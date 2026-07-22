Владимир Путин прокомментировал ситуацию на топливном рынке страны
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Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что трудности на топливном рынке носят временный характер и не способны повлиять на общую экономическую динамику страны. Глава государства подчеркнул, что состояние ключевых отраслей российской экономики остается устойчивым, несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе и других секторах.
Глава государства:
Вновь хочу подчеркнуть, трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на экономическую динамику.
Тем временем в ряде регионов страны ситуация с моторным топливом продолжает оставаться достаточно сложной. На некоторых АЗС цены откровенно завышены — в Краснодарском крае стоимость 95-го бензина доходит до 140 рублей за литр, в Воронежской области - может превышать 165 рублей за литр. На отдельных заправках сохраняются внушительные очереди, а также действуют ограничения на отпуск топлива — не более 30 литров бензина на один автомобиль, а также запрет на залив в канистры.
Вместе с тем в целом ситуация на топливном рынке страны в последние несколько дней стабилизировалась по сравнению с тем, что наблюдалось еще неделю-полторы назад. Как сообщил вице-премьер Александр Новак, принятые правительством меры, включая запрет экспорта нефтепродуктов, увеличение производства и импорт топлива, уже дают результаты. Глава РСПП Александр Шохин также констатировал, что ситуация перестала ухудшаться, хотя на окончательную нормализацию потребуется время.
На мировом рынке нефть продолжает дорожать. 22 июля сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE превышали $94 за баррель, а в отдельные моменты торгов поднимались выше $95 впервые с начала июня. Рост котировок связан с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и сохраняющимися рисками перебоев в глобальных поставках. Российская марка Urals торгуется в диапазоне 74-75 долларов за бочку.
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