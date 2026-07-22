Владимир Путин прокомментировал ситуацию на топливном рынке страны

1 290 17
Владимир Путин прокомментировал ситуацию на топливном рынке страны

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что трудности на топливном рынке носят временный характер и не способны повлиять на общую экономическую динамику страны. Глава государства подчеркнул, что состояние ключевых отраслей российской экономики остается устойчивым, несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе и других секторах.

Глава государства:



Вновь хочу подчеркнуть, трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на экономическую динамику.

Тем временем в ряде регионов страны ситуация с моторным топливом продолжает оставаться достаточно сложной. На некоторых АЗС цены откровенно завышены — в Краснодарском крае стоимость 95-го бензина доходит до 140 рублей за литр, в Воронежской области - может превышать 165 рублей за литр. На отдельных заправках сохраняются внушительные очереди, а также действуют ограничения на отпуск топлива — не более 30 литров бензина на один автомобиль, а также запрет на залив в канистры.

Вместе с тем в целом ситуация на топливном рынке страны в последние несколько дней стабилизировалась по сравнению с тем, что наблюдалось еще неделю-полторы назад. Как сообщил вице-премьер Александр Новак, принятые правительством меры, включая запрет экспорта нефтепродуктов, увеличение производства и импорт топлива, уже дают результаты. Глава РСПП Александр Шохин также констатировал, что ситуация перестала ухудшаться, хотя на окончательную нормализацию потребуется время.

На мировом рынке нефть продолжает дорожать. 22 июля сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE превышали $94 за баррель, а в отдельные моменты торгов поднимались выше $95 впервые с начала июня. Рост котировок связан с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и сохраняющимися рисками перебоев в глобальных поставках. Российская марка Urals торгуется в диапазоне 74-75 долларов за бочку.
17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ian Звание
    ian
    +2
    Сегодня, 19:04
    Невероятно оптимистичный и добродушный человек стал с годами....
    Даже когда все плохо-все равно все хорошо. sad
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 19:18
      Он таким всегда был! Ему сказки рассказывать не привыкать! Да и выборы на носу, электорат надо подготовить...
  2. даэтоя Звание
    даэтоя
    0
    Сегодня, 19:05
    мне вот тоже хотелось бы пожить в стране розовых пони но почему то не пущают такие вот.не достоин. request
  3. Wratch Звание
    Wratch
    0
    Сегодня, 19:05
    Да разбудите уже Гаранта нашего, и очки с о стеклами из розового гранита отберите.
    Гарант то наш хоть в курсе что в стране творится? Или отчеты тск дивно хороши?
    1. Мурзик Звание
      Мурзик
      0
      Сегодня, 19:25
      Поздно дедушку на восьмом десятке будить
  4. marchcat Звание
    marchcat
    +2
    Сегодня, 19:07
    временный характер и не в состоянии повлиять на экономическую динамику.
    Про какую экономическую динамику разговор, когда экономика в заднице. Про дыру в бюджете вообще молчу...
    1. Zhan Звание
      Zhan
      0
      Сегодня, 19:17
      Цитата: marchcat
      временный характер и не в состоянии повлиять на экономическую динамику.
      Про какую экономическую динамику разговор, когда экономика в заднице. Про дыру в бюджете вообще молчу...

      hi
      Действительно, динамика, она девка капризная, может быть положительная, отрицательная....
      Ну...главное правильные слова подобрать.
  5. Т.А.В. Звание
    Т.А.В.
    -1
    Сегодня, 19:08
    А какая она, динамика? Где она?
  6. dementor873 Звание
    dementor873
    0
    Сегодня, 19:13
    Если люди , отвечающие за экономику (министры, депутаты Госдумы, губернаторы, мэры), получают миллионами в месяц, для них бензин по 100-150 рублей и увеличение расходов на еду с 20000 до 40000 незаметно от слова совсем. Даже для меня увеличение цен с 70 до 90 рублей некритично. Побухчу и буду дальше ездить. А потом прийдет северный зверек экономике и все. Войну лозунгами не выйграешь.
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      0
      Сегодня, 19:29
      Почему лозунгами. Как сейчас помню. Воюем. бои ожесточенные. И тут раз чья-нибудь мать выходит и зовет на обед.
  7. Николай Киселев
    Николай Киселев
    +1
    Сегодня, 19:13
    Только-что с заправки. Был в очереди третьим. 95 по 70 рублей. Рязанская область. Уборочная идет полным ходом.В моем райцентре строят набережную. Красота.
    1. Мурзик Звание
      Мурзик
      0
      Сегодня, 19:26
      Приезжай к нам будешь в очереди 50тым , даже с местным нпз
  8. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    +1
    Сегодня, 19:16
    В Солнечной стране, стране фей, розовых пони, пряничных домиков и прочей лепоты... всегда все хорошо и стабильно, не смотря, на происки злых, тёмных сил...
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 19:16
    Если тщательнее разбиратся, то бардак в топливной сфере явление... в общем, сложилось несколько факторов, среди которых ЖАДНОСТЬ играет одну из ключевых ролей...
  10. sir Galant Звание
    sir Galant
    0
    Сегодня, 19:18
    Да ладно, верим конечно! Ни одного НПЗ за это время не построено, все за бугор, где стратегический резерв топлива?
  11. faiver Звание
    faiver
    -1
    Сегодня, 19:24
    и не в состоянии повлиять на экономическую динамику.
    - Ганс Христиан Андерсен...... lol
  12. Мурзик Звание
    Мурзик
    0
    Сегодня, 19:28
    У них в Москве все нормуль, как не как со всей страны везут чтоб большой электорат не пониковал