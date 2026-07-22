Спикер Госдумы предложил депутатам в период каникул пройти военные сборы
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Председатель нижней палаты Федерального Собрания России Вячеслав Володин выступил с довольно необычной инициативой. Спикер Госдумы РФ предложил депутатам на время летних каникул отправиться на военные сборы.
Во время обсуждения пакета законов о расширении оснований для заключения контрактов осужденных с Минобороны председатель нижней палаты парламента заявил, что депутаты должны быть «поближе» к армии, понимать «строительство Вооруженных сил и многое другое».
Такие сборы могли бы быть организованы вместо отпусков, которых у законодателей как таковых не должно быть, подчеркнул спикер Госдумы РФ. По его словам, не все депутаты проходили военную службу и имеют военно-учетную специальность.
Надо Министерству обороны предлагать политикам, чтобы они были поближе к Вооруженным силам, понимали строительство Вооруженных сил. Поэтому проработайте вопрос в отношении военных сборов, а мы списки сформируем. И давайте не будем придумывать никакие ограничения.
Предложение Володина было адресовано заместителю министра обороны, начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генералу Виктору Горемыкину, который присутствовал на парламентской сессии. Представитель военного ведомства ответил, что даты, время и формат таких сборов для законодателей будут согласованы отдельно.
В этом году депутаты Госдумы РФ отправятся на летние каникулы с 28 июля, их отпуск продлится около полутора месяцев. Это время законодатели в основном проводят в своих округах. Парламентарии освобождены от военных сборов, но это не исключает их прохождение в добровольном порядке. Некоторые депутаты уже поддержали инициативу спикера и готовы записаться на сборы.
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