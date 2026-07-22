ВС РФ взяли село Благодатное Запорожской области, совершив рывок от Вольного

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ВС РФ взяли село Благодатное Запорожской области, совершив рывок от Вольного

Вслед за Харьковской областью хорошие новости пришли и из Запорожской, где бойцы группировки «Восток» освободили от украинских националистов очередной населенный пункт. Речь идет о селе под названием Благодатное. Об этом сообщает российское Минобороны.

Штурмовые подразделения 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии после освобождения села Вольное Днепропетровской области не стали останавливаться и продолжили движение вперед, перейдя на территорию Запорожской области и освободив село Благодатное. Причем от взятия Вольного до взятия Благодатного прошло всего три дня. Правда, до этого по селу работали артиллерия, дроны и авиация.



Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Благодатное Запорожской области.

За эти три дня российские штурмовики преодолели порядка трех километров между селами, сумели войти в Благодатное, закрепиться там и выбить противника, частично уничтожив. В итоге под контроль ВС РФ перешел крупный район обороны ВСУ площадью порядка 5 кв. километров, а оборонявшие село формирования 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады потеряли до взвода личного состава.



Таким образом, взятие Благодатного позволяет нашим войскам создать оперативное окружение украинской группировки в населенных пунктах Братское, Андреевка и Герасимовка, если ВСУ оттуда еще не отступили. Охват украинцев с северного фланга продолжается.
3 комментария
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  1. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    0
    Сегодня, 14:31
    Как-то странно наши наступают. Никаких фланговых ударов от противника, никаких бесконечных атак FPV-дронов. Подозрительно это всё. Неужто резервы ВСУ заканчиваются?
  2. esoterica Звание
    esoterica
    -2
    Сегодня, 14:33
    Наши с боями взяли какой-то разрушенное украинское село.
    Укры без боёв вынесли ночью ещё два логистических центра wildberries.

    Запад такой размер полностью устраивает.
    1. ian Звание
      ian
      0
      Сегодня, 14:42
      Вы мне окно разбили, а я у вас поле отнял.
      Чувствуете разницу? fool