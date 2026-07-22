Спикер Госдумы предложил депутатам в период каникул пройти военные сборы

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Спикер Госдумы предложил депутатам в период каникул пройти военные сборы

Председатель нижней палаты Федерального Собрания России Вячеслав Володин выступил с довольно необычной инициативой. Спикер Госдумы РФ предложил депутатам на время летних каникул отправиться на военные сборы.

Во время обсуждения пакета законов о расширении оснований для заключения контрактов осужденных с Минобороны председатель нижней палаты парламента заявил, что депутаты должны быть «поближе» к армии, понимать «строительство Вооруженных сил и многое другое».



Такие сборы могли бы быть организованы вместо отпусков, которых у законодателей как таковых не должно быть, подчеркнул спикер Госдумы РФ. По его словам, не все депутаты проходили военную службу и имеют военно-учетную специальность.

Надо Министерству обороны предлагать политикам, чтобы они были поближе к Вооруженным силам, понимали строительство Вооруженных сил. Поэтому проработайте вопрос в отношении военных сборов, а мы списки сформируем. И давайте не будем придумывать никакие ограничения.

Предложение Володина было адресовано заместителю министра обороны, начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генералу Виктору Горемыкину, который присутствовал на парламентской сессии. Представитель военного ведомства ответил, что даты, время и формат таких сборов для законодателей будут согласованы отдельно.

В этом году депутаты Госдумы РФ отправятся на летние каникулы с 28 июля, их отпуск продлится около полутора месяцев. Это время законодатели в основном проводят в своих округах. Парламентарии освобождены от военных сборов, но это не исключает их прохождение в добровольном порядке. Некоторые депутаты уже поддержали инициативу спикера и готовы записаться на сборы.
30 комментариев
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  1. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +1
    Сегодня, 18:30
    Спикер Госдумы предложил депутатам в период каникул пройти военные сборы


    Во во собрать их на одном полигоне построить всех и чуть подождать ФАБ - 3000 ...


    чтобы они были поближе к Вооруженным силам
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 18:57
      Крым ждёт, забот невпроворот с обеспечением электроэнергией и топливом, как и Новороссию всем необходимым.
      Принести пользу российскому народу.
      Могли бы в напарники взять Верхнюю палату Федерального Собрания Совета Федерации вместе с Матвиенко.
      1. marchcat Звание
        marchcat
        +2
        Сегодня, 19:03
        Судя по всему у Володина такой "прикол" перед каникулами. А вот то,что не все депутаты проходили военную службу и имеют военно-учетную специальность, от таких толку точно нет и не будет.
      2. красноярск Звание
        красноярск
        +2
        Сегодня, 19:08
        Цитата: ZovSailor
        вместе с Матвиенко.

        Чтобы патроны подавала?
        Мда-а-а, помню как мы проходили "военные сборы". Спиртное в близлежащих деревнях закачивалось быстро. laughing
      3. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 19:22
        Это уже откровенно смешно... Пойдут они на встречу с армией, как же...
  2. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +4
    Сегодня, 18:30
    Некоторые депутаты уже поддержали инициативу спикера и готовы записаться на сборы.

    Вот в этом и суть, что не-ко-то-рые!
    1. Zhan Звание
      Zhan
      +1
      Сегодня, 18:51
      hi
      Вот в этом и суть, что не-ко-то-рые!

      По три патрона ?! smile
      А потом, пожалуйте граждане в ресторацию ? smile
      Утрирую конечно. Да простят меня неприкасаемые.. smile
      Думаю, самые активные будут из КПРФ.
    2. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +1
      Сегодня, 19:03
      . Спикер Госдумы предложил депутатам в период каникул пройти военные сборы


      Уже очень скоро высадится десант из депутатов на Западе, в глубоком тылу Запада.О задачах стоящих перед депутатами в тылу врага и их дальнейших действиях не сообщается.Хотя это верно не для всех.

      . О циничном "бизнесе" по добыванию статуса участника СВО с гневом рассказал глава Союза добровольцев Донбасса, депутат Госдумы Александр Бородай в эфире передачи "ПолитПодкаст" канала PZTV. Ведущий обратил внимание, что накануне осенних выборов в Госдуму значительная часть депутатов и чиновничьего корпуса, не имея ощутимых результатов в мирной повестке, устремилась на новые территории. Но, конечно, не на передовую, а в тыловую зону, где можно достаточно безопасно провести время, чтобы потом оформить заветную "корочку" участника СВО. Он привел пример из Свердловской области:

      Депутаты, кому нечего показать за прошедший период, все ломанулись туда… Я говорю – а зачем ты получил (статус участника СВО – ред.)? Ответ: "Как? Выборы же на носу".Александр Бородай согласился с наблюдением и подчеркнул: об этой проблеме он и другие боевые офицеры, как, например, экс-командир ЧВК "Вагнер" "Ратибор" и первый глава МГБ ДНР Андрей Пинчук, говорят уже не первый год. Ветеран возмущенно рассказал, как один из его сослуживцев с Южного Урала – командир артиллерийского дивизиона – около года назад встретил в Луганске "всех чиновников и начальников со своего района".

      Настоящий воин, конечно же, поинтересовался, что делают здесь его земляки-чиновники. И услышал крайне циничный ответ: они боятся реальных фронтовиков, которые могут занять их места.


      https://dzen.ru/a/afs1OL87N2oobXXX
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 19:26
        В свое время украинский политик Бойко тоже пытался получить такую корочку. Правда, у него ее отобрали. И в итоге он переоделся и стал союзником киевского клоуна...
    3. Кмет Звание
      Кмет
      +1
      Сегодня, 19:06
      У меня вот другой вопрос ко всему этому.. Кто-нибудь когда-нибудь видел "живого" депутата в окопах или на сборах? Лозунги красиво звучат перед выборами, а по факту? У них же .. Броня..
  3. Lykases1 Звание
    Lykases1
    +10
    Сегодня, 18:31
    Чёртова показуха. Комментарий короткий
  4. ian Звание
    ian
    +9
    Сегодня, 18:31
    А лучше на пару месяцев в войска. Хотя бы 2-3 линии.
    Пусть трупы пособирают, щи мужикам сварят, белье постирают. Проку от них однозначно будет больше, чем в Москве.
    Опять же, глядишь откроются глаза на нужды и потребности армии и народа.... hi
    1. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      +1
      Сегодня, 18:45
      Цитата: ian
      А лучше на пару месяцев в войска. Хотя бы 2-3 линии.
      Пусть трупы пособирают, щи мужикам сварят, белье постирают. Проку от них однозначно будет больше, чем в Москве.
      Опять же, глядишь откроются глаза на нужды и потребности армии и народа.... hi

      Хорошо бы, да это только наши мечты в их исполнении.
      Они же все там как дефутаты в больших звёздах и чёрная работа вне парадных трибун не для них.
      Так что "Уфы"...
      1. ian Звание
        ian
        0
        Сегодня, 19:00
        Володин мечтает- почему и мне не помечтать? У нас же как бы "страна равных возможностей"
        По крайней мере в мечтах....request
  5. asng Звание
    asng
    0
    Сегодня, 18:33
    Навеяло. Про народом избранных. https://fishki.net/5077200-nezhili-bogato.html
  6. хоттабычччч Звание
    хоттабычччч
    +1
    Сегодня, 18:33
    пусть нормы ГДО сдадут без блата
  7. Earl Звание
    Earl
    +6
    Сегодня, 18:35
    Чем депутаты займутся на военных сборах? Да как всегда: о России будут думать…
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 18:47
      Будут думать что с премией на два с лишним миллиона делать - отдать детдому или волонтёрам? what
  8. Див Дивыч Звание
    Див Дивыч
    +6
    Сегодня, 18:35
    Во время большой войны не должно быть отпусков чиновников дольше недели, да и то это для отдыха головы, а не по курортам ездить.
  9. alexoff Звание
    alexoff
    +4
    Сегодня, 18:45
    Представляю чем они на сборах заниматься будут...
    1. Див Дивыч Звание
      Див Дивыч
      +2
      Сегодня, 18:51
      Толстопузы бегать не смогут, бухать будут и шашлык жрать.
  10. Silbi Звание
    Silbi
    +1
    Сегодня, 18:52
    Это на что же намекнул спикер Госдумы, во время обсуждения законопроекта о контрактах осуждённых с МО? Готовьтесь на СВО, а пока ,все на сборы, после осенних выборов с вас иммунитет будет снят, Бастрыкин вас очень ждет. Ну и шутник же, этот спикер! А, если...
  11. sir Galant Звание
    sir Galant
    +2
    Сегодня, 18:54
    Придурков типа Милонова, Журавлёва и др. хайпящих об участии в СВО лишить мандата и штурмами с ТМ - на фронт!!! Да и все депутатов туда же!!!
  12. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 19:04
    Сборы для депутатов следует провести где-то между Мариуполем и Джанкоем. Что бы на своих плечах...
  13. Cartalon Звание
    Cartalon
    0
    Сегодня, 19:04
    Сольются же все, к чертям собачьим.
    1. faiver Звание
      faiver
      0
      Сегодня, 19:18
      в самоволку бегать будут.... laughing
  14. Atlant83 Звание
    Atlant83
    +1
    Сегодня, 19:13
    Плохо, что у нас сейчас нет строительных батальонов, вот туда бы их всех, кто не служил, чтобы прочувствовали и поняли, что такое настоящая армия.
  15. faiver Звание
    faiver
    +1
    Сегодня, 19:17
    Терешкову тоже на сборы? lol
    сразу вспоминаются слова Бастрыкина......
    1. sir Galant Звание
      sir Galant
      0
      Сегодня, 19:22
      Не трогайте самоходную бабку. Она ВВП ещё на 10-й срок предложит
  16. Мурзик Звание
    Мурзик
    0
    Сегодня, 19:30
    Что только не предложат перед выборами