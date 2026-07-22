Зеленский опустился на четвертое место в рейтинге доверия населения Украины
2 48914
Как показали результаты свежего соцопроса, глава киевского режима Зеленский опустился в рейтинге доверия оставшегося на Украине населения и в настоящее время находится лишь на четвертом месте.
При этом по-прежнему самый высокий уровень доверия указан у посла в Британии и экс-главкома ВСУ Залужного — 70%. Второе место занял недавно снятый с должности главы Минобороны Федоров, рейтинг которого на фоне недавних событий достиг 65%. Глава Офиса Зеленского и бывший глава ГУР МО Украины Буданов* (*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) теперь уступает Федорову — его рейтинг сейчас не превышает 62%. При этом рейтинг самого Зеленского в настоящее время остается довольно высоким — 59%. Сразу за Зеленским идут боксер Усик, еще один бывший главком ВСУ Сырский и бывший президент Украины Порошенко.
Ранее, несмотря на отставку Сырского, Федоров отказался от предложения Зеленского по переходу на новую должность. По информации украинских ресурсов, украинский диктатор предлагал Федорову разные должности в правительстве, в частности, пост вице-премьера по технологическому развитию, но тот отказался, сославшись на то, что не понимает, за что его уволили из Минобороны. Федоров по-прежнему считает, что проявил высокую эффективность на должности главы Минобороны, и пытается убедить Зеленского, что после назначения Драпатого смог бы сразу включиться в совместную с новым главкомом работу по трансформации ВСУ.
Между тем не исключено, что западные кураторы всерьез рассматривают кандидатуру продемонстрировавшего исключительную исполнительность Федорова на должность следующего главы киевского режима.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация