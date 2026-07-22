Залужный: Новому главкому ВСУ будет очень тяжело
Посол Украины в Британии Валерий Залужный прокомментировал очередную смену главкома ВСУ. Экс-главнокомандующий заявил о том, что генералу Драпатому, который, как известно, был назначен вместо Сырского на должность главкома, «будет очень тяжело».
Залужный:
Такое заявление прозвучало на фоне слов Сырского о том, что он передаёт Драпатому «армию в наступлении». Напомним, что, по утверждению Сырского, ВСУ «взяли под контроль 700 кв. км территории» с начала года. Не уточнил, правда, Сырский, где именно. И совсем уж «упустил из виду», сколько километров, городов и сёл с начала года при его командовании было потеряно. Напомним, что ВС РФ за последние месяцы овладели Гуляйполем, Константиновкой, Рай-Александровкой, Рождественским, Добропасово,
Новосёловкой, Яровой, Вильчей, Графским, Волчанскими Хуторами, Земляным Яром, Иволжанским, Корчаковкой, Кондратовкой, большей частью Красного Лимана, Купянска-Узлового, частью Боровой и целым рядом других населённых пунктов от Сумской до Запорожской областей.
При этом у ВСУ был некоторый успех в районе Купянска и Степногорска. Однако называть это «армией в наступлении», да ещё и с инициативой в руках - ну, такое...
Экс-главком ВСУ Залужный:
Напомним, что сам Залужный был снят с поста главнокомандующего ВСУ в начале 2024 года – через несколько месяцев после провального контрнаступления на южном направлении.
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