ВСУ продолжают атаковать приграничье: в Белгородской области есть погибшие

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ВСУ продолжают атаковать приграничье: в Белгородской области есть погибшие

Украинские боевики продолжают наносить удары по приграничным районам Белгородской области. За минувшие сутки в результате террористических атак ВСУ погибли два мирных жителя приграничья, еще 14 получили ранения, в том числе тяжелые. Среди пострадавших — 16-летний подросток, госпитализированный после полученного ранее осколочного ранения.

В течение суток противник применил по региону около 190 беспилотников, большинство из которых были сбиты или подавлены. Кроме того, ВСУ наносили удары артиллерией и применяли сбросы взрывных устройств с дронов. Повреждены многоквартирные и частные дома, коммерческие и социальные объекты, инфраструктура, линии электропередачи и газопровод. Различные повреждения получили более 30 автомобилей, часть из них полностью сгорела. Наиболее интенсивным атакам боевиков ВСУ подверглись областной центр, а также Белгородский, Краснояружский, Шебекинский, Грайворонский, Валуйский и Ракитянский районы региона.



Кроме того, в Белгородской области в результате огневого воздействия со стороны ВСУ ранее было повреждено оборудование комплекса гидротехнических сооружений Белгородского водохранилища — произошел неконтролируемый сброс воды. Противник продолжает целенаправленно бить по дамбе, не позволяя ремонтным бригадам приступить к полноценному восстановлению. Власти региона сообщают, что катастрофических последствий удалось избежать.
13 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:15
    Надо смотреть ниже по течению Белгородской дамбы - вода пойдёт на Украину ,создавая нам проблемы ?!
    1. rosomaha Звание
      rosomaha
      +4
      Сегодня, 10:35
      ВО-ПЕРВЫХ ПЛОТИНА, далее по течению у них Печенежское вдхр ещё более крупное. Только я не пойму зачем они бьют по плотине. Вода не столь высокая сейчас - на 1м прим ушла, ниже пришла и уже сходит. Отрезать поселки разбив мост? Или что то задумали? Их бриты учат, а эти ничего просто так не делают..у них долгосрочное планирование
  2. g_ae Звание
    g_ae
    +1
    Сегодня, 10:15
    Расхерачить очередной сарай орешником ещё не пора? В качестве ответной меры. Не по "центрам принятия решений" же бить? Красные линии не пересечены?
    1. topol717 Звание
      topol717
      -2
      Сегодня, 10:21
      Цитата: g_ae
      центрам принятия решений" же бить?
      Т.е. предлагаете по Лондону и развязать 3ю мировую? Израиль вон ударил по центрам принятия решений и что получил?
      1. g_ae Звание
        g_ae
        0
        Сегодня, 11:36
        А! Ну, тогда ладно. Улыбаемся и машем?
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:21
    Цитата: g_ae
    Расхерачить очередной сарай орешником ещё не пора? В качестве ответной меры. Не по "центрам принятия решений" же бить? Красные линии не пересечены?

    Сараи бывают разные, после прилёта Орешника .Наверно уже пора.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:25
    Что то я уверен ,грузинам не надо рарабляться и принимать меры для защиты своего новостроя на берегу чёрного моря - НПЗ .Зеленский не будет Зеленским если не попытается его грохнуть.
  5. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    +1
    Сегодня, 10:26
    А киевское т.н. море почему до сих пор плотина целая?? Уж если избрали тактику зеркальных ударов возмездия, а не упреждающих ударов, то пора вдарить по этой дамбе на Днепре
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 10:32
      а чем ее разрушить то можно?
      1. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 11:57
        Цитата: Nastia Makarova
        а чем ее разрушить то можно?
        Ломать не строить, вода камень точит. и так далее. Была бы воля и приказ. А дальше найдут как и чем.
  6. Анна Штольц Звание
    Анна Штольц
    +6
    Сегодня, 10:42
    Кто-нибудь в курсе, когда хотя бы примерно и хотя бы официально всё это закончится? Сколько ещё должно погибнуть людей, мирных и военных? Сколько детей? Во имя чего они гибнут? Неужели наша огромная страна не может за 4 года завершить то, что предполагалось? Устала от гонок на выживание. Выходишь из дома всегда как в последний раз. Мы, белгородцы, россияне или уже нет, уже просто буферная зона?
    Извините, накипело...
    1. trromar Звание
      trromar
      +1
      Сегодня, 11:18
      Аня, это ещё долго будет. Сколько - если ничего миротворческого не произойдёт то, чтобы выйти на границы НАТО на западе, то наверно более 20-ти лет, - к тому времени от вас линия столкновения отойдёт далеко и - ударов с воздуха вам меньше будет . Ничего не поделаешь. У нас тоже периодически ракетную опасность, сирену включают. Хотя мы конечно дальше от фронта.
      1. Serafim Звание
        Serafim
        0
        Сегодня, 11:32
        " но у нас с собой было! Приняли по 200.
        Нормально, Григорий? Отлично, Константин!"