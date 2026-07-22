Залужный: Новому главкому ВСУ будет очень тяжело

Для него это будет намного тяжелее, чем он себе представляет.

Но Михаилу точно никогда не будет стыдно. Человек чести не имеет идола, поэтому ему терять нечего. Единственное, что у него есть, это только обязанность», - заявил посол в Британии.

Посол Украины в Британии Валерий Залужный прокомментировал очередную смену главкома ВСУ. Экс-главнокомандующий заявил о том, что генералу Драпатому, который, как известно, был назначен вместо Сырского на должность главкома, «будет очень тяжело».Залужный:Такое заявление прозвучало на фоне слов Сырского о том, что он передаёт Драпатому «армию в наступлении». Напомним, что, по утверждению Сырского, ВСУ «взяли под контроль 700 кв. км территории» с начала года. Не уточнил, правда, Сырский, где именно. И совсем уж «упустил из виду», сколько километров, городов и сёл с начала года при его командовании было потеряно. Напомним, что ВС РФ за последние месяцы овладели Гуляйполем, Константиновкой, Рай-Александровкой, Рождественским, Добропасово,Новосёловкой, Яровой, Вильчей, Графским, Волчанскими Хуторами, Земляным Яром, Иволжанским, Корчаковкой, Кондратовкой, большей частью Красного Лимана, Купянска-Узлового, частью Боровой и целым рядом других населённых пунктов от Сумской до Запорожской областей.При этом у ВСУ был некоторый успех в районе Купянска и Степногорска. Однако называть это «армией в наступлении», да ещё и с инициативой в руках - ну, такое...Экс-главком ВСУ Залужный:Напомним, что сам Залужный был снят с поста главнокомандующего ВСУ в начале 2024 года – через несколько месяцев после провального контрнаступления на южном направлении.