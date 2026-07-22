ВС РФ взяли село Благодатное Запорожской области, совершив рывок от Вольного
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Вслед за Харьковской областью хорошие новости пришли и из Запорожской, где бойцы группировки «Восток» освободили от украинских националистов очередной населенный пункт. Речь идет о селе под названием Благодатное. Об этом сообщает российское Минобороны.
Штурмовые подразделения 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии после освобождения села Вольное Днепропетровской области не стали останавливаться и продолжили движение вперед, перейдя на территорию Запорожской области и освободив село Благодатное. Причем от взятия Вольного до взятия Благодатного прошло всего три дня. Правда, до этого по селу работали артиллерия, дроны и авиация.
Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Благодатное Запорожской области.
За эти три дня российские штурмовики преодолели порядка трех километров между селами, сумели войти в Благодатное, закрепиться там и выбить противника, частично уничтожив. В итоге под контроль ВС РФ перешел крупный район обороны ВСУ площадью порядка 5 кв. километров, а оборонявшие село формирования 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады потеряли до взвода личного состава.
Таким образом, взятие Благодатного позволяет нашим войскам создать оперативное окружение украинской группировки в населенных пунктах Братское, Андреевка и Герасимовка, если ВСУ оттуда еще не отступили. Охват украинцев с северного фланга продолжается.
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