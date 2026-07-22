На фоне определенного истощения мобилизационного ресурса и явного нежелания населения вступать в ВСУ украинские военкомы (ТЦК), как известно, идут на самые радикальные меры, буквально отлавливая на улицах утративших бдительность мужчин призывного возраста.Кроме того, в последнее время украинские «людоловы» все чаще проявляют изобретательность. Так, в Виннице представители ТЦК пытались задержать мужчину в его день рождения, выманив на улицу под видом курьера, якобы доставившего имениннику подарок. На этот раз мужчине удалось сбежать от целой группы ТЦКшников, поджидавших его на выходе из дома. При этом «людоловы» применили газовый баллончик против матери мужчины, пытавшейся помочь своему сыну.Также сообщается, что «людоловы» из ТЦК все чаще стали приезжать на вызовы под видом обычных такси. Одновременно с этим опасность быть мобилизованными в ВСУ грозит и водителям такси, которых вместо очередного клиента может ожидать группа ТЦКшников. Таким образом, оставшимся на Украине мужчинам стоит быть предельно осторожными при заказе любых услуг, ведь с такими методами под видом курьера с пиццей или сантехника к ним в любой момент могут ворваться военкомы. В своем стремлении любой ценой выполнить план по отлову мужчин «людоловы» Зеленского прибегают даже к так называемым «медовым ловушкам», под видом женщин знакомясь с потенциальными новобранцами на профильных интернет-ресурсах и выманивая их на встречу в общественном месте.В то же время, по данным украинских ресурсов, киевский режим значительно увеличил количество групп «людоловов», поставив ТЦК план мобилизовывать не менее 30 тысяч человек ежемесячно.

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