На Украине представили нового начальника Генштаба ВСУ

3 525 11
На Украине представили нового начальника Генштаба ВСУ

Зеленский сообщил, что новым начальником Генерального штаба ВСУ станет генерал-майор Игорь Скибюк. Ранее он занимал должность заместителя НГШ.

Глава киевского режима подчеркнул, что бывший начальник Генштаба генерал Гнатов, как и главком Александр Сырский, останется в армии и получит «ответственную должность». Неужели комбрига на передовой?



Игорь Скибюк родился в 1976 году. Окончил Одесский институт Сухопутных войск (1998), Национальный университет обороны Украины (2011) и высшие военные курсы. Службу начал в 1998 году в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Проходил командные должности в 80-й и 95-й одшб. Участники так называемых АТО и ООС.

С начала февраля 2022 года командовал 80-й одшб на южном направлении. С 2023 года назначен на должность начальника штаба десантно-штурмовых войск, а с февраля 2024 по июнь 2025 года - командующий ДШВ ВСУ. Имеет звание Героя Украины (2022), награждён орденами Богдана Хмельницкого.

Зеленский:

Приоритет для реальной способности ВСУ выполнять оборонные задачи - это практический, эффективный процесс мобилизации.

Назначение Скибюка связывают с необходимостью усилить управление и мобилизационные процессы в условиях продолжающейся войны.

Примечательно, что именно мобилизацию большинство граждан Украины называют главной проблемой страны. Причём в качестве проблемы мобилизация значительно обходит (согласно опросам) коррупцию.

Фото от Зеленского с явной попыткой продемонстрировать, что между отставленными и назначенными генералами, равно как между ним и представителями генералитета, конфликта нет. Но что там на самом деле...

11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Orange-Bigg Звание
    Orange-Bigg
    -1
    Сегодня, 13:20
    . На Украине представили нового начальника Генштаба ВСУ


    Фантомас?Так же можно увидеть некие сходства со ждуном.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 13:26
      нет. Вы обознались. это не Фантомас. это просто лысый хряк. yes
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 14:44
        Цитата: Nexcom
        Вы обознались. это не Фантомас. это просто лысый хряк.

        А у них, что ни генерал, лысый хряк, других на свиноферме не держат.
    2. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      -2
      Сегодня, 13:35
      Отражательная световая способность у него хорошая, будет карты подсвечивать без фонаря, а дальше посмотрим что это за архистратег..... sad
      1. Orange-Bigg Звание
        Orange-Bigg
        0
        Сегодня, 13:54
        А что тут смотреть,когда зам.НГШ стал НГШ?То есть всё те же лица по сути.

        . На Украине представили нового начальника Генштаба ВСУ
        Зеленский сообщил, что новым начальником Генерального штаба ВСУ станет генерал-майор Игорь Скибюк. Ранее он занимал должность заместителя НГШ.
    3. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +6
      Сегодня, 13:45
      Судить о военных по внешности? Так себе аргумент. Что о нашем главе ГШ скажете?
      1. красноярск Звание
        красноярск
        0
        Сегодня, 14:04
        Цитата: AllX_VahhaB
        Судить о военных по внешности? Так себе аргумент. Что о нашем главе ГШ скажете?

        Тоже удивляюсь. Взрослые, умудренные жизненным опытом люди, размышляют о внешности человека. Ладно говорили бы о женщине, еще как-то можно было понять, а тут о НГШ вражеской армии. Поляк бы спросил - камо грядеши?
  2. Комментарий был удален.
  3. hiller Звание
    hiller
    0
    Сегодня, 13:25
    Кадровая чехарда да ещё во время войны....если вспомнить фашистский рейх ему это не помогло. От слова СОВСЕМ. В доме терпимости снова койки переставляют. Во имя чего? Какая сверхзадача? Удачи нашему командованию и бойцам.
    1. красноярск Звание
      красноярск
      0
      Сегодня, 14:07
      Цитата: hiller
      Кадровая чехарда да ещё во время войны....если вспомнить фашистский рейх ему это не помогло.

      А нам помогло. Поинтересуйтесь как менялись ком. армиями, фронтами.
      Если назревала в том необходимость, то не цацкались, меняли.
  4. николаи Звание
    николаи
    -1
    Сегодня, 13:41
    Что то мне подсказывает Зеленского заставляют ставить новых людей на столь высокие должности которые его должны похоронить.Слепой сказал "посмотрим".
  5. Гардамир Звание
    Гардамир
    +1
    Сегодня, 14:05
    я давно не военный, может поэтому не помню. Чего это они все расщеперились? Вроде бы локти должны быть прижаты