Болгария предоставила США базу для поддержки операций на Ближнем Востоке

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Болгария предоставила США базу для поддержки операций на Ближнем Востоке

Болгария поможет США в проведении операций на Ближнем Востоке, разместив на своей территории американские самолеты-заправщики. Парламентский комитет по обороне уже одобрил это решение.

США несколько дней назад запросили у Болгарии разрешение разместить на авиабазе Безмер на юго-востоке страны самолеты-заправщики и обслуживающий персонал. При этом американцы ссылались на соглашение 2006 года, согласно которому база Безмер является военным объектом совместного использования.



И вот болгарский парламент одобрил размещение на базе восьми воздушных топливозаправщиков и до 250 американских военных для поддержки операций США на Ближнем Востоке. Согласно запросу США, находиться там они будут с 24 июля по 1 октября 2026 года. О продлении пока речь не идет.

Центральное командование ВС США, отвечающее за операции на Ближнем Востоке, отказалось комментировать появившуюся информацию о переброске самолетов-заправщиков в Болгарию.

По соображениям оперативной безопасности мы не обсуждаем передвижение войск и не комментируем возможные изменения в расстановке сил в будущем.

А вот Тегеран прокомментировал, предупредив Болгарию о недопустимости использования ее территории для поддержки ударов США по Ирану. Стоит отметить, что Болгария и раньше помогала США, размещая те же самолеты-заправщики в аэропорту Софии.
20 комментариев
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    +5
    Сегодня, 13:06
    Надо помочь Тегерану попасть в болгарский аэропорт. Пользоваться возможностью по полной. Я бы даже не скрывал, все равно это уже ничего не меняет.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +5
      Сегодня, 13:13
      А эти деятели всю жизнь были продажными! В ВМВ до последнего немцам шестерили... И сейчас активно оружие Украине продают...
  2. Pavlos Melas Звание
    Pavlos Melas
    +2
    Сегодня, 13:08
    Болгария предоставила США базу для поддержки операций на Ближнем Востоке

    Ну что болгары крепитесь сейчас вас начнут клеймить ...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +4
      Сегодня, 13:10
      ... а что ещё можно было от болгар ожидать? Хозяин приказал - болгары в очередной раз прогнулись.
      превратились они в обычных подстилок....
      1. ian Звание
        ian
        0
        Сегодня, 14:22
        Цитата: Nexcom
        превратились они в обычных подстилок....

        Почему превратились? Разве было иначе? При турках, при СССР, при ЕС....
        Всегда были услужливые исполнители...
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 14:39
          ну как Вам сказать... по-крайней мере прсле ВОВ были песни про братский народ, Болгария и СССР всегда вместе, бацилла нацизма никогда не заразит Болгарию... и?

          и опять туда же до лакеев и скатились. видимо это судьба у них такая - всё время под кем-то. а вся политика их - главное вовремя Хозяина по-могучее выбрать.
  3. ian Звание
    ian
    +2
    Сегодня, 13:14
    Интересно, Иран дотянется до Болгарии? recourse
    1. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      +1
      Сегодня, 14:02
      Расстояние от столицы Ирана -Тегерана до столицы Болгарии - Софии по воздуху около 2522 км, у Ирана есть ракеты дальность свыше 2000 км это Khorramshahr-4, поэтому вполне может быть нежданчик для янки и их европейских союзничков.
  4. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 13:15
    А что можно ожидать от политической проститутки всех времён, хотя во времена СССР Ген. сек Брежнев и последователи целовались взасос с ген. секом оной, забывая как эти отморозки помогали Гитлеру в ВОВ, скрывая факты от советского народа.
  5. Chip4ik Звание
    Chip4ik
    0
    Сегодня, 13:19
    Нужно предоставить небо для пролета КР КСИР,
  6. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 13:20
    Болгария предоставила США базу для поддержки операций на Ближнем Востоке

    "братушки" решили рискнуть долбанёт по ним Иран или нет? lol
    1. Chip4ik Звание
      Chip4ik
      +1
      Сегодня, 13:22
      А чем они хуже иорданцев, не надо их обделять вниманием.
  7. Кмет Звание
    Кмет
    0
    Сегодня, 13:22
    Иранские ракеты, такие как Khorramshahr и Sejjil, имеют достаточную дальность, чтобы технически достичь авиабазы Безмер. Остается прицелить их и провести испытания боем на такие дальние расстояния т.к. раньше они не испытывались для такой дальности. Ну а болгарам останется роль наблюдателя и тренировать свою ПВО. Разбить базу даже если не удастся, так хоть повредить.. Минимум от этого - взбодрятся и начнут задумываться о возможных дальнейших последствиях. Хотя ударов скорее всего не последует т.к. эффективность сомнительна..
    1. alexddd Звание
      alexddd
      0
      Сегодня, 13:56
      Обязательно ударят. Иначе нельзя. Остальные осмелеют и подключатся шакалить.
  8. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +1
    Сегодня, 13:23
    Очередной нож в спину от "братушек". negative
  9. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    +1
    Сегодня, 13:28
    Последний раз спасать уже никто, никого не будет!Сама -сама теперь,только так!Каждый за себя и за Иран!
  10. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    0
    Сегодня, 13:32
    Опять братушки подвели? А что вы хотели, уважаемые россияне? Сначала сдали Западу единственную соцстрану, где после войны так провели денацификацию, что там никогда не было антисоветских мятежей. Болгары даже тут постарались не навредить России. Сначала они хотели пустить российский газ в Европу через свою территорию, но тут подсуетился "друг России" Эрдоган вместе с американскими "партнёрами России" и газ пошёл через Турцию. Потом от болгар потребовали оружие для "помощи страдающей Украине". Болгары "помогли": отправили ВСУ свой военный мусор, который ВСУ так и не смогла применить на поле боя. А когда Макрон захотел, чтобы болгары снова помогли киевской хунте, то болгарский президент развёл руками и послал "коалицию желающих" в далёкое путешествие. Но это на Западе имеет цену: не хочешь давать оружие и нет денег, то дай территорию. Так что выбор у болгар тут небольшой. Точнее его совсем нет.
  11. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 13:51
    По факту у РФ и Ирана враг один, бы РФ передать Ирану неиспользуемые по назначению ракеты, бы может хоть Иран употребил их по опубликованным адресам западных производителей беспилотных аппаратов и ракет.поставляемых общим врагам
    1. Юрась_Беларусь Звание
      Юрась_Беларусь
      0
      Сегодня, 14:07
      Ракеты без боевых расчётов - трубки со взрывоопасной начинкой и ничего больше. Если отправить наших ракетчиков в Иран вместе с ракетами, то США и Израиль не будут проводить красные линии - они будут убивать наших людей.
  12. Shumi2010 Звание
    Shumi2010
    0
    Сегодня, 14:30
    надеюсь у иранцев есть чем запульнуть по болгарам??