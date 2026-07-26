Батарейка на полвека: почему атом умеет греть зонды, но не хочет дешеветь

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Батарейка на полвека: почему атом умеет греть зонды, но не хочет дешеветь
Радиоизотопный термоэлектрический генератор (РИТЭГ), который использовался в качестве автономного источника питания для удалённых маяков и метеостанций в СССР. Этот объект - кадр из российского драматического фильма «Как я провёл этим летом» (2010), действие которого происходит на полярной станции.


Где-то на арктическом побережье, в паре сотен километров от ближайшего жилья, десятилетиями стоял навигационный маяк. Проводов к нему не тянули: свет и радиосигнал давал источник размером с бочку, которому не нужны были ни топливо, ни обслуживание, ни человек рядом. Он просто грелся изнутри, превращая тепло в электричество, и должен был так проработать лет тридцать. Проблема вылезла позже. Когда сеть таких маяков начали снимать, выяснилось: часть источников давно бросили без присмотра, а кое-где нарушена защита. Внутри был стронций-90.



Вот вам радиоизотопный источник энергии в двух словах: предельная надёжность и столь же неудобная начинка. Он не ломается, потому что ломаться в нём нечему - ни насосов, ни движущихся частей, ни подзарядки. Но по той же причине его нельзя и «выключить». Изотоп греет и излучает даже тогда, когда источник давно никому не нужен. Оттого от него так трудно избавиться.

Как из распада сделать ток


Радиоактивный распад - это тепло. Ядро изотопа разваливается, разлетающиеся частицы тормозятся в веществе, вещество нагревается. Дальше нагрев превращают в электричество двумя способами, и устроены они совершенно по-разному.

Первый - РИТЭГ, радиоизотопный термоэлектрический генератор. Тепло изотопа снимают термопарами: на стыке двух разных проводников с перепадом температуры возникает напряжение (эффект Зеебека, известный ещё с XIX века, - физика тут отработана до последнего винтика). КПД у такой схемы низкий, единицы процентов, зато надёжность абсолютная. Греть будет ровно столько, сколько живёт изотоп.

Второй способ моложе и тоньше по устройству - бетавольтаика. Тут электроны бета-распада влетают в полупроводник и выбивают в нём носители заряда, как фотоны света в солнечной батарее. По сути «атомный фотоэлемент», только вместо солнца работает распад ядра. Мощность крохотная, от долей микроватта до единиц милливатт, - зато отдавать её такая ячейка может десятилетиями.

Отсюда простое правило, которое ещё аукнется дальше: изотоп подбирают под задачу, а не по принципу «где больше энергии». Важны тип излучения (от него зависит защита), период полураспада (он задаёт срок службы) и удельное тепловыделение. Изотопа «на всё» не бывает, у каждого своя ниша.

Земля и космос: полвека в строю


Те самые арктические маяки - это стронций-90. Изотоп дешёвый, его много в отходах реакторов, тепловыделение приличное. Но бета-излучение у стронция жёсткое, требует серьёзной защиты, а период полураспада составляет 28,8 года. Для автономного маяка оно и подходило идеально: поставил и забыл на четверть века. Вот это «поставил и забыл» источникам и вышло боком. Всего в СССР выпустили порядка тысячи РИТЭГов, львиную долю - под навигацию вдоль трассы Северного морского пути. После распада страны единый учёт местами потерялся: одни источники стояли заброшенными, на других находили повреждённые защитные оболочки. Собирать и вывозить их пришлось уже отдельной государственной программой, растянувшейся на годы. Инженерно всё было сделано грамотно. Подвела не физика. Подвело то, что за источником надо следить весь его век, а не только пока он приносит пользу.


В космосе выбрали и другой изотоп, и другую логику. Аппараты Voyager-1 и Voyager-2, запущенные в 1977 году, несут по три РИТЭГа на плутонии-238. Прошло почти полвека — оба зонда ушли за пределы гелиосферы и до сих пор выходят на связь. Но питание неумолимо тает: РИТЭГи теряют по несколько ватт в год, и, чтобы дотянуть подольше, инженеры один за другим гасят на борту приборы. Это и есть изотоп в чистом виде — источник, который нельзя дозаправить, можно только медленно расходовать.

Стоит развести две вещи, которые часто путают. Советские «Луноходы» тоже возили на борту изотоп, полоний-210, но грели им приборный отсек в лунную ночь, а не гнали ток. Полоний-210 отдаёт огромное тепло, только живёт всего около 138 суток: как источник питания на годы он не годится, а как грелка на несколько месяцев экспедиции - в самый раз.

Плутоний-238: идеальный для космоса и почти недоступный


Почему космос так держится за плутоний-238, понятно из его физики. Это альфа-излучатель: тяжёлые, но короткопробежные частицы тормозятся уже в самом материале источника, и внешняя защита нужна минимальная. Тепловыделение высокое, а период полураспада составляет 87,7 года. Для межпланетной миссии, которая летит десятилетиями, сочетание почти идеальное: мощность держится долго, а сам источник не требует толстых экранов, утяжеляющих аппарат. Оговоримся сразу: «идеальный» здесь про физику, а не про доступность, и к производству мы ещё вернёмся.


Ровно это говорит и физик-ядерщик Игорь Острецов, который в одном из интервью называет плутоний-238 «идеальным изотопом» для космоса и напоминает про долгоживущие американские зонды. С инженерной точки зрения спорить тут не с чем - это и есть отраслевая логика.

Спор начинается там, где физика упирается в производство. Плутоний-238 не добывают, его нарабатывают в реакторах из нептуния-237, а потом выделяют сложной радиохимией. Насколько это тонкое место, видно по американской истории. После закрытия реакторов в Саванна-Ривер США на два с лишним десятилетия фактически остались без собственного плутония-238 и докупали его за рубежом. Лишь в 2010 году Министерство энергетики представило Конгрессу план возобновления производства. Перезапускать цепочку пришлось силами сразу трёх национальных лабораторий (Окриджской, Айдахской и Лос-Аламосской), и, по планам программы, к 2026 году она должна выйти на скромные полтора килограмма диоксида плутония в год - под будущую миссию Dragonfly к Титану. Парадокс: изотоп, признанный лучшим для дальнего космоса, остаётся дефицитным не потому, что плох, а потому, что его тяжело и дорого делать.

Ядерная батарейка на никеле: старая идея, новая волна


С микромощными источниками история похожая, и упирается она в ту же стенку - в производство изотопа. Речь про бетавольтаику на никеле-63. Изотоп удобен тем, что даёт очень мягкое бета-излучение: от него, как любят повторять, защищает буквально лист бумаги или тонкая фольга. Период полураспада около 101 года, то есть ячейка способна отдавать стабильную мощность десятилетиями без всякой замены.

Ниша у таких батареек узкая - микроватты там, где важнее не мощность, а срок и автономность. В перспективные области записывают кардиостимуляторы, автономные датчики, энергонезависимую память, которую нельзя оставить без питания. Но пока это по большей части исследования и опытные образцы, а не серийное применение. О работах по ядерным микробатарейкам сообщали в МИФИ, а в 2024 году о бетавольтаическом источнике на никеле-63 заявляла китайская компания. Вот за этими новостями и встаёт заманчивый образ «мира без проводов», где любая мелкая электроника питается от собственного распада. Только между микроваттом и лампочкой лежит несколько порядков мощности, и бетавольтаика их не закрывает. Это питание для датчика, а не для холодильника.

Главное ограничение - снова изотоп, а не физика. Никеля-63 в природе нет, его нарабатывают в реакторе из никеля-62, которого в обычном никеле около 3,6 %. Поэтому сырьё сперва обогащают на центрифугах, потом облучают, потом разделяют. По оценке того же Острецова, грамм такого никеля выходит в миллионы рублей. Цифру стоит воспринимать как его личную прикидку, но порядок трудоёмкости она передаёт верно.

Острецов предлагает свой выход: нарабатывать никель-63 не в реакторе, а на ускорителе, облучая медь пучком частиц с энергией выше определённого порога (отсюда «пороговая реакция»). По его словам, это удешевило бы изотоп в разы и позволило заменить обычное разделение химическим. Идея красивая, но широкого признания она пока не получила: метод критиковали в ряде экспертных публикаций, а до промышленной реализации дело так и не дошло. Так что пока это идея одного человека, а не то, подо что отрасль уже верстает планы. Само же узкое место он назвал точно: вся экономика ядерных батареек держится на цене наработки и разделения изотопа.

Превращать распад в ток мы научились полвека назад, и с тех пор ничего принципиально нового тут не потребовалось. Осталось научиться делать нужный изотоп дёшево - а с этим пока туго.
8 комментариев
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  1. Flashpoint Звание
    Flashpoint
    0
    Сегодня, 04:13
    Так а чему там дешеветь? Изотоп в нужном количестве необходимо наработать/собрать, объекты нужно контролировать, потом утилизация/хранение. Много издержек и трудоёмко, поэтому и применяется всё это там, где традиционные способы не работают.
  2. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 04:45
    Да много ли где нужны ритеги? В дальний космос, где нет нормального солнечного излучения, станции отправляются примерно раз в 10 лет и из одной-единственной страны, а в заполярье во первых проще крыльчатку поставить чтоб ветер крутил ее, а во вторых все давно плавают по навигационным системам и маяки не шибко-то нужны. А куда еще ритеги нужны? Во что-то крайне специфическое, а для чего-то крайне специфического всегда будет большой ценник request
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 05:13
    Но по той же причине его нельзя и «выключить». Изотоп греет и излучает даже тогда, когда источник давно никому не нужен.

    Чего смеяться то...при наших морозах в минус 30 градусов такая батарея для подогрева помещений всегда нужна...было бы желание , а применение всегда найдется для рачительного хозяина.
  4. Дилетант Звание
    Дилетант
    +2
    Сегодня, 05:25
    Если нашлись иди0ты, которые ломают РИТЭГи, хотя они и маркированы знаками "радиация", при этом ножом, отверткой, топором или ломом их не взять, то никаких гарантий, что очередные иди0ты не попытаются сломать "батарейку" с опасным содержимым, из чего оно бы не состояло.
    Разруха не в сортирах. Разруха в головах
    (Профессор Преображенский/М.А.Булгаков)
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 05:49
    Цитата: Дилетант
    Если нашлись иди0ты, которые ломают РИТЭГи

    Профессионалы Чернобыльскую АЭС умудрились сломать...что тут говорить об простых гражданах.
    Всегда найдется хоть один буйный гражданин которому море по колено.
  6. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +2
    Сегодня, 06:20
    Реально эти Ритэги нужны уже сейчас на военном флоте. Это в качестве электропитания на дизельных подводных лодках вместо кислотных или литий-ионных аккумуляторов. То что побросали ритэги на маяках и метеостанциях за это и сейчас нужно судить за халатность и вредительство. На флоте хоть высокая техническая культура и высокая ответственность.
    На Северах и в таёжных труднодоступных районах ритэги тоже бы были к месту. Если они давали бы свет в каждый дом и хотя бы ток на одну электроплитку и обогревающую электробатарею уже было бы прекрасно.
    И за ритэгом был хоть какой то присмотр. soldier
  7. Dart2027 Звание
    Dart2027
    +1
    Сегодня, 06:45
    Парадокс: изотоп, признанный лучшим для дальнего космоса, остаётся дефицитным не потому, что плох, а потому, что его тяжело и дорого делать.
    Никакого парадокса, то что трудно производить, то и дефицит.
  8. andrewkor Звание
    andrewkor
    0
    Сегодня, 07:54
    А хороший фильм на заставке " Как я провел этим летом" ,сам с удовольствием посмотрел и всем рекомендую.