Вчера Европа смеялась над топливными проблемами РФ, сегодня аукнулось самим

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Вчера Европа смеялась над топливными проблемами РФ, сегодня аукнулось самим

На фоне продолжающегося вооружённого конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть продолжают расти. Сбылись прогнозы тех экспертов, которые говорили, что цены в течение недели перевалят за 90 долларов. Речь идёт о марке Brent.

На данный момент Brent торгуется выше 93 долларов за баррель. Вместе с этой маркой растёт и российская Urals. Она вплотную подошла к отметке в 75 долларов за баррель, что на 16 долларов выше планового показателя для наполнения российского бюджета и на 27 с лишним долларов выше введённого так называемой «Большой семёркой» ценового «потолка».



Ещё совсем недавно европейская пресса с упоением писала о том, что в России возникли проблемы с моторным топливом, указывая на его дефицит и рост цен на ряде АЗС. Теперь приходится чаще «поглядывать в зеркало», так как цены на дизельное топливо и бензин пошли в рост практически по всей Европе. Ожидается, что при сохранении цен на нефть выше 90 долларов за баррель хотя бы на неделю цены на моторное топливо подскочат минимум от 8 до 16% во Франции, Италии, Испании, Португалии, Германии, Греции. В Прибалтике рост цен прогнозируется выше 16% с отметкой о том, что произойдёт это в случае дальнейшей блокады Ормузского пролива.

Есть и ещё один фактор. Состоит он в блокаде саудовских портов. Если хуситы реализуют свои угрозы и будут атаковать суда, следующие в порты и из портов Саудовской Аравии, то рост ценника в 15% для той же Европы покажется цветочками. Пока трафик в этих гаванях на Красном море сохраняется.
25 комментариев
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  1. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 10:36
    Смеется, тот кто смеется последним.....
    1. Ady66 Звание
      Ady66
      +2
      Сегодня, 10:38
      Хорошо смеётся тот, кто смеётся после обеда (народная мудрость)
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 10:51
        А послеобеденный сон? winked ....... Б
        1. marchcat Звание
          marchcat
          +1
          Сегодня, 11:09
          подскочат минимум от 8 до 16%
          Если посмотреть на сколько у нас "скаканул" бензин и ДТ, то для ЕС это смешные цены. привычка жить на халявной российской нефти подошла к своему финалу.
          1. Русич Звание
            Русич
            0
            Сегодня, 11:55
            Цитата: marchcat
            подскочат минимум от 8 до 16%
            Если посмотреть на сколько у нас "скаканул" бензин и ДТ, то для ЕС это смешные цены. привычка жить на халявной российской нефти подошла к своему финалу.

            А на сколько скакнул?
            Вот прямо сейчас смотрю на Лукойле г. Пермь
            АИ 92 ЭКТО 64,9
            АИ95 ЭКТО 70,59
            АИ 69 ЕВРО 70,22
            Дизель ЭКТО 82,26
            1. topol717 Звание
              topol717
              0
              Сегодня, 12:01
              Цитата: Русич
              АИ 69 ЕВРО 70,22
              Что такое АИ 69 ЕВРО?
          2. самый главный Звание
            самый главный
            0
            Сегодня, 11:56
            Если посмотреть на сколько у нас "скаканул" бензин и ДТ, то для ЕС это смешные цены.
            Меня вот тоже всегда поражает, что как не включишь телевизор, так там льют крокодиловы слезы о том, что на Западе бензин подорожал на 3 копейки, экономика загибается без дешевого российского газа, мигранты захватили города... Вот всегда так и хочется спросить: а Вам уважаемое ТВ судьба России совсем не интересна? У нас бензин не дорожает??? У нас почему экономика не развивается выше мировых показателей на дешевом СВОЕМ газе?? У нас нет эмигрантов???? А те что есть это сплошь законопослушные доктора наук и ведущие инженеры сложных производств??? Судя по новостям на ТВ там пофиг на проблемы России. Только и могут, что сотворить очередное идиотское шоу.
  2. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +4
    Сегодня, 10:37
    что за манера оправдывать свои проблемы, проблемами у других?!
    1. БойКот Звание
      БойКот
      +5
      Сегодня, 10:51
      Не увидел оправданий. Суть в том, что вся химия дорожает неудержимо, полимеры, ткани, медицина, красители. А с топливом дорожает логистика и, как следствие, вообще всё. Многие ещё не пнимают всю глубину прпасти, в которую мир падает. России стоило бы ограничить экспорт нефти до минимума и не гнаться за сверхприбылями, нр где олигархи, а где стратегия.
      1. alexbor Звание
        alexbor
        0
        Сегодня, 11:51
        нр где олигархи, а где стратегия

        им наплевать на Россию, для них Россия место качания бабла и заботит только свой карман
    2. Комментарий был удален.
    3. СергейБ Звание
      СергейБ
      -1
      Сегодня, 11:51
      Цитата: Василенко Владимир
      что за манера оправдывать свои проблемы, проблемами у других?!


      Ну ни фига себе!
      А ничего что Европа воюет с нами (пусть и не на прямую, а руками украинцев)!
      И те проблемы которые у нас с тем же топливом, это в значительной мере "заслуга" Европы.
      И по вашему нас не должно интересовать, что у нашего врага возникли проблемы, похожие на те которые этот враг устроил нам!?
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 12:01
        Цитата: СергейБ
        И по вашему нас не должно интересовать, что у нашего врага возникли проблемы, похожие на те которые этот враг устроил нам!?

        детский сад
  3. Ирек Звание
    Ирек
    -4
    Сегодня, 10:43
    Это только начало , лучше у них уже не будет.
    1. Dym71 Звание
      Dym71
      0
      Сегодня, 11:39
      Цитата: Ирек
      Это только начало , лучше у них уже не будет.

      Да параллельно, что там творится (они свои проблемы решают сами) хотя вот у них, если обгадился на занимаемой высокой должности, принято по собственному в отставку уходить, а у нас подобным руководителям памятники при жизни ставить можно.
  4. Амиго. Звание
    Амиго.
    -2
    Сегодня, 10:47
    Смеётся тот кто смеётся последним
    1. Амиго. Звание
      Амиго.
      0
      Сегодня, 11:11
      Как активно разгулялись минусами жовто блакитные ))))))))
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 10:49
    писала о том, что в России возникли проблемы с моторным топливом, указывая на его дефицит и рост цен на ряде АЗС
    А Европу тоже дроны атаковывали?
    1. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      +1
      Сегодня, 11:37
      Цитата: Schneeberg
      А Европу тоже дроны атаковывали?

      Европу изкревление мозгов атаковало.
  6. Комментарий был удален.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:54
    Шумиха в Западных СМИ что у России есть проблема с топливом была из каждого " утюга ".Трамп контролирует Ормуз .
  8. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +7
    Сегодня, 10:57
    Если быть честным, то вот вообще до лампочки, что и как у них там в Европе.
    1. СергейБ Звание
      СергейБ
      0
      Сегодня, 11:58
      Цитата: Gomunkul
      Если быть честным, то вот вообще до лампочки, что и как у них там в Европе.


      Вот сейчас непонятно было.
      Вообще то Европа ведёт против нас ВОЙНУ (пусть и не на прямую, а руками украинцев).
      И если Вас не интересует, что происходит у нашего врага, который ведёт против нас ВОЙНУ, то с какой целью вы посещаете этот сайт, который называется ВОЕННОЕ Обозрение?
  9. Комментарий был удален.
  10. tihonmarine Звание
    tihonmarine
    0
    Сегодня, 11:36
    В Прибалтике рост цен прогнозируется выше 16% с отметкой о том, что произойдёт это в случае дальнейшей блокады Ормузского пролива.

    Ну пока на заправках, не вижу повышения цен, они одинаковые уже 3 месяца, 95-й 1,70 евро, 98-й 1,8 евро, дизелюха 1,70 евро.
  11. Костадинов Звание
    Костадинов
    0
    Сегодня, 11:44
    Ещё совсем недавно европейская пресса с упоением писала о том, что в России возникли проблемы с моторным топливом, указывая на его дефицит и рост цен на ряде АЗС.

    В первом полугодие 2026 Россия заменила експорт бензина и дизеля на експорт нефти и из за роста цен на нефть получает доходов как в первом полугодии 2021 до СВО. Кроме того експорт России из ЕС (в 2021) пошел в Китай, Индия и так далее(2026). В результате в 2026 Россия получает более 50 % больше тех самих товаров которие получала от европейцев в 2021. Но ето не все. Експорт России в 2026 идет юанах и рупиях а не в долларов и евро и сейчась вне контроля европейских банк и санкции, а также нет никакой возможности украсть 300 милиарда евро у России.
  12. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 11:46
    Цены само собой будут расти. Кошерная мафия отваливала западному райскому саду неограниченные кредиты, шоб поддержать превосходство над никчемными туземцами, которые должны падать ниц и работать за миску риса на белых господ. Понятно, вечно так продолжаться не могло, население сада упало в расслабон, а по святому кошерному писанию такого быть не должно, для прибылей нужна жесть - конкуренция и война, поэтому сад наводнили туземцами и начался очередной этап борьбы за выживание и умножение хозяйской прибыли.
  13. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:54
    Вчера Такер Карлсон выразился так нормально ,о руководителях ЕС.