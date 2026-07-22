После атаки ВСУ жителей Краснодара призывают пользоваться респираторами

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После атаки ВСУ жителей Краснодара призывают пользоваться респираторами

Региональное управление Роспотребнадзора призвало жителей Краснодара пользоваться респираторами, не открывать окна и по возможности избегать нахождения на открытом воздухе. Эти меры обусловлены загрязнением воздуха вследствие пожара, возникшего вследствие атаки БПЛА украинских боевиков на складские комплексы компании Wildberries. Кроме того, атака БПЛА ВСУ привела к возгоранию складских помещений на окраине Невинномысска в Ставропольском крае.

Кроме того, сообщается о возгорании на территории нефтебазы в Северной промзоне в Армавире. Площадь пожара достигла порядка 800 квадратных метров. На месте происшествия работают все экстренные службы. Для ликвидации последствий привлекли 9 единиц спецтехники и свыше 40 сотрудников МЧС России.

В настоящее время очевидно, что вслед за бензиновым кризисом противник пытается спровоцировать недовольство представителей российского бизнеса, для чего наносит удары по складам крупнейших маркетплейсов. Противник пытается усилить давление на бюджет России, снизив собираемость налогов.

Поскольку Wildberries по разным данным отвечает за 45% российского рынка онлайн-покупок, противник рассчитывает, что удары по крупным складам приведут к разорению значительного количества бизнесменов и к росту цен на российском внутреннем рынке из-за проблем с логистикой. Бороться с этим можно лишь ослаблением боевого потенциала противника и насыщением ПВО дополнительными средствами.
39 комментариев
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  1. Aken Звание
    Aken
    0
    Сегодня, 13:46
    Подозреваю, Wildberries уже не оправится.
    Владельцы обычных магазинов поют и пляшут.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 14:03
      Так может вместо двух крупных игроков появится много маленьких. На таких и дронов с ракетами пожалеют.
    2. mann Звание
      mann
      +4
      Сегодня, 14:04
      Цитата: Aken
      Владельцы обычных магазинов поют и пляшут

      Не переживайте, наша "родная" налоговая быстро остудит их радость
      1. Анатолий Елисеев Звание
        Анатолий Елисеев
        0
        Сегодня, 14:27
        Мишустин главный налогособиратель не дремлет
    3. Shumi2010 Звание
      Shumi2010
      +2
      Сегодня, 14:15
      да фигня, перетусуются в обычный формат
    4. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +2
      Сегодня, 14:22
      да сам валберис не пострадал, это пострадали селлеры
  2. bbb Звание
    bbb
    -3
    Сегодня, 13:47
    Скоро придется опять в торговых центрах все покупать. У Вайлдберис плохая карма после изгнания Бакальчука.
    1. mann Звание
      mann
      +1
      Сегодня, 14:19
      Цитата: bbb
      Скоро придется опять в торговых центрах все покупать. У Вайлдберис плохая карма после изгнания Бакальчука.

      Бакальчук не причем, это все проклятые армяне подстроили, которых подослал Пашинян, чтобы отомстить за помидоры
    2. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 14:24
      еще скажите что озон заказал))))
      1. Адрей Звание
        Адрей
        0
        Сегодня, 14:29
        Цитата: Nastia Makarova
        еще скажите что озон заказал))))

        Яндексмаркет, Сбермаркет скинулись? laughing
        1. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          0
          Сегодня, 14:41
          ну они не такие большие конкуренты
  3. tjeck91 Звание
    tjeck91
    +4
    Сегодня, 13:48
    Класс! Стесняюсь спросить, а респираторы есть в каждой семье или это я один такой ненормальный?
    1. Попандос Звание
      Попандос
      0
      Сегодня, 14:14
      Я утром вышел из дома, думал гроза собирается, уже по дороге на работу увидел откудова это чёрное облако.
      В основном облако шло на восточную часть города и пригород.
      Кстати посторонних запахов не чувствовалось, даже запаха гари не было
    2. mann Звание
      mann
      +1
      Сегодня, 14:15
      Цитата: tjeck91
      Класс! Стесняюсь спросить, а респираторы есть в каждой семье или это я один такой ненормальный?

      Конечно есть, по 10 штук на каждого члена семьи, включая младенцев
  4. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +1
    Сегодня, 13:49
    Бороться с этим можно лишь ослаблением боевого потенциала противника и насыщением ПВО дополнительными средствами.
    Верхушку укрорейха снести под ноль, потом следующих, и следующих....А дальше - дурних нема...Раздрай и шатание, свадьба в Малиновке и не до бомбежек России.
    1. Arnok Звание
      Arnok
      +2
      Сегодня, 13:57
      Цитата: Uncle Lee
      Верхушку укрорейха снести под ноль, потом следующих, и следующих....А дальше - дурних нема...Раздрай и шатание, свадьба в Малиновке и не до бомбежек России.

      Это если бы в первую неделю после 24 февраля начали так делать, то да. Согласен. Ну максимум вторую. Но кое-кого "НАДУЛИ" request
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        0
        Сегодня, 14:16
        Цитата: Arnok
        Но кое-кого "НАДУЛИ"

        И продолжают надувать... sad
    2. Ksavier Звание
      Ksavier
      0
      Сегодня, 14:39
      Да что ж вам все так неймется снести верхушку соседнего государства? Вы поймите это создаст прецедент, что им тоже можно будет охотиться за руководством нашей страны и бомбить рублевку. А наши ответственные бизнесмены и правительство этого не хотят. Вот и не трогают их правительство чтобы наше не трогали.
  5. akropin Звание
    akropin
    0
    Сегодня, 13:49
    В условиях войны видимо лучше 50 не больших складов, чем один гигантский.
    1. mann Звание
      mann
      +1
      Сегодня, 14:08
      Цитата: akropin
      В условиях войны видимо лучше 50 не больших складов, чем один гигантский.

      Причем все склады разместить в Москве ... лучше в Кремле
      1. akropin Звание
        akropin
        0
        Сегодня, 14:42
        На карте Менде населенные пункты примерно на расстоянии 3-5 верст. Если смотреть на их расположение с военной точки зрения, то получается, что противник захватив деревню, пусть 30 дворов, захватывает 100-150 жителей и небольшую территорию. До след. деревни надо еще добраться. Опять же склады, табуны, стада. Все разнесено на огромной площади, на расстоянии 3-5 верст друг от друга. Предки не дураки были.
    2. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      +2
      Сегодня, 14:10
      Склады следовало бы и в мирное время строить с учетом противопожарных мероприятий.
      1. Адрей Звание
        Адрей
        0
        Сегодня, 14:32
        Цитата: СергейАлександрович
        Склады следовало бы и в мирное время строить с учетом противопожарных мероприятий.

        Чего так мелко? Давайте уж сразу устойчивыми к ядерному взрыву.
  6. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    +1
    Сегодня, 13:51
    Бандеровцы нащупали вторую уязвимость России.

    Первая уязвимость - частная собственность на полезные ископаемые. У российского государства элементарно не хватает денег на защиту НПЗ и газопроводов. Нужные деньги давно уже вывезены из России и спрятаны в частных кубышках сверхбогачей.

    Теперь наносят удары по маркет-плейсам, которые стали неотъемлемой частью российского общества потребления. И ведь на защиту опять денег нет - они тоже уже вне России.
    1. Баюн Звание
      Баюн
      +1
      Сегодня, 14:08
      Запад прекрасно осознает, что Русь, играющая по его правилам - уязвима. Русская монархия "не вписалась в рынок" и войну начало 20в. Беспредельно-дикий русский капитализм начала 21-ого однозначно ОБРЕЧЕН в условиях не-войны.

      Вопрос только, будет ли откат к разумному русскому социализму или нам предстоит пережить очередное "смутное время". Судя по душевным и ментальным способностям наших сильно-могучих, 2-ой вариант более вероятен.
      1. Стирбьорн Звание
        Стирбьорн
        +1
        Сегодня, 14:39
        Цитата: Баюн
        Вопрос только, будет ли откат к разумному русскому социализму или нам предстоит пережить очередное "смутное время". Судя по душевным и ментальным способностям наших сильно-могучих, 2-ой вариант более вероятен.
        Откатывать некому...последний шанс был Грудинин. Так что второй вариант, без вопросов
  7. bairat Звание
    bairat
    0
    Сегодня, 13:58
    93 тысячи квадратных метров. Тушить склад Вайлдберис уже бесполезно. Догорит и проще будет убрать.
    1. Десница ока Звание
      Десница ока
      0
      Сегодня, 14:24
      Охренеть!.... belay
      Да уж.., - многомиллионные убытки очевидно...
    2. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 14:26
      ну да, тушить зачем)))) тряпок новые из китая привезут
  8. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +3
    Сегодня, 13:59
    [quoteПосле атаки ВСУ жителей Краснодара призывают пользоваться респираторами][/quote]
    У меня вопрос чисто юридический. Если это официально не война, а специальная военная операция, то собственники и бизнес могут подать в суд на государство и потребовать возмещение ущерба от ударов БПЛА. Ну чисто теоретически.
    1. Юрась_Беларусь Звание
      Юрась_Беларусь
      -2
      Сегодня, 14:03
      Подать-то они могут, но не подадут. Иначе им придётся в суде признаваться сколько они до этого украли.
    2. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      0
      Сегодня, 14:26
      У меня вопрос чисто юридический. Если это официально не война, а специальная военная операция, то собственники и бизнес могут подать в суд на государство и потребовать возмещение ущерба от ударов БПЛА. Ну чисто теоретически.

      Чисто теоретически государство не несет ответственности за действие третьих лиц, вне зависимости война ли это, теракт или стихийное бедствие.
      Ответственность может быть за неисполнение обязанностей по защите, но фактически доказать будет невозможно, так как нужен не факт преодоление защиты, а именно конкретные должностные обязанности.
      Размеры компенсации в подобных случаях обычно назначаются произвольно в качестве поддержки пострадавших.
    3. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 14:26
      они могут только к валберис подать на возмещение
    4. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      0
      Сегодня, 14:43
      А государство их пошлет и скажет: беспилотники хохляцкие, вот на 404 в суд и подавайте
  9. Черноречье Звание
    Черноречье
    0
    Сегодня, 14:02
    То что сейчас происходит в стране нельзя описать цензурными словами. Беспомощность тех кто должен обеспечивать безопасность страны по своей должности просто уже начинает пугать людей. Такими темпами они (Украина с НАТО) выбьют всю нашу экономику а к холодам погасят нам электричество. Но государство упортно будет тратить сотни миллиардов на борьбу с ВПН и мессежерами. а не на уничтожение уродов на Банковой. Похоже на какой то адский шапито.
    1. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      -1
      Сегодня, 14:12
      А как вы защитите таки цели? Каким способом?
      1. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        -2
        Сегодня, 14:22
        Для защиты важных стационарных объектов типа НПЗ или ГЭС нужны объектовые средства ПВО, столь же стационарные. В данном случае лучше иметь уже мобильные огневые группы (МОГ).
        Это если нет истребительной авиации, ни вертолетов, ни истребителей-перехватчиков.
        Вокруг нашего областного центра знаю как минимум три заброшенных-полузаброшенных аэродрома, где могли бы базироваться средства перехвата, от больших до маленьких. Но что-то перехватчиков на них не наблюдается.
  10. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 14:12
    На месте хозяйки ВБ я бы вложился в завод условных Герань-5 или Бандеролей. И с логотипом БВ выпускал их большой партией.
  11. Черноречье Звание
    Черноречье
    +1
    Сегодня, 14:26
    Цитата: Zaurbek
    А как вы защитите таки цели? Каким способом?

    Об этом не у меня и не у вас должна голова болеть а у тех кто сейчас у руля, это всецело их работа и забота. Они взяли на себя этот тяжкий груз так пускай и решают эти проблемы а не перекладывая это на людей и бизнес. Люди платят налоги для того что бы государство их защищало а не предлагало например бизнесу самим спасать свои активы от вражеского налёта. Когда государство перекладывает свои обязанности на людей и бизнес как это называется то вообще ?