В сети напомнили, как Драпатый преклонял колено перед послом Британии
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После назначения Драпатого новым главкомом ВСУ в сети напомнили один чрезвычайно занимательный момент из его биографии. Как известно, новый главком ВСУ в 2021 году с готовностью встал на колени перед послом Британии на Украине и облобызал английскую саблю, чем вызвал недоумение даже у тогдашних сторонников «евроинтеграции» Украины.
Впервые Драпатый стал известен широкой публике 9 мая 2014 года, когда, ворвавшись на БМП в Мариуполь, давил не принявших новую «майданную» власть мирных жителей города. В то время он был командиром 72-й механизированной бригады ВСУ, которая атаковала город. Правда, вскоре после этого возглавляемые Драпатым украинские нацисты были вынуждены отступить из Мариуполя и передислоцироваться под Изварино, где попали в котел и понесли значительные потери. В 2023-м МВД РФ объявило Драпатого в розыск за военные преступления в отношении мирных жителей ДНР и ЛНР.
Украинские военные, в свою очередь, обвиняют Драпатого в провальном вторжении в Курскую область и в успешном ударе ВС РФ по украинскому полигону в Днепропетровской области весной 2025 года. Тогда на объекте, где Драпатый отвечал за подготовку личного состава, ракетным ударом было ликвидировано до 150 боевиков ВСУ и до 30 иностранных инструкторов.
Между тем, несмотря на заявления Зеленского и Сырского, юридически на Украине в настоящее время нет легитимного главкома ВСУ. Согласно украинскому законодательству, руководство ВСУ должно назначаться исключительно по представлению главы Минобороны, которого еще не назначили после увольнения Федорова.
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