Интернет по паспорту: во Франции введён запрет на соцсети для детей до 15 лет

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Интернет по паспорту: во Франции введён запрет на соцсети для детей до 15 лет

Франция первая среди стран Евросоюза ввела полный запрет на пользование соцсетями для детей до 15 лет. Ожидается, что уже с 1 сентября текущего года новые учетные записи будут подлежать проверке возраста, а для существующих запрет вступит в силу с 1 января 2027 года. Для входа в интернет французам придется предъявлять удостоверение личности, использовать France Connect или распознавание лица (селфи). Закон якобы создан для защиты детей и подростков от пагубного влияния соцсетей. Решение еще должен утвердить Конституционный совет.

Инициатором закона выступил президент Франции Макрон, он также является ключевым двигателем инициативы Chatcontrol о сканировании сообщений. Примечательно, что законы, позволяющие правительству напрямую вмешиваться в частную жизнь граждан, принимаются в спешке за 9 месяцев до новых выборов президента Франции. Макрон не сможет участвовать в выборах президента Франции в 2027 году из-за ограничения на третий срок подряд и хочет оставить технического преемника Габриэля Атталя на один срок, чтобы затем в 2032 году вернуться на высшую государственную должность. Очевидно, что ужесточение цензуры и введение ограничений использования интернета во Франции обусловлены стремлением снизить медийное влияние конкурентов Атталя.

Помимо Макрона, сторонником подобных ограничений является канцлер ФРГ Фридрих Мерц, который за год после своего назначения на должность главы правительства успел растерять все свои и надеется исправить ситуацию с помощью прямой цензуры, направленной против оппонентов действующих немецких властей в соцсетях.
14 комментариев
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  1. Дырокол Звание
    Дырокол
    +2
    Сегодня, 11:12
    Макрон не сможет участвовать в выборах президента Франции в 2027 году из-за ограничения на третий срок подряд
    ,
    Хе... Слабак. Мугабе, Си, Путин, Ортега, Алиев, Токаев и многие иные смотрят на него с презрением.
    1. Сарбоз Звание
      Сарбоз
      0
      Сегодня, 11:14
      Да нет. Ну не может быть. Это же только Россия строит "цифровую тюрьму", ограничивая Телеграммы разные.
      У них там всё по-другому. Демократия, свобода, цифровое равенство.
      1. Никита Че Звание
        Никита Че
        -1
        Сегодня, 11:23
        Ну ограничения для детей и полная блокировка для всех под смехотворными предлогами,как бы разные вещи.Да и то скорее всего после Макрона откатят назад.Потому что это бред, ограничивать интернет в век интернета.Да и Франция славится тем что люди и на улицу могут выйти сжечь всё к хренам собачим,и полицейские машины и до домов чиновкиков доберутся при желании.
        1. Сарбоз Звание
          Сарбоз
          +1
          Сегодня, 11:40
          Цитата: Никита Че
          Ну ограничения для детей и полная блокировка для всех под смехотворными предлогами,как бы разные вещи.

          Да конечно, широкомасштабная террористическая война по всей России и демонстративный отказ владельцев Телеграммов сотрудничать с ФСБ - это "смехотворные предлоги".
      2. Бесконечность Звание
        Бесконечность
        -2
        Сегодня, 11:26
        Не надо мягкое с теплым путать. У нас из-за запретобесия пол Интернета не доступно, у них сайты доступны, просто потребуется подтверждение возраста. И кстати, у нас точно также хотят сделать подтверждение: https://rg.ru/2026/06/08/dlia-dostupa-k-sajtam-nuzhno-budet-podtverzhdat-vozrast.html Но есть нюанс: наша молодёжь все эти пожилые блокировки легко обходит, а потому наши соцсети станут ещё менее популярными. Мало того, формируется новый нарратив: теперь ты крут, если сидишь в заблокированном западном сервисе. Этот как американские джинсы в позднем СССР.
    2. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      0
      Сегодня, 11:27
      Цитата: Дырокол
      Мугабе, Си, Путин, Ортега, Алиев, Токаев

      Эти покруче будут...Поль Бийя-50 лет у власти...Теодоро Обианг Нгема Мбасого-46 лет...
      несгибаемый ФидельКастро-52 года...так что есть пространство для роста.
  2. Комментарий был удален.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:19
    Что сказать... подростки/молодёжь бунтует против любых способов родительского контроля... контроль со стороны государства... будет дело, "веселенькое"...
    Вопрос, что хуже, что лучше... наверняка единого мнения не будет, вопрос в том, кого будет больше среди взрослых/родителей???
  4. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    -1
    Сегодня, 11:27
    Да, ладно?! Разве могут быть в цветущем саду такие "тоталитарные" ограничения! Это же прямая угроза демократии! Караул! Рука Москвы дотянулась до Франции! Агенты России по всюду! Спасайся кто может!
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 11:30
    Цитата: rocket757
    будет дело, "веселенькое"

    Революционеры будут...если им отдушину не создадут.
  6. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 11:35
    Надеюсь у нас такого не введут? Хотя уже нивчем не уверен. Обход всеравно найдем ))
    1. Скобаристан Звание
      Скобаристан
      0
      Сегодня, 11:40
      Интернет по паспорту: во Франции введён запрет на соцсети для детей до 15 лет(с) Обход всеравно найдем ))(с) Вы школьник ?
      1. Дмитрий Смирнов_2
        Дмитрий Смирнов_2
        0
        Сегодня, 11:59
        Скорей всего школьник подросток
  7. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    0
    Сегодня, 11:52
    Ау, либерасты всех мастей, где вопли о Макроне-диктаторе ? Где скулёж о нарушении демократии в лягушатнике ? Ну-ка дружно подорвались и заклацали по клавам
  8. Дмитрий Смирнов_2
    Дмитрий Смирнов_2
    0
    Сегодня, 11:58
    Давно пора было защищать детей от интернет помоек там почти все мусор всех мастей