Генерал США Кейн считает, что в украинском конфликте должен победить Киев

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Генерал США Кейн считает, что в украинском конфликте должен победить Киев

Россия не является другом США, заявил на слушаниях в Сенате председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

Представитель Пентагона, отвечая на вопросы сенатора-республиканца Джона Кеннеди, признал, что Россия не является дружественной страной для США, да и в идущем конфликте должна победить Украина, а не Россия. По мнению Кейна, это будет наилучшим вариантом для Соединенных Штатов.



Я думаю, что это зависит от вашего определения слова «друг». Я думаю, что это сложные отношения, но нет, я не думаю, что они наши друзья. (...) Я хочу, чтобы Украина победила.

Позицию генерала поддерживают многие члены Республиканской партии, особенно из крыла так называемых «ястребов», чьим ярким представителем был ныне покойный сенатор Линси Грэм*, внесенный в России в списки экстремистов и террористов. Они требуют продолжения поддержки бандеровского режима.

По данным американской прессы, в частности New York Times, Трамп прекрасно знает о том, что Россия не пойдет на прекращение конфликта на условиях Киева и Брюсселя, а чтобы достичь своих, нужно время. А вот его-то у президента США нет совсем. Поэтому Белый дом поставляет Киеву информацию с координатами НПЗ, заводов, важных объектов и танкеров так называемого «теневого флота» для ударов украинских беспилотников. По задумке Трампа, это может принудить Москву сесть за стол переговоров, а ему записать в актив еще один «остановленный конфликт».
15 комментариев
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  1. БойКот Звание
    БойКот
    +2
    Сегодня, 13:49
    Перефразируя классику: да, помнить... не, победить должен. Но не победю laughing
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 13:53
      Россия не является другом США
      Можно подумать, что США лепший друг России ! Заклятый друг ! am
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 14:33
        Цитата: Uncle Lee
        Можно подумать, что США лепший друг России ! Заклятый друг !

        А если быть более точным, то с момента появления на карте мира США, они никогда не были другом России, но врагом всегда.
    2. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +5
      Сегодня, 13:57
      Друг, в понимании янкесов, это тот, кто лежит при входе ввиде коврика и об него можно вытирать грязные сапоги.... Это не к России, ищите таких в другом месте. negative
      1. esoterica Звание
        esoterica
        -1
        Сегодня, 14:20
        Друг, в понимании янкесов, это тот, кто лежит при входе ввиде коврика и об него можно вытирать грязные сапоги.... Это не к России, ищите таких в другом месте.


        Об Россию вытирают ноги все кому не лень. Даже такие страны как Азербайджан и Армения, с которыми у нас нет конфликта.
    3. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +2
      Сегодня, 13:59
      Представитель Пентагона, отвечая на вопросы сенатора-республиканца Джона Кеннеди, признал, что Россия не является дружественной страной для США, да и в идущем конфликте должна победить Украина, а не Россия. По мнению Кейна, это будет наилучшим вариантом для Соединенных Штатов.


      Просто озвучил хотелки.Детская логика. Хотим и всё.Так что заверните нам победу Киева в пакет и мы пойдём довольные домой. Вот их логика.Никто даже не просчитывает ничего.Возможно это или нет. Капризные детки так хотят и всё. Потому что с Россией они не дружат видение ли,а с Киевом дружат.А Россия слушаться не хочет,вот мы с ней и дружить не будем и будем делать ей всё назло за это.Как то так.
      1. bk316 Звание
        bk316
        +1
        Сегодня, 14:19
        Просто озвучил хотелки.

        Вот же ж потц. Я то по заголовку думал это прогноз, а это просто хотелки дженераля.
  2. ulembeck Звание
    ulembeck
    +4
    Сегодня, 13:53
    Россия не является другом США

    Я думаю, что это зависит от вашего определения слова «друг»

    Таких "друзей", как США, за одно причинное место - и в музей.. laughing
  3. HAM Звание
    HAM
    +5
    Сегодня, 14:01
    Персы стали гораздо точней и эффективней.....алаверды,однако...а как они хотели ?ну,раз "не друзья",то чего церемониться? В персидском конфликте должен победить Тегеран!!
  4. Правдодел Звание
    Правдодел
    +1
    Сегодня, 14:09
    Кейн считает...

    Кейн считает, до этого Грэм считал, еще кто-то непременно в США считает, + к этому англичанка считает, недобитый фашист считает, гальский петух считает и все считают-считают-считают.
    Но нам то, что, от этого их счета. Что должны теперь скакать как бравые хох..лы и прыгать до небес!?
  5. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 14:10
    Геополитика как она есть. Конкурент должен быть ослаблен максимально.
  6. Баюн Звание
    Баюн
    +1
    Сегодня, 14:13
    А ну, как русские НАРОЧНО разделились на "русских-украинских" для УНИЧТОЖЕНИЯ ЗАПАДА? Иногда даже генералам полезно думать.
  7. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 14:19
    А его Трамп ведь назначил? С которым в Анкоридже о чем-то договорились?
  8. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 14:20
    Генерал США Кейн считает, что в украинском конфликте должен победить Киев

    А что ещё должно озвучивать ртом высшее военное должностное лицо США?
    Трудно предположить,что оно,лицо т.е., настолько непрофессионально,что реально верит в победу нищей украинской шавки-побирушки.
  9. esoterica Звание
    esoterica
    0
    Сегодня, 14:36
    Белый дом поставляет Киеву информацию с координатами НПЗ, заводов, важных объектов и танкеров так называемого «теневого флота» для ударов украинских беспилотников. По задумке Трампа, это может принудить Москву сесть за стол переговоров, а ему записать в актив еще один «остановленный конфликт».


    Секрет Полишинеля.
    Жаль только, что до нашего дедушки это никак не дойдёт.