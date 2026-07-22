У Брюсселя кончились идеи для новых санкций в отношении России

Руководство Евросоюза очень хочет принять 21-й пакет санкций против России, но возникла одна, но очень важная проблема. Как оказалось, у Брюсселя кончились идеи в отношении новых пунктов, в новый пакет нечего добавлять. Об этом сообщает европейское Politico со ссылкой на источники.У руководства Евросоюза кончились идеи, оно просто не знает, в чем еще можно ограничить Россию так, чтобы это работало. Всё, что можно было принять, уже принято в предыдущих 20 пакетах европейских санкций, а то, что хотелось бы, принимать нельзя, потому что это начинает бить по интересам отдельных стран, входящих в ЕС. В составе Евросоюза разные страны, и то, что одним приносит доход, для других оборачивается значительными потерями.Как заявил один из высокопоставленных чиновников Евросоюза, Брюссель пытается и принять антироссийские санкции, и сохранить баланс между странами, ища компромиссные решения. Вот только не всегда это получается.По данным издания, от первоначальной версии 21-го пакета санкций осталось не так уж и много, некоторые пункты пришлось убирать полностью, некоторые изменять таким образом, чтобы они не нанесли ущерба европейским странам. А это означает, что они потеряли свое первоначальное назначение и больше не страшны России.Ранее министр финансов США Скотт Бессант заявил, что европейцы зря надеются на 21-й пакет санкций в отношении России, если предыдущие 20 не сработали.

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