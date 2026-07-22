После атаки ВС РФ в Черниговской области обесточены более 100 тыс. абонентов

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После атаки ВС РФ в Черниговской области обесточены более 100 тыс. абонентов

Российская армия высокоточными ударами продолжает выносить энергетическую инфраструктуру на подконтрольной Киеву территории. Особое внимание уделяется прифронтовым регионам, на которые завязана логистика снабжения, складирования имущества, ремонта техники и все остальное, необходимое для ВСУ.

В Черниговской области ударные БПЛА типа «Герань» плотно работали по объектам энергетической инфраструктуры противника в течение двух предшествующих недель. Результаты атак носят накопительный эффект. После каждого удара количество обесточенных потребителей возрастает, а ремонтировать поврежденные объекты украинские энергетики просто не успевают.



Сегодня в районе обеда три реактивных дрона «Герань-4 Сикер» нанесли серию ударов по электрической подстанции 110/10 кВ «Щорс» в н. п. Сновск Черниговской области. В результате точных попаданий объект энергораспределения выведен из строя. С учетом ранее поврежденных сетей, данные удары вызвали каскадный эффект в энергосистеме.

Местная энергокомпания «Черниговоблэнерго» подтверждает проблемы с энергообеспечением. В пресс-службе компании уточнили, что в результате поражения подстанции обесточено более 100 тысяч абонентов в областном центре, а также Черниговском и Корюковском районах области. Ранее был атакован энергообъект в Новгород-Северском районе. В результате обесточены 3,2 тысячи абонентов. Подобные сообщения «Черниговоблэнерго» публикует в своем телеграм-канале практически ежедневно.

На сегодняшнее утро зафиксированы новые отключения электроэнергии в Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Киевской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях. Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго».
7 комментариев
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  1. Добрый Звание
    Добрый
    -1
    Сегодня, 17:52
    Всего лишь обесточены эти абоненты, но ведь живы, а бандеровцы именно по людям бьют. По мирным людям. Может быть пришлют мне проклятья, но как бы хотелось стереть Львов со всеми его предместьями. Пусть на этом месте лес растет с ягодами и грибами!
    PS: Совсем забыл, еще и Стрый уничтожить, как родину бандеры.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 18:21
      Добрый
      Сегодня, 17:52

      hi Здесь конкретно санитарно - буферную зону необходимо увеличивать со Львова, Ивано-Франковска и др. западных территорий истока бандеронвцистов, где укрываются враги российского народа.
    2. bk316 Звание
      bk316
      +2
      Сегодня, 18:23
      Тут ведь в чем хрень: во Львове далеко не все бандеровцы и наоборот бандеровцев много в Сумах и Харькове. Стерев с лица земли Львов мы не только уподобимся бандеровцам, но и не достигнем цели по их уничтожению.
      Единственный способ воевать до капитуляции 404, а уж потом отлавливать и расстреливать.
      И вот для этого надо бомбить подстанции.
      1. Добрый Звание
        Добрый
        0
        Сегодня, 18:58
        Тут ведь в чем хрень: во Львове далеко не все бандеровцы и наоборот бандеровцев много в Сумах и Харькове
        Со времён Великой Отечественной войны и поныне, живут там наши враги. При СССР они гадили, но это не освещалось. Нет там нормальных людей, а в Сумы и Харьков они приехали грабить и убивать. Во времена СССР лично слышал, что жители западной украины считают Харьковчан, Донбасс, Ворошиловград (ныне Луганск), Одессу, Николаев, Херсон и Крымчан- москалями. В Закарпатском военном округе СССР, в 1980-90-х годах нацизм был открытый и все видели это.
  2. Фразах Звание
    Фразах
    -2
    Сегодня, 18:11
    С духами, сделками, договорняками дошло до того, что ровно то же самое можно сказать о другой стороне - Крым, приграничье и так далее.
  3. bk316 Звание
    bk316
    +1
    Сегодня, 18:20
    Ну вот и дошло дело до каскадных отключений.
  4. БМП-2 Звание
    БМП-2
    0
    Сегодня, 18:56
    Это способствовало продвижению в Черниговской области? Или может количество ударов по РФ сократилось? Ну тогда достижение такое себе: уровень перемоги на крымском мосту - тогда у свидомых даже филателия обновилась. Но радость была не долгой...