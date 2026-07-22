Не договорились: Киев не устраивает техническое состояние польских МиГ-29

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Не договорились: Киев не устраивает техническое состояние польских МиГ-29

Ситуация с польскими истребителями для Киева снова зашла в тупик, Украину не устраивает техническое состояние самолетов. На данный момент бандеровский режим отказывается от истребителей.

Украина не считает польские истребители «чем-то ценным» из-за технического состояния, не устраивающего Киев. Как заявляется, самолеты нуждаются в ремонте и модернизации, которые будут стоить очень дорого. Но платить за это бандеровский режим не хочет, а Польша ремонтировать за бесплатно истребители не будет, хотя и имеет для этого все необходимое, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.



Украинские военные обладают всей информацией о текущем состоянии оставшихся на вооружении ВВС Польши МиГ-29. Вывод был такой, что самолеты нуждаются в дорогостоящих ремонте и модернизации.

В общем, Киев и Варшава в очередной раз не договорились. Ранее сообщалось, что Польша и Украина готовы совершить обмен истребителей МиГ-29 на беспилотные технологии. Поляки предлагали украинцам от 6 до 8 самолетов еще советской постройки, но модернизированных под стандарты НАТО.

В случае, если Киев окончательно откажется от польских МиГ-29, то они с большой долей вероятности будут утилизированы, хотя есть вариант с продажей какой-нибудь африканской стране, но опять же только после ремонта.
13 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 10:58
    Хохлоту уже уговаривают забрать самолётики , они ваще страх потеряли.
    1. Svarog5570 Звание
      Svarog5570
      +4
      Сегодня, 11:01
      Это не страх потеряли а обнаглели настолько, что действуют с наездом как бандюки в 90-е. А действуют так потому что сами гейропейцы им это позволили.
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 11:02
      Цитата: Ирек
      Хохлоту уже уговаривают забрать самолётики , они ваще страх потеряли.

      Так самолетики - утиль!
    3. marchcat Звание
      marchcat
      +1
      Сегодня, 11:03
      Вообще то, дарёному коню в зубы не смотрят (если конечно МиГи будут подарены)
  2. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 11:02
    Киев не устраивает техническое состояние польских МиГ-29
    ну походите по рынку поторгуйтсь
    1. Розмари Звание
      Розмари
      -3
      Сегодня, 11:25
      Они походили и наторговали на:
      - 38 шведских Gripen (Швеция) (модели C/D и новейшие E/F), поставки которых ожидается в конце 2026 - начале 2027 года,
      - 16 французских Rafale, поставки которых ожидается в 2028-2029 годах,
      - продолжение поставок F-16 (в общей сложности 79-85 самолетов).
      Так что могут себе позволить в зубы даренному коню заглядывать (тем более, что конь не совсем даренный)
      1. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        +1
        Сегодня, 11:43
        продолжение поставок F-16 (в общей сложности 79-85 самолетов).
        откуда вы такие цифры берете?????????
        1. Розмари Звание
          Розмари
          0
          Сегодня, 12:02
          Из сообщений ТАСС. Последнее от 13 января 2026 года
          "В августе 2023 года правительство США официально одобрило передачу Украине истребителей F-16 европейскими странами. Первыми поставку F-16 Украине анонсировали Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия. Тогда они обещали передать Киеву в общей сложности порядка 80 машин. По заявлениям политиков и информации СМИ этих стран, Нидерланды объявили о намерении поставить Украине в 2024-2025 года 24 истребителя, Дания - 19, Норвегия - от 6 до 12, Бельгия до 2028 года обещала отправить 30 истребителей. Кроме того, Киеву этими странами и США было обещано несколько самолетов в качестве запчастей"
          Детальнее сами почитайте

          https://tass.ru/info/26136369

          Или Вы думаете государственное Информационное агентство России ТАСС нам это врет?
      2. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 11:45
        Цитата: Розмари
        Они походили и наторговали на:

        пока они только меморандумы подписывают, ни одной РЕАЛЬНОЙ сделки нет
  3. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 11:23
    Классический пример селюковской психологии и натуры вообще- выпросить бочьку дерьма побольше , а теперь требовпть ложку побольше-побольше!
  4. БойКот Звание
    БойКот
    0
    Сегодня, 11:30
    Классика, однако: нашёл кошелёк, а в нем не хватает.
  5. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:45
    Это тот момент когда хвост рулит собакой. Подняли значимость Зе , до Наполеона
  6. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    0
    Сегодня, 11:57
    Да ладно, хахлы от халявы отказалиь ? Прапорщики перевелись среди кастрюль ? laughing