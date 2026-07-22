Выманили из квартиры: ТЦК пытались схватить жителя Винницы, сообщив о «подарке»

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Выманили из квартиры: ТЦК пытались схватить жителя Винницы, сообщив о «подарке»

На фоне определенного истощения мобилизационного ресурса и явного нежелания населения вступать в ВСУ украинские военкомы (ТЦК), как известно, идут на самые радикальные меры, буквально отлавливая на улицах утративших бдительность мужчин призывного возраста.

Кроме того, в последнее время украинские «людоловы» все чаще проявляют изобретательность. Так, в Виннице представители ТЦК пытались задержать мужчину в его день рождения, выманив на улицу под видом курьера, якобы доставившего имениннику подарок. На этот раз мужчине удалось сбежать от целой группы ТЦКшников, поджидавших его на выходе из дома. При этом «людоловы» применили газовый баллончик против матери мужчины, пытавшейся помочь своему сыну.



Также сообщается, что «людоловы» из ТЦК все чаще стали приезжать на вызовы под видом обычных такси. Одновременно с этим опасность быть мобилизованными в ВСУ грозит и водителям такси, которых вместо очередного клиента может ожидать группа ТЦКшников. Таким образом, оставшимся на Украине мужчинам стоит быть предельно осторожными при заказе любых услуг, ведь с такими методами под видом курьера с пиццей или сантехника к ним в любой момент могут ворваться военкомы. В своем стремлении любой ценой выполнить план по отлову мужчин «людоловы» Зеленского прибегают даже к так называемым «медовым ловушкам», под видом женщин знакомясь с потенциальными новобранцами на профильных интернет-ресурсах и выманивая их на встречу в общественном месте.

В то же время, по данным украинских ресурсов, киевский режим значительно увеличил количество групп «людоловов», поставив ТЦК план мобилизовывать не менее 30 тысяч человек ежемесячно.
19 комментариев
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  1. Silver99 Звание
    Silver99
    +2
    Сегодня, 15:03
    В Одессе ТЦК использует БПЛА с тепловизорами для поиска ухилянтов, вышли мужички в полночь подышать и покурить тут их и принимают. Один такой пятый год ховался, но технический прогресс оказался сильее его осторожности.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 15:05
      ..значит пора вспоминать или учиться заново как схроны копать.
      1. Был Мамонт Звание
        Был Мамонт
        0
        Сегодня, 15:52
        Цитата: Nexcom
        ..значит пора вспоминать или учиться заново как схроны копать.

        Лучше было бы , если из схронов автоматы подоставали бы.
    2. sir Galant Звание
      sir Galant
      +1
      Сегодня, 15:15
      зачем "дичь" гоните? какие тепловизоры будут работать когда во многих местах каждую ночь горит? любого с дроном и пультом свои же порвут.
  2. Копчёный Звание
    Копчёный
    +1
    Сегодня, 15:06
    Они там давно приспособились и видимо смирились. Идеальное население, для элиты.
    И грозит сие не только лишь всем.
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 15:07
    На подарок выманить ,а ведь здорово придумано . На халяву ловить ,так это прямо в точку
    - Открывай сынок ,баба Соня из Одессы, ковбасы передала !
    Кто там будет разбираться ,кто такая баба Соня из Одессы ,когда прозвучала ковбаса !
  4. sir Galant Звание
    sir Galant
    +1
    Сегодня, 15:12
    совет ТЦК - сало в шоколаде под дверью размещайте - верняк, наловите свидомых рагуль/селюков
  5. paul3390 Звание
    paul3390
    +4
    Сегодня, 15:13
    Зато - не рабы! Природные эуропейцы. Вильны козаки. Не то, что кляты москали.. Доскакались, ядрёныть. И если честно - даже уже и не жалко.
  6. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 15:18
    Какая страна,такие и "герои"
  7. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +2
    Сегодня, 15:24
    Молодцы ТЦкашники очень хорошо знают менталитет укров, особенно их жадность до халявы.
  8. Хорон Звание
    Хорон
    +4
    Сегодня, 15:28
    Выманили из квартиры: ТЦК пытались схватить жителя Винницы, сообщив о «подарке»

    "Ухилянты" это те, кто не против киевского режима, а те кто его готов поддерживать чужими руками. Писать истории про киевских уклонистов это вводить россиян в заблуждение, это не жертвы режима это застенчивые псы этого режима.
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 15:47
    На днях зеленский для сохранения своей жизни должен будет объявить " тотальную могилизацию" .Баба Яга Урсула не в десна приезжала с зеленским целоваться .
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 15:57
      Цитата: tralflot1832
      Баба Яга Урсула не в десна приезжала с зеленским целоваться .

      Думаете он её того, обрабатывает? feel
  10. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 15:55
    ТЦКашники - обычные коллекторы, но в самом скотском их проявлении. Из таких нелюдей фашисты отбирали исполнителей для самой грязной работы, полицаев и карателей. Более менее настоящие офицеры вермахта брезговали даже стоять рядом с ними и, порой, даже отстраняли их от операций с населением, чтобы не видеть их зверств...
  11. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 15:57
    Безобразники какие , не хочут добровольно на мясо идти.
  12. isv000 Звание
    isv000
    -1
    Сегодня, 16:01
    Х.охлам сейчас лучше на дальнем хуторе отсиживаться, желательно биля лисочка...
  13. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 16:16
    Выманили из квартиры
    Салом? 🍖
  14. roosei Звание
    roosei
    +1
    Сегодня, 16:58
    Не смотря на то, что я православный, мне почему-то совсем не жаль тех, кого эти людоловы хватают. Ведь они в плен не сдаются, они сражаются до конца.стоит ли их вообще жалеть? И стоить ли вообще жалеть гражданское население Украины. которое радостно гогочет над убитыми русскими детьми, стариками, женщинами? Не по-христиански? Так и бандеровцы не люди
  15. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 17:04
    Цитата: roosei
    Не смотря на то, что я православный, мне почему-то совсем не жаль тех, кого эти людоловы хватают. Ведь они в плен не сдаются, они сражаются до конца.стоит ли их вообще жалеть? И стоить ли вообще жалеть гражданское население Украины. которое радостно гогочет над убитыми русскими детьми, стариками, женщинами? Не по-христиански? Так и бандеровцы не люди

    Да!