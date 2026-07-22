Трамп угрожает уничтожать иранские мосты и ТЭС за удары по судам в Ормузе

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Трамп угрожает уничтожать иранские мосты и ТЭС за удары по судам в Ормузе

Американский президент-«миротворец» Трамп выставил Тегерану очередной ультиматум, пригрозив за каждый удар по судам или кораблям ВМС США в Ормузском проливе уничтожать иранский мост или электростанцию. Таким образом, в ответ на каждую атаку в акватории Ормузского пролива Трамп пообещал нанесением ударов по критическим объектам гражданской инфраструктуре в Иране.

В ответ Иран сразу же предупредил США, что за любой разрушенный мост или электростанцию будут незамедлительно нанесены новые удары «по ряду объектов инфраструктуры и энергопредприятий, связанных с интересами США».



Между тем, по словам представителя комитета по национальной безопасности иранского парламента (Меджлиса) Хасана Гашгави, Тегеран пока не стремится к возобновлению переговорного процесса с США по урегулированию вооруженного конфликта в регионе, а все соответствующие заявления Трампа направлены лишь на кратковременное снижение цены на нефть.

Ранее сообщалось, что Трамп готовится заключить «ядерную сделку» с Саудовской Аравией, в рамках которой Эр-Рияд может получить доступ к американским технологиям в сфере атомной энергетики, которые, помимо прочего, откроют королевству возможности по обогащению урана. Очевидно, что для США эта «сделка» является попыткой сохранить влияние на саудовскую ядерную программу и одновременно с этим ограничить усиление Китая и России в Ближневосточном регионе. При этом расширение ядерных возможностей саудитов неизбежно ускорит гонку вооружений на Ближнем Востоке и подтолкнет Иран к дальнейшему развитию собственных ракетного и ядерного потенциалов.
17 комментариев
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  1. sir Galant Звание
    sir Galant
    +3
    Сегодня, 19:42
    Байден 2.0. Когда это рыжего в дурку упекут?
    1. marchcat Звание
      marchcat
      0
      Сегодня, 19:46
      Трамп готовится заключить «ядерную сделку» с Саудовской Аравией
      Если это на самом деле, то что помешает нам заключать такие договора?
      1. Кмет Звание
        Кмет
        0
        Сегодня, 19:48
        Ничего не мешает. Ни нам, ни Китаю. Условия паритета будут выполнены и соблюдены.
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          +2
          Сегодня, 20:00
          Жаль, что бандиту-отморозку Трампу при покушении на него в США только ухо прострелили!
          Если бы не промахнулись в бизнесмена-"миротворца" - глядишь бы и такой войны бы в мире не было!
          1. Татьяна Звание
            Татьяна
            0
            Сегодня, 20:19
            Трамп угрожает уничтожать иранские мосты и ТЭС за удары по судам в Ормузе.

            Трамп и его семейство и окружение, бессовестно и сказочно обогащаются во всём мире на войне и на продаже в бизнесе, как на бренде, имени самого Трампа.

            Коррупция при Трампе достигла не виданных ранее размеров на посту президента СЩА. И в результате впервые в истории США Белый дом возглавляет бизнесмен-миллиардер. А именно.

            Даже при максимально осторожном подсчете, исключающем старые отели и гольф-клубы, к августу 2025 года суммарная выгода Дональда Трампа и его клана от прямой эксплуатации президентского кресла составила не менее $3,4 млрд. Это не просто «доходы бизнесмена» — это в том числе и капиталы, полученные за счет статуса главы государства.

            В результате многомиллионные прибыли Трампа и его семейства — это не результат рыночной борьбы, а следствие прямой торговли государственным влиянием.
            В случае с Трампом происходит системное стирание грани между государственным управлением и личным карманом. Назначенцы президента принимают решения в области регулирования бизнеса, которые мгновенно раздувают активы его семьи, а иностранные государства фактически «покупают» доступ к американским технологиям и многомиллиардным контрактам через инвестиции в частные проекты Трампа.

            Сенатор-демократ Элизабет Уоррен уже назвала это беспрецедентным захватом власти.

            См. подробно - https://hjwftbml---romecifp-vaa6o7gpmq-ez.a.run.app/korrupciya/289217
          2. Кмет Звание
            Кмет
            +1
            Сегодня, 20:36
            Добрый вечер! hi
            Честно говоря я очень сомневаюсь, что ему ухо вообще отстрелили.. Трамп нуждался бы в восстановлении хряща под диаметр пули. Не заметно чтобы ему выполняли какие-либо процедуры - рубцы были бы заметны в любом случае. Это был пиар-ход перед выборами (мое мнение). Избитая тема..
    2. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 19:49
      Цитата: sir Galant
      Байден 2.0. Когда это рыжего в дурку упекут?

      Ему надо медальку дать, Нобелевскую, пусть забавится, глядишь сам уймётся.
    3. Татьяна Звание
      Татьяна
      0
      Сегодня, 20:09
      Цитата: sir Galant
      Байден 2.0. Когда это рыжего в дурку упекут?

      Буйно промешенный от собственной наживы Трамп,со своим семейством давно превзошёл в помешательстве тишайше помешенного Байдена!
  2. Кмет Звание
    Кмет
    +1
    Сегодня, 19:47
    Тогда иранцам нужно притопить авианосец. Это Трампу бы очень понравилось. Вывело бы его на уровень истерики.
  3. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 19:47
    Трамп дождётся что рухнет статуя "Свободы". Персы ещё не подымали свои спящие ячейки.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 19:55
      Трамп отрабатывает свое президентство! Люди, которые его привели в Белый дом, очень любят деньги. Все эти пустословные заявления нацелены на биржевые перепады, на которых рубится огромное бабло!
  4. anjey Звание
    anjey
    0
    Сегодня, 19:52
    Почему не бьют по израилю,основные удары идут от туда ,базы ,аэропорт Бен -Гурион,там все под штатами,добивайте бедный и кочующий народ Е!!!! Да и почему ВВП не может убить преступника народа Е ,типа Зе ,на Краине???? придут новые будуть больше думать...
    1. anjey Звание
      anjey
      0
      Сегодня, 19:59
      Короче это начало ТМВ,и не более am
      1. anjey Звание
        anjey
        0
        Сегодня, 20:01
        Самое обидное -элита спасется,погибнет простой народ....Даже ЯО их похоже не пугает -Элиту.....
    2. borys Звание
      borys
      0
      Сегодня, 20:16
      По вопроу "почему не бьют по Израилю" попробую высказать
      предположения. В иранском руководстве вполне разумные
      люди и они смотрят дальше собственного носа. США находятся
      далеко, и даже на другом континенте. Рано или поздно их
      попросят на выход с Ближнего Востока. Это вполне вероятный
      сценарий. В свое время их уже выставляли из Вьетнама, а потом
      из Афганистана. А вот Иран и Израиль останутся на своих местах
      (географически). А находятся они не очень далеко друг от друга.
      И тогда им надо будет как то налаживать отношения. Между
      прочим, ко взаимной пользе. Сегодня многим это покажется
      фантастикой, но к этому неизбежно придут. В самом Израиле
      есть не только Нетаньяху, но и более разумные люди. Вот об
      об думают дальновидные люди в иранском руководстстве.
      И они не хотят раздувать вражду до последней крайности.
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 20:00
    Цитата: marchcat
    Если это на самом деле, то что помешает нам заключать такие договора?

    И передать Ирану межконтинентальные ракеты. Пусть Трамп поплчшет wink
  6. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 21:06
    Кто-нибудь объясните Трампу что по мостам бить бесполезно - разрушить их почти невозможно, а если всё же пролёт упадет то быстро починят и сразу сделают десяток переправ