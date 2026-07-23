Война, которую нечем вести

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Война, которую нечем вести


Одна неделя июля дала два сообщения, которые не должны стоять рядом. Двадцатого числа The Washington Post со ссылкой на чиновника, знакомого с обсуждениями в Белом доме, сообщила, что администрация планирует более масштабную войну с Ираном. В те же дни прозвучала реплика другого военного, сказанная не для протокола: «У нас недостаточно средств для безопасного проведения таких операций, и я не думаю, что Белый дом об этом осведомлён».



Между этими двумя фразами — разрыв. Власть уже решила, что делать, но не понимает, чем это обеспечивать. И весь смысл нынешнего момента укладывается в зазор между ними.

Логика, которая пожирает сама себя


Логика Вашингтона замкнута сама на себя. Для военного результата против Ирана нужна эскалация, то есть больше ударов и больше сил в регионе. Но эскалация выжигает ресурс быстрее, чем приносит результат. Чем сильнее давишь, тем меньше остаётся, чем можно давить. Выход из этой ловушки требует ровно того средства, которого не хватает.

Косвенное подтверждение пришло с третьей стороны. Посредники предложили США и Ирану десятидневное перемирие, чтобы обсудить восстановление июньского соглашения, сорванного после того, как стороны не выполнили взаимные обязательства (подробнее об этом ниже). И то, что оба адресата такого предложения не отвергли его с ходу, говорит о многом. Так к столу, надо полагать, не идут, когда уверены в своём превосходстве. К нему приходят, когда обе стороны понимают, что продолжение не даёт ни одной из них того, ради чего всё затевалось.

На чём держится этот тупик — ситуация, где и давить нечем, и отступить нельзя? На трёх вещах: арсеналы пустеют, тыл открыт, а войну оплачивает избиратель на заправке.

Арсенал, который кончился раньше войны


Начнём с боеприпасов. По данным The Wall Street Journal и The New York Times, за первые сорок дней конфликта США израсходовали:
  • более 1000 крылатых ракет Tomahawk из примерно 3100 — около трети запаса;
  • порядка 1100 крылатых ракет воздушного базирования JASSM из 4400 — четверть;
  • до 1000–1400 ракет для комплексов Patriot из 2300 — до 60%;
  • от 190 до 290 ракет THAAD из 360 — до 80%.


Восполнить это, по оценкам, приведённым теми же изданиями, удастся за три с половиной — пять с половиной лет. Вот масштаб: за считаные недели войны израсходовано то, что производственные линии наполняли годами. Разрыв между темпом расхода и темпом производства — предел структурный, а не накладка снабжения. Высокоточная ракета не патрон, её не штампуют по требованию. Это годы, редкие компоненты и заводы, которые нельзя запустить на удвоенную мощность указом.

Особенно показателен расход Patriot и THAAD — 60 и 80%. Это средства ПВО и противоракетной обороны, их задача прикрывать базы, а не наносить удары. Тратя их на защиту баз в зоне иранских атак, США уменьшают тот запас, что нужен для прикрытия себя же при следующем витке.

Есть и противоположный голос. Генерал ВВС в отставке Роберт Сполдинг заявил на Fox News, что боеприпасы не проблема: «Пентагон проделал большую работу по пополнению запасов». Аргумент стоит принять всерьёз, ведь Сполдинг говорит о заявленных программах восполнения, а это отдельный вопрос от количества снарядов на складах сегодня. Но в том же эфире он описывает войну, которая будет долгой и дорогой, по образцу операций Northern Watch и Southern Watch, тянувшихся почти двадцать лет, и добавляет, что оплату придётся частично возложить на страны Залива. Это уже не портрет короткой победоносной кампании. И здесь Сполдинг противоречит сам себе: одна война быстрая и победная, с достаточным арсеналом, другая на десятилетия, на истощение. Обещать, что запасов хватит, и одновременно готовиться к двадцати годам присутствия — значит рисовать две разные войны сразу.

Тыл под огнём


Вторая опора тупика — уязвимость. Иран сменил тактику. Вместо единичных ударов по громким целям пошло методичное поражение тыла сразу в нескольких странах: склады, ангары, узлы связи, энергоснабжение. На авиабазе Ас-Салти в Иордании, по открытым данным, повреждено и уничтожено около двадцати ангаров, пострадали личный состав и объекты обеспечения; под удары попали объекты в Катаре, Бахрейне, ОАЭ. Подтверждены потери трёх БПЛА MQ-9 Reaper, повреждения военно-транспортных C-17 и патрульно-противолодочных P-8.

Смысл иранской тактики не в том, чтобы разгромить армию в поле. Достаточно сделать её присутствие невыносимо дорогим. Пентагон наращивает авиацию в регионе, перебрасывает тактические самолёты, транспортники, заправщики. Но каждый новый борт на земле — новая мишень. Чтобы его прикрыть, нужны Patriot и THAAD, а они уже на исходе. Чем больше присутствие, тем больше потерь: целей прибавляется, а прикрывать их всё нечем.

Отдельно стоит сказать про Кувейт. На нём держится вся логистика американских сухопутных сил в регионе. В лагере Арифджан развёрнут комплекс заблаговременных запасов Army Prepositioned Stock-5: по данным армии США, к 2024 году это свыше 47 тысяч единиц техники и имущества примерно на 2,5 миллиарда долларов. Смысл склада в том, чтобы подразделения прибывали налегке и получали тяжёлую технику на месте, сокращая время развёртывания. Иранские удары по объектам в Кувейте нацелены не на сам эмират, а на способность США быстро разворачивать силы: страдает американская логистика, а не кувейтская инфраструктура. Расчёт тут политический — поставить местное руководство перед выбором: ограничивать использование своей территории американцами или принимать на себя часть ущерба. Тегерану не нужен вывод войск. Достаточно, чтобы Кувейт сам начал просить о сокращении операций.

Цена, которую платит избиратель


Третья опора — деньги. И не абстрактные бюджетные, а те, что вынимают из кармана избирателя за полгода до выборов в Конгресс.

Стержень здесь — Ормузский пролив. После повторного закрытия пролива средние цены на бензин в США снова перевалили за четыре доллара за галлон, а на Западном побережье доходят до пяти-шести. По данным CNN, стратегические запасы топлива упали примерно до 210 миллионов баррелей, минимума почти за пятнадцать лет, всего на двадцать миллионов выше критического порога в 190 миллионов, за которым начинается дефицит на заправках. Насколько это близко, показывает 2005 год: осенью, после урагана «Катрина», запасы просели ещё ниже, до 180 миллионов, и страна увидела пустые колонки и очереди за бензином. Сегодня зазор до критической отметки тоньше, чем кажется из Вашингтона.

Только рост топливных цен из-за перекрытия пролива обошёлся американским потребителям, по подсчёту ресурса Iran War Energy Cost Tracker, более чем в 70 миллиардов долларов. Это необъявленный налог на войну, который платят не в казну, а на заправке.

К этому добавляется прямой военный счёт. На момент срыва перемирия боевые действия стоили США свыше 110 миллиардов долларов. Восстановление около двадцати повреждённых баз и порядка двухсот объектов оценивается в 250–300 миллиардов и займёт четыре-пять лет. Пенсии и выплаты участникам конфликта в ближайшее десятилетие добавят ещё от 250 до 500 миллиардов. Каждая из этих величин — годовой бюджет небольшого государства, растянутый на годы вперёд.

Так внешняя операция превратилась во внутренний счёт. Демонстрация силы обернулась подорожавшим бензином, а за полгода до выборов это уже разговор не про Иран, а про голоса.

Периферия, которая надрывает центр


А теперь про то, что во всей этой истории занимает меня больше всего. Patriot и THAAD, истраченные на перехват иранских ударов, — не только иранская история. Это опора противоракетной обороны союзников в совсем других широтах, от Кореи и Японии против Китая до части НАТО против России. Ракета, потраченная на прикрытие ангара в Иордании, не окажется на позиции в Тихоокеанском регионе, когда и если там станет горячо. Второстепенный для большой стратегии театр молча обкрадывает главные.

И тут проступает сквозной исторический мотив. Империи редко надрываются в большой войне, к которой готовились. Они надрываются на периферии, в конфликте, который вроде бы мелок, но который «нельзя проиграть», потому что на кону лицо. Ресурс уходит туда, где ставки кажутся низкими, а выйти уже неловко. И к моменту, когда возникает настоящий вызов, у центра не оказывается запаса: он остался на второстепенном фронте, куда его затянула не стратегия, а нежелание признать ошибку. Если смотреть отсюда, Иран для Америки не главная война, а проверка: умеет ли сверхдержава вовремя остановиться.

Как захлопывается ловушка


Июньское перемирие было не миром, а паузой с разным смыслом для каждой стороны. Как отмечает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Дмитрий Суслов, Трампа не устроил его результат: в Вашингтоне рассчитывали открыть Ормуз для свободного судоходства и получить видимый успех. Эксперт РСМД Кирилл Семёнов добавляет второй слой: в Тегеране понимали, что задача паузы — дать Трампу провести выборы в Конгресс в комфортной обстановке, а в обмен США должны были разблокировать иранские счета и снять часть санкций. Когда Вашингтон стал уклоняться от обязательств, Иран ударил по танкерам и отобрал у Трампа единственный фактор, создававший видимость победы, — открытый пролив.

Дальше расходятся два сценария. Первый — тот, к которому склоняется американист Малек Дудаков: уступать Ирану незачем, давить силой нечем, и Трамп будет вынужден вернуться за стол на условиях худших, чем в июне. Второй прямо следует из логики Сполдинга: бессрочное присутствие — это не признание поражения, а самостоятельная стратегия. Цель тут другая, не выиграть войну, а не потерять лицо: не идти к столу вообще, а осесть в затяжном режиме Northern Watch, где переговоры откладываются на годы, а издержки размазываются по союзникам. Первый сценарий дешевле и болезненнее для самолюбия. Второй сохраняет лицо, но означает ровно ту войну на истощение, которую нечем вести. Какой возьмёт верх, зависит не от расчёта, а от того, что окажется невыносимее: признать проигрыш сейчас или платить за него годами.

Та анонимная реплика в начале звучала как ворчание снабженца. После всех цифр она читается иначе, как диагноз. В войне, где счёт ведётся не победам, а расходу, самое честное сообщение пришло анонимно и не для протокола.
10 комментариев
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  1. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +2
    Сегодня, 04:06
    Реально нам нужно помогать Ирану бить по американцам, хоть чем. Они оттягивают часть вооружения и средств которые направляются на Украину. Это война на два фронта для Америки. Конечно Запад, Европа в принципе сама может участвовать в войне на Украине против России, но это уже чистый путь на ведение нацистско - фашистской войны. А остановить или разгромить Россию как показывает история она не сможет. В любом случае нам нужна мобилизация общества и перевод промышленности на военные рельсы. soldier
    1. Per se. Звание
      Per se.
      +1
      Сегодня, 06:31
      Цитата: Солдатов В.
      В любом случае нам нужна мобилизация общества и перевод промышленности на военные рельсы.
      Если, - "По данным The Wall Street Journal и The New York Times, за первые сорок дней конфликта США израсходовали:
      более 1000 крылатых ракет Tomahawk из примерно 3100 — около трети запаса;
      порядка 1100 крылатых ракет воздушного базирования JASSM из 4400 — четверть;
      до 1000–1400 ракет для комплексов Patriot из 2300 — до 60%;
      от 190 до 290 ракет THAAD из 360 — до 80%.      "
      Сколько у нас так расстреляли ракет, на пятом году СВО, причём, до недавнего времени, нанося удары по "сараям"? Сколько ушло трудоёмких и дорогих зенитных ракет на копеечные дроны, какие запасы, случись превентивный удар НАТО тысячами современных крылатых ракет, к нашей измотанной ПВО и поопустевшим складам и арсеналам? Сколько наших мужиков уже положили, если флаги на могилах по всей России? Как понимать такую "операцию", и чем готовность нашей армии в 2022 году, при накаченных и опытных ВСУ, с зачищенными пророссийскими силами на Украине, были лучше нашей группировки, стянутой к границе в 2014, при неготовых и слабых ВСУ, мощной поддержке с "Русской весной" по всему юго-востоку Украины? Вот вопросы, на которые трудно найти вразумительный ответ.
      Чего сейчас ещё ждём, получая руины, выжженную землю и кладбища, вместо потерянной возможности усилить Россию в 2014 году, людским и экономическим потенциалом с Донбассом, и, от Харькова до Одессы...
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 07:00
      Насколько мне представляется, основная цель военного преступника и педофила из Фашингтона в войне на БВ не ИРИ, Пекин и Москва, а целенаправленное приближение мирового экономического кризиса, запах которого уже ощущается.
      А с ним полосатые могут заявить, что всем прощают свой гигантский долг в 40 трильярдов зелени, вот это и есть цена медальки мира Нобеля, о чём рыжий нарцисс из бидэ ( штаб Фашингтона)заявлял в предвыборной кампании -MAGA, о чём все порядком подзабыли.
  2. Илия Звание
    Илия
    +1
    Сегодня, 04:15
    Чем больше у них бардака, тем лучше нам.
    и я не думаю, что Белый дом об этом осведомлён».
  3. Дырокол Звание
    Дырокол
    +3
    Сегодня, 04:16
    Автор все верно описал... Об этом не говорят, но у нас ситуация аналогичная, истощение запасов ракет привело к прорыву ПВО довольно примитивными БПЛА и это нам еще не нужно отражать атаки баллистических ракет. Про стоимость бензина вообще смешно читать, 4 доллара за галлон? Да это всего 83 рубля за литр бензака. У нас без проблем можно купить за 135 рублей если не хочешь потратить время в очереди.
    означает ровно ту войну на истощение, которую нечем вести

    Даже у нас в условиях санкций еще есть чем вести пятый год, так что США вполне вытянет.
  4. Xenon Звание
    Xenon
    0
    Сегодня, 04:23
    Цитата: Дырокол
    привело к прорыву ПВО довольно примитивными БПЛА
    Потому-то беспилотники и прорывают ПВО, что они ужас как примитивны wink
  5. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 05:18
    после урагана «Катрина», запасы просели ещё ниже, до 180 миллионов, и страна увидела пустые колонки и очереди за бензином.
    Чушь. Я это знаю не из рассказов прессы и ТВ, а по собственному опыту. Цены на бензин действительно тогда поднялись, ощутимо, но не катастрофично. Бензина хватало всем, и никаких очередей сверх обычных не было. Возможно был дефицит бензина в районах, непосредственно прилегающих к зоне бедствия, и соответственно очереди, но я не ощутил. После ураганов Irene и особенно Sandy было куда хуже, потому что нарушилось снабжение бензоколонок электричеством, и помпы не работали, и то привели в норму за меньше чем неделю.
  6. Николай Малюгин Звание
    Николай Малюгин
    0
    Сегодня, 05:20
    Второй властью в США( как во многих современных странах) является бюрократия.конечно она подчиняется президенту,но с условием,что тот пропишет каждое слово и даже запятые.Весь внешний долг США лежит на бюрократии.Заем под успешные мероприятия.И чуть-чуть себе в карман.Там где командует бюрократия,настоящее дело стопорится.США выручает лишь то,что все войны они ведут на удаленке.Воспроизводство оружия требуют смелых решений.На это бюрократия не способна.
  7. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 05:38
    израсходовали:
    более 1000 крылатых ракет Tomahawk из примерно 3100 — около трети запаса;
    порядка 1100 крылатых ракет воздушного базирования JASSM из 4400 — четверть;
    "Топоры" и JASSM - высокоточные средства. До сих пор пытались действовать "чисто", минимизируя сопутствующий ущерб. Но если возникнет потребность нанести удар и не будет высокоточных средств, никто не мешает пользовать более конвенциональное оружие. Не исключено, что над Ираном, как раньше над Германией, Японией, Кореей, и Вьетнамом, пойдут формации тяжелых бомберов, вываливающих с большой высоты тонны чугуния. ПВО у Ирана не осталось, если не считать ПЗРК и малокалиберную артиллерию, которые достают не выше 4 км, а рабочий потолок B-52 13 км. B-1 чуть ниже, 12 км. А чугуния со времен холодной войны хоть завались, с ними единственная проблема - утилизация обойдется больно дорого.
    до 1000–1400 ракет для комплексов Patriot из 2300 — до 60%;
    от 190 до 290 ракет THAAD из 360 — до 80%.
    Возможно поэтому Пентагон перебрасывает силы и средства из арабских стран в Израиль, там они защищены куда надежней, да и средств нападения средней дальности у Ирана и перед войной было-то немного, а за это время немалую часть либо истратили, либо уничтожили. Это по арабам хватало средств малой дальности и даже ОТР.
  8. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 06:15
    Не надо верить всему,что говорит противник.