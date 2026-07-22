Bloomberg: Москва больше не рассматривает вариант обмена территориями

Так называемый «дух Анкориджа», похоже, окончательно выветрился и больше не влияет на решения, которые принимает российское руководство касательно условий завершения конфликта. Агентство «Блумберг» со ссылкой на свои анонимные источники пишет, что в Кремле принято решение не идти на территориальные уступки ради мирного договора.Речь идет не только об окончательном освобождении Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Москва больше не будет обсуждать вариант отвода войск из Сумской, Черниговской и Харьковской областей, пока что по международным нормам считающимися законной частью Украины. По данным Bloomberg, эти территории будут сохранены под российским контролем в качестве буферных зон.Президент России Владимир Путин, утверждает агентство, окончательно разочаровался в позиции США в части соблюдения достигнутых в ходе встречи с Трампом договоренностей на Аляске. Тогда лидеры двух стран обсудили компромиссный вариант, по которому ВСУ оставляют территории Донбасса, а в ответ ВС РФ выводят войска из украинских областей.По данным источников «Блумберг», теперь позиция российского руководства кардинально изменилась. Ни о каком обмене территориями больше речи не идет. Все, что перешло под контроль российской армии, под ним и останется. И чем дольше будет длиться конфликт, тем больше будет становиться буферная зона.Что касается полного освобождения ДНР, то агентство со ссылкой на источники в Министерстве обороны России пишет, что наше военное ведомство намерено завершить операцию по изгнанию противника из данного региона до конца этого года. Однако некоторые офицеры в Генштабе ВС РФ считают реальным полное взятие под контроль Донбасса в течение следующего года.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»

Использованы фотографии: kremlin.ru, government.ru, mil.ru, rosguard.gov.ru, мвд.рф, fsb.ru, sledcom.ru, svr.gov.ru, scrf.gov.ru, fso.gov.ru, mchs.gov.ru, genproc.gov.ru, duma.gov.ru, council.gov.ru, mid.ru, minpromtorg.gov.ru, roscosmos.ru, roe.ru, rostec.ru, uacrussia.ru, aoosk.ru, uecrus.com, rosneft.ru, transneft.ru, gazprom.ru, rosatom.ru