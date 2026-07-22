Рубио: мир должен отказаться от разработки своих ИИ-систем и закупать их у США

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Рубио: мир должен отказаться от разработки своих ИИ-систем и закупать их у США

Американские системы искусственного интеллекта являются «самыми лучшими в мире», поэтому все страны должны отказаться от разработки собственных ИИ-систем и закупать у США американские. Госдеп США уже выдал соответствующие поручения американским дипломатам.

Госсекретарь США Марко Рубио поручил американским дипломатам проводить компанию по убеждению правительств стран, где они находятся, в необходимости переходить на разработанные в США ИИ-системы. Дипломатические работники должны убеждать, что американский искусственный интеллект «самый надежный», и будет лучше и выгоднее купить его, чем разрабатывать собственный.



Кроме того, дипломаты должны развеять страхи других стран в отношении «кнопки отключения», с помощью которой Вашингтон якобы может вмешиваться в работу ИИ-систем.

У США нет «волшебной кнопки», приостановка узкого использования или требование 30-дневного тестирования перед выпуском высокотехнологичных возможностей не является таким «выключателем».

Доверие к американским ИИ-системам исчезло после того, как 12 июля США заблокировали доступ нерезидентов по всему миру к продвинутым моделям Anthropic — Mythos и Fable под предлогом угрозы национальной безопасности. И хотя запрет был быстро снят, в мире заговорили о цифровом суверенитете. Многие страны опасаются, что в случае необходимости США будут контролировать все разработанные американскими компаниями ИИ-системы.
32 комментария
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  1. sedoj Звание
    sedoj
    +3
    Сегодня, 17:22
    в случае необходимости США будут контролировать все разработанные американскими компаниями ИИ-системы.

    Ну кто бы сомневался.
    1. KAV Звание
      KAV
      +7
      Сегодня, 17:33
      С каждым днем американцы действуют все более топорно: неприкрытая ложь, выдуманные предлоги, шантаж, угрозы. Деградация полным ходом. Боюсь, фляга у них окончательно протечет и устроят миру большой бада-бум... Не хотелось бы.
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        0
        Сегодня, 18:45
        Коррупция при Трампе достигла не виданных ранее размеров на посту президента СЩА. И в результате впервые в истории США Белый дом возглавляет бизнесмен-миллиардер. А именно.

        Даже при максимально осторожном подсчете, исключающем старые отели и гольф-клубы, к августу 2025 года суммарная выгода Дональда Трампа и его клана от прямой эксплуатации президентского кресла составила не менее $3,4 млрд. Это не просто «доходы бизнесмена» — это в том числе и капиталы, полученные за счет статуса главы государства.

        В результате многомиллионные прибыли Трампа и его семейства — это не результат рыночной борьбы, а следствие прямой торговли государственным влиянием.
        В случае с Трампом происходит системное стирание грани между государственным управлением и личным карманом. Назначенцы президента принимают решения в области регулирования бизнеса, которые мгновенно раздувают активы его семьи, а иностранные государства фактически «покупают» доступ к американским технологиям и многомиллиардным контрактам через инвестиции в частные проекты Трампа.

        Сенатор-демократ Элизабет Уоррен уже назвала это беспрецедентным захватом власти.
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          0
          Сегодня, 19:15
          Рубио: мир должен отказаться от разработки своих ИИ-систем и закупать их у США
          США выпускают всякие разные ИИ- системы, доверять которым - это только выбрасывать на ветер свои деньги в карманы американских разработчиков-мошенников .

          Так например. duckduckgo.com — это официальный сайт поисковой системы DuckDuckGo. Это американский проект, который делает акцент на конфиденциальности пользователей: он якобы не собирает и не хранит личные данные, не отслеживает историю поиска и не строит профили пользователей.

          Недавно искусственный интеллект этой поисковой системы DuckDuckGo начал выдавать пользователям информацию о том, что президент США Дональд Трамп скончался от бешенства в начале этого месяца. laughing А именно.

          Как пишет издание Futurism, согласно генерируемым ответам, инфекция была связана с событиями, в которых участвовал вице-президент США Джей Ди Вэнс, якобы умерший от того же вируса незадолго до Трампа.

          В качестве подтверждения ИИ-функция ссылалась на статью ресурса WKNA News, который внешне напоминает сайт вещательной компании из Западной Вирджинии. В этом материале утверждалось, что Трамп позволил Вэнсу укусить себя по совету Роберта Кеннеди-младшего, который якобы убедил политиков, что смертельная инфекция способна наделить человека «сверхспособностями». fool laughing

          См. подробно - https://www.mentoday.ru/heroes/news/29-06-2026/trampa-umer-ot-beshenstva-posle-togo-kak-ego-ukusil-pomoshchnik-polzovateli-reddit-ubedili-ii-v-smerti-prezidenta-ssha/
      2. Orange-Bigg Звание
        Orange-Bigg
        0
        Сегодня, 19:17
        Цитата: KAV
        С каждым днем американцы действуют все более топорно: неприкрытая ложь, выдуманные предлоги, шантаж, угрозы. Деградация полным ходом. Боюсь, фляга у них окончательно протечет и устроят миру большой бада-бум... Не хотелось бы.


        Рубио прямо предложил всему миру лечь под США,делая ставку исключительно на американский ИИ.Ведь в скором времени ИИ будет управлять буквально всем,всеми сферами общества,а это контроль, у кого будет контроль над ИИ,управляющим всем,тот и будет контролировать мир.Вот Рубио и говорит что давайте ка всем будут управлять американцы,а все остальные должны с этим просто согласиться.А тех кто не согласится,тех накажут.Китай понятное дело выстраивает свою систему ИИ,но помимо Китая найдется множество других центров сил не согласных на диктат США,ведь так недалеко и суверенитета лишиться,если всё отдать на откуп США,а потом просто скажут что никакие государства то и не нужны,вон транснациональные корпорации в тех же США всем заправляют,так пусть и дальше в том же духе продолжают, государственное устройство таким образом рискует превратиться в нечто отжившее своё время по новой логике устройства мира в случае ставки исключительно на американский ИИ. Так что жизненно необходимо развивать свой ИИ.Это новая нормальность,новое требование времени для реально независимых государств,для самого их сохранения как таковых.
    2. marchcat Звание
      marchcat
      0
      Сегодня, 18:58
      Рубио: мир должен отказаться от разработки своих ИИ-систем и закупать их у США
      Простой..как 30 копеек.
  2. Себенза Звание
    Себенза
    0
    Сегодня, 17:25
    Опрос на ВО. Какой у Вас телефон? Cебенза-айфон.
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      0
      Сегодня, 18:23
      Цитата: Себенза
      Опрос на ВО. Какой у Вас телефон? Cебенза-айфон.


      Надо задавать вопрос какое програмное обеспечение на вашем смартфоне.А это подконтрольные США IOS для Iphone и Android ,принадлежащий Google,для всех остальных мобил за исключением Iphone и в недалёком будущем Huawei,которые готовят свою операционную систему Harmony OS Next вместо Android.
      HarmonyOS Next — полностью своя операционная система Huawei, без кода Android. В отличие от предыдущих версий HarmonyOS, которые были «надстройкой» над Android, HarmonyOS Next работает на микроядре HarmonyOS.

      Некоторые особенности HarmonyOS Next:
      Нет Google-сервисов (Play Market, YouTube, Gmail и т. д.) — вместо них свои сервисы Huawei (AppGallery, Petal Maps, Petal Search).
      Поддержка Android-приложений через эмуляцию — большинство программ запускаются, но не все идеально (особенно банковские и игры с античитом).
      Скорость и автономность — пользователи пишут, что батарея держится на 20–30% дольше, чем на аналогичных Android-смартфонах.
      Безопасность и приватность — нет Google-трекинга, все данные остаются на устройстве.
      Красивый интерфейс — плавная анимация, много виджетов, интеграция с другими устройствами Huawei (часы, планшеты, ноутбуки).


      С 17 февраля 2026 года в России официально стартовали продажи первых массовых смартфонов Huawei на чистой HarmonyOS NEXT — это Nova 13 и Mate 70 Pro.


      Конкретно ответ на ваш вопрос о том какие смартфоны предпочитают россияне.На июль 2026 года у россиян в ходу смартфоны разных брендов — нет одного явного лидера, рынок довольно разнообразный. Но разумеется доминируют в общей доле китайские производители. Данные, которые показывают текущую расстановку сил.

      По оценкам аналитиков и по данным продаж (в том числе от площадок вроде AliExpress), в топе остаются несколько марок:
      Xiaomi (включая суббренды Redmi и POCO) — традиционно одна из самых продаваемых групп.
      Samsung — стабильно присутствует, в том числе за счёт линейки Galaxy и моделей вроде S26 Ultra.

      HONOR — в 2026 году бренд укрепляет позиции, предлагая модели под разные задачи и бюджеты, в том числе складные устройства.

      Apple (iPhone) — сохраняет стабильную долю, особенно в премиум-сегменте.

      realme, OPPO, vivo, OnePlus — эти бренды тоже регулярно встречаются в рейтингах продаж и обзорах.

      При этом картина динамичная: какие-то модели резко растут в спросе, а другие сдают позиции. Например, в свежих тестах (вроде рейтинга CHIP за июль 2026) можно заметить, что местами «перетягивают» друг у друга OPPO, vivo и Samsung.
    2. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      0
      Сегодня, 18:32
      HarmonyOS NEXT — это полностью своя операционная система Huawei, без кода Android (в отличие от предыдущих версий HarmonyOS, которые были «надстройкой» над Android).Главные изменения в том,что всё работает на микроядре HarmonyOS — быстрее и безопаснее.С 17 февраля 2026 года в России официально стартовали продажи первых массовых смартфонов Huawei на чистой HarmonyOS NEXT — без единой строчки Android. Это Nova 13 и Mate 70 Pro. Цены начинаются от 45–50 тыс. руб. за младшую модель и доходят до 90–110 тыс. за топовую.

      .Плюсы HarmonyOS NEXT (по первым отзывам)

      • Скорость и автономность — пользователи пишут, что батарея держится на 20–30% дольше, чем на аналогичных Android-смартфонах.

      • Безопасность и приватность — нет Google-трекинга, всё данные остаются на устройстве.

      • Красивый интерфейс — плавная анимация, много виджетов, интеграция с другими устройствами Huawei (часы, планшеты, ноутбуки).

      • Работа в России — все российские банки (Сбер, Тинькофф, ВТБ) работают без проблем, карты «Мир» поддерживаются.

      • Цена — за те же деньги получаешь флагманские характеристики (камера 50+ МП, экран 120 Гц, зарядка 100 Вт).


      Минусы и реальные проблемы

      • AppGallery пока слабее Play Market — некоторые приложения (например, оригинальный YouTube, Instagram) нужно ставить через APK или Petal Search.

      • Не все приложения работают идеально — игры с античитом (PUBG, Genshin Impact) могут глючить, некоторые банковские приложения требуют дополнительных настроек.

      • Нет Google Pay — оплата по NFC через Huawei Wallet работает с «Миром», но не везде.


      https://dzen.ru/a/aZVhmQ9TTnk_suLF
  3. vadi64 Звание
    vadi64
    +1
    Сегодня, 17:30
    У матрцников совсем кукуха поехала
  4. Добрый Звание
    Добрый
    +4
    Сегодня, 17:31
    Мир должен отказаться от США и жить своим умом.
  5. Ростислав Прокопенко Звание
    Ростислав Прокопенко
    +2
    Сегодня, 17:31
    А то не будут...
    в это могут поверить только троебалты и может быть украинцы... но им никто и не даст это проверять
  6. Ныробский Звание
    Ныробский
    +3
    Сегодня, 17:36
    Госсекретарь США Марко Рубио поручил американским дипломатам проводить компанию по убеждению правительств стран, где они находятся, в необходимости переходить на разработанные в США ИИ-системы.

    Матрасы простые как репа.
    Зачем кота за хвост тянуть, может быть правительствам этих стран лучше сразу подписывать отказ от суверенитета и добровольный переход под внешнее управление США.
    Хотя, в отношении некоторых стран формально, это уже так и есть и осталось только закрепить юридически winked
  7. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 17:40
    Разумеется у вас всё лучше, только изготовлено в Китае.
  8. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 17:41
    Рубио: мир должен отказаться от разработки своих ИИ-систем и закупать их у США

    Ну да, а пин дос ники обставят продажу своими требованиями: там правительство не то, там цены на ресурс не устраивают, а этим не продадим настроения нет. lol
    Так что не будет по вашему.
    Всем выгоднее, когда будет конкуренция и право выбора покупки, а не продажи.
  9. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +2
    Сегодня, 17:41
    Да не в случае необходимости будут контролировать , а просто будут контролировать. К американской бабушке не ходи.
  10. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 17:42
    Цитата: Себенза
    Опрос на ВО. Какой у Вас телефон? Cебенза-айфон.

    Вы в группе риска!))
  11. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +2
    Сегодня, 17:45
    Рубио ещё тот стратег. Пусть расскажет, как ИИ не помог матрасам в войне с персами)))
  12. drags33 Звание
    drags33
    +2
    Сегодня, 17:46
    Наглости амеров нет пределов. Вот уж, казалось бы, взят очередной рубеж (2025 г.: сша потребовали от Бейрута вернуть неразорвавшийся боеприпас GBU-39, которым и бомбили Ливан). Но нет! Хамство, чванство и наглость амеров БЕСПРЕДЕЛЬНЫ!
  13. красноярск Звание
    красноярск
    +2
    Сегодня, 17:50
    [/quote]Рубио: мир должен отказаться от разработки своих ИИ-систем и закупать их у США[quote]

    Наглый паренек. Почему должен? Не, ну ладно бы предложил. типа - наше дело предложить, ваше дело отказаться. А то - требую... Наверное мышление у него застряло где-то в 90-х годах.
  14. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 18:16
    Ну да, если уж полосатики сделают ИИ, то это будет самый ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ИИ...
    Кто то в этом сомневается... тогда они идут... тфу, ПРИЛЕТЯТ к ВАМ с предложением, от которого нельзя отказаться... am
  15. кукс Звание
    кукс
    +2
    Сегодня, 18:16
    Слишком общее заявление. Что имеется ввиду? Нейросеть детерминированного типа? Агент? Тут принцип меритократии. Она либо лучше либо нет. Тесты показывают.
    Генеративные или "большие"? Нет доступа к весам. На этом весь суверенитет заканчивается сразу же.
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      -1
      Сегодня, 18:25
      Цитата: кукс
      Слишком общее заявление

      К сожалению это реальность. Лучшие модели ИИ Родом из США. Серьезно в мире ИИ разрабатывают помимо США только Китай в виде квен и дипсик и ЕС в виде мистраль. Все остальное даже не детский сад, а ещё ниже. Самое страшное это то, что по итогу будет только один ИИ, второе и третье место не предусмотрено. Как невозможно два сознания в одной здоровой голове. Самый передовой ИИ просто "уничтожит" конкурентов как Хомо сапиенс уничтожил все иные виды разумных хоминидов.
  16. Комментарий был удален.
  17. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 18:19
    Может тебе дать ещё ключ от квартиры,где деньги лежат?
    Остап Ибрагимович
  18. Сергей Киракосян Звание
    Сергей Киракосян
    +1
    Сегодня, 18:21
    Доверять долларовой системе и долларовому ИИ - садомазохизм высшей степени!
  19. Кмет Звание
    Кмет
    +1
    Сегодня, 18:22
    Ну правильно - США пытаются уже сейчас создавать новые зависимости. Ничего необычного.
  20. Лена Петрова Звание
    Лена Петрова
    +1
    Сегодня, 18:34
    Этот ИИ скажет, что во ВМВ победили штаты. И ещё много другого, что не имеет никакой связи с реальностью. Зачем нам такой ИИ?
  21. Дырокол Звание
    Дырокол
    -1
    Сегодня, 18:35
    К сожалению мало кто в мире осознает правоту слов Рубио. Его заявление это не реклама, это ультиматум. США лидеры в разработке AGI тут не может быть сомнений. В США будет рождён AGI который уничтожит конкурентов и станет инструментом способным уничтожать государства. Не в физическом смысле конечно.
    Это реально новая "атомная бомба", но если СССР создав свою атомную бомбу стал вторым государством в мире смог достичь паритета, то AGI будет только один.
    1. Самоед Звание
      Самоед
      0
      Сегодня, 19:04
      Это у них маниакальная национальная идея. Супермен, супероружие, супергерой, корнями от европейского сверхчеловека. На баксе у них напечатано:" С нами Бог!"
      Доминирование. И демократия у них самая лучшая.
  22. Александр Х Звание
    Александр Х
    0
    Сегодня, 18:49
    В случае необходимости США будут контролировать все разработанные американскими компаниями ИИ-системы.

    Адназначна©
  23. Самоед Звание
    Самоед
    0
    Сегодня, 18:58
    Американский ИИ и обучен на американских моделях и приоритеты в соответствии с американским пониманием. Новая ступень американской "мягкой силы".
  24. Starover_Z Звание
    Starover_Z
    0
    Сегодня, 19:05
    Американские системы искусственного интеллекта являются «самыми лучшими в мире», поэтому все страны должны отказаться от разработки собственных ИИ-систем и закупать у США американские.

    Покупайте у американцев их ИИ ( роботов с управлением от Скайнет ) !