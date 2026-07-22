Перевозчик Maersk прекращает обслуживание Черноморского порта Украины

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Перевозчик Maersk прекращает обслуживание Черноморского порта Украины

Крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk объявил о прекращении предоставления услуг на Украине через Черноморский рыбный порт (ЧРП). Решение вступит в силу в ближайшее время.

В компании прямо ссылаются на возросшие риски для судов и экипажей. В компании дают понять, что не могут гарантировать безопасность доставки грузов в украинские порты из-за высокой угрозы ударов дронов и ракет.

Перевозчик уже неоднократно фиксировал инциденты в регионе и теперь предпочитает полностью приостановить операции.

Через логистические цепочки Maersk Киев ранее получал значительные объёмы грузов, включая компоненты и технику в рамках международной военной помощи. При этом сама компания от комментариев по военному снабжению киевского режима воздерживается - на подобного рода запросы не отвечает.

Прекращение работы крупнейшего оператора усложнит снабжение украинских портов и может привести к росту стоимости альтернативных маршрутов. Решение Maersk отражает общую тенденцию: многие международные компании пересматривают присутствие в акватории Чёрного моря на фоне продолжающегося конфликта.

По последним данным, компания Maersk занимала порядка 25% рынка контейнерных перевозок на Украине по состоянию на начало 2026 года. Очевидно, заместить такие объёмы киевскому режиму будет непросто.
30 комментариев
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  1. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +17
    Сегодня, 16:02
    Оказывается и так можно закрыть порты Украины.
    Странно почему об этом не догадались сделать 4 года назад, после атак на наши порты Севастополя, Новороссийска ...
    1. Fitter65 Звание
      Fitter65
      +1
      Сегодня, 16:47
      Цитата: Аркадий007
      Странно почему об этом не догадались сделать 4 года назад, после атак на наши порты Севастополя, Новороссийска ...

      Мы тогда были не такие...
      1. Eskobar Звание
        Eskobar
        +1
        Сегодня, 16:54
        Там выборов на носу не было?
      2. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        -1
        Сегодня, 16:59
        Fitter65
        Мы и сейчас не такие.

        Когда начал читал рассуждения у меня было + 24, когда закончил стало + 15. Минус 9 за 10 сек. Это уже становится похоже на анекдот. Так просто, для справки.
        1. Винни76 Звание
          Винни76
          0
          Сегодня, 17:11
          Цитата: Аркадий007
          Когда начал читал рассуждения у меня было + 24, когда закончил стало + 15. Минус 9 за 10 сек. Это уже становится похоже на анекдот. Так просто, для справки.

          О господи, Аркадий. Это вы про длину слоника в сантиметрах? Или температуру подмышкой в Кельвинах? А может спиртосодержание в процентах?
          Детский сад, штаны на лямках.
    2. sub307 Звание
      sub307
      0
      Сегодня, 16:52
      Цитата: Аркадий007
      Странно почему об этом не догадались сделать 4 года назад, после атак на наши порты Севастополя, Новороссийска ...

      Не догадывались кто...? Если о нашем ВПР - не просто "догадывались", знали наверняка. А вот, почему, до последнего времени, пока не "припекло", не предпринимали адекватных мер - уже второй вопрос.
    3. roosei Звание
      roosei
      0
      Сегодня, 16:55
      Почему? все просто. Надежды на договорняк, жесты боброволи и прочие плюшки для олигархов
  2. shm_kv Звание
    shm_kv
    -7
    Сегодня, 16:04
    Я бы скептически отнесся к этим заявлениям. Могут пускать пыль в глаза, чтобы прекратили у дары, а сами по тихому возить. Пенсионеры в такое охотно верят.
    1. Русич Звание
      Русич
      +6
      Сегодня, 16:16
      Цитата: shm_kv
      Я бы скептически отнесся к этим заявлениям. Могут пускать пыль в глаза, чтобы прекратили у дары, а сами по тихому возить. Пенсионеры в такое охотно верят.

      Одели шапку-невидимку и повезли...
      Я-пенсионер и Вам не верю
    2. next322 Звание
      next322
      0
      Сегодня, 16:18
      У пенсионеров должна быть для этого разведка,и они не читают статейки с ВО......
      1. shm_kv Звание
        shm_kv
        0
        Сегодня, 16:44
        Действительно, должна быть...
  3. Комментарий был удален.
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 16:06
    Скоро и остальные перевозчики сбегут.
  5. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +7
    Сегодня, 16:07
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Перевозчик Maersk прекращает обслуживание Черноморского порта Украины

    ну вот пошли первые результаты , самое главное не останавливаться , там помимо Maerskа перевозчиков достаточно.
  6. esoterica Звание
    esoterica
    +1
    Сегодня, 16:07
    Не прошло 4,5 лет....

    А вы ещё смеялись над эстонцами.
  7. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
    Донна_Роза_дАльвадорес
    +1
    Сегодня, 16:11
    Вроде как в Констанцу будет перенаправлять грузы.
    1. isv000 Звание
      isv000
      +2
      Сегодня, 16:27
      Цитата: Донна_Роза_дАльвадорес
      Вроде как в Констанцу будет перенаправлять грузы.

      Хорошо. А дальше что?! Снова на паром и в порт? Или фурами на вёслах? Литаки вроде на приколе, да и накладно таким макаром таскать.
      1. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
        Донна_Роза_дАльвадорес
        0
        Сегодня, 16:51
        Прекрасно это понимаю. Недавно попадалась инфа, что мост в Затоке поврежден. Интересно, правда. Если да, то совсем отлично
  8. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +4
    Сегодня, 16:14
    Тут в открытых источниках пишут, что соседи незалежной не дремлют:
    На фоне проблем с экспортом из портов Одессы рынок ищет альтернативы — и соседи Украины наращивают долю. Стремительно растет спрос на румынское и болгарское зерно. Цены на фуражную пшеницу в порту Констанца (Румыния) на августовские поставки подскочили до 216 евро за тонну (около 247 долларов) на базисе FOB — неделю назад стоимость колебалась в пределах 228–229 долларов. Румынские продавцы ожидают дальнейшего роста, поэтому часть из них временно сняла предложения с рынка, готовясь заместить украинское зерно на мировом рынке.
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +4
    Сегодня, 16:15
    Цитата: shm_kv
    Могут пускать пыль в глаза, чтобы прекратили у дары, а сами по тихому возить

    Маерск коммерческая компания и ей подставляться под крылатые ракеты и дроны никчему
  10. ximkim Звание
    ximkim
    +3
    Сегодня, 16:16
    Хоть что то хорошее, но , Украина не отрезана от снабжения.
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 16:19
    Один контейнеровоз фирмы Меаrsk 1,5 года назад получил по " башке" Герань кой .Отремонтировали .Наверно ещё плюшку получили .А не вариант поламать эти краны для контейнеров в украинских портах ?
    1. isv000 Звание
      isv000
      +3
      Сегодня, 16:24
      Цитата: tralflot1832
      А не вариант поламать эти краны для контейнеров в украинских портах ?

      А у Абрамовича вы спросили?!
    2. Теренин Звание
      Теренин
      -1
      Сегодня, 16:25
      Цитата: tralflot1832
      .А не вариант поламать эти краны для контейнеров в украинских портах ?

      Надо полагать в очередь, после украинских сараев… request
  12. isv000 Звание
    isv000
    +6
    Сегодня, 16:23
    Перевозчик Maersk прекращает обслуживание Черноморского порта Украины

    А что, так можно было?! belay Всего несколько недель и вот результат, что раньше то мешало? Глядишь и уберегли бы десятки тысяч жизней наших лучших мужчин...
    1. sub307 Звание
      sub307
      0
      Сегодня, 17:08
      Цитата: isv000
      что раньше то мешало?

      Конечно мешало... ,но не незнание того факта, что "через логистические цепочки Maersk Киев ранее получал значительные объёмы грузов, включая компоненты и технику в рамках международной военной помощи". Знали.., но хотели и СВО в "белых перчатках", и "рыбу заворачивать"....Зря, что ли Абрамович в "переговорном процессе "светился"...А вот, сейчас" когда "оттуда" стали "больно по щам" получать", раз, за разом,...тут уже электорат "бродить" начал, не до "абрамовичей" сделалось.
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 16:25
    Интересно Мaersk в Питер ходит ?
  14. Pitlot Звание
    Pitlot
    -1
    Сегодня, 16:34
    Как, снова прекращают? Ведь ни когда такого не было и вот опять снова.
  15. Jovanni Звание
    Jovanni
    0
    Сегодня, 16:35
    перевозчик Maersk объявил о прекращении предоставления услуг на Украине через Черноморский рыбный порт (ЧРП)

    Ну ладно, с рыбой понятно... А раки? В смысле другие порты?...
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 17:09
      Цитата: Jovanni
      Ну ладно, с рыбой понятно...

      Ильичёвский рыбный порт уже лет 15 стоит на простое, вся инфраструктура разрушена, но причалы в более или менее рабочем состоянии, а вот напротив него торговый порт, вот тот работал постоянно на всю мощь и там есть что бомбить.
  16. Роман_Васильевич Звание
    Роман_Васильевич
    +1
    Сегодня, 16:56
    С нетерпением жду новости про Бескидский железнодорожный тоннель ...