Вчера Европа смеялась над топливными проблемами РФ, сегодня аукнулось самим

На фоне продолжающегося вооружённого конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть продолжают расти. Сбылись прогнозы тех экспертов, которые говорили, что цены в течение недели перевалят за 90 долларов. Речь идёт о марке Brent.На данный момент Brent торгуется выше 93 долларов за баррель. Вместе с этой маркой растёт и российская Urals. Она вплотную подошла к отметке в 75 долларов за баррель, что на 16 долларов выше планового показателя для наполнения российского бюджета и на 27 с лишним долларов выше введённого так называемой «Большой семёркой» ценового «потолка».Ещё совсем недавно европейская пресса с упоением писала о том, что в России возникли проблемы с моторным топливом, указывая на его дефицит и рост цен на ряде АЗС. Теперь приходится чаще «поглядывать в зеркало», так как цены на дизельное топливо и бензин пошли в рост практически по всей Европе. Ожидается, что при сохранении цен на нефть выше 90 долларов за баррель хотя бы на неделю цены на моторное топливо подскочат минимум от 8 до 16% во Франции, Италии, Испании, Португалии, Германии, Греции. В Прибалтике рост цен прогнозируется выше 16% с отметкой о том, что произойдёт это в случае дальнейшей блокады Ормузского пролива.Есть и ещё один фактор. Состоит он в блокаде саудовских портов. Если хуситы реализуют свои угрозы и будут атаковать суда, следующие в порты и из портов Саудовской Аравии, то рост ценника в 15% для той же Европы покажется цветочками. Пока трафик в этих гаванях на Красном море сохраняется.

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