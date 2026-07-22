Готовивший теракт россиянин попытался провезти СВУ в метро Санкт-Петербурга
4 23423
Российские силовики задержали очередного пособника украинских спецслужб, готовившего теракт в отношении одного из работников российского ОПК. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.
В Санкт-Петербурге задержан 21-летний россиянин, работавший на украинские спецслужбы. Как заявили в ФСБ, он по собственной инициативе установил связь с представителями спецслужб Украины и согласился выполнять задания за денежное вознаграждение. Первоначальной задачей пособника был сбор информации о работниках российского ОПК в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также передача координат оборонных предприятий.
Последним заданием была подготовка к минированию автомобиля одного из работников российского ОПК, украинский агент достал из тайника самодельное взрывное устройство, выполненное в виде GPS-трекера, которое должен был установить на автомобиль. Однако бдительные сотрудники МВД остановили его на входе в метрополитен и при досмотре обнаружили СВУ.
В Санкт-Петербурге пресечена противоправная деятельность гражданина России 2005 года рождения, оказывавшего содействие спецслужбам Украины.
Теперь задержанный украинский пособник дает показания, находясь под арестом. Возбуждено уголовное дело, задержанному грозит до 20 лет лишения свободы. Следственные и оперативные мероприятия продолжаются.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация