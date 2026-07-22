Готовивший теракт россиянин попытался провезти СВУ в метро Санкт-Петербурга

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Готовивший теракт россиянин попытался провезти СВУ в метро Санкт-Петербурга

Российские силовики задержали очередного пособника украинских спецслужб, готовившего теракт в отношении одного из работников российского ОПК. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

В Санкт-Петербурге задержан 21-летний россиянин, работавший на украинские спецслужбы. Как заявили в ФСБ, он по собственной инициативе установил связь с представителями спецслужб Украины и согласился выполнять задания за денежное вознаграждение. Первоначальной задачей пособника был сбор информации о работниках российского ОПК в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также передача координат оборонных предприятий.



Последним заданием была подготовка к минированию автомобиля одного из работников российского ОПК, украинский агент достал из тайника самодельное взрывное устройство, выполненное в виде GPS-трекера, которое должен был установить на автомобиль. Однако бдительные сотрудники МВД остановили его на входе в метрополитен и при досмотре обнаружили СВУ.

В Санкт-Петербурге пресечена противоправная деятельность гражданина России 2005 года рождения, оказывавшего содействие спецслужбам Украины.

Теперь задержанный украинский пособник дает показания, находясь под арестом. Возбуждено уголовное дело, задержанному грозит до 20 лет лишения свободы. Следственные и оперативные мероприятия продолжаются.
23 комментария
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 10:34
    Молодцы ,работали на совесть .А могли на .Премию им надо выписать .
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      +6
      Сегодня, 10:57
      В Санкт-Петербурге задержан 21-летний россиянин, работавший на украинские спецслужбы.
      Видела его на видео при его задержании и после при признании своих антироссийских действий.

      Моральный толстопузый у род, который получил оплату от куратора ВСУ за своё преступление на свой криптокошелёк!
      В нём нет даже никакого сожаления при признании своей вины.
  2. Правдодел Звание
    Правдодел
    +4
    Сегодня, 10:37
    Готовивший теракт россиянин попытался провезти СВУ в метро Санкт-Петербурга

    Что-то непонятное твориться с предателями: их ловят, ловят, ловят, а они не переводятся...
    Что-то делаем не так... А вот - что, не понятно.
    1. NordOst16 Звание
      NordOst16
      0
      Сегодня, 10:47
      Цитата: Правдодел
      Что-то делаем не так... А вот - что, не понятно.

      Да, пожалуй, дураков всегда много было. Если ловить активно начали, предположу, в спецслужбах обратили внимание на эту проблему и направили туда больше ресурсов и людей или руку набить смогли на такого рода преступлениях.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 10:48
      Цитата: Правдодел
      Что-то непонятное твориться с предателями: их ловят, ловят, ловят, а они не переводятся

      Это как с коррупцией, примерно - понимают, что могут попасться, но каждый считает себя умней и хитрей уже пойманных.
      1. ettore Звание
        ettore
        0
        Сегодня, 11:23
        Это как алконарко зависимость, ему хреново но всё равно потребляет что бы на пару минут стало лучше, а что потом плевать. В своё время на эту тему классный ролик сделали Стоянов с Олейниковым. Находят алкаши бутылку на которой написано ЯД. Думают - не может быть. Один выпивает и откидывается, опять - не может быть, второй тоже, третий кричит помогите и выпивает остатки.
    3. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      +1
      Сегодня, 11:23
      Цитата: Правдодел
      Готовивший теракт россиянин попытался провезти СВУ в метро Санкт-Петербурга

      Что-то непонятное твориться с предателями: их ловят, ловят, ловят, а они не переводятся...
      Что-то делаем не так... А вот - что, не понятно.

      Это последствия прописанного по "рекомендациям" западных юристов в 90-х в законах отказ от патриотического воспитания определённой направленности !
      Зелёная западная бумажка рулит !
      Ну а как иначе понимать что 21-летний сам вышел на украинских спецов ?!
      И 20-ку эту он отсидит, выйдет вообще убеждённым "западником" !
      Его нужно по приговору суда посадить на большой мусорной свалке на его СВУ, прикрутить к рукам пульт и не трогать его больше !
    4. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      +1
      Сегодня, 11:25
      Цитата: Правдодел
      Что-то делаем не так... А вот - что, не понятно.

      Да всё правильно делаем, только человеческая жадность падение человеческого достоинства, уже ничем не переделаешь.
      Тюрьма не переделает таких, но на время их тюремного заключения, спасает общество от таких извращенцев.
    5. MCmaximus Звание
      MCmaximus
      +1
      Сегодня, 11:39
      А что вы хотели? 30 лет свою страну учили презирать и ненавидеть. Поколение выросло и детей родило. А теперь понадобилось стать патриотами. Удивительно, что такие еще есть. А вот количеству предателей удивляться не стоит.
  3. esoterica Звание
    esoterica
    0
    Сегодня, 10:37
    Тот самый случай, когда понимаешь, как нужно сейчас суды-тройки и расстрелы...
    1. NordOst16 Звание
      NordOst16
      +1
      Сегодня, 10:45
      С нашей судебной системой - не самая лучшая идея. Лучше пусть в тюряге гниют, не оскуднеем, а, в случае чего, будет шанс возвратить из застенка невиновных. Это лучше чем реабилитировать мёртвых.
  4. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    -1
    Сегодня, 10:37
    не задерживать надо. а на месте стрелять
  5. oldzek Звание
    oldzek
    +2
    Сегодня, 10:38
    раньше у нас было две беды и обе на Д.ныне с дорогами стало немного получше ,а вот со второй бедой никак не можем справиться.страна нуждается в героях,а рождают....
  6. Silver99 Звание
    Silver99
    0
    Сегодня, 10:41
    В Израиле есть отличное железное правило, сам террорист надолго отправляется в заключение, а его семья лишается жилья и принудительно депортируется.Пора бы и нам что-то подобное применять.
  7. old64 Звание
    old64
    0
    Сегодня, 10:41
    Хорошо сработали бдительные сотрудники МВД!!
    Наверное 21-летний "перевёртыш" нервничал перед рамкой.
    Ну сейчас отдохнет на нарах лет двадцать.
  8. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 10:41
    Надо бомбить колцентры и схроны с ципсотой.
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:47
    Хотя бы лицо показали этого "россиянина" или фамиию назвали wink
  10. Vitaly.17 Звание
    Vitaly.17
    +2
    Сегодня, 10:53
    Как всегда пособников и террористов везде полно. Через год наверняка СК РФ назовет и имена организаторов терактов. Будем надеяться на чудо, что правительство РФ наконец назовет место где прячется руководство этой террористической организации. А то наши военные ни как не могут определить куда должны лететь российские ракеты. Это ирония, если кто не понял.
  11. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    0
    Сегодня, 11:05
    "По собственной инициативе..." Это жадность или убеждения? Или это тайна следствия?
  12. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:16
    Увы, эту нечисть/нелюдь придётся вычищать ещё... не бесконечно, но достаточно долгое время... soldier
  13. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Сегодня, 11:39
    Толстомясый боров будет на зоне нарасхват
  14. bbb Звание
    bbb
    0
    Сегодня, 11:41
    Не перевелись еще в Питере релоканты.
  15. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:52
    Стройотряд подбирается такой уже нормальный . Пора начинать рыть туннель в Африку .