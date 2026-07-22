Залужный: Новому главкому ВСУ будет очень тяжело

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Залужный: Новому главкому ВСУ будет очень тяжело

Посол Украины в Британии Валерий Залужный прокомментировал очередную смену главкома ВСУ. Экс-главнокомандующий заявил о том, что генералу Драпатому, который, как известно, был назначен вместо Сырского на должность главкома, «будет очень тяжело».

Залужный:



Для него это будет намного тяжелее, чем он себе представляет.

Такое заявление прозвучало на фоне слов Сырского о том, что он передаёт Драпатому «армию в наступлении». Напомним, что, по утверждению Сырского, ВСУ «взяли под контроль 700 кв. км территории» с начала года. Не уточнил, правда, Сырский, где именно. И совсем уж «упустил из виду», сколько километров, городов и сёл с начала года при его командовании было потеряно. Напомним, что ВС РФ за последние месяцы овладели Гуляйполем, Константиновкой, Рай-Александровкой, Рождественским, Добропасово,
Новосёловкой, Яровой, Вильчей, Графским, Волчанскими Хуторами, Земляным Яром, Иволжанским, Корчаковкой, Кондратовкой, большей частью Красного Лимана, Купянска-Узлового, частью Боровой и целым рядом других населённых пунктов от Сумской до Запорожской областей.

При этом у ВСУ был некоторый успех в районе Купянска и Степногорска. Однако называть это «армией в наступлении», да ещё и с инициативой в руках - ну, такое...

Экс-главком ВСУ Залужный:

Но Михаилу точно никогда не будет стыдно. Человек чести не имеет идола, поэтому ему терять нечего. Единственное, что у него есть, это только обязанность», - заявил посол в Британии.

Напомним, что сам Залужный был снят с поста главнокомандующего ВСУ в начале 2024 года – через несколько месяцев после провального контрнаступления на южном направлении.
10 комментариев
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  1. Silver99 Звание
    Silver99
    +5
    Сегодня, 10:50
    Честно говоря наплевать кому там в ВСУ тяжело, а вот то что ВС России разбрасываюся кадрами удручает, уж сколько твердили в невиновность генерала Попова, даже "свидетель" отказался от показаний, так нет убрали и посадили. Суровикина загнали не известно куда.... зато все бывшие замы не буду называть в суе фамилии бывшых МО укравших миллиарды посмеиваются на свободе am
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 10:54
      Залужному теперь хорошо за лужей....А вот Сыроватодропатому теперь хлебать полной ложкой ! belay
    2. Martin Porubcan Звание
      Martin Porubcan
      +2
      Сегодня, 10:57
      Большой вор ликует, а малый воришка вешается.
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 10:58
      Цитата: Silver99
      зато все бывшие замы не буду называть в суе фамилии бывшых МО укравших миллиарды посмеиваются на свободе

      Ну да, генералы Иванов, Кузнецов, Шамарин , Булгаков и т. д. отдыхают на свободе в Куршевеле или на Багамах. smile
      Суровикина загнали не известно куда..

      Известно куда, успешно выполняет спецмиссию в Африке.
    4. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      0
      Сегодня, 11:17
      Цитата: Silver99
      уж сколько твердили в невиновность генерала Попова, даже "свидетель" отказался от показаний, так нет убрали и посадили. Суровикина загнали не известно куда.

      Грамотные генералы или "сидят", или отстранены, в ворьё из МО жирует.
  2. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 10:57
    Для него это будет намного тяжелее, чем он себе представляет

    Грузите на него грузите... Будет на кого списать....
  3. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 11:00
    Будет тяжело , бабки от хозяина пилить?
  4. Сабуров_Александр53 Звание
    Сабуров_Александр53
    0
    Сегодня, 11:00
    Надеюсь, новый главнюк Драпатый, быстро оправдает свою фамилию и будет драпать, как трусил и сс..л Ссырский. Лишь бы с нашей стороны не появился новый Кисель и размазня, который позволит прорыв фронта.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 11:06
      Цитата: Сабуров_Александр53
      Надеюсь, новый главнюк Драпатый, быстро оправдает свою фамилию и будет драпать, как трусил и сс..л Ссырский.

      Я бы не сказал, что ВСУ при Сырском трусили и сс...ли - оборону держали и держат упорно, это надо признать. Ещё Е. Пригожин, будучи во главе "Вагнера", указывал на опасность недооценки противника.
    2. APASUS Звание
      APASUS
      0
      Сегодня, 11:48
      Цитата: Сабуров_Александр53
      Надеюсь, новый главнюк Драпатый, быстро оправдает свою фамилию и будет драпать, как трусил и сс..л Ссырский.

      Этот не будет ,этот еще раньше организовывал мясные штурмы . А сейчас что поменяется ?