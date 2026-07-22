Как показали результаты свежего соцопроса, глава киевского режима Зеленский опустился в рейтинге доверия оставшегося на Украине населения и в настоящее время находится лишь на четвертом месте.При этом по-прежнему самый высокий уровень доверия указан у посла в Британии и экс-главкома ВСУ Залужного — 70%. Второе место занял недавно снятый с должности главы Минобороны Федоров, рейтинг которого на фоне недавних событий достиг 65%. Глава Офиса Зеленского и бывший глава ГУР МО Украины Буданов* (*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) теперь уступает Федорову — его рейтинг сейчас не превышает 62%. При этом рейтинг самого Зеленского в настоящее время остается довольно высоким — 59%. Сразу за Зеленским идут боксер Усик, еще один бывший главком ВСУ Сырский и бывший президент Украины Порошенко.Ранее, несмотря на отставку Сырского, Федоров отказался от предложения Зеленского по переходу на новую должность. По информации украинских ресурсов, украинский диктатор предлагал Федорову разные должности в правительстве, в частности, пост вице-премьера по технологическому развитию, но тот отказался, сославшись на то, что не понимает, за что его уволили из Минобороны. Федоров по-прежнему считает, что проявил высокую эффективность на должности главы Минобороны, и пытается убедить Зеленского, что после назначения Драпатого смог бы сразу включиться в совместную с новым главкомом работу по трансформации ВСУ.Между тем не исключено, что западные кураторы всерьез рассматривают кандидатуру продемонстрировавшего исключительную исполнительность Федорова на должность следующего главы киевского режима.

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