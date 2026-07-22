Сырский заявил, что передал Драпатому ВСУ в «состоянии наступления»

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Сырский заявил, что передал Драпатому ВСУ в «состоянии наступления»

Михаил Драпатый получил украинскую армию в «состоянии наступления». Об этом заявил теперь уже экс-главком Александр Сырский в своем прощальном обращении.

Снятый Зеленским с поста Сырский заявил, что сумел за два года превратить украинскую армию из «обороняющейся в наступающую». По его словам, только за этот год ВСУ якобы сумели в наступлении отбить у ВС РФ 700 квадратных километров территории. В общем, новому главкому Драпатому достается «наступающая» украинская армия, владеющая инициативой на поле боя. Сам Сырский дал понять, что получит новую должность в ВСУ, но без конкретики.



Армия, которая два года назад вела тяжелую оборону, сегодня наступает. Я передаю своему преемнику армию, которая не только держит оборону, но и находится в состоянии наступления — с инициативой, со структурой, с людьми, которые знают, как бить врага.

Между тем на Украине неоднозначно восприняли слова Сырского о «наступающей армии». Есть мнение, что этим заявлением он подложил Драпатому большую свинью, ведь всем известно, что отношения экс-главкома и нового командующего очень тяжелые. Предполагается, что слова про наступление с подвохом, Драпатому как бы дают возможность продолжить «успешную тактику и стратегию». А если у него это не получится, то всегда можно обвинить в провале.

Кстати, в «наступление» ВСУ на Украине мало кто верит, включая самих военных. Киевская верхушка пытается выдать за успех небольшие продвижения в серой зоне, реального же наступления с прорывом линий обороны ВС РФ нет с 2023 года.
37 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +5
    Сегодня, 09:11
    Да пусть грызутся хоть перестреляют друг друга в порыве страсти,никто не заплачет
    1. Netl Звание
      Netl
      +6
      Сегодня, 09:23
      Цитата: Ропот 55
      пусть грызутся

      Грызутся-то, грызутся, но в результате этой грызни на должность главкома попал относительно молодой генерал (43 года), который сделал карьеру именно во время СВО. А начинал в должности комбата.

      Будем, конечно, надеяться, что он на этой должности полностью облажается и никакого улучшения качества командования укро-нацисты не получат, а случится полный провал. Но твердой уверенности в этом нет. sad
      1. Розмари Звание
        Розмари
        +6
        Сегодня, 09:36
        Если бы в результате подобной грызни у нас, 51-летний генерал Иван Попов отправился бы не в колонию, а на должность командующего Объединенной группировкой войск на Украине - тут бы все от восторга зашли
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 10:04
          Розмари hi , если бы,нет к сожалению у истории сослагательного наклонения нет.
      2. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 10:05
        Netl hi ,молодой не значит успешный,умный и нужный . История знает не мало примеров как молодые не справлялись,так же как и случаи что старики не вытягивали.
        1. Netl Звание
          Netl
          +5
          Сегодня, 10:11
          Цитата: Ропот 55
          ,молодой не значит успешный,умный

          Конечно, не значит. Я, собственно, и писал что соврешенно искренне желаю ему облажаться.

          Но тем не менее, 43 года означает, что все органы организма, особенно важно, что и мозг, находятся в неплохой физической форме. Есть риск, что в данном случае, это может работать против России. Но "может" не означает, что обязательно сработает. В этом-то надежда и состоит. request
      3. Yarr_Arr Звание
        Yarr_Arr
        0
        Сегодня, 11:36
        Сырский учился в высших учебных заведениях СССР. Всё же это уровень!
        Драпатый.... Хз. Разумеется, есть опыт. А вот образование - хорошо бы, чтоб не хватало!
        1. Netl Звание
          Netl
          0
          Сегодня, 11:49
          Цитата: Yarr_Arr
          Драпатый.... Хз. Разумеется, есть опыт

          В том-то и фишка, он изначально был сторонником изменения старой тактики общевойскового боя на массовое применение БПЛА. И активно их внедрял на своих направлениях. И является ли это минусом в современных условиях - большой вопрос request
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 09:31
      Цитата: Ропот 55
      Да пусть грызутся хоть перестреляют друг друга в порыве страсти,никто не заплачет

      Никто не заплачет, а мы тем более.
    3. Теренин Звание
      Теренин
      +7
      Сегодня, 09:36
      Когда прочитал, как член СовФеда РФ Дмитрий Рогозин высмеял назначение Михаила Драпатого на должность главнокомандующего ВСУ, то возник вопрос: господин Рогозин, что с космической группировкой, обеспечивающей связь и разведку?
      Многие тоже смеялись, когда Вас назначили во главе 'Роскосмоса". Оказалось, не зря. Видимо других поводов радоваться нет.
      Рогозин так и не вырос и не стал государственником, а остался капризным пацаном, показав язык прячется в Совфеде. Пора уже авторитетней быть.
      1. Кузнец 55 Звание
        Кузнец 55
        +3
        Сегодня, 09:52
        Я бы сказал не авторитетней , а ответственней .
        Ответственный не только отвечает за дело которое ему поручено , но и отвечает за свои промахи и слова .
        1. Теренин Звание
          Теренин
          0
          Сегодня, 10:17
          Цитата: Кузнец 55
          Я бы сказал не авторитетней , а ответственней .
          Ответственный не только отвечает за дело которое ему поручено , но и отвечает за свои промахи и слова .

          hi
          С каких это пор член Совета Федерации за что-то отвечал, как ответственный? Может я не знаю чего? what
          А авторитет, как и честь нужно зарабатывать и беречь с молоду.
          Кстати, во всем мире основная уловка политиков, это громко предсказывать какое либо политическое событие, а когда оно не произошло, ещё громче объяснить причину несбышегося и своей невиновности.
    4. Silver99 Звание
      Silver99
      +1
      Сегодня, 09:54
      Грызня идёт по высшему разряду, очевидно что Драпатый и Фёдоров предвестники смещения Зеленского, а именно Фёдорова Запад присматривает на замену клоуну с 95 подворотни.
  2. Военком77 Звание
    Военком77
    +2
    Сегодня, 09:12
    Ребята, давайте без эмоций. Если армия «наступает» — должны быть карты, направления ударов и результаты. Если не наступает — тоже нужны факты, а не только слова. Война слишком серьезная вещь, чтобы оценивать ее по заявлениям политиков и телеграммам. Любая сторона будет показывать удобную ей картину. Смотрим на реальные изменения на фронте, а не на пропаганду.
    1. Всеименазаняты Звание
      Всеименазаняты
      +2
      Сегодня, 10:14
      Если верить картам divgen, за последнюю неделю российские войска освободили 106 кв. км, украинские заняли 59 кв. км. Конечно возможно где-то "туман войны" рассеялся и это старые продвижения, но основания так говорить у Сырского есть.
  3. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 09:15
    Не знал что Сырский юморист.Бывают цирковые клоуны и бывают,наверное, боевые военные клоуны. . .которые рассмишнят противника до колик в животе. . . hi
    1. topol717 Звание
      topol717
      -1
      Сегодня, 09:30
      Цитата: андрей мартов
      Не знал что Сырский юморист.Бывают цирковые клоуны и бывают,наверное, боевые военные клоуны. . .которые рассмишнят противника до колик в животе. . .
      Он не юморист, а хороший политик.
    2. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      0
      Сегодня, 09:53
      А чего бы Сырскому не быть юмористом, если Сам из комиков рейхом руководит.
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +5
    Сегодня, 09:15
    Вот и крайний нашелся... Надо же свои косяки на кого-то перекинуть....
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 10:04
      Цитата: Mouse
      Вот и крайний нашелся... Надо же свои косяки на кого-то перекинуть....

      hi
      Ну да, если-бы фельдмаршала Кейтеля Гитлер снял с должности в 1944 году, то он бы расцеловал его в усы и бежал до канадской границы вприпрыжку от радости, а не умирал бы 24 минуты на виселице после Нюрберга.
      1. Розмари Звание
        Розмари
        +1
        Сегодня, 11:03
        В 1944 году (на третий год войны) советские войска полностью освободили территорию Советского Союза в его довоенных границах (около 2 млн квадратных километров советской территории) и вступили в пределы Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии, Польши и Норвегии.
        В 2026 году (на пятый год войны) российские войска освободили 75% территории Донецкой области (около 20-22 тыс квадратных километров) и вступили в пределы Славянско-Краматорской агломерации.
        С такими темпами продвижения российских войск у Сырского больше шансов умереть от глубокой старости, чем по приговору суда над украинскими военными преступниками
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 10:56
      Цитата: Mouse
      Вот и крайний нашелся

      Может все проще?
      Сырский с зе знают то, что другим не известно? И эта чехарда лишь прикрытие?
      Сдристнут по тихому с окраины, ведь не даром они друзья!
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 11:00
        Трон не пускает..... Недаром Зе так за него цепляется....
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 09:18
    Моё личное мнение ,зеленский чтобы поддержать "наступление " и чтобы его хозяева не грохнули объявит всеобщую " могилизацию" всех полов до 18 лет.
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +1
      Сегодня, 09:27
      hi В том вонючем змеином клубке все смешалось в кучу; кони, люди-звери, шатающийся трон), деньги, политика и еще куча разных наименований.
    2. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 09:34
      именно под усиление мобилизационных мероприятий это все и делается.
  6. Розмари Звание
    Розмари
    +2
    Сегодня, 09:25
    Михаил Драпатый получил украинскую армию в «состоянии наступления». Об этом заявил теперь уже экс-главком Александр Сырский в своем прощальном обращении.

    Немного не так он заявил. Сырский сказал: "Я передаю своему преемнику армию, которая не только обороняется, но и находится в состоянии наступления"
  7. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +2
    Сегодня, 09:41
    Вчера в телеге читал американских военных экспертов, которые недоумевают , почему украинцы наступают в сторону Польши и русские отступают с ними в одном направлении. Говорили о новой тактике ВСУ.
  8. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 09:41
    Ага, наступают на Киев, глядишь, годика через 3 Львов возьмут.
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 09:43
    Это стоит обсуждать?
    А зачем, что от того изменится...
    Придёт время и все "херои" получат то, что заслуживают... soldier
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 09:56
      Цитата: rocket757
      Это стоит обсуждать?
      А зачем, что от того изменится...
      Придёт время и все "херои" получат то, что заслуживают... soldier

      hi
      А чего же ещё обсуждать? request Можно, конечно на первых порах и постебаться, но это быстро наскучивает.
      Перестановка главкома сама по себе не способна переломить ситуацию. Назначение Драпатого не изменит ни систему управления войсками, ни положение на фронте.
      Я объясняю решение НАТОвских хозяев Зеленского, это дальнейшим ростом роли националистических формирований на Украине. То же самое происходило в Третьем рейхе, когда под конец войны именно эсэсовские части, а не Вермахт, воспринимались гитлеровским режимом как главная опора. Итак до глубокого ухода бандеровцев в лесные схроны (правительство в изгнании) и терроризм на территории России.
      1. Розмари Звание
        Розмари
        0
        Сегодня, 10:36
        Цитата: Теренин
        Я объясняю решение НАТОвских хозяев Зеленского, это дальнейшим ростом роли националистических формирований на Украине. То же самое происходило в Третьем рейхе, когда под конец войны именно эсэсовские части, а не Вермахт,

        Вермахт - это регулярные вооруженные силы нацистской Германии, подчинявшиеся военному командованию, Генштабу и министерству обороны.
        СС - это военизированные формирования нацистской НСДАП, подчинявшиеся лично Адольфу Гитлеру и руководству НСДАП.
        Ничего подобного на Украине нет - даже Национальная гвардия Украины на время войны передана из управления МВД в управление Министерства обороны, находится в оперативном подчинении командованию ВСУ и в боевом подчинении Генштаба ВСУ.
        Так что никакой разницы между националистическими и военными формированиями на Украине в настоящее время нет
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 11:23
        Перестановка главкома сама по себе не способна переломить ситуацию.
        вот именно...
        Когда, если последуют реальные, значимые изменения в их военном ведомстве, будет и тема для обсуждения...
        А так, если заменят шило на мыло... это ни о чем. soldier
  10. Vinchi Звание
    Vinchi
    +2
    Сегодня, 09:44
    Драпатый - фамилия должна оправдаться. Ждём.
  11. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 10:05
    Кастрюлеголовые верють и визжат от щастия.
  12. мусоргский Звание
    мусоргский
    0
    Сегодня, 11:44
    Брехать ВСУ и Киев научили, а вот в другом всё сложнее! А новый конечно продолжит отступление, а порой и бегство!
  13. Костадинов Звание
    Костадинов
    0
    Сегодня, 11:54
    В общем, новому главкому Драпатому достается «наступающая» украинская армия, владеющая инициативой на поле боя.

    ВСУ наступает широким фронтом и уже видит в своих биноклях башни Кремля.