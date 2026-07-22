Опубликованы снимки поражённой КСИР американской РЛС в Кувейте

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Опубликованы снимки поражённой КСИР американской РЛС в Кувейте

Поступают новые сведения о пораженных армией Ирана американских военных объектах на Ближнем Востоке. Иранские СМИ публикуют спутниковые снимки высокого разрешения, которые, как утверждается, подтверждают обширные повреждения американской радиолокационной системы раннего предупреждения AN/FPS-117 на авиабазе Али аль-Салем в Кувейте.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) ВС Ирана утверждает, что в ходе 24-й волны операции «Наср-2» был нанесен удар по еще одной радиолокационной станции на кувейтском острове Бубиян. В результате атаки оборудование выведено из строя.



Заявленный Ираном перечень ударов за последние дни показывает четкую ориентацию армейских структур и КСИР на стратегию «точечно-инфраструктурного истощения» сил США в регионе. Вместо демонстративных залпов баллистическими ракетами по площадям Тегеран методично выбивает самые чувствительные элементы американской группировки: ключевые РЛС комплексов ПРО Patriot и системы раннего предупреждения в Кувейте, разведывательно-ударные БПЛА MQ-9 Reaper, а также специализированную инфраструктуру базирования безэкипажных катеров Task Force 59 в бахрейнском порту Салман.

Параллельно с этим удары наносятся по объектам энергетики в Кувейте (электростанция Аль-Сабия) и логистическим узлам в Иордании — по аэропорту им. короля Хусейна, где обслуживаются транспортники C-17 и разведывательные P-8 Poseidon. Эти атаки направлены на силовое давление на арабские монархии с целью заставить их ограничить военную активность США со своей территории.

Авиабаза Али аль-Сале — основной узел тактических воздушных перевозок и «ворота» для доставки сил и грузов в зону ответственности Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке. Через нее проходят военнослужащие, оборудование, медицинская эвакуация и снабжение американских и коалиционных группировок.
18 комментариев
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  1. Peter1First Звание
    Peter1First
    +1
    Сегодня, 14:49
    Вот это я понимаю, Иран по-настоящему воюет с агрессором! Смог повысить точность своих ракет и беспилотников, добрался до вражеских РЛС, вынес авиацию противника на аэродрмах вместе с ангарами! А наши до сих пор не могут убить киевскую ППО и уничтожить их авиацию на аэродромах!
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +6
      Сегодня, 14:56
      Иран сегодня единственная страна в мире кто наносит реальный урон армии США, причем не взирая на какую-то 5 статью НАТО, а ведь корабль или военная база считается территорией государства. Так что не надо нюхать Анкоридж, просто надо вспомнить про мирных граждан России и гражданскую инфраструктуру России которую уничтожают при непосредственной помощи США......... и ответить.
      1. isv000 Звание
        isv000
        -1
        Сегодня, 16:30
        Цитата: Silver99
        причем не взирая на какую-то 5 статью НАТО, а ведь корабль или военная база считается территорией государства.

        Вы где были 28-го февраля сего года?!
      2. svarog77 Звание
        svarog77
        +1
        Сегодня, 17:02
        Как раз-таки 5-я статья говорит о нападении на территорию государств-участников, расположенную на европейском или североамериканском континентах и еще некоторые пункты, под которые атаки Ирана никак не попадают. wink
    2. alean245 Звание
      alean245
      -1
      Сегодня, 15:23
      А наши до сих пор не могут убить киевскую ППО и уничтожить их авиацию на аэродромах!
      Можно подумать Иран такое смог.
    3. 2al Звание
      2al
      +1
      Сегодня, 15:59
      Для уничтожения авиации ВСУ надо бить по аэродромам Румынии, Молдавии и Польши где она собственно и базируется. Сами украинские аэродромы - это аэродромы подскока.
      1. 1944-1989 Звание
        1944-1989
        0
        Сегодня, 16:26
        Украинская авиация рассредоточена и часто меняет места дислокации, из-за чего ее точное местонахождение остается неизвестным; однако, поскольку Украина использует обширную военную инфраструктуру в Польше, нанесение ударов по объектам на ее территории вполне обоснованно — особенно с учетом того, что нормы так называемого международного права определяются теми самыми агрессорами, которые сами же их и нарушают.
  2. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 15:09
    Закоптили иранцы, американский радар не много ,килограмм так на 40 ВВ ?
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 16:37
      Цитата: APASUS
      Закоптили иранцы, американский радар не много ,килограмм так на 40 ВВ ?

      Если, допустим, топором по селеноиду вдарить то техника непременно скиснет. Тут важно в нужное место попасть, так что можно и булдыганом радар выставить...
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:19
    Иран почему-то не трогает личную коммерческую недвижимость Трампа у арабов ,для Трампа это красная черта наверное.
    1. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 16:38
      Цитата: tralflot1832
      Иран почему-то не трогает личную коммерческую недвижимость Трампа у арабов ,для Трампа это красная черта наверное.

      А смысл? Тратить боезапас на его ночлежки дело дохлое, а вот радар выставить - дело святое...
  4. Mathurin Nankap Звание
    Mathurin Nankap
    0
    Сегодня, 15:25
    Je pense que l'Iran met en place ce que j'appellerai la stratégie de l'aveugle. Les frappes qu'il mène sont cohérentes pour atteindre leur objectif. Voici le lien d'un article en francais que vous pouvez traduire avec le navigateur. Je serai ravi d'avoir vos avis après lecture.
    https://lesakerfrancophone.fr/
  5. Светлан Звание
    Светлан
    -2
    Сегодня, 15:28
    Иранские СМИ публикуют спутниковые снимки высокого разрешения

    У Ирана есть свои спутники? Без сарказма спрашиваю.
    1. alean245 Звание
      alean245
      +2
      Сегодня, 15:33
      Есть, только думается мне у большинства из них скорее всего китайские и немного русские названия.
    2. Canecat Звание
      Canecat
      +1
      Сегодня, 15:33
      Цитата: Светлан
      Иранские СМИ публикуют спутниковые снимки высокого разрешения

      У Ирана есть свои спутники? Без сарказма спрашиваю.

      Давно (без сарказма)
    3. JcVai Звание
      JcVai
      +3
      Сегодня, 15:41
      Мало того, что у Ирана несколько десятков своих спутников в наличии.
      У него еще есть два своих действующих космодрома и третий на подходе
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 16:14
    Цитата: tralflot1832
    Иран почему-то не трогает личную коммерческую недвижимость Трампа у арабов ,для Трампа это красная черта наверное.

    Да нет, грозились ударить по ближневосточным отелям, принадлежащих Трампу
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 16:53
    Цитата: Светлан
    Иранские СМИ публикуют спутниковые снимки высокого разрешения

    У Ирана есть свои спутники? Без сарказма спрашиваю.

    Одын спутник есть ,но за то какие снимки .