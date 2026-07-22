ВС РФ снова продвинулись в Харьковской области, освободив село Артельное
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Второй день подряд хорошие новости приходят из Харьковской области, где российские войска продолжают наступать, несмотря на сопротивление ВСУ. Накануне штурмовики освободили село Волоховское Волчанского района, сегодня сообщает об освобождении села Артельное уже Купянского района.
Штурмовые подразделения 34-й отдельной гвардейской горной мотострелковой бригады и 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии из состава 11-го армейского корпуса в ходе ожесточенных боев выбили остатки украинских националистов из села Артельное. Оборону там держали боевики из состава 1-го пограничного отряда (ПОГО) ГПСУ.
Бои действительно шли ожесточенные, после входа наших в село противник пытался перебросить на помощь резервы из состава 1-й отдельной бригады теробороны, но успеха не достиг. В ходе боев российские штурмовики частично уничтожили врага, частично он сбежал, а несколько украинских офицеров удалось взять в плен.
Населенный пункт Артельное расположен фактически на границе Харьковской и Белгородской областей, наступление в этом направлении дает возможность российским войскам удлинить полосу безопасности с перспективой соединения с российским плацдармом в районе сел Землянки и Бударки. Это самый угол Великобурлукского направления.
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