Новые удары по портам и судам: атаки на морскую логистику Киева продолжаются
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Российские военные продолжают наносить удары по украинским портам и морским судам, атаки на морскую логистику Украины идут в круглосуточном режиме. По данным Минобороны, в течение дня была нанесена новая серия ударов по портовой инфраструктуре, грузовым судам и логистическим центрам.
В дневное время среды, 22 июля, ВС РФ нанесли удары по портам Черноморск и Одесса, а также трем грузовым судам, пытавшимся пройти к побережью Украины и уже стоящим на разгрузке. Что примечательно, если предыдущие удары наносились преимущественно дронами-камикадзе и ракетами воздушного базирования, то сегодня к ним прибавились еще и наземного. Российское военное ведомство конкретики не дает, Воздушные силы ВСУ сообщают о «российской баллистике», значит, били «Искандерами-М». Также много сообщений о реактивных «Геранях» в направлении Одессы.
Теперь о том, что было поражено: в Черноморске прилетело по сухогрузу, стоящему на разгрузке, а также портовой инфраструктуре логистического центра, используемого для хранения военных грузов. Там же накрыли резервуары с ГСМ. В порту Одессы некую инфраструктуру, используемую для разгрузки и хранения грузов.
Два грузовых судна перехвачены в море при движении на Одессу, речь идет о балкере и сухогрузе. Кроме того, в самой Одессе и поселке Молодежное прилетело по трем складам с беспилотниками.
Удары по морской составляющей Украины уже привели к определенным проблемам для Киева, ряд западных компаний-владельцев судов отказываются направлять свои суда в украинские порты.
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