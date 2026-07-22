Британская BAE Systems планирует развернуть производство L119 на Украине

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Британская BAE Systems планирует развернуть производство L119 на Украине

На Международном авиасалоне в Фарнборо было подписано лицензионное соглашение, которое откроет производство британской артиллерии на Украине. Производиться вооружение планируется под патронатом BAE Systems.

Украине планируется предоставить доступ к технической информации BAE Systems и необходимую поддержку для производства лёгкой пушки L119 для использования ВСУ. L119 - это буксируемая артиллерийская система калибра 105 мм, разработанная в Британии. Разработчик описывает её как высокоэффективную и проверенную, ценящуюся за мобильность и надёжность.

По словам представителя компании, лицензионное соглашение основано на «долгосрочной поддержке Украины» и сотрудничестве с украинской промышленностью «для укрепления суверенного оборонного потенциала страны». Как при указанных условиях сюда вообще вяжется термин «суверенный оборонный потенциал», сказать сложно.

Стоит отметить, что локализованное производство становится всё более распространённой чертой западного промышленного сотрудничества с Киевом, поскольку Украина стремится наращивать внутренние производственные мощности. Однако это вполне может быть и ширмой прямых поставок вооружения из той же Британии. Тем более, L119 уже поставлялись на Украину. Если же производство действительно намерены наладить на украинской территории, то оно априори должно превратиться в одну из приоритетных целей для российских средств огневого поражения.

Напомним, что в 2023 году на Украине было открыто представительство BAE Systems. Офис британской военно-промышленной компании находится в Киеве. По некоторым данным, он работает под прикрытием дипломатической миссии одной из стран НАТО.
22 комментария
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  1. Копчёный Звание
    Копчёный
    +4
    Сегодня, 14:58
    Прям мекка какая то стала Украина, все там хотят открыть производство и передать документацию с лицензией на вооружения. Интересный такой вид международных инвестиций, о необходимости которых всё время говорили экономисты. Видимо эта самая гавань, тихая.
    1. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +1
      Сегодня, 15:49
      Вспомните сказку про золотую антилопу - к чему она прикасалась, тут же преворащалось в золото. Так же и украина. Только золото достается всем кроме неё. И всем выгодно, а салорейх расплачивается жизнями. В том числе и нашими,увы.
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        +1
        Сегодня, 15:54
        Я в курсе, что данный конфликт выгоден всем на планете кроме нас. И что затушить его не дадут даже не США.
  2. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 15:00
    Производство орудийных стволов ? А откуда возьмутся печи, пресса, энергия. Это громадное предприятие .Или опять Зе купит краску, для перекрашивания бирок
    1. esoterica Звание
      esoterica
      0
      Сегодня, 15:02
      Не бойтесь, партнёры помогут.
      1. APASUS Звание
        APASUS
        +2
        Сегодня, 15:12
        Я не боюсь ,я знаю. Они в мирное время ,выйти на производство нормальных стволов не могли, выходили лет 10, тут война
    2. Майор_Том Звание
      Майор_Том
      0
      Сегодня, 16:18
      "Богданы" у них производятся стабильно, значит есть - откуда.
  3. К-50 Звание
    К-50
    -1
    Сегодня, 15:00
    Британская BAE Systems планирует развернуть производство L119 на Украине

    Очередной раздербан бабла. fellow
    Как заикнуться о создании каких-либо оборонных предприятий на окраине, сразу становится ясно, кто-то на эти бабки глаз положил и в карман тянет. laughing
  4. Silver99 Звание
    Silver99
    +2
    Сегодня, 15:01
    Что за игра слов ? Если намерены произволить на территории Украины то сколько этот завод просуществует ?, а если в Европе то и ответить не грех. Кстати затягивание ответки реально ведет к ядерному столкновению, враг наглеет, вдумайтесь за прошедшую неделю (только неделю !!! ) от ударов ВСУ по наводке Запада на территории России погибло более 60 мирных граждан и более 400 получили ранения....... am
  5. ian Звание
    ian
    +2
    Сегодня, 15:01
    Производство полного цикла или колеса прикручивать?
    Помнится производство стволов в незалежной отсутствует как таковое.... recourse
    1. Отставной старлей Звание
      Отставной старлей
      0
      Сегодня, 17:00
      ...Помнится производство стволов в незалежной отсутствует как таковое...

      По данным Defense Express, ствол (155мм, для Богданы, САУ на колёсной базе КрРАЗа) изготовлен на Краматорском заводе тяжелого станкостроения. Вот только в Краматорске сейчас приступили к эвакуацию промпредприятий поближе к Карпатам, так что гарантий выпуска стволов для артиллерийских орудий Украиной пока нет никаких.
  6. Nexcom Звание
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 15:01
    да какой производить? в лучшем случае - сборка из комплектующих. чтобы потом если что - а это какелы сами произвели, типа мы ничего не поставляли.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 15:21
      Самое логичное объяснение этой раздачи "производств" и "лицензий" Украине.
  7. esoterica Звание
    esoterica
    +4
    Сегодня, 15:07
    Случилось то, о чём уже ранее предупреждали: Запад лепит из 404 этакий "Израиль" для будущего кошмаривания России.
    Чуть что не так - Запад даёт команду и 404 атакует Россию под молчаливое одобрение и закулисные поздравления.

    Наш дедушка реально гений. Пока он годами носился с протухшими советскими клише "братские народы", "общая Победа" и пр - западу удалось выстроить из украины реальную боевую силу, которую заполняют самыми современными видами оружия.
  8. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    0
    Сегодня, 15:13
    Запад может дать украм неограниченное количество вооружений. Поэтому надеяться победить, уничтожив материальные объекты, тщетна. Конечным ресурсом является живая сила. Её и надо выбивать, начиная с зеленского и всех причастных к госаппарату. После всех чисток и репрессий там невинных нет: одни фашисты.
    1. esoterica Звание
      esoterica
      +2
      Сегодня, 15:26
      Конечным ресурсом является живая сила.


      Коллективный Запад при своих возможностях можешь штамповать миллиарды бпла.
      Даже если 1 из 100 достигнет цели уничтожить противника, это колоссальный урон. Уже сейчас у них появляются образцы с искусственным интеллектом, которые сами выбирают цель, и мне нужен оператор.
      В этой гонке технологий мы обречены на отставание и поражение. Ну если только Китай не возьмёт нас под свою крыло, чего он вряд ли сделает.
      1. Дедок Звание
        Дедок
        -1
        Сегодня, 15:53
        Коллективный Запад при своих возможностях можешь штамповать миллиарды бпла.
        Даже если 1 из 100 достигнет цели уничтожить противника, это колоссальный урон.

        до нас стало это "доходить" ...
        чем закончится понимание такого момента - посмотрим, но "на всякий меч должен - быть свой щит" и здесь есть следуюшее:
        1.
        Пишет Чадаев, автор проекта дронов на оптике КВН. Был он на совещании в последнюю пятницу, на котором его забыли предупредить, что информацию с него нельзя распространять.
        В России сейчас создаются и уже разработаны дроны-перехватчики на скоростях до 500 км/ч. Но применять всё это добро некому. У военных и особенно ПВО сейчас жесткий недобор кадров, а тех кто приходит - учить и учить, долго и сложно. Гражданских специалистов в ПВО не пускают.
        Зональная антидроновая оборона - работа очень сложная, требующая высокой квалификации кадров и не менее высокого уровня организации процесса. Даже простейшие для использования "Ёлки" часто некому применять. Пока у нас есть только объектовая защита - те самые МОГи под забором НПЗ, пытающиеся сбить дроны противника на финишной прямой. Не в 10 км от объекта, дроном ПВО, а тупо из автомата в 100-200 метрах от цели.
        Как всегда главная проблема в нехватке кадров, причем не только специалистов, но и руководящего звена.

        2.текущих проблемах мобильных огневых групп. ИХ много
        Первое. Массовое Формирование пулеметных МОГов это зачастую "имитация бурной деятельности" и распил.
        Второе Формирование БАРС-Москва - вся реклама/вербовка идет через каких-то левых блогеров, которые явно получают процент с "головы". По поводу реальной организации БАРСа и МОГов ответить при этом ничего не могут. Разницы между БАРС 24/36/17 не понимают: "все одинаково".
        Третье. Некоторые офицеров дергают из ВДД и МСД как "консультантов" по созданию МОГов, так как они сделали их в своих подразделениях. Они расписали свои "МОГи мечты", но ЛПРы (лица принимающие решения), посмотрев на структуру мечты, сказали: "Они ох**ли. Какие дроны, крылья, матки для FPV? Сеть ретрансляторов радиосвязи автономные пункты контроля воздуха, теплаки звукопеленгаторы? Есть только пулеметы!". На этом их командировка в Москву закончилась.
        Из этого вытекает - четвертое, чиновники видят в МОГах в основном наращивание массы пикапов с пулеметами и стрелкотню по дронам. Реальная боевая эффективность стрелковки - максимум 1 км (это рекорд). Дрон может пролететь в стороне над лесом или на высоте 1200 метров, и ему вообще ничего не будет.
        Пятое. Есть ограничения на сектора работы, надо понимать куда будут падать пули и сбитый дрон, т.к. в воздухе на мелкие части он взрывается редко. Пули калибра 12,7 –могут убить даже при свободном падении с высоты. Адепты принципа "лишь бы чего не вышло", могут вообще не сбивать дроны.
        Шестое. Нет централизации МОГов. Минтранс занимается охраной своего, нефтянка своего, вайлдбериз и ОЗОН аналогично в ближайшее время. В реальности мобильные огневые группы становятся околозаборными: подчиняются своему непосредственному руководству, ездят вдоль забора.
        Седьмое. Нет общего командного пункта МОГов, нет централизованной обработки информации и планирования вероятного маршрута пролёта БПЛА и активных действий на их маршрутах. В условиях современных бюрократических препонов ЛПР осуществить такую работу не имеют возможности: «вертикаль власти и горизонталь пиз*еца». Любые попытки объединиться для эффективности тормозятся, так как финансовые возможности других ЛПРов «залезают».
        Восьмое. Особо печалит отказ от активного использования ФПВ-ПВО дронов для уничтожение БПЛА – это существенно сокращает радиус действия МОГов. Даже небольшая фипка с 100-200 граммами БЧ отрывает консоли даже у большого "Лютого". Но этого нет и не планируется. ЛПР не понимают значимости FPV перехвата, либо дорого и страшно, а это реально дороже чем старый "Патриот" с ДП-27 от МО.
        Девятое. При общей скудности финансирования МОГов, и народных сборов на них, грусть и тоска при виде закладки очередных многомиллиардных "Нахимовых" и прочих "Посейдонов".
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:38
    Вопрос... как, где они стволы будут делать?
    Вроде калибр не велик, но все таки, нужно серьёзное металургическое, механическое производство, в гараже такое не сделаешь...
    Хотя, могут и на сопредельной территории что то организовать.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 15:53
      Производство будет где угодно на планете, а по документам юридически владелец Украина, а значит бомбить эти производства, нельзя. Возможно, даже если вдруг эмбаргу введут от ООН, на поставку в зону конфликта оружья, раздача "лицензий" поможет обойти этот момент. Да все всё понимают, но вот так.
  10. Artax Звание
    Artax
    0
    Сегодня, 16:16
    Цитата: Nexcom
    потом если что - а это какелы сами произвели, типа мы ничего не поставляли.

    Никаких "если что" не будет. Будут делать или завозить. Главное -- стрелять будут по целям в армии РФ!
  11. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 16:18
    Цитата: pudelartemon
    к чему она прикасалась, тут же преворащалось в золото

    А к чему прикоснется Украина, сразу же превращается в го...но 💩
  12. Майор_Том Звание
    Майор_Том
    0
    Сегодня, 16:20
    "Демилитаризация" Украины идет строго по плану и с опережением всех графиков.