Британия в ходе учений отработала удары дронами по Кронштадту и Петербургу

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Британия в ходе учений отработала удары дронами по Кронштадту и Петербургу

Британские военные отработали удары по Санкт-Петербургу с территории Эстонии. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на Минобороны Соединенного королевства.

Британские войска, участвующие в военных учениях на базе НАТО в эстонской Тапе, провели испытания новых беспилотных систем под названием Nyan, предназначенных для поражения нефтехранилищ, складов боеприпасов и командных пунктов. В ходе испытаний отрабатывались удары по Санкт-Петербургу, до которого от базы по прямой не более 250 км.



Как пишет британская пресса, основными объектами, которые планировалось условно поразить в ходе учений, стала военно-морская база Кронштадт и военный аэродром Левашово. В случае вооруженного конфликта они будут накрываться в первую очередь, как стратегические объекты. Также в перечень объектов для поражения первой волной ударов вошли нефтехранилища.

Санкт-Петербург и Калининград являются городами, которые будут атакованы в первую очередь, НАТО неоднократно проводило учения, имитирующие атаки на Россию. Недавно Польша и Франция договорились отработать ядерные удары по Калининградской области и Белоруссии, Германия считает Калининград первостепенной целью и обещает ударить по Санкт-Петербургу и Кольскому полуострову в случае конфликта.
6 комментариев
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  1. K._2 Звание
    K._2
    0
    Сегодня, 19:18
    Опять что-ли? Не видел такого ещё в новостях!
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 19:19
    Наглы, они такие.. наглы, при том весьма коварные, умелве... хоть и одряхлкли, изрядно, но свое умеют протолкнуть, втюхать разным полезным, для них, дурням...
  3. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +1
    Сегодня, 19:19
    Ну а мы? Удар по Лондону отработали?
    1. K._2 Звание
      K._2
      0
      Сегодня, 19:20
      Там наши корабли стрельбы проводили на днях.. или корабль, не помню!
    2. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      0
      Сегодня, 19:27
      Цитата: Pharmacist
      Ну а мы? Удар по Лондону отработали?


      Недалеко от Великобритании проводили морские учения.Может они тренировали удары по Великобритании теми же Цирконами.Кто его знает.Одно непонятно зачем Великобритании это всё надо?Фиг знает где находятся,а дёргаются так как будто граница Великобритании проходит на Донбассе.

      . Российский фрегат "Неустрашимый" провел боевые учения со стрельбой у берегов Великобритании. Как сообщили в британском минобороны, за маневрами наблюдали королевские ВМС, сами учения длились около 30 минут. Источник Sky News назвал это "крайне необычным" явлением и предположил, что подобный шаг мог стать предупреждением новому премьер-министру Великобритании Энди Бернему. Однако в Кремле призвали не искать в учениях никаких намеков.

      Корабль Военно-морского флота (ВМФ) России "Неустрашимый" 20 июля провел учения с боевой стрельбой в международных водах у берегов Великобритании. Об этом сообщили в минобороны королевства.

      "Российский военный корабль, за которым вели наблюдение королевские ВМС, провел учения с боевыми стрельбами в международных водах примерно в 40 морских милях (около 74 км. — "Газета.Ru") к югу от Плимута.


      https://dzen.ru/a/al-Fg9VlSA96-76D
  4. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +1
    Сегодня, 19:19
    Что нам ещё ожидать от оловянных островов … главное в начале мировой заварухи вмазать им по Скапа Фло и окрестностям а это весь флот и собственно ядерная компонента ииии британка фсё … ну и наряд сил и средств ЯО по городам и весям (Химпром и прочие вкусняшки) … целей там значимых чуть более 60-ти