Сырский заявил, что передал Драпатому ВСУ в «состоянии наступления»
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Михаил Драпатый получил украинскую армию в «состоянии наступления». Об этом заявил теперь уже экс-главком Александр Сырский в своем прощальном обращении.
Снятый Зеленским с поста Сырский заявил, что сумел за два года превратить украинскую армию из «обороняющейся в наступающую». По его словам, только за этот год ВСУ якобы сумели в наступлении отбить у ВС РФ 700 квадратных километров территории. В общем, новому главкому Драпатому достается «наступающая» украинская армия, владеющая инициативой на поле боя. Сам Сырский дал понять, что получит новую должность в ВСУ, но без конкретики.
Армия, которая два года назад вела тяжелую оборону, сегодня наступает. Я передаю своему преемнику армию, которая не только держит оборону, но и находится в состоянии наступления — с инициативой, со структурой, с людьми, которые знают, как бить врага.
Между тем на Украине неоднозначно восприняли слова Сырского о «наступающей армии». Есть мнение, что этим заявлением он подложил Драпатому большую свинью, ведь всем известно, что отношения экс-главкома и нового командующего очень тяжелые. Предполагается, что слова про наступление с подвохом, Драпатому как бы дают возможность продолжить «успешную тактику и стратегию». А если у него это не получится, то всегда можно обвинить в провале.
Кстати, в «наступление» ВСУ на Украине мало кто верит, включая самих военных. Киевская верхушка пытается выдать за успех небольшие продвижения в серой зоне, реального же наступления с прорывом линий обороны ВС РФ нет с 2023 года.
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