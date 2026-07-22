Американский генерал утверждает, что F-16 ВС ВСУ сбил российский Су-35

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Американский генерал утверждает, что F-16 ВС ВСУ сбил российский Су-35

Переданный западными партнерами Воздушным силам Украины американский многофункциональный истребитель четвёртого поколения недавно впервые якобы сбил российский боевой самолет Су-35 в воздушном бою. Об этом в ходе слушаний в Сенате Конгресса США сообщил председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал американских ВВС Дэн Кейн.

Американский военачальник подчеркнул, что благодаря поддержке иностранных партнеров Вооруженные силы Украины значительно усилили свою противовоздушную оборону, превратив ее в эшелонированную. Правда, больше в отчетах пресс-службы ВС ВСУ, которые сильно расходятся с результатами российских атак по городам и весям Украины, включая Киев.



Российское министерство обороны информацию о сбитом самолете ВКС РФ не подтверждало. Американский генерал уточнил, что воздушный бой, в ходе которого украинский лётчик якобы поразил российский истребитель, произошёл 8 июля.

Американские истребители F-16 европейские страны начали поставлять на Украину около двух лет назад. За это время несколько самолетов были уничтожены ВС РФ, в том числе на аэродромах. Есть подтвержденные случаи потери машин в результате дружеского огня сил ПВО ВСУ. К линии фронта они не приближаются и используются только для перехвата российских воздушных средств поражения.
17 комментариев
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  1. hiller Звание
    hiller
    +4
    Сегодня, 13:27
    Ключевое слово "якобы". А подтвердить? Факты, а не слова, которым от супостата веры нет.
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +7
      Сегодня, 13:31
      Fighterbomber недели две назад подтвердил потерю Су-35С,но там не только один F-16 был,а ещё два F-16 и ЗРК Patriot.Летчики живы со слов Fighterbomber,но с его слов цитата "наши действовали шаблонно". Просто сейчас этот не самый свежий пост искать надо.Так что кто не поленится тот этот пост найдет.Скорее всего была засада.

      . Украинский истребитель F-16 сбил российский самолет Су-35 в воздушном бою. Об этом рассказал председатель объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн. По его словам, инцидент произошел 8 июля.

      Отмечу, что недавно произошел первый случай сбития самолета в воздушном бою, когда украинский F-16 сбил российский истребитель

      – заявил Кейн на слушаниях в сенатском Комитете по ассигнованиям.


      https://topcor.ru/72934-amerikanskij-general-rasskazal-o-sbitii-su-35-vks-rf-ukrainskim-f-16.html
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +6
        Сегодня, 13:38
        Цитата: Orange-Bigg
        Fighterbomber недели две назад подтвердил потерю Су-35С

        Блогер? wassat Да хахлы бы об этом из всех утюгов кричали! и на фоне фотки в центре киева фотографировались!
      2. faridg7 Звание
        faridg7
        0
        Сегодня, 14:06
        Цитата: Orange-Bigg
        Fighterbomber недели две назад подтвердил потерю Су-35С,но там не только один F-16 был,а ещё два F-16 и ЗРК Patriot.Летчики живы со слов Fighterbomber,но с его слов цитата "наши действовали шаблонно". Просто сейчас этот не самый свежий пост искать надо.Так что кто не поленится тот этот пост найдет.Скорее всего была засада.

        . Украинский истребитель F-16 сбил российский самолет Су-35 в воздушном бою. Об этом рассказал председатель объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн. По его словам, инцидент произошел 8 июля.

        Отмечу, что недавно произошел первый случай сбития самолета в воздушном бою, когда украинский F-16 сбил российский истребитель

        – заявил Кейн на слушаниях в сенатском Комитете по ассигнованиям.


        https://topcor.ru/72934-amerikanskij-general-rasskazal-o-sbitii-su-35-vks-rf-ukrainskim-f-16.html

        Засада и была, старлей в порядке, разбор боя вроде ещё не закончили, но по предварительным разговорам, засчитать должны пэтриоту, для которого у xoxлов нет боезапаса.
        1. topol717 Звание
          topol717
          +3
          Сегодня, 14:27
          Цитата: faridg7
          Засада и была, старлей в порядке, разбор боя вроде ещё не закончили, но по предварительным разговорам, засчитать должны пэтриоту, для которого у xoxлов нет боезапаса.
          Да наплевать кому то и что засчитывать, почему Ф-16 и Миг-29 у них вообще в воздух поднимаются? И на какое расстояние к ЛБС они вообще подлетают? Тут давича писали, о том что хозлякцие Миг-29 работают по нашим передовым позициям JDAMами. Т.е. на дежурстве у нас нет ни ТОРов ни чего другого?
    2. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +1
      Сегодня, 13:32
      Опять сказка про "призрак куева", теперь в исполнении янкесовского женераля.... Проходили уже, брехать не мешки ворочать. negative
    3. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      +1
      Сегодня, 13:33
      Ну, если бывший Начальник ОКНШ с биркой "пауэлл" показывал "пробирки" с "иракским" ОМУ на докладе в Совбезе ООН, то отчего бы, действующему Нач. ОКНШ не "побазарить" о "пробедах" на слушаниях своего же Сената?.. Особливо, - в преддверии обсуждения вопросов об выделении "зелени" на военные расходы?..
    4. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 13:42
      Желаемое за действительное....
  2. Копчёный Звание
    Копчёный
    -4
    Сегодня, 13:30
    Самолёт поколения 4++ сбил самолёт поколения 4+. Да, это веха в авиации и повод для новости.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      -1
      Сегодня, 13:39
      Цитата: Копчёный
      Самолёт поколения 4++ сбил самолёт поколения 4+. Да, это веха в авиации и повод для новости.

      Вы, видимо не поняли "кто на ком стоял" laughing
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        -5
        Сегодня, 14:01
        Да какая разница. Кстати, а куда пропали эффектные кадры работы армейской авиации? Раньше красиво так Ми-28 или Ка-52 жгли управляемыми ракетами колонны бронетехники.
  3. eleronn Звание
    eleronn
    0
    Сегодня, 13:31
    Хм... Почему один? Мог бы сказать, что уничтожили звено!
  4. Рязанец87 Звание
    Рязанец87
    +5
    Сегодня, 13:39
    С российской стороны были неофициальные подтверждения:
    Да, битва была интересной и занимательной. 3 самолёта противника + "Патриот" против одного нашего. К сожалению мы действовали шаблонно, а украинцы нет. При чем наш истребитель не идти на два F-16 в одиночку.

    https://t.me/bomber_fighter/25823
    Был потерян Су-35С, пилот успешно катапультировался и был спасен. Сообщается, борт был сбит украинским F-16 при участии ЗРК Patriot, но кто именно ответственен за поражение пока точно не ясно.

    https://t.me/milinfolive/175712
    1. Bulrumeb Звание
      Bulrumeb
      +1
      Сегодня, 13:57
      Что-то не похожа фраза: "При чем наш истребитель не идти на два F-16 в одиночку." на подтверждение российской стороны, пусть и неофициальное. От такой фразы за версту несет чем-то забугорным.
  5. Дембельнутый Звание
    Дембельнутый
    -3
    Сегодня, 13:42
    100% не может быть такого. Потому что всю Украинскую авиацию и ПВО подавили еще в начале войны . Я лично сводки МО читал. А старье которое дают " партнеры " можно только в утиль сдать
    1. doker79 Звание
      doker79
      -1
      Сегодня, 14:10
      Да, Конашенко не даст соврать
  6. БойКот Звание
    БойКот
    -2
    Сегодня, 13:47
    Дело ясное, что дело тёмное. Только если они собакена Патрона на весь мир прославляют, то где обожествление выдающихся лётчиков? Не стыкуется как-то.