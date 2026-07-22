После атаки ВС РФ в Черниговской области обесточены более 100 тыс. абонентов
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Российская армия высокоточными ударами продолжает выносить энергетическую инфраструктуру на подконтрольной Киеву территории. Особое внимание уделяется прифронтовым регионам, на которые завязана логистика снабжения, складирования имущества, ремонта техники и все остальное, необходимое для ВСУ.
В Черниговской области ударные БПЛА типа «Герань» плотно работали по объектам энергетической инфраструктуры противника в течение двух предшествующих недель. Результаты атак носят накопительный эффект. После каждого удара количество обесточенных потребителей возрастает, а ремонтировать поврежденные объекты украинские энергетики просто не успевают.
Сегодня в районе обеда три реактивных дрона «Герань-4 Сикер» нанесли серию ударов по электрической подстанции 110/10 кВ «Щорс» в н. п. Сновск Черниговской области. В результате точных попаданий объект энергораспределения выведен из строя. С учетом ранее поврежденных сетей, данные удары вызвали каскадный эффект в энергосистеме.
Местная энергокомпания «Черниговоблэнерго» подтверждает проблемы с энергообеспечением. В пресс-службе компании уточнили, что в результате поражения подстанции обесточено более 100 тысяч абонентов в областном центре, а также Черниговском и Корюковском районах области. Ранее был атакован энергообъект в Новгород-Северском районе. В результате обесточены 3,2 тысячи абонентов. Подобные сообщения «Черниговоблэнерго» публикует в своем телеграм-канале практически ежедневно.
На сегодняшнее утро зафиксированы новые отключения электроэнергии в Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Киевской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях. Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго».
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