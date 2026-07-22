ВСУ продолжают атаковать приграничье: в Белгородской области есть погибшие
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Украинские боевики продолжают наносить удары по приграничным районам Белгородской области. За минувшие сутки в результате террористических атак ВСУ погибли два мирных жителя приграничья, еще 14 получили ранения, в том числе тяжелые. Среди пострадавших — 16-летний подросток, госпитализированный после полученного ранее осколочного ранения.
В течение суток противник применил по региону около 190 беспилотников, большинство из которых были сбиты или подавлены. Кроме того, ВСУ наносили удары артиллерией и применяли сбросы взрывных устройств с дронов. Повреждены многоквартирные и частные дома, коммерческие и социальные объекты, инфраструктура, линии электропередачи и газопровод. Различные повреждения получили более 30 автомобилей, часть из них полностью сгорела. Наиболее интенсивным атакам боевиков ВСУ подверглись областной центр, а также Белгородский, Краснояружский, Шебекинский, Грайворонский, Валуйский и Ракитянский районы региона.
Кроме того, в Белгородской области в результате огневого воздействия со стороны ВСУ ранее было повреждено оборудование комплекса гидротехнических сооружений Белгородского водохранилища — произошел неконтролируемый сброс воды. Противник продолжает целенаправленно бить по дамбе, не позволяя ремонтным бригадам приступить к полноценному восстановлению. Власти региона сообщают, что катастрофических последствий удалось избежать.
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