После атаки ВСУ жителей Краснодара призывают пользоваться респираторами
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Региональное управление Роспотребнадзора призвало жителей Краснодара пользоваться респираторами, не открывать окна и по возможности избегать нахождения на открытом воздухе. Эти меры обусловлены загрязнением воздуха вследствие пожара, возникшего вследствие атаки БПЛА украинских боевиков на складские комплексы компании Wildberries. Кроме того, атака БПЛА ВСУ привела к возгоранию складских помещений на окраине Невинномысска в Ставропольском крае.
Кроме того, сообщается о возгорании на территории нефтебазы в Северной промзоне в Армавире. Площадь пожара достигла порядка 800 квадратных метров. На месте происшествия работают все экстренные службы. Для ликвидации последствий привлекли 9 единиц спецтехники и свыше 40 сотрудников МЧС России.
В настоящее время очевидно, что вслед за бензиновым кризисом противник пытается спровоцировать недовольство представителей российского бизнеса, для чего наносит удары по складам крупнейших маркетплейсов. Противник пытается усилить давление на бюджет России, снизив собираемость налогов.
Поскольку Wildberries по разным данным отвечает за 45% российского рынка онлайн-покупок, противник рассчитывает, что удары по крупным складам приведут к разорению значительного количества бизнесменов и к росту цен на российском внутреннем рынке из-за проблем с логистикой. Бороться с этим можно лишь ослаблением боевого потенциала противника и насыщением ПВО дополнительными средствами.
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