструктуры, отвечающие за разгрузку и хранение грузов, и резервуары с ГСМ. Также в самой Одессе нанесен удар по логистическому центру «Новой почты», где, по данным от разведки, хранились грузы военного назначения.

Продолжается охота за береговыми ракетными комплексами, в Ковалевке Одесской области дронами накрыта батарея БРК «Нептун» украинской армии.

Накануне украинские паблики сообщали, что российские «Герани» поразили очередные грузовые суда на подходе к Одессе. Один из них красиво горел напротив Затоки. ВС РФ перешли к круглосуточным ударам по портам и судам Украины, ломая всю выстроенную морскую логистику.
46 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +5
    22 июля 2026 08:46
    Что было и что ещё будет в дальнейшем???
    События иду в скач и последствия проявят себя очень скоро... soldier
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +7
      22 июля 2026 08:55
      Хотелось бы конечно, чтобы последствия начали проявляться как можно скорее , да для этого надо работать в круглосуточном режиме, но затягивать уже как то дальше ,думаю, нельзя.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +3
        22 июля 2026 09:41
        Затягивать... нельзя это стало даже не вчера, но увы... вот оно так происходит... soldier
        1. pudelartemon Звание
          pudelartemon
          +1
          22 июля 2026 15:15
          Затягивать надо петлю на шее украины и на шеях персонально кой-кого
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +2
            22 июля 2026 15:45
            Вопрос персоналии, которых можно/нужно познакомить с "пеньковым галстуком", просто так не решается... всякие гады, особенно главных, свою шкурку берегу... шею тоже.
            1. pudelartemon Звание
              pudelartemon
              +2
              22 июля 2026 15:52
              Мелитополь наш. Может там уже подрастает новый Судоплатов. Была бы воля,добраться можно до любого
              1. rocket757 Звание
                rocket757
                +1
                22 июля 2026 16:22
                Так то да, забывать опыт предков из за того, что кто то решил, что "мы не такие"...
                Это они не такие, а нам этого не надоть!
      2. 2al Звание
        2al
        -5
        22 июля 2026 09:54
        Да, надо форсировать операцию поскольку NATO готовится развернуть воздушную операцию на ЧМ по прикрытию конвоев в Одессу.
        1. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          +3
          22 июля 2026 10:33
          а чем они могут прикрыть то?
        2. ALCA056000 Звание
          ALCA056000
          +3
          22 июля 2026 12:06
          Откуда информация ? Прямо из наты позвонили ? Панику тут разводишь, подматрасник am
        3. bk316 Звание
          bk316
          +1
          22 июля 2026 12:18
          И как они будут ониксы и цирконы сбивать?
        4. BrTurin Звание
          BrTurin
          +2
          22 июля 2026 12:34
          Цитата: 2al
          NATO готовится развернуть воздушную операцию на ЧМ по прикрытию конвоев в Одессу

          и стать официально участником - можно вспомнить историю с сообщением в апреля этого года о сбитом в Румынии беспилотники
          Министерство обороны Великобритании опровергло сообщение Румынии о том, что два истребителя Eurofighter Typhoon королевских ВВС в субботу утром сбили российские беспилотники в небе над Украиной.... Румыния выпустила второй пресс-релиз, подтверждая, что британские истребители Eurofighter Typhoon действовали строго в пределах румынского воздушного пространства на протяжении всей миссии и ни в какой момент не заходили в воздушное пространство Украины. https://www.interfax.ru/world/1086005
          а здесь конвой и до Одессы... в международных водах они еще могут посопровождать, но в территориальных
      3. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        +1
        22 июля 2026 16:39
        oleg-nekrasov-19
        Не вижу заявленного ранее непрерывного давления на Киев, опять какие-то тёрки пошли с красными линиями.
        1. oleg-nekrasov-19 Звание
          oleg-nekrasov-19
          0
          22 июля 2026 17:04
          Время покажет. Там помимо Киева еще Западную Украину не сильно то трогали , а там между прочим аэродромы подскока , Бексидский тоннель и погранпереходы с Польшей.
    2. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +3
      22 июля 2026 09:05
      Цитата: rocket757
      Что было и что ещё будет в дальнейшем???
      События иду в скач и последствия проявят себя очень скоро... soldier


      Ну вот потихоньку и раскочегарились.

      .Российские вооруженные силы применяют по целям в Одессе сверхзвуковые ракеты П-800 "Оникс". В социальных сетях уже появились фотографии с мест прилета этих средств поражения.Известно, что «восьмисотые» изначально предназначены для уничтожения надводных кораблей и различных морских целей.Однако они также эффективно поражают и наземные объекты. Например, в конце апреля прошлого года точным попаданием "Оникса" был уничтожен заглубленный командный пункт противника на окраине населенного пункта Чернобаевка в Херсонской области.


      https://vestnik-rm.ru/news/oborona-i-bezopasnost/sverhzvukovye-rakety-p-800-oniks-udarili-po-nazemnym-celyam-v-rajone-odessy
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        -1
        22 июля 2026 09:40
        Долго "запрягали", а почему... версий/предположение много, выбирай, на любой вкус и цвет!
        А так, будем внимательно смотреть, примечать, что будет, как будет... может потом станет понятно, почему так происходит... soldier
        1. Orange-Bigg Звание
          Orange-Bigg
          +1
          22 июля 2026 09:57
          Так украинцы первыми начали работать по танкерам в Азовском и Чёрном морях.Вот и ответку получили.

          . прилетела «ответка» за террористические атаки под кодовым названием «МоЛоЧКа». Аббревиатура расшифровывается бандеровцами как «Москва Ляжет Через Крым».


          https://svpressa.ru/war21/article/524362/
          1. Монтесума Звание
            Монтесума
            +3
            22 июля 2026 10:09
            Цитата: Orange-Bigg
            Так украинцы первыми начали работать по танкерам в Азовском и Чёрном морях.Вот и ответку получили.

            Порадовало и уничтожение БРК "Нептун-2", украинское побережье от них надо обязательно почистить, с перспективой на будущее.
            "В районе населенного пункта Ковалевка, 25 км северо-западу от Одессы, поражена батарея берегового ракетного комплекса "Нептун-2", уничтожены две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина", - говорится в сообщении.

            https://ria.ru/20260722/ustanovki-2106152259.html
            Правильно сформулировано в публикации насчёт охоты на них: "продолжается охота за береговыми ракетными комплексами".
            Удачной охоты! good
          2. rocket757 Звание
            rocket757
            -1
            22 июля 2026 11:26
            О ветка дело такое... никакое, по сути...
            Планомерная, эффективная "работа" по разрушению всего, что противник применяет для поддержания своей боеспособности, ЭТО ДЕЛО! soldier
  2. VicVic Звание
    VicVic
    +8
    22 июля 2026 08:49
    Хотелось бы понимать степень ущерба вражескому флоту и грузам. Термин "поражён" может трактоваться очень широко, от разбитых стёкол в рубке до практически уничтожен.
    1. Aken Звание
      Aken
      +2
      22 июля 2026 09:18
      Так-то да. Но всё же это не чисто украинские суда. Ели перекрыть судоходство в районе Одессы - задача будет выполнена.
    2. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +2
      22 июля 2026 09:29
      Цитата: VicVic
      Хотелось бы понимать степень ущерба вражескому флоту и грузам. Термин "поражён" может трактоваться очень широко, от разбитых стёкол в рубке до практически уничтожен.


      Это смотря чем ударили по тому или иному судну.По данным нашего Минобороны, в ночь на 20 июля ВС РФ продолжили нанесение ударов возмездия по портам Украины, задействованным в интересах украинских войск. Сообщается о поражении в Одессе резервуаров с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ. Также операторы БпС ударили по судну типа «балкер» на внешнем рейде порта Одесса с использованием «Герань-4 Сикер».

      Накануне вечером самолетами ВКС России и беспилотными летательными аппаратами поражены два балкера с грузом военного назначения на рейде Одесского порта, а также два морских судна севернее острова Змеиный, с которых бандеровцы осуществлялся запуск ударных БПЛА и БЭКов.

      . Интересно другое: особо майданутые возмущены атакой на сухогруз Golden Leo («Золотой Лев») под флагом Гвинеи-Бисау, которая произошла у берегов Одесской области.Как пишет Kyiv Post (заблокирована в РФ, как и другие нижеперечисленные вражеские источники), сухогруз подвергся атаке в тот момент, когда он то ли входил, то ли выходил из украинского порта с грузом кукурузы.По данным Военно-морских сил «неньки», по судну были выпущены три крылатые ракеты Х-59/Х-69. Попадание пришлось в район правого борта надстройки, из-за чего на корабле вспыхнул масштабный пожар, сопровождаемый вторичной детонацией.С мест пишут, что даже спасателей не пустили тушить, дескать, в любой момент может бабахнуть.Морской поисково-спасательной службе удалось эвакуировать на берег и доставить в больницу Одессы 8 моряков. УкроСМИ сообщили, что пожар относится к тем, которые не тушатся от слова совсем. Мол, если заливать трюмы водой из брандспойтов, судно быстро потеряет остойчивость, перевернется и затонет. ...
      По заявлениям Сил беспилотных систем (СБС) Украины, на 20 июля им якобы удалось поразить 183 судна, правда, без особых повреждений.Если что, так утверждают сами «птахи Мадьяра». Типа, «умышленно используют методы, которые выводят суда из строя (лишают хода, управления, навигации), но не ставят целью делать пробоины в корпусах, чтобы не допустить экологической катастрофы и масштабных разливов нефти в Черном и Азовском морях».На самом деле, почти все атаки БЭКами провалились из-за перехвата нашими «Ланцетами» или авиацией. Долететь смогли только американские «Хорнеты», чьи прилеты достаточно быстро купируются ремонтами. А вот после удара Х-59/Х-69 или «Герани» суда тонут или превращаются в груду металлолома.


      https://svpressa.ru/war21/article/524362/
      1. bayard Звание
        bayard
        +2
        22 июля 2026 09:55
        Ну вот и авиация подключилась к веселью на море . А судя по применённым ракетам , работал Су-57 .
        Цитата: Orange-Bigg
        Х-59/Х-69
        1. Orange-Bigg Звание
          Orange-Bigg
          0
          22 июля 2026 10:13
          Цитата: bayard
          Ну вот и авиация подключилась к веселью на море . А судя по применённым ракетам , работал Су-57 .
          Цитата: Orange-Bigg
          Х-59/Х-69


          Не факт.Инфографика КР Х-69.

          .Касаемо системы наведения, то здесь по последнему слову техники, так сказать – присутствует совокупность БИНС, электронно-оптической системы и ГЛОНАСС, что позволило добиться КВО всего в 3 метра. Учитывая вес БЧ, который вырос в два раза до 310 кг – вероятность успешного попадания вырастает в разы. ... Х-69 – это серьёзно доработанная, но уже для ВС РФ ракета, выполненная в том же корпусе, но с заметными отличиями, о чём свидетельствует новый индекс. Перво-наперво, дальность – скорее всего, она больше оригинала, так как ранее присутствовало искусственное ограничение из-за Режима контроля за ракетными технологиями, который и регулирует дальность экспортных боеприпасов данного типа в рамках 300 км. Вообще, многие эксперты полагают, что базовая Х-59МК2, судя по её габаритам, может пролететь явно дальше трёхсот километров и куда более актуальные цифры находятся в пределах пяти сотен. Здесь чётко прослеживается та же самая ситуация, что была в своё время с «Калибром» - тогда тоже думали, что 300, а оказалось 2600. Пункт номер два - это модульная конструкция перспективного боеприпаса. И здесь возникает интригующий вопрос – а на какие элементы она распространяется? И распространяется ли модульность на системы наведения? Если да, то получается очень «гибкая» ракета, которая сможет работать по всем типам целей на приличном расстоянии. Нужно попасть в защищённый объект? Берём вариант с оптической системой наведения. В корабль? Вариант с АРГСН и вперёд и всё в этом духе. Что-то подсказывает, что принцип, как у ракет 9М728 и 9М729 от комплекса «Искандер», где варьируются размеры топливного отсека и масса БЧ, опять же, в зависимости от целей и задач.


          https://dzen.ru/a/YvnlRrkqY00howN6
          1. bayard Звание
            bayard
            0
            22 июля 2026 11:41
            Мне попадалась дальность для Х-69 в 560 км. или чуть больше .
            К тому же эти КР прежде всегда применялись по Одесской области именно с Су-57 , это уже из шумерских форумов . Хотя носителями могут быть и другие самолёты , но Су-30СМ\СМ2 рациональней использовать в качестве истребителей ПВО , а Су-34 трудятся как метатели ФАБ с УМПК .
            Су-57 может зайти в северо-западный угол ЧМ будучи невидимым для наземных и воздушных РЛ средств противника , обнаружить суда снабжения ВСУ , выбрать цель и спокойно отработать по ней . Так же они работают и на подавление ПВО .
      2. Дедок Звание
        Дедок
        -3
        22 июля 2026 10:05
        особо майданутые возмущены атакой на сухогруз Golden Leo («Золотой Лев») под флагом Гвинеи-Бисау,.........Попадание пришлось в район правого борта надстройки, из-за чего на корабле вспыхнул масштабный пожар, сопровождаемый вторичной детонацией.

        Индия вызвала временного поверенного в делах России Владимира Ладанова. Во время удара по судну MV Golden Leo которое следовало из Одессы погибли 4 индуса. МИД Индии осудил атаку.
        1. Дмитрий Смирнов_2
          Дмитрий Смирнов_2
          -1
          22 июля 2026 12:11
          Пусть помалкивают, это их проблемы, нечего было индусам там плавать если по чесноку
    3. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      0
      22 июля 2026 09:37
      Цитата: VicVic
      Хотелось бы понимать степень ущерба вражескому флоту и грузам. Термин "поражён" может трактоваться очень широко, от разбитых стёкол в рубке до практически уничтожен.


      Как пояснил бандеровский эксперт Сергей Згурец из Defence Express, Россия сознательно тратит сотни дешевых дронов, чтобы заставить украинских зенитчиков расходовать ракеты стоимостью в миллионы долларов. Как только боекомплект конкретного района исчерпан, по целям (портам, заводам) наносится точный удар баллистикой или крылатыми ракетами Х-59.

      По словам эксперта, признание 17 июля попадания по портам Одессы и Черноморска — не случайный сбой, а демонстрация того, что ПВО Украины в регионе очагово истощена. Без экстренных поставок сотен пусковых установок и тысяч ракет (!!!) от стран НАТО защитить портовую инфраструктуру Киев не способен.

      Между тем, по итогам первого полугодия объем перевалки грузов через морские порты Украины составил 42,4 млн тонн, из которых 23,6 млн тонн сформировали зерновые и сельскохозяйственные грузы, а остальное — военные. На порты Большой Одессы приходится более 90% указанных товаропотоков. Если кто не в курсе, рост составил 20% к аналогичному периоду 2025 года.И порт Черноморск работал на полную мощность, его базовая годовая способность удерживалась на уровне свыше 24 млн тонн. В этом году планировалось перевалить столько же грузов.
      В начале июля, как пишет Korrespondent.net, удары привели к падению среднесуточного грузооборота на 25−33% и временной приостановке работы ряда зерновых терминалов, однако полной парализации портовой системы пока не произошло.Тем не менее, уже сейчас ситуация критически усложнила логистику, что напрямую бьет по ключевым экономическим показателям Украины.По состоянию на 10 июля, среднесуточный объем движения грузов по украинскому морскому коридору снизился с 0,21−0,24 млн тонн до 0,16 млн и продолжает падать.14 июля украинский аграрный совет (UAC) констатировал потерю примерно трети потенциала морского экспорта зерна.
    4. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      0
      22 июля 2026 10:32
      от разбитых стёкол в рубке до практически уничтожен
      Последнее было бы предпочтительней laughing
  3. bairat Звание
    bairat
    +7
    22 июля 2026 08:51
    а также грузовым судам в акватории Черного моря, используемым для доставки грузов в интересах ВСУ.

    Ненужное уточнение, блокада так блокада, на дне разберутся кто что вёз.
  4. BAI Звание
    BAI
    +8
    22 июля 2026 08:54
    к круглосуточным ударам по портам и судам Украины, ломая всю выстроенную морскую логистику

    Надо английского Ллойда раззорить на страховках. Там у них вроде есть традиция - по каждому погибшему кораблю в колокол звонить в офисе компании, вот пусть колокол и звенит у них круглосуточно
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      22 июля 2026 09:06
      Цитата: BAI
      Надо английского Ллойда раззорить на страховках.

      Ллойд не страхует те суда, которые идут в воюющую страну.
      1. Orange-Bigg Звание
        Orange-Bigg
        0
        22 июля 2026 09:48
        Да все перестанут страховать суда,идущие в Одессу.Причём очень скоро.Новая версия ударного беспилотника «Герань-4 Сикер» начала применяться для поражения морских объектов и движущихся целей. Аппарат получил систему поиска цели, а также усиленную боевую часть, что расширило возможности семейства российских ударных БПЛА.

        . В отличие от аппаратов, работающих только по заранее заданным координатам, новая модификация способна корректировать атаку на конечном участке полёта.Ключевое преимущество беспилотника заключается в его способности находить цели и использовать мощный боезаряд. Это позволяет применять аппарат против объектов, которые могут менять своё местоположение в процессе выполнения задачи


        https://www1.ru/news/2026/07/21/geran-4-siker-prevratili-v-oxotnika-za-sudami-raskryty-osobennosti-novoi-versii-bpla.html

        Видео по ссылке.Скоростной прилет "Герань-4 сикер" по локомотиву в районе села Солёное Запорожской области.

        https://m.vk.com/wall-62474637_838111

        https://m.vkvideo.ru/video-4144008_456302329
      2. sub307 Звание
        sub307
        +1
        22 июля 2026 09:58
        Цитата: carpenter
        Цитата: BAI
        Надо английского Ллойда раззорить на страховках.

        Ллойд не страхует те суда, которые идут в воюющую страну.

        Всё может быть...Но:
        "Морские риски - это, прежде всего, последствия опасностей, связанных с морем, пожаром, войной, пиратами, ворами, захватами, ограничениями и арестами, баратрией и другими рисками, которые могут возникнуть в период нахождения судна в море, и которые были оговорены в полисе страхования.

        Даже если договор морского страхования предусматривает покрытие морских рисков, он также может содержать условия покрытия рисков, связанных с навигацией во внутренних водах, реках и т.д.

        Условия страхования морского груза применяются с момента его отгрузки со склада на судно и до его доставки в пункт назначения.

        Однако, если потеря произойдёт до начала отгрузки, когда груз ещё находится в процессе погрузки, она будет рассматриваться как потеря от морского риска, и страховая сумма будет исчисляться в соответствии с принципами морского страхового права." https://zakon.ru/blog/2015/07/28/vvedenie_v_anglijskoe_pravo_morskogo_straxovaniya_obzor_osnovnyx_polozhenij
        Хотя...,видимо - есть исключения. Если война идёт по факту уже..., те есть началась не внезапно,то Ллойд вряд ли в здравом уме станет включать в конкретный полис морского страхования пункт о покрытии от военных рисков.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          22 июля 2026 11:46
          Цитата: sub307
          Если война идёт по факту уже..., те есть началась не внезапно,то Ллойд вряд ли в здравом уме станет включать в конкретный полис морского страхования пункт о покрытии от военных рисков.

          Для включения военных рисков требуется отдельное war risk extension либо специальное военное покрытие, оформляемое дополнительно и часто на краткосрочной основе. В условиях эскалации в Персидском и Оманском заливах такие расширения либо отменяются страховщиками, либо предоставляются по существенно повышенным ставкам. Отказ от war risk underwriting в регионе означает, что при задержке судна вследствие военных действий компенсация потери фрахта может отсутствовать, что делает рейсы через Ормузский пролив экономически крайне рискованными. То же самое и с портами Украины.
          1. sub307 Звание
            sub307
            +1
            22 июля 2026 12:35
            Скорее всего - так и есть. hi
    2. Илья22558 Звание
      Илья22558
      +3
      22 июля 2026 09:07
      "Колокол рока" называется, колокол с парусника Лютин (Лутин), вот только традиция закончилась в 1980-х годах.
    3. sub307 Звание
      sub307
      0
      22 июля 2026 09:41
      Цитата: BAI
      Надо английского Ллойда раззорить на страховках.

      Это вряд ли получиться..., ибо " объединение Ллойда и в наши дни продолжает оказывать большое влияние на мореходство. Несмотря на то что половину всех доходов ассоциация Ллойда получает от неморских страховых операций (страхование авиационных и промышленных компаний, атомных электростанций и т. д.),..." https://3uch.ru/textbook/usefiene/deli/gongtuthey
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +8
    22 июля 2026 08:59
    Прибрежные воды Украины легко превращаютя ,легко превращаются в кладбище сгоревшей судов .Головняк мы им устроили, возьми за " ноздрю" притащи в порт ,разгрузи то что осталось и после разгрузки вытащи на внешний рейд и поставь на якорь . goodБуксиров хватит ?Взялись за портовую погрузочно- разгрузочную инфраструктуру .Это хорошо .
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +5
      22 июля 2026 09:08
      Цитата: tralflot1832
      притащи в порт ,разгрузи то что осталось и после разгрузки вытащи на внешний рейд и поставь на якорь .

      Если у причала не утонет (или утопим).
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +8
    22 июля 2026 09:06
    Не один индийский моряк не пострадал ," гробовые" пусть судовладелец оплачивает + 30 % к окладу ." Увидеть Одессу и умереть ". am
  7. Всеименазаняты Звание
    Всеименазаняты
    +4
    22 июля 2026 09:22
    Эх, вот так бы с весны 22го, а не "зерновые сделки".
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    22 июля 2026 09:22
    Цитата: carpenter
    Цитата: tralflot1832
    притащи в порт ,разгрузи то что осталось и после разгрузки вытащи на внешний рейд и поставь на якорь .

    Если у причала не утонет (или утопим).

    Есть такой нюанс с аварийным судном . hi
  9. Хорон Звание
    Хорон
    +1
    22 июля 2026 09:27
    Один из них красиво горел напротив Затоки.

    Не уподобляйтесь укропам! Нормальный человек не должен наслаждаться чужой смертью, болью или разрушением, даже если это враг и причиной этих событий явился ты сам. Не портите себе карму. Враг должен нести наказание, но не потому что нам этого хочется, а потому что у нас не осталось другого выбора. Наша жестокость это не наш выбор, это выбор нашего противника.
  10. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    -2
    22 июля 2026 09:30
    Накануне украинские паблики сообщали, что российские «Герани» поразили очередные грузовые суда на подходе к Одессе. Один из них красиво горел напротив Затоки. ВС РФ перешли к круглосуточным ударам по портам и судам Украины, ломая всю выстроенную морскую логистику.
    Возможно это отрезвит закордонных держателей посуды) которая шляется по Черному морю.
  11. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    22 июля 2026 10:34
    Цитата: a.s.zzz888
    Возможно это отрезвит закордонных держателей посуды) которая шляется по Черному морю

    Хорошо бы ещё топить суда, идущие в Свиномордию с военными грузами не только в Черном море