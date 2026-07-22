Трамп угрожает уничтожать иранские мосты и ТЭС за удары по судам в Ормузе
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Американский президент-«миротворец» Трамп выставил Тегерану очередной ультиматум, пригрозив за каждый удар по судам или кораблям ВМС США в Ормузском проливе уничтожать иранский мост или электростанцию. Таким образом, в ответ на каждую атаку в акватории Ормузского пролива Трамп пообещал нанесением ударов по критическим объектам гражданской инфраструктуре в Иране.
В ответ Иран сразу же предупредил США, что за любой разрушенный мост или электростанцию будут незамедлительно нанесены новые удары «по ряду объектов инфраструктуры и энергопредприятий, связанных с интересами США».
Между тем, по словам представителя комитета по национальной безопасности иранского парламента (Меджлиса) Хасана Гашгави, Тегеран пока не стремится к возобновлению переговорного процесса с США по урегулированию вооруженного конфликта в регионе, а все соответствующие заявления Трампа направлены лишь на кратковременное снижение цены на нефть.
Ранее сообщалось, что Трамп готовится заключить «ядерную сделку» с Саудовской Аравией, в рамках которой Эр-Рияд может получить доступ к американским технологиям в сфере атомной энергетики, которые, помимо прочего, откроют королевству возможности по обогащению урана. Очевидно, что для США эта «сделка» является попыткой сохранить влияние на саудовскую ядерную программу и одновременно с этим ограничить усиление Китая и России в Ближневосточном регионе. При этом расширение ядерных возможностей саудитов неизбежно ускорит гонку вооружений на Ближнем Востоке и подтолкнет Иран к дальнейшему развитию собственных ракетного и ядерного потенциалов.
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