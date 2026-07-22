Рубио подтвердил «стремление США к мирному завершению конфликта» на Украине
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Глава Государственного департамента США Марко Рубио на встрече глав МИД стран-членов АСЕАН в Маниле дал пресс-конференцию накануне завтрашних переговров с российским коллегой Сергеем Лавровым. По словам главы американского дипломатического ведомства, Вашингтон и дальше готов играть конструктивную роль в переговорном процессе по достижению окончания украинского конфликта.
Госсекретарь США констатировал, что Америка и Россия — две крупнейшие державы мира, обладающие ядерным оружием. По этой причине общение просто необходимо во избежание возможных эксцессов, даже если между Москвой и Вашингтоном сохраняются принципиальные разногласия по ряду вопросов.
Не общаться для нас было бы безрассудным и безответственным шагом. Мы должны поддерживать отношения с российским правительством, даже если у нас есть сферы, где мы не согласны.
В свою очередь, по поводу взаимоотношений с Вашингтоном высказался и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Получилась своего рода если не полемика, но обозначение переговорных позиций и главных тем, которые будут завтра обсуждаться главами дипломатических ведомств двух государств.
Россия исходит из того, что предложения США, сделанные в Анкоридже, пока остаются в силе, поскольку Вашингтон официально от них не отказался, заявил Лавров. Он напомнил, что после переговоров на высшем уровне президент Трамп заявил о стремлении к долгосрочному миру на Украине.
В эту риторику главы МИД РФ не совсем вписывается ранее сделанное Рубио заявление, согласно которому президент Трамп в Анкоридже ничего конкретного не обещал российскому лидеру Владимиру Путину. Речь якобы шла только об обмене мнениями по поводу украинского конфликта, но не обещаниях или твердых договоренностях.
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