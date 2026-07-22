Британская BAE Systems планирует развернуть производство L119 на Украине
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На Международном авиасалоне в Фарнборо было подписано лицензионное соглашение, которое откроет производство британской артиллерии на Украине. Производиться вооружение планируется под патронатом BAE Systems.
Украине планируется предоставить доступ к технической информации BAE Systems и необходимую поддержку для производства лёгкой пушки L119 для использования ВСУ. L119 - это буксируемая артиллерийская система калибра 105 мм, разработанная в Британии. Разработчик описывает её как высокоэффективную и проверенную, ценящуюся за мобильность и надёжность.
По словам представителя компании, лицензионное соглашение основано на «долгосрочной поддержке Украины» и сотрудничестве с украинской промышленностью «для укрепления суверенного оборонного потенциала страны». Как при указанных условиях сюда вообще вяжется термин «суверенный оборонный потенциал», сказать сложно.
Стоит отметить, что локализованное производство становится всё более распространённой чертой западного промышленного сотрудничества с Киевом, поскольку Украина стремится наращивать внутренние производственные мощности. Однако это вполне может быть и ширмой прямых поставок вооружения из той же Британии. Тем более, L119 уже поставлялись на Украину. Если же производство действительно намерены наладить на украинской территории, то оно априори должно превратиться в одну из приоритетных целей для российских средств огневого поражения.
Напомним, что в 2023 году на Украине было открыто представительство BAE Systems. Офис британской военно-промышленной компании находится в Киеве. По некоторым данным, он работает под прикрытием дипломатической миссии одной из стран НАТО.
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