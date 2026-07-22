Болгария предоставила США базу для поддержки операций на Ближнем Востоке

По соображениям оперативной безопасности мы не обсуждаем передвижение войск и не комментируем возможные изменения в расстановке сил в будущем.

Болгария поможет США в проведении операций на Ближнем Востоке, разместив на своей территории американские самолеты-заправщики. Парламентский комитет по обороне уже одобрил это решение.США несколько дней назад запросили у Болгарии разрешение разместить на авиабазе Безмер на юго-востоке страны самолеты-заправщики и обслуживающий персонал. При этом американцы ссылались на соглашение 2006 года, согласно которому база Безмер является военным объектом совместного использования.И вот болгарский парламент одобрил размещение на базе восьми воздушных топливозаправщиков и до 250 американских военных для поддержки операций США на Ближнем Востоке. Согласно запросу США, находиться там они будут с 24 июля по 1 октября 2026 года. О продлении пока речь не идет.Центральное командование ВС США, отвечающее за операции на Ближнем Востоке, отказалось комментировать появившуюся информацию о переброске самолетов-заправщиков в Болгарию.А вот Тегеран прокомментировал, предупредив Болгарию о недопустимости использования ее территории для поддержки ударов США по Ирану. Стоит отметить, что Болгария и раньше помогала США, размещая те же самолеты-заправщики в аэропорту Софии.