«В эту игру можно играть вдвоём»: появилось видео горящей нефтебазы в Одессе
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В сети опубликовано видео, на котором можно увидеть масштабный пожар на нефтебазе в Одессе, возникший в результате атаки ударных беспилотников армии России. Как можно увидеть на показанных кадрах, наши «Герани» точно поразили цель.
Украинская компания «Нафтогаз» сообщает, что в последнее время ВС РФ значительно усилили атаки на размещенные на подконтрольных киевскому режиму территориях объекты энергетики. Помимо нефтебаз в Одесском регионе, удары наносятся по объектам газодобычи в Харьковской и Полтавской областях. В результате атак наших дронов существенно повреждено оборудование, часть объектов разрушена, а добыча на отдельных участках частично остановлена.
Таким образом, можно отметить, что кампания дальних ударов ВС РФ перестроилась — с зимних ударов по подстанциям акцент сместился на точечные атаки на нефтегазовую инфраструктуру и логистику противника. Только за первый квартал текущего года в результате ударов по объектам «Укрзализницы» удалось поразить около тысячи целей и вывести из строя несколько сотен локомотивов.
С начала 2026 года было зафиксировано 170 атак по объектам «Нафтогаза». Помимо объектов газодобычи, нефтебаз и складов ГСМ, наши «Герани» методично уничтожают АЗС. В ряде городов заправки уже не работают вовсе — украинские СМИ уже говорят о полном коллапсе. В то же время систематические удары наносятся по портам Одессы, Ильичевска (Черноморска), Измаила, Николаева и Очакова.
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