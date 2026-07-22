Американский генерал утверждает, что F-16 ВС ВСУ сбил российский Су-35
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Переданный западными партнерами Воздушным силам Украины американский многофункциональный истребитель четвёртого поколения недавно впервые якобы сбил российский боевой самолет Су-35 в воздушном бою. Об этом в ходе слушаний в Сенате Конгресса США сообщил председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал американских ВВС Дэн Кейн.
Американский военачальник подчеркнул, что благодаря поддержке иностранных партнеров Вооруженные силы Украины значительно усилили свою противовоздушную оборону, превратив ее в эшелонированную. Правда, больше в отчетах пресс-службы ВС ВСУ, которые сильно расходятся с результатами российских атак по городам и весям Украины, включая Киев.
Российское министерство обороны информацию о сбитом самолете ВКС РФ не подтверждало. Американский генерал уточнил, что воздушный бой, в ходе которого украинский лётчик якобы поразил российский истребитель, произошёл 8 июля.
Американские истребители F-16 европейские страны начали поставлять на Украину около двух лет назад. За это время несколько самолетов были уничтожены ВС РФ, в том числе на аэродромах. Есть подтвержденные случаи потери машин в результате дружеского огня сил ПВО ВСУ. К линии фронта они не приближаются и используются только для перехвата российских воздушных средств поражения.
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