Генерал США Кейн считает, что в украинском конфликте должен победить Киев
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Россия не является другом США, заявил на слушаниях в Сенате председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.
Представитель Пентагона, отвечая на вопросы сенатора-республиканца Джона Кеннеди, признал, что Россия не является дружественной страной для США, да и в идущем конфликте должна победить Украина, а не Россия. По мнению Кейна, это будет наилучшим вариантом для Соединенных Штатов.
Я думаю, что это зависит от вашего определения слова «друг». Я думаю, что это сложные отношения, но нет, я не думаю, что они наши друзья. (...) Я хочу, чтобы Украина победила.
Позицию генерала поддерживают многие члены Республиканской партии, особенно из крыла так называемых «ястребов», чьим ярким представителем был ныне покойный сенатор Линси Грэм*, внесенный в России в списки экстремистов и террористов. Они требуют продолжения поддержки бандеровского режима.
По данным американской прессы, в частности New York Times, Трамп прекрасно знает о том, что Россия не пойдет на прекращение конфликта на условиях Киева и Брюсселя, а чтобы достичь своих, нужно время. А вот его-то у президента США нет совсем. Поэтому Белый дом поставляет Киеву информацию с координатами НПЗ, заводов, важных объектов и танкеров так называемого «теневого флота» для ударов украинских беспилотников. По задумке Трампа, это может принудить Москву сесть за стол переговоров, а ему записать в актив еще один «остановленный конфликт».
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