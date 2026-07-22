Франция первая среди стран Евросоюза ввела полный запрет на пользование соцсетями для детей до 15 лет. Ожидается, что уже с 1 сентября текущего года новые учетные записи будут подлежать проверке возраста, а для существующих запрет вступит в силу с 1 января 2027 года. Для входа в интернет французам придется предъявлять удостоверение личности, использовать France Connect или распознавание лица (селфи). Закон якобы создан для защиты детей и подростков от пагубного влияния соцсетей. Решение еще должен утвердить Конституционный совет.Инициатором закона выступил президент Франции Макрон, он также является ключевым двигателем инициативы Chatcontrol о сканировании сообщений. Примечательно, что законы, позволяющие правительству напрямую вмешиваться в частную жизнь граждан, принимаются в спешке за 9 месяцев до новых выборов президента Франции. Макрон не сможет участвовать в выборах президента Франции в 2027 году из-за ограничения на третий срок подряд и хочет оставить технического преемника Габриэля Атталя на один срок, чтобы затем в 2032 году вернуться на высшую государственную должность. Очевидно, что ужесточение цензуры и введение ограничений использования интернета во Франции обусловлены стремлением снизить медийное влияние конкурентов Атталя.Помимо Макрона, сторонником подобных ограничений является канцлер ФРГ Фридрих Мерц, который за год после своего назначения на должность главы правительства успел растерять все свои и надеется исправить ситуацию с помощью прямой цензуры, направленной против оппонентов действующих немецких властей в соцсетях.

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