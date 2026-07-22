В сети напомнили, как Драпатый преклонял колено перед послом Британии

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В сети напомнили, как Драпатый преклонял колено перед послом Британии

После назначения Драпатого новым главкомом ВСУ в сети напомнили один чрезвычайно занимательный момент из его биографии. Как известно, новый главком ВСУ в 2021 году с готовностью встал на колени перед послом Британии на Украине и облобызал английскую саблю, чем вызвал недоумение даже у тогдашних сторонников «евроинтеграции» Украины.

Впервые Драпатый стал известен широкой публике 9 мая 2014 года, когда, ворвавшись на БМП в Мариуполь, давил не принявших новую «майданную» власть мирных жителей города. В то время он был командиром 72-й механизированной бригады ВСУ, которая атаковала город. Правда, вскоре после этого возглавляемые Драпатым украинские нацисты были вынуждены отступить из Мариуполя и передислоцироваться под Изварино, где попали в котел и понесли значительные потери. В 2023-м МВД РФ объявило Драпатого в розыск за военные преступления в отношении мирных жителей ДНР и ЛНР.



Украинские военные, в свою очередь, обвиняют Драпатого в провальном вторжении в Курскую область и в успешном ударе ВС РФ по украинскому полигону в Днепропетровской области весной 2025 года. Тогда на объекте, где Драпатый отвечал за подготовку личного состава, ракетным ударом было ликвидировано до 150 боевиков ВСУ и до 30 иностранных инструкторов.

Между тем, несмотря на заявления Зеленского и Сырского, юридически на Украине в настоящее время нет легитимного главкома ВСУ. Согласно украинскому законодательству, руководство ВСУ должно назначаться исключительно по представлению главы Минобороны, которого еще не назначили после увольнения Федорова.


18 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. spectr Звание
    spectr
    +3
    Сегодня, 18:05
    Судя по назначению у Федорова был личный конфликт с Сырским, т.к. Драпатый - это еще более жесткая версия Сырского. И в целом тактика боевых действий со стороны ВСУ не должна сильно изменится.
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +1
      Сегодня, 18:26
      Судя по тому, что Британия подписалась под выделением 90 млрд Украине, назначение Драпатого преклонявшего некогда колено перед послом Британии видимо было уже обговорено до выделения денег.
  2. Roman_VH Звание
    Roman_VH
    +2
    Сегодня, 18:10
    Не ну так то нормально, он же не от ворот на карачках полз. Да и портки на месте ;))). Для такой великой державы пойдет.
  3. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +4
    Сегодня, 18:12
    Драпатый преклонял колено перед послом Британии

    Интересно,а как бы он проявил свою собачью преданность перед министром или самим премьер- министром Британии?
    Строгие правила ВО не позволяют мне высказать свои предположения lol
  4. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 18:18
    какая же она страшная
    да короткий, ну что тут еще можно сказать
    1. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      +2
      Сегодня, 18:25
      А это точно женщина, а не транс?
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +1
        Сегодня, 18:30
        Цитата: Федор Соколов
        А это точно женщина, а не транс?

        я туда не заглядывал, это у драного надо спросить он на карачках ползал, может под юбку и заглянул
    2. Диvannый анаlitик Звание
      Диvannый анаlitик
      0
      Сегодня, 19:08
      Нормальную особь женского пола в свинорейх не отправят, конкурс небольшой, мало желающих.
    3. Юрий Васильев Звание
      Юрий Васильев
      0
      Сегодня, 19:19
      На нашу Альбац похожа. Хотя, какая она наша...
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +1
        Сегодня, 19:22
        Цитата: Юрий Васильев
        На нашу Альбац

        не-не, не наша, если хотите то ваша, а мы столько не выпьем
  5. красноярск Звание
    красноярск
    +2
    Сегодня, 18:22
    [/quote] Как известно, новый главком ВСУ в 2021 году с готовностью встал на колени перед послом Британии на Украине [quote]

    Несмотря на мое отношение, уже тогда, к украинскому воинству, мне за ВСУ было обидно наблюдая сие действо. Но Драпатый упустил момент, - он еще туфлю у госпожи не поцеловал. Давно был бы верховным. laughing
  6. kromer Звание
    kromer
    +1
    Сегодня, 18:45
    передислоцироваться под Изварино, где попали в котел и понесли значительные потери.


    Откуда он спасся перейдя российско-украинскую границу и сдавшись российским пограничникам.
    1. ShDE Звание
      ShDE
      0
      Сегодня, 19:06
      Такое унижение должно сильно обозлить. Ума не добавит, а злобы будет. Мясо жалеть не будет
  7. Диvannый анаlitик Звание
    Диvannый анаlitик
    +2
    Сегодня, 18:49
    У хOхлов национальная традиция чуть что, падать на колени по поводу и без повода. Видимо это на уровне спинномозгового рефлекса со времен Речи Посполитой, когда их пшеки (ангажировали).
  8. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +1
    Сегодня, 18:56
    Радует одно этот холуй (только туфли британке не лизнул) пожит чубатых без счета лишь бы выслужиться … а драпать он умеет в первых рядах это уже бывало
  9. sir Galant Звание
    sir Galant
    0
    Сегодня, 18:57
    Он вдул этой милфе? Или она ему?
  10. Vinchi Звание
    Vinchi
    +2
    Сегодня, 19:16
    Украина всю свою историю становилась на колени - то перед ляхами, то перед австрияками, то перед немцами...а сейчас перед всем "цивилизованным" миром
  11. Юрий Васильев Звание
    Юрий Васильев
    0
    Сегодня, 19:22
    Цитата: Vinchi
    Украина всю свою историю становилась на колени - то перед ляхами, то перед австрияками, то перед немцами...а сейчас перед всем "цивилизованным" миром

    Интересно, у них в уставе ВС так написано, становиться на колени перед иностранцами или это его личная инициатива?