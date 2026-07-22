«В эту игру можно играть вдвоём»: появилось видео горящей нефтебазы в Одессе

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«В эту игру можно играть вдвоём»: появилось видео горящей нефтебазы в Одессе

В сети опубликовано видео, на котором можно увидеть масштабный пожар на нефтебазе в Одессе, возникший в результате атаки ударных беспилотников армии России. Как можно увидеть на показанных кадрах, наши «Герани» точно поразили цель.

Украинская компания «Нафтогаз» сообщает, что в последнее время ВС РФ значительно усилили атаки на размещенные на подконтрольных киевскому режиму территориях объекты энергетики. Помимо нефтебаз в Одесском регионе, удары наносятся по объектам газодобычи в Харьковской и Полтавской областях. В результате атак наших дронов существенно повреждено оборудование, часть объектов разрушена, а добыча на отдельных участках частично остановлена.



Таким образом, можно отметить, что кампания дальних ударов ВС РФ перестроилась — с зимних ударов по подстанциям акцент сместился на точечные атаки на нефтегазовую инфраструктуру и логистику противника. Только за первый квартал текущего года в результате ударов по объектам «Укрзализницы» удалось поразить около тысячи целей и вывести из строя несколько сотен локомотивов.

С начала 2026 года было зафиксировано 170 атак по объектам «Нафтогаза». Помимо объектов газодобычи, нефтебаз и складов ГСМ, наши «Герани» методично уничтожают АЗС. В ряде городов заправки уже не работают вовсе — украинские СМИ уже говорят о полном коллапсе. В то же время систематические удары наносятся по портам Одессы, Ильичевска (Черноморска), Измаила, Николаева и Очакова.


20 комментариев
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  1. Huggi Звание
    Huggi
    +11
    Сегодня, 12:34
    Какой играть блин, это ж база, лишить протвивника топлива, а впоследствии и маневра. Почему сразу так не сделами, решительно непонятно.
    1. esoterica Звание
      esoterica
      +6
      Сегодня, 12:43
      Почему сразу так не сделами, решительно непонятно


      Не только вам это непонятно, но и другим тоже.
      1. Vitaly_pvo Звание
        Vitaly_pvo
        +1
        Сегодня, 13:02
        Цитата: esoterica
        Не только вам это непонятно, но и другим тоже

        В Википедии написано, что работающих НПЗ на Украине нет. А Одесский НПЗ так вообще не работает с 2010 года. Возможно как как хранилище нефтепродуктов НПЗ продолжают использовать. Поэтому СВР РФ и не указывает их в качестве целей. Это конечно шутка, в которой есть доля шутки.
        1. Дембельнутый Звание
          Дембельнутый
          -1
          Сегодня, 13:49
          Прикольно живут - НПЗ нет , а бензина валом . Нагуглил - 95 по 126 рубля ( перевел стоимость из гривны )
    2. ian Звание
      ian
      +3
      Сегодня, 12:43
      Потому что до недавнего времени МО наносили исключительно "удары возмездия" . request
      Странная позиция воевать с противником только в ответ никогда не приносила победы. Видимо такая задача и не ставилась...
  2. Вадим С Звание
    Вадим С
    +11
    Сегодня, 12:34
    Тут больше возникает вопросы - почему раньше это не трогали? Чего ждали 5 лет? Кто попросил не трогать свой бизнес? А если опять хорошо попросят остановимся?
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +5
      Сегодня, 12:36
      Цитата: Вадим С
      Кто попросил не трогать свой бизнес?

      И кто приказал не трогать ? am
      1. JcVai Звание
        JcVai
        +2
        Сегодня, 12:57
        Вариантов не так много, с учетом, что там во владельцах светятся только госкомпании Украины и Азербайджана.
        Достаточно погуглить русские связи SOCAR.
        Глобализм во всей его красе.
  3. esoterica Звание
    esoterica
    +9
    Сегодня, 12:37
    Сегодня ночью украинские ппла уничтожили ещё два огромных логистических центров wildberries.

    Не могу понять странность российского командования, но почему-то оно совершенно не умеет играть на опережение, а только ждёт когда они что-то уничтожат, только тогда мы что-то в ответ сделаем.

    Не знаю насколько надо быть инвалидом головного мозга, чтоб не понять прописную истину: нам объявили войну на полное уничтожение всей инфраструктуры. И нам ждать совершенно нечего. Нужно самим выносить начисто всю инфраструктуру 404.
    1. Azimutt Звание
      Azimutt
      0
      Сегодня, 13:40
      Перестали бить по подстанциям в 404. А сейчас начали бить по объектам энергенерации в ней, чтобы к зиме там не осталось ни одной ТЭЦ и ГЭС ?
  4. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 12:41
    Само собой в такое играют обе стороны. К концу года говорят баллистика начнёт прилетать в количестве.
    1. esoterica Звание
      esoterica
      +3
      Сегодня, 12:48
      Само собой в такое играют обе стороны. К концу года говорят баллистика начнёт прилетать в количестве.


      Видимо когда начнутся прилёты по Кремлю и зданиям МО, только тогда до дедушки дойдёт. Хотя я не уверен, особенно если этого не покажут по Первому каналу.
      1. JcVai Звание
        JcVai
        +1
        Сегодня, 13:04
        Сомневаюсь. Все таки при капитализме госвласти приходится угождать олигархату, а тем на население и символы страны...
        Вот если б по виллам на Рублевском, Новорижском...
        1. сайгон Звание
          сайгон
          -1
          Сегодня, 13:09
          Ощибка у вас однако . В России олигархи это те кому пока власти позволяют олигархировать. На примере Ходора ясно было показанно . В системе РФ даже олигарх ни кто пыль . Ибо малость не тудда и варюшки шить.
      2. Копчёный Звание
        Копчёный
        0
        Сегодня, 13:12
        Извините, дойдёт что? Что от кратера на месте Банковой или Кремля, не поменяется ничего? Или стратегия окончания всего процесса появится вдруг? Или появится технология, которая материализует "Карацуп с Джульбарсами" по всем 1400км границы с ЕС?
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 12:46
    Хорошо горит...гори гори ясно что бы не погасло
  6. Feodor13 Звание
    Feodor13
    +1
    Сегодня, 12:52
    Это клише, слоган в названии - уже третий или четвертый раз здесь за пару лет.
    Что мозгов совсем закончились у местных журналистов?
    Или уже ИИ подключили для приработка?
    Шаблонные недомерки пера.
  7. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 13:40
    Помню мне тут рассказывали что по заправкам бьют потому что нефтебазы враг не использует, типа на каждую заправку прямо из Венгрии едет бензовоз и ее один. А тут внезапно Рыбарь написал список целых нетронутых нефтебаз и по ним полетело
  8. Александр Х Звание
    Александр Х
    +1
    Сегодня, 13:44
    Хороший дым, густой. Могу пожелать, чтобы горели у xoxлoв в первую очередь те объекты, после сгорания которых было бы видно, что вот этот объект играл ощутимую роль в военной структуре ВСУ. Чтобы после уничтожения объекта, беспилотников летело в Россию все меньше, а города и села xoxлoв были обесточены... Ну и автотехника супостатов стояла мертвым грузом.
    И еще желаю, чтобы сгорели вместе с этими объектами все те , что на мирное население России насылает беспилотники.
    Короче, желаю, чтобы удары по xoxлам не только поражали, но и уничтожали этих выродков вместе с их вооружением и техникой... И были эти удары 24/7 до полной победы России.
  9. sirGarry Звание
    sirGarry
    +1
    Сегодня, 14:24
    Через пару лет до кого-нибудь дойдёт, что мосты через Днепр - тоже логистика в интересах ВСУ.