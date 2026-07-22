Новые удары по портам и судам: атаки на морскую логистику Киева продолжаются

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Новые удары по портам и судам: атаки на морскую логистику Киева продолжаются

Российские военные продолжают наносить удары по украинским портам и морским судам, атаки на морскую логистику Украины идут в круглосуточном режиме. По данным Минобороны, в течение дня была нанесена новая серия ударов по портовой инфраструктуре, грузовым судам и логистическим центрам.

В дневное время среды, 22 июля, ВС РФ нанесли удары по портам Черноморск и Одесса, а также трем грузовым судам, пытавшимся пройти к побережью Украины и уже стоящим на разгрузке. Что примечательно, если предыдущие удары наносились преимущественно дронами-камикадзе и ракетами воздушного базирования, то сегодня к ним прибавились еще и наземного. Российское военное ведомство конкретики не дает, Воздушные силы ВСУ сообщают о «российской баллистике», значит, били «Искандерами-М». Также много сообщений о реактивных «Геранях» в направлении Одессы.



Теперь о том, что было поражено: в Черноморске прилетело по сухогрузу, стоящему на разгрузке, а также портовой инфраструктуре логистического центра, используемого для хранения военных грузов. Там же накрыли резервуары с ГСМ. В порту Одессы некую инфраструктуру, используемую для разгрузки и хранения грузов.

Два грузовых судна перехвачены в море при движении на Одессу, речь идет о балкере и сухогрузе. Кроме того, в самой Одессе и поселке Молодежное прилетело по трем складам с беспилотниками.

Удары по морской составляющей Украины уже привели к определенным проблемам для Киева, ряд западных компаний-владельцев судов отказываются направлять свои суда в украинские порты.
10 комментариев
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  1. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +3
    Сегодня, 18:52
    Прям вот радостно что это стало постоянной работой наших ВС и хорошей ежедневной новостью … пока там вся портовая инфраструктура не будет разнесена в хлам а суда будут бояться подходить ближе сотни морских миль к чумной территории останавливаться и ненужно
    1. james Звание
      james
      -5
      Сегодня, 19:05
      Это не на долго. Прилетит какой-нибудь представитель и попросит прекратить обежать нужных людей, а спустя полгода вам скажут: " Нас попросили и мы пошли на встречу"
    2. Zhan Звание
      Zhan
      +1
      Сегодня, 19:11
      Цитата: silberwolf88
      Прям вот радостно что это стало постоянной работой наших ВС и хорошей ежедневной новостью … пока там вся портовая инфраструктура не будет разнесена в хлам а суда будут бояться подходить ближе сотни морских миль к чумной территории останавливаться и ненужно

      Ещё бы все фарватеры заминировали бы.
      1. silberwolf88 Звание
        silberwolf88
        +1
        Сегодня, 19:16
        Этого вот нельзя ибо шумеры (для них люди ничто) для создания прецидента обязательно пустят судно с мирняком едущим на репатриацию (а их в хохланде полно) в эсраэль
  2. Silbi Звание
    Silbi
    +2
    Сегодня, 18:57
    Главное, чтоб эффект по максимуму был, и без перерывов и пауз, да без сделок, подобно зерновым.
  3. Анатолий Елисеев Звание
    Анатолий Елисеев
    -1
    Сегодня, 18:59
    А черноморский флот в войне не участвует?
    1. Юрий Васильев Звание
      Юрий Васильев
      0
      Сегодня, 19:13
      Черноморский флот это часть вооруженных сил и действует по приказу, а не по своему усмотрению.
    2. BrTurin Звание
      BrTurin
      0
      Сегодня, 19:18
      Так и турки с болгарами и румынами не спешат создавать конвои ни для судов идущих в порты украины, ни на казахстанский нефтяной терминал
      Казахстан — это второй по величине поставщик нефти в ЕС: с черноморского терминала 80% казахстанского нефтеэкспорта идет потребителям в Средиземноморье. https://oilcapital.ru/news/2026-07-21/ktk-priostanovil-priem-nefti-na-eksportnyy-terminal-istochniki-5642360
      Море есть, а флотов не видно.... хуситы начали блокаду саудитов, а европы лишили второго поставщика
  4. Диvannый анаlitик Звание
    Диvannый анаlitик
    0
    Сегодня, 19:16
    Очень радует, что свинорылов после Азовского моря, чтобы не гадили, вышвыривают, как шелудивых псов, и из Черного.
  5. sir Galant Звание
    sir Galant
    0
    Сегодня, 19:19
    4 года назад так нельзя было?