У Брюсселя кончились идеи для новых санкций в отношении России

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У Брюсселя кончились идеи для новых санкций в отношении России

Руководство Евросоюза очень хочет принять 21-й пакет санкций против России, но возникла одна, но очень важная проблема. Как оказалось, у Брюсселя кончились идеи в отношении новых пунктов, в новый пакет нечего добавлять. Об этом сообщает европейское Politico со ссылкой на источники.

У руководства Евросоюза кончились идеи, оно просто не знает, в чем еще можно ограничить Россию так, чтобы это работало. Всё, что можно было принять, уже принято в предыдущих 20 пакетах европейских санкций, а то, что хотелось бы, принимать нельзя, потому что это начинает бить по интересам отдельных стран, входящих в ЕС. В составе Евросоюза разные страны, и то, что одним приносит доход, для других оборачивается значительными потерями.



Как заявил один из высокопоставленных чиновников Евросоюза, Брюссель пытается и принять антироссийские санкции, и сохранить баланс между странами, ища компромиссные решения. Вот только не всегда это получается.

После 20 пакетов санкций простых целей больше не осталось. Вы столкнетесь с интересами отдельных государств, поэтому придется искать баланс.

По данным издания, от первоначальной версии 21-го пакета санкций осталось не так уж и много, некоторые пункты пришлось убирать полностью, некоторые изменять таким образом, чтобы они не нанесли ущерба европейским странам. А это означает, что они потеряли свое первоначальное назначение и больше не страшны России.

Ранее министр финансов США Скотт Бессант заявил, что европейцы зря надеются на 21-й пакет санкций в отношении России, если предыдущие 20 не сработали.
12 комментариев
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  1. Svarog5570 Звание
    Svarog5570
    +2
    Сегодня, 12:32
    Нет IKEI нет идеи laughing , Идейные собрались, 21 им вместо воротника.
  2. ian Звание
    ian
    0
    Сегодня, 12:33
    Возможно им наконец придет в голову, что на их "накладывание" Россия все таки кладет и подобные проблемы не решаются изданием повелений в одностороннем порядке... request
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 13:42
      Скотт Бессант заявил, что европейцы зря надеются на 21-й пакет санкций в отношении России, если предыдущие 20 не сработали.
      И что им теперь несчастным делать ? wink
      1. ian Звание
        ian
        0
        Сегодня, 14:19
        Цитата: Uncle Lee
        И что им теперь несчастным делать ?

        Этот вопрос их и беспокоит. Потому как, кроме "наложить" они как выяснилось больше ничего и не могут.... request
  3. Теренин Звание
    Теренин
    +3
    Сегодня, 12:35
    У Брюсселя кончились идеи для новых санкций в отношении России

    Так и быть, внесите меня отдельным пакетом, т.к. я вас тварей давно ненавижу! И вам, гнидам, для отчета и мне по кайфу! fellow
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +3
      Сегодня, 12:40
      Цитата: Теренин
      У Брюсселя кончились идеи для новых санкций в отношении России

      Так и быть, внесите меня отдельным пакетом, т.к. я вас тварей давно ненавижу! И вам, гнидам, для отчета и мне по кайфу! fellow

      Геша, hi таким образом они могут набрать около 140 млн пакетов санкций
      По данным Росстата на 1 января 2025 года численность постоянного населения России составила 146,119 млн человек.
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 12:43
    Как оказалось, у Брюсселя кончились идеи в отношении новых пунктов, в новый пакет нечего добавлять.

    Рано или поздно это должно было произойти...это тупик.
    Теперь после стадии осмысления и принятия этого факта процесс может пойти в обратную сторону...вероятно только после выборов в Европе...когда старые политики-маразматики уйдут со своих постов...и им на смену придут новые с более развитыми мозгами.
  5. Dizel200 Звание
    Dizel200
    +1
    Сегодня, 12:44
    Интересно,а Россия теперь может ввести первый пакет санкций против ЕС? Чтобы больно было
    1. Юрась_Беларусь Звание
      Юрась_Беларусь
      0
      Сегодня, 14:11
      Не может. От энергоресурсов они отказались сами, а доллары мы не печатаем.
  6. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 12:46
    Они в ЕС молодцы .То что мы им не можем перекрыть ,пот непонятным причинам ,они сами перекрыли
  7. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 13:44
    В Брюсселе наконец поняли, что им соревноваться с Набиуллиной бесполезно.
  8. БойКот Звание
    БойКот
    0
    Сегодня, 13:57
    Какие-то они не креативные совсем. Идей полно, правда они все такие же бессмысленные, как и уже принятые. Запретить россиянам посещение Гренландии. Запретить импорт манулов и уссурийских тигров. Обращайтесь, я вам ещё стопитсот пакетов выдумаю, но не бесплатно laughing Меркантильный я, вот.