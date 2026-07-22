Bloomberg: Москва больше не рассматривает вариант обмена территориями

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Bloomberg: Москва больше не рассматривает вариант обмена территориями

Так называемый «дух Анкориджа», похоже, окончательно выветрился и больше не влияет на решения, которые принимает российское руководство касательно условий завершения конфликта. Агентство «Блумберг» со ссылкой на свои анонимные источники пишет, что в Кремле принято решение не идти на территориальные уступки ради мирного договора.

Речь идет не только об окончательном освобождении Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Москва больше не будет обсуждать вариант отвода войск из Сумской, Черниговской и Харьковской областей, пока что по международным нормам считающимися законной частью Украины. По данным Bloomberg, эти территории будут сохранены под российским контролем в качестве буферных зон.



Президент России Владимир Путин, утверждает агентство, окончательно разочаровался в позиции США в части соблюдения достигнутых в ходе встречи с Трампом договоренностей на Аляске. Тогда лидеры двух стран обсудили компромиссный вариант, по которому ВСУ оставляют территории Донбасса, а в ответ ВС РФ выводят войска из украинских областей.

По данным источников «Блумберг», теперь позиция российского руководства кардинально изменилась. Ни о каком обмене территориями больше речи не идет. Все, что перешло под контроль российской армии, под ним и останется. И чем дольше будет длиться конфликт, тем больше будет становиться буферная зона.

Что касается полного освобождения ДНР, то агентство со ссылкой на источники в Министерстве обороны России пишет, что наше военное ведомство намерено завершить операцию по изгнанию противника из данного региона до конца этого года. Однако некоторые офицеры в Генштабе ВС РФ считают реальным полное взятие под контроль Донбасса в течение следующего года.
5 комментариев
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:57
    Сейчас наши очередной раз скажут ,что их обманули, проклятые американцы ? Уже даже сарказма не хватает на наши поступки.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 12:00
      В последнее время наши рули предпочитают молчать...
    2. ian Звание
      ian
      0
      Сегодня, 12:01
      Цитата: APASUS
      Сейчас наши очередной раз скажут ,что их обманули

      Уже сказали. request
      Обмануть того не сложно, кто обманываться рад.... hi
    3. Silver99 Звание
      Silver99
      0
      Сегодня, 12:02
      В этом Анкоридже реально готовилась позорная для России сделка, обмен территорий на лояльность Запада по разморозке денежных активов доморощенных олигархов. Не даром Трамп так доволен был, как никогда близок к Нобелевке.
  2. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    0
    Сегодня, 11:58
    Президент России Владимир Путин, утверждает агентство, окончательно разочаровался в позиции США в части соблюдения достигнутых в ходе встречи с Трампом договоренностей на Аляске.
    Это прозрение наступило после выходки Трампа на фотографировании сборной Испании на ЧМ 2026?