Рубио подтвердил «стремление США к мирному завершению конфликта» на Украине

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Рубио подтвердил «стремление США к мирному завершению конфликта» на Украине

Глава Государственного департамента США Марко Рубио на встрече глав МИД стран-членов АСЕАН в Маниле дал пресс-конференцию накануне завтрашних переговров с российским коллегой Сергеем Лавровым. По словам главы американского дипломатического ведомства, Вашингтон и дальше готов играть конструктивную роль в переговорном процессе по достижению окончания украинского конфликта.

Госсекретарь США констатировал, что Америка и Россия — две крупнейшие державы мира, обладающие ядерным оружием. По этой причине общение просто необходимо во избежание возможных эксцессов, даже если между Москвой и Вашингтоном сохраняются принципиальные разногласия по ряду вопросов.



Не общаться для нас было бы безрассудным и безответственным шагом. Мы должны поддерживать отношения с российским правительством, даже если у нас есть сферы, где мы не согласны.

В свою очередь, по поводу взаимоотношений с Вашингтоном высказался и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Получилась своего рода если не полемика, но обозначение переговорных позиций и главных тем, которые будут завтра обсуждаться главами дипломатических ведомств двух государств.

Россия исходит из того, что предложения США, сделанные в Анкоридже, пока остаются в силе, поскольку Вашингтон официально от них не отказался, заявил Лавров. Он напомнил, что после переговоров на высшем уровне президент Трамп заявил о стремлении к долгосрочному миру на Украине.

В эту риторику главы МИД РФ не совсем вписывается ранее сделанное Рубио заявление, согласно которому президент Трамп в Анкоридже ничего конкретного не обещал российскому лидеру Владимиру Путину. Речь якобы шла только об обмене мнениями по поводу украинского конфликта, но не обещаниях или твердых договоренностях.
13 комментариев
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  1. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +3
    Сегодня, 14:12
    Конечно они хотели бы завершить конфликт миром, нанеся России сокрушительное как они говорят "Стратегическое поражение", а на меньшее они не согласны, будут и дальше затягивать пустой болтологией время и подавать ложные надежды на мир российской власти.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 14:23
      Федор Соколов
      Сегодня, 14:12

      hi В очередной раз спецпред Кремля Дмитриев возбудится и будет договариваться о новых сделках с сионистами зятькоффыми-витькоффыми.
      Лавров бы лучше потроллил ястреба рубика и его шефа из Фашингтона, заявляя, что ключ к миру на БВ находится в руках РФ, ИРИ и дядюшки Си.
    2. Silver99 Звание
      Silver99
      0
      Сегодня, 14:27
      Ну да Рубио выкидыш кубинских эмигрантов, русофоб по жизни хочет мира, звучит как волчара пробравшийся в отару предлагает мир, только мир по-американский это война, так всегда происходит, нет мира там где США.
  2. marchcat Звание
    marchcat
    0
    Сегодня, 14:13
    Очередное пускание пыли в глаза... Генерал США Кейн считает, что в украинском конфликте должен победить Киев. Так, что бы не говорили американцы веры в слова нет, от слова совсем.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 14:14
    ❝ Рубио подтвердил стремление США к мирному завершению конфликта на Украине ❞ —

    — Кто бы сомневался. С Ираном они тоже стремятся «к мирному завершению», даже меморандум пописали ...
  4. esoterica Звание
    esoterica
    0
    Сегодня, 14:15
    Видимо готовят новую морковку, которой будут подманивать нашего доверчивого дедушку.
  5. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 14:18
    Что интересно-Трамп ничего конкретного не обещал,только "обменялся мнениями",а российская сторона "опирается на эти предложения"...я,плакал..... crying
  6. g_ae Звание
    g_ae
    +1
    Сегодня, 14:19
    Ну, наконец-то все выяснилось! А то уже все неизвестно что надумали! Жив дух Анкориджа! Американцы "надёжного партнёра" обманывать не станут. Никогда такого за джентльменами не наблюдалось! Надо их "жестом доброй воли" поощрить?
  7. Ганкутсу_ Звание
    Ганкутсу_
    0
    Сегодня, 14:20
    Здесь Анкориджский дух.
    Здесь нае.. Кидаловом пахнет!
  8. красноярск Звание
    красноярск
    0
    Сегодня, 14:23
    [/quote]Рубио подтвердил стремление США к мирному завершению конфликта на Украине[quote]

    Я бы продолжил недосказанную мысль Рубио - "на условиях Окраины"
    "Вашингтон и дальше готов играть конструктивную роль в переговорном процессе по достижению окончания украинского конфликта."
    Не суди по словам, суди по делам его. В понимании Рубио конструктивная роль - передача ВСУ разведданных с указанием точных координат целей. Смешные...
  9. Мурзик Звание
    Мурзик
    0
    Сегодня, 14:29
    Опять будут разводить лохов)
  10. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 14:35
    Рубио подтвердил ,что еще раз может подтвердить !
    США снабжают Украину разведкой ,боеприпасами через ЕС и наводят ракеты по учебным заведениям России .А так то они за мир 2 раза ! Ой ,хотел сказать 3 раза, а с Рубио наверно 4 раза !
  11. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    0
    Сегодня, 14:35
    И нас уже не раз кидали. Но течение переговоров с Ираном даже нагляднее.
    Пусть послы болтают, главное чтобы нашим военным эта болтовня не мешала дело делать.