Опубликованы снимки поражённой КСИР американской РЛС в Кувейте
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Поступают новые сведения о пораженных армией Ирана американских военных объектах на Ближнем Востоке. Иранские СМИ публикуют спутниковые снимки высокого разрешения, которые, как утверждается, подтверждают обширные повреждения американской радиолокационной системы раннего предупреждения AN/FPS-117 на авиабазе Али аль-Салем в Кувейте.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) ВС Ирана утверждает, что в ходе 24-й волны операции «Наср-2» был нанесен удар по еще одной радиолокационной станции на кувейтском острове Бубиян. В результате атаки оборудование выведено из строя.
Заявленный Ираном перечень ударов за последние дни показывает четкую ориентацию армейских структур и КСИР на стратегию «точечно-инфраструктурного истощения» сил США в регионе. Вместо демонстративных залпов баллистическими ракетами по площадям Тегеран методично выбивает самые чувствительные элементы американской группировки: ключевые РЛС комплексов ПРО Patriot и системы раннего предупреждения в Кувейте, разведывательно-ударные БПЛА MQ-9 Reaper, а также специализированную инфраструктуру базирования безэкипажных катеров Task Force 59 в бахрейнском порту Салман.
Параллельно с этим удары наносятся по объектам энергетики в Кувейте (электростанция Аль-Сабия) и логистическим узлам в Иордании — по аэропорту им. короля Хусейна, где обслуживаются транспортники C-17 и разведывательные P-8 Poseidon. Эти атаки направлены на силовое давление на арабские монархии с целью заставить их ограничить военную активность США со своей территории.
Авиабаза Али аль-Сале — основной узел тактических воздушных перевозок и «ворота» для доставки сил и грузов в зону ответственности Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке. Через нее проходят военнослужащие, оборудование, медицинская эвакуация и снабжение американских и коалиционных группировок.
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