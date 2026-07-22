Перевозчик Maersk прекращает обслуживание Черноморского порта Украины
6 08630
Крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk объявил о прекращении предоставления услуг на Украине через Черноморский рыбный порт (ЧРП). Решение вступит в силу в ближайшее время.
В компании прямо ссылаются на возросшие риски для судов и экипажей. В компании дают понять, что не могут гарантировать безопасность доставки грузов в украинские порты из-за высокой угрозы ударов дронов и ракет.
Перевозчик уже неоднократно фиксировал инциденты в регионе и теперь предпочитает полностью приостановить операции.
Через логистические цепочки Maersk Киев ранее получал значительные объёмы грузов, включая компоненты и технику в рамках международной военной помощи. При этом сама компания от комментариев по военному снабжению киевского режима воздерживается - на подобного рода запросы не отвечает.
Прекращение работы крупнейшего оператора усложнит снабжение украинских портов и может привести к росту стоимости альтернативных маршрутов. Решение Maersk отражает общую тенденцию: многие международные компании пересматривают присутствие в акватории Чёрного моря на фоне продолжающегося конфликта.
По последним данным, компания Maersk занимала порядка 25% рынка контейнерных перевозок на Украине по состоянию на начало 2026 года. Очевидно, заместить такие объёмы киевскому режиму будет непросто.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация