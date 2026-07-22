Иран атаковал место стоянки самолетов ВВС США в Иордании вблизи с Израилем

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Иран атаковал место стоянки самолетов ВВС США в Иордании вблизи с Израилем

В ходе очередного обострения конфликта на Ближнем Востоке иранская армия, как и было обещано, не стесняется в выборе целей, атакуя все связанные с США объекты в других странах региона. Израильская газета The Times of Israel пишет, что ВС Ирана нанесли удар баллистическими ракетами по портовому городу Акаба на юге Иордании.

Особо отмечается, что до израильской границы от этого населенного пункта примерно два километра. Звуки взрывов слышали в израильском городе Эйлат.



Иранский государственный телеканал Press TV уточняет, что Корпус стражей исламской революции атаковал баллистическими ракетами место стоянки американских военных самолетов C-17 и P-8 в аэропорту Акабы. По предварительным данным, система ПВО Patriot, прикрывающая аэродром, не смогла перехватить иранские ракеты. В приграничной зоне с израильским Эйлатом наблюдаются столбы дыма.

Однако свежие спутниковые снимки не показывают видимых повреждений в Международном аэропорту имени короля Хусейна в Акабе. Несмотря на заявления КСИР о том, что несколько американских военных самолетов, включая транспортник Boeing C-17 Globemaster III и патрульный противолодочный Boeing P-8 Poseidon, были уничтожены, лайнеры, похоже, остались неповрежденными.

В ходе нынешнего витка противостояния иранцы демонстративно не обстреливают Израиль, хотя атакуют американские силы и технику на военных базах других стран региона. До поры до времени это работает и не втягивает ЦАХАЛ в нынешний виток эскалации. С другой стороны, ракеты в Акабе напротив Эйлата — это серьезный намек израильтянам и американцам. Накануне израильская батарея ПВО «Железный купол», установленная в районе Эйлата, сбивала падающие обломки иранских ракет.
4 комментария
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  1. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +13
    Сегодня, 12:36
    Ирану - глубокое уважение! И удачи в боях с мировым сатанизмом...
  2. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 12:55
    Однако свежие спутниковые снимки не показывают видимых повреждений в Международном аэропорту имени короля Хусейна в Акабе. Несмотря на заявления КСИР о том, что несколько американских военных самолетов, включая транспортник Boeing C-17 Globemaster III и патрульный противолодочный Boeing P-8 Poseidon, были уничтожены, лайнеры, похоже, остались неповрежденными.
    ,Нормальная информационная война . Уже корреспонденты в США стали сомневаться в реальности докладов Пентагона . У них за один день 2 погибли ,один пропал безвести и 76 легких ранений .
  3. aybolyt678 Звание
    aybolyt678
    0
    Сегодня, 13:09
    Иран атаковал место стоянки самолетов

    Какая формулировка! не уничтожил самолеты а место атаковал! Наверняка статья из фашингтонских источников, муть войны создающих, Иран бы более конкретно отчитался
  4. paul3390 Звание
    paul3390
    +2
    Сегодня, 13:14
    не показывают видимых повреждений

    А что ж тогда так горит? Сарай с покрышками?