Зеленский опустился на четвертое место в рейтинге доверия населения Украины

2 489 14
Зеленский опустился на четвертое место в рейтинге доверия населения Украины

Как показали результаты свежего соцопроса, глава киевского режима Зеленский опустился в рейтинге доверия оставшегося на Украине населения и в настоящее время находится лишь на четвертом месте.

При этом по-прежнему самый высокий уровень доверия указан у посла в Британии и экс-главкома ВСУ Залужного — 70%. Второе место занял недавно снятый с должности главы Минобороны Федоров, рейтинг которого на фоне недавних событий достиг 65%. Глава Офиса Зеленского и бывший глава ГУР МО Украины Буданов* (*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) теперь уступает Федорову — его рейтинг сейчас не превышает 62%. При этом рейтинг самого Зеленского в настоящее время остается довольно высоким — 59%. Сразу за Зеленским идут боксер Усик, еще один бывший главком ВСУ Сырский и бывший президент Украины Порошенко.



Ранее, несмотря на отставку Сырского, Федоров отказался от предложения Зеленского по переходу на новую должность. По информации украинских ресурсов, украинский диктатор предлагал Федорову разные должности в правительстве, в частности, пост вице-премьера по технологическому развитию, но тот отказался, сославшись на то, что не понимает, за что его уволили из Минобороны. Федоров по-прежнему считает, что проявил высокую эффективность на должности главы Минобороны, и пытается убедить Зеленского, что после назначения Драпатого смог бы сразу включиться в совместную с новым главкомом работу по трансформации ВСУ.

Между тем не исключено, что западные кураторы всерьез рассматривают кандидатуру продемонстрировавшего исключительную исполнительность Федорова на должность следующего главы киевского режима.
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Добрый Звание
    Добрый
    +1
    Сегодня, 17:29
    Британия готовит Залужного в паны-атаманы. Видимо готовят его серьезнее чем членопианиста.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 17:31
    Гадание на кофейной гуще продолжается
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 17:35
      А чем они там отличаются друг от друга? Там в нынешних реалиях популярен тот, кто больше ненавидит русских. Хотя, они всей страной нас там ненавидят...
      И главный вопрос, что после войны с этим делать...
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 17:48
        Цитата: Михаил-Иванов
        Там в нынешних реалиях популярен тот, кто больше ненавидит русских.

        Да все эти вышеупомянутые, отъявленные русофобы и бандеровцы.
    2. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 17:45
      Вот так, оркестор играет в такт. Понял куда обращаться, чтобы стать звёздачётам.
  3. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:32
    68% хахлов его обожають , все другие опросы , енто инструкции Кремля.
    1. Алексей Сахаров Звание
      Алексей Сахаров
      0
      Сегодня, 18:50
      По нашим опросам Путину и Единой России тоже поголовно доверяют.
      Просто мало кто хочет подставляться
  4. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 17:34
    Всё перевернулось в этом мире и у наркетов есть рейтинг доверия. Всем хутором на дозу скидываются, а наркет еще у них и крадёт.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 17:41
      Из этого списка для России любой хуже.
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 18:02
        Может Асада туда? У нас где-то завалялся...
        Гена, добрейшего! hi
        1. Андрей из Челябинска Звание
          Андрей из Челябинска
          0
          Сегодня, 18:09
          Цитата: роман66
          Может Асада туда?

          Эх молодость, молодость! Асадом туда, Асадом сюда...
  5. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 18:14
    Зеленский опустился на четвертое место в рейтинге доверия населения Украины

    Это показывает умственный уровень населения 404. Если,канэшна, эти рейтинги не пишет сама АП
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 18:58
      ...ну учитывая как они считают сколько сбили - такой подсчёт доверия как-то не вызывает. скорее даже наоборот.
  6. Див Дивыч Звание
    Див Дивыч
    0
    Сегодня, 18:21
    Тимошенко нет в рейтинге, цифры завышены, так как в сумме дают больше 100%.

    Автора на мыло, мусорная статья получилась.