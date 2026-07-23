Дешёвая ракета против недорогого БПЛА: проект X-Bow Buckler
Испытательный запуск ракеты Buckler
Проблему дешёвого перехвата дронов в США решают уже несколько лет, и кандидаты появляются один за другим. Очередной на днях представила компания X-Bow Systems, Inc. Её зенитная ракета Buckler, по заявлению разработчика, сочетает простоту конструкции, высокие характеристики и низкую стоимость. В перспективе такие ракеты рассчитывают выпускать большими партиями и применять против массированных налётов.
На стадии испытаний
Компания X-Bow Systems основана в 2016 г. Её штаб-квартира располагается в г. Альбукерке (шт. Нью-Мексико), ещё несколько производственных площадок распределены по другим городам. Основное направление — разработка и производство твердотопливных двигателей для ракет разных классов. Были у компании и попытки создавать ракеты целиком, однако её основной компетенцией остаются именно двигатели — это важно при оценке нового проекта.
Теперь она решила использовать имеющиеся наработки для перспективной зенитной управляемой ракеты. Проект получил обозначение Buckler по названию небольшого щита-баклера, известного со Средневековья.
Официально проект представили несколько дней назад на международном авиасалоне Farnborough в Великобритании. В павильоне демонстрируется макет боеприпаса и рекламные материалы, а сама компания раскрыла ход работ и достигнутые результаты.
По её заявлению, основную часть проектных работ по «Баклеру» уже выполнили: компания испытала твердотопливный двигатель, изготовила опытные образцы и приступила к лётным испытаниям. В подтверждение опубликован снимок старта ракеты с опытной пусковой установки.
Вскоре X-Bow планирует завершить испытания. Получив заказы, она развернёт серийное производство. Ключевые компоненты новых ЗУР компания намерена изготавливать самостоятельно, и, по её оценке, это снизит риски, связанные с кооперацией и внешними поставками.
Первым и основным заказчиком видится Пентагон. Ведомству уже передали документы, и в ближайшее время должны состояться первые консультации. Возможно, по их итогам проект включат в одну из перспективных программ по разработке вооружения.
Вопросы экономики
«Баклер» предназначен прежде всего для борьбы с БПЛА. Разработчик заявляет поражение беспилотников 3-й группы (по классификации Минобороны США) и, по всей видимости, более лёгких аппаратов 1–2-й групп. От этого зависят и требования к самой ракете — по скорости, точности и, главное, по цене.
Коротко о том, какие это цели. Американская классификация делит БПЛА на пять групп по массе, высоте и скорости. Group 1–2 — лёгкие аппараты массой примерно до 55 кг, от коммерческих квадрокоптеров до тактических разведчиков. Group 3 — более крупные машины массой от 55 до примерно 600 кг с высотами полёта до 5,5–6 км; к этому классу тяготеет и часть барражирующих боеприпасов. Тяжёлые Group 4–5 (например, MQ-9 Reaper) остаются задачей для дорогих систем вроде Patriot или NASAMS, и на них Buckler не рассчитан. То есть «Баклер» ориентируют на конкретную нишу — лёгкие и средние беспилотники.
Стендовые испытания твердотопливного двигателя от X-Bow
Почему вообще понадобилась такая ракета, хорошо видно по недавним конфликтам. Ударные и разведывательные дроны применяются массово: иранские Shahed-136/131 и другие барражирующие боеприпасы летят десятками, а перехватывают их дорогими системами — Patriot, NASAMS, IRIS-T, ПЗРК типа Stinger. Возникает несоразмерность: дрон за десятки тысяч долларов сбивают ракетой за сотни тысяч, а то и за миллионы. Та же картина на Ближнем Востоке, где массированные атаки по инфраструктуре подстегнули развитие средств борьбы с БПЛА. Отсюда и запрос на дешёвый специализированный перехватчик, ведь чем ближе его цена к стоимости цели, тем меньше оборона проигрывает в размене.
По расчётам компании, серийная ЗУР Buckler будет стоить не более 100 тыс. долларов. Если так, она станет одним из самых дешёвых зенитных боеприпасов американского производства, а насколько дешёвым, видно из сравнения ниже.
Правда, эта цена достижима лишь при ряде компромиссов. Цели 3-й группы не требуют тех же возможностей, что баллистические ракеты или самолёты, — они менее прочны и маневренны. Значит, можно обойтись упрощённой начинкой: недорогой оптико-электронной (в т. ч. инфракрасной) головкой самонаведения (либо радиокомандным наведением с опорой на радары комплекса), минимальной электроникой, серийным двигателем без экзотических материалов и осколочно-фугасной БЧ умеренной массы. При массовом выпуске и собственном изготовлении ключевых узлов 100 тыс. долларов выглядят реально. Но реальная контрактная цена обычно выше рекламной за счёт накладных расходов, интеграции, логистики и обучения. А если заказчик потребует работать по более крупным и быстрым целям или защититься от помех, порог легко превысить.
Для сравнения: по открытым оценкам, современный FIM-92 Stinger может стоить порядка 400 тыс. долларов за единицу. Точная цифра сильно зависит от контракта, модификации и состава поставки, ведь обычно ракета идёт в пакете с ЗИП, обучением и логистикой. Ракеты для Patriot в зависимости от типа (PAC-2 GEM-T, PAC-3 CRI, PAC-3 MSE) стоят примерно от 2 до более чем 4 млн долларов, а в экспортных пакетах с контейнерами и обслуживанием — ещё дороже.
Технические особенности
Ракету и пусковую установку показали, но полную конструкцию и характеристики компания пока не раскрывает. Впрочем, и по доступным данным картина складывается достаточно подробная.
Buckler — компактная удешевлённая зенитная ракета. Внешне и по компоновке она не выделяется среди современных ЗУР, а в её основе лежат стандартные, уже отработанные решения. Возможны и доработки под специфику целей, то есть беспилотников.
Корпус удлинённый, цилиндрический. Скорее всего, он разбит надвое: спереди аппаратура и БЧ, сзади двигатель, занимающий весь хвост. Снаружи расположены носовые рули и хвостовой стабилизатор.
Размеры и масса пока не раскрыты. По фотографии длину можно оценить в 2–2,5 м, а массу — в несколько десятков килограммов.
Двигатель твердотопливный, производства самой X-Bow. Схема старта с земли, с разгоном на активном участке, может указывать на двухрежимный двигатель, то есть на сочетание мощного стартового импульса и последующего маршевого режима, хотя это лишь предположение. Лётные характеристики не сообщаются, но габариты ракеты и двигателя позволяют ожидать сверхзвуковую скорость и дальность до нескольких километров.
Ракета с двигателем X-Bow
Тип наведения неизвестен. Форма головного обтекателя намекает на оптическую систему или радиолокационную головку. Возможен и радиокомандный вариант, но при нём ракета не наводится сама: ей нужны наземные средства, а именно радар обнаружения и аппаратура передачи команд, то есть полноценный комплекс, а не только ракета.
Боеприпас таких габаритов может нести осколочно-фугасную боевую часть в несколько килограммов. Не исключён и перехват прямым столкновением, чему помогут высокая скорость ракеты и хрупкость типовой цели.
На недавних испытаниях «Баклер» стартовал с наклонной направляющей на простой опорной конструкции. Пока это лишь опытная установка для простейших пусков; со временем появятся другие — с той же направляющей, но иными опорными конструкциями и вспомогательными приборами.
На каких носителях разместят ракету, компания не уточняла. Первые пуски вели с плавучей платформы-стенда, но такой выбор мог объясняться безопасностью полигона (пуск в сторону открытой воды), а не целевым носителем. Поэтому морское размещение стоит рассматривать не как вывод из этих испытаний, а лишь как один из возможных вариантов, наравне с наземным и воздушным. Ждать стоит и наземных комплексов, а со временем — воздушных, в том числе беспилотных.
Поиски продолжаются
Итак, X-Bow Systems предложила недорогую ракету против широкого круга БПЛА и сейчас доводит её в ходе ОКР и испытаний. Когда они завершатся, станет ясен реальный потенциал изделия. Разработчики надеются подтвердить расчётные характеристики и цену и этим заинтересовать Пентагон и других заказчиков; предварительные консультации уже идут.
Успех, однако, не гарантирован. Выйти на расчётные параметры, выявить и устранить недостатки будет непросто для компании без большого опыта в полноценных боеприпасах. Вдобавок вместе с ракетой придётся создавать весь комплекс вспомогательных средств.
Дальше — конкуренция, а она плотная. Ближайший прямой соперник — Raytheon Coyote Block 2/2+, специализированный перехватчик с активной радиолокационной головкой и дальностью порядка 10–15 км, работающий по БПЛА групп 1–3 и уже закупаемый Армией США в составе M-LIDS и других C-UAS-комплексов. По задачам он почти двойник Buckler, но с более сложной и дорогой электроникой. Рядом стоят управляемые 70-мм снаряды APKWS с лазерным наведением, которые адаптируют под дроны, и целый ряд «низкозатратных перехватчиков» по программам IFPC. Задача у всех одна: сбивать дешёвые дроны дешевле, чем это делают Patriot или Stinger. Пробьётся ли «Баклер» через этот строй в войска — вопрос открытый.
Оправдает ли он ожидания, покажут испытания. Но сам его выход на выставку показателен: дешёвый дрон окончательно перестали считать мелочью, и подрядчики наперегонки предлагают, чем сбивать его подешевле.
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